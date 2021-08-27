Эксперты назвали позволяющий государству взыскивать штрафы с зарубежных IT-гигантов механизм

Проблему взыскания штрафов с иностранных онлайн-платформ должен решить закон «о приземлении» таких компаний в РФ, – заявил газете ВЗГЛЯД юрист Александр Журавлев. Ранее суд оштрафовал Facebook, Twitter и WhatsApp на 36 млн рублей за нелокализацию баз данных россиян на территории страны.

«Цифровые сервисы – самые крупные держатели персональных данных пользователей. Однако как можно заметить, они далеко не всегда справляются с обеспечением безопасности этих данных. Поэтому в России и действует закон о локализации – государство обязано защищать цифровые права граждан, в том числе, их конфиденциальность. Несмотря на то, что некоторые представители зарубежного ИТ-бизнеса по каким-то причинам этот закон игнорируют, есть масса примеров иностранных игроков, успешно выполнивших это требование», – сказал председатель комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России (АЮР) Журавлев.

Он отметил, что что российские санкции, назначаемые государством технологическим компаниям за неисполнение законодательства, слишком лояльны на фоне европейских. Законом Евросоюза для нарушителей правил регулировании данных предусмотрены гораздо более ощутимые штрафы, которые доходят до десятков и сотен миллионов евро, говорит эксперт.

«Существует проблема взыскания штрафов с иностранных онлайн-платформ в российской юрисдикции. Ее должен решить закон «о приземлении» таких компаний в РФ, обязывающий зарубежных игроков российского рынка открыть в нашей стране официальные представительства, у которых будут все необходимые правовые полномочия», - подчеркнул Журавлев.



С ним согласна член Комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России (АЮР) Александра Орехович. По ее словам, многолетний опыт показывает, что штрафовать компанию без официального российского представительства не слишком действенно, так как рычаги давления на иностранную компанию более чем ограничены.

«Попытка разрешить такую ситуацию была предпринята в июне, с принятием так называемого «закона о приземлении». Как будут работать его нормы, приведут ли они к «понуждению» ИТ-компаний соблюдать нормы российского законодательства, в том числе о локализации данных – покажет практика. Законодатель при его разработке рассчитывал именно на это. Так, закон предусматривает, что компании-мировые ИТ-гиганты обязаны создать на территории России юрлица, уполномоченное действовать от своего имени. В случае нарушения такого требования предусмотрен ряд мер: от маркировки и запрета рекламы до частичной или полной блокировки ресурса», – указала она.

Напомним, 26 августа 2021 года Таганский районный суд Москвы рассмотрел административные протоколы, составленные Роскомнадзором в отношении американских компаний Facebook, WhatsApp и Twitter, не локализовавших в России базы данных российских пользователей.

Решением суда WhatsApp был назначен штраф в размере 4 млн рублей, Facebook – 15 млн рублей, Twitter – 17 млн рублей за повторные нарушения требований о локализации ПД.

Согласно российскому законодательству, оператор персональных данных обязан обеспечить запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение персональных данных граждан Российской Федерации с использованием баз данных, находящихся на ее территории. Локализация баз данных позволяет обеспечить необходимый уровень защищенности персональных данных российских пользователей.

Требование о необходимости локализации баз данных российских пользователей в России действует с 2015 года, однако ответственность была установлена только в 2019 году. На сегодняшний день хранение персональных данных российских пользователей локализовали порядка 600 представительств зарубежных компаний, среди которых Apple, Microsoft, LG, Samsung, PayPal, Booking и другие.

За нарушение закона в части локализации предусмотрено наказание в виде штрафа для юридических лиц в размере до 6 млн рублей, в случае повторного нарушения – до 18 млн рублей.