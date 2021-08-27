Россиянка Шабалина завоевала второе золото Паралимпиады

Знаменосец команды ПКР поделился впечатлениями от церемонии открытия Паралимпиады

Знаменосец команды Паралимпийского комитета России (ПКР) на Играх в Токио Андрей Вдовин признался, что во время церемонии открытия Паралимпиады сосредоточился на флаге, который начал запутываться вокруг древка.

Церемония открытия Паралимпийских игр прошла 24 августа на Олимпийском стадионе в Токио, знаменосцами команды ПКР стали легкоатлеты Елена Паутова и Вдовин. Всего в открытии Паралимпиады приняли участие около 200 членов команды Паралимпийского комитета России.

«Все очень понравилось, на высшем уровне, разве что подготовка к самой церемонии была долгая, даже немного изматывающая, но все же это было супер классно. Когда мы шли с Еленой с флагом, мысль была одна – лишь бы флаг не запутался, потому что когда начали им махать, он именно это и начал делать. Так что все свое внимание сосредоточил, чтобы его размотать», – передает ТАСС слова Вдовина.

«Конечно, волнение было – иду, веду сборную, несу наш флаг перед всем миром. Это гордость, – признался российский легкоатлет. – Сейчас с нетерпением жду старта – скорее уже хочется начать выступать со спортивным азартом на этом громадном стадионе».

Вдовину 27 лет. Он специализируется в беге на дистанции 100, 200 и 400 метров, является десятикратным чемпионом мира. В активе спортсмена также пять золотых медалей чемпионатов Европы.

Еще один знаменосец команды ПКР легкоатлетка Елена Паутова заявила, что эмоции от участия в церемонии открытия Паралимпийских игр в Токио надолго останутся с ее участниками.

«Это останется со мной, со всеми нами на всю жизнь, такое не забывается, – сказала Паутова. – Мне уже второй раз в жизни достается такая почетная, значимая для страны роль, я в 2014 году была факелоносцем зимней Паралимпиады в Сочи. Но сейчас эмоции, адреналин старалась беречь – мне скоро бежать. А когда все закончится, вот тогда, возможно, смогу ощутить все это в полной мере».

«Эмоции самые положительные, и все, кто ходил на парад, счастливы. Перед отправкой на олимпийский стадион все команды собирались у своих домов, фотографировались, а потом уезжали на стадион в том порядке, в каком должны были выходить на парад, – это довольно сложный, долгий процесс, но таким образом организаторы смогли максимально развести все команды, что важно в антиковидных условиях. При этом у спортсменов была возможность посидеть, посмотреть церемонию открытия».

Во время представления команд над Национальным стадионом в Токио начался дождь. «Боялись, как бы он не пошел сильнее, но нам повезло – он больше освежал, чем доставлял дискомфорт, – рассказала Паутова. – Нам очень понравилось зажжение огня – очень красиво, все смогли подойти поближе, сфотографировать. Ну и, конечно, фейерверк. Эти эмоции, конечно, останутся с нами надолго, и многим из нас они помогли приободриться».

Паутовой 35 лет, спортсменка становилась победительницей Паралимпийских игр 2004 и 2012 годов в беге на 1500 метров. Также в ее активе три бронзовые медали Паралимпиад и четыре золотые награды чемпионатов мира.

Ранее на церемонии открытия Паралимпийских игр в Токио подняли паралимпийский флаг, спортсмены принесли клятву.

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