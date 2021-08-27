Россиянка Шабалина завоевала второе золото Паралимпиады

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27 августа, пятница  |  Последнее обновление — 12:51  |  vz.ru
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За что Россия получила миллиарды долларов от МВФ

Зачем Россия получила помощь от МВФ REUTERS/Yuri Gripas
Россия получила от МВФ почти 18 млрд долларов. Это помощь нашей экономике в условиях пандемии. Проблема в том, что это, по сути, виртуальные деньги, которые перевести в реальные доллары и евро не так-то просто. Почему западный валютный фонд так щедр к России, и главное – зачем нам вообще понадобились эти деньги? Подробности...
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Чем партии будут заманивать избирателя на выборы

Программы 90% партий, в случае их реализации, приведут либо к гражданской войне, либо к развалу экономики Владимир Смирнов/ТАСС
Партии-участницы выборов в Госдуму опубликовали свои программы. Несмотря на множество принципиальных отличий, за редкими исключениями большинство из них имеют общий недостаток – невозможность реализовать обещанное. С какими идеями партии вышли на сентябрьские выборы и что в них общего с западной политической повесткой?  Подробности...
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Российским школьникам предложили новую традицию

Путин поддержал введение традиции поднятия флага России в школах Нина Зотина/РИА Новости
В российских школах могут ввести церемонию торжественного поднятия флага. Такое предложение общественников поддержал Владимир Путин. Однако эксперты предупреждают ответственных за реализацию идеи: столь важная для патриотического воспитания процедура не должна превратиться в формальность и казенщину. Как внедрить в школы новую для современной России традицию? Подробности...
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Теракт в Кабуле нанес серьезный урон репутации Байдена

Джо Байден должен взять на себя ответственность и уйти в отставку, считают конгрессмены-республиканцы Stefani Reynolds/CNP/Global Look Press
В Кабуле произошло то, что экс-президент США Трамп назвал «самой позорной вещью, которая происходила с Америкой». За считанные дни до ухода сил западной коалиции из Афганистана ИГ совершило один из самых кровавых терактов последнего времени – погибло более ста человек, из них 13 военных США. Байден обещает нанести удар возмездия. Чем смогут ответить исламистам на пинок в спину бегущие из Афганистана американцы? Подробности...
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Почему массовые побеги заключенных становятся тенденцией

Сбежать из изолятора без помощи извне практически невозможно Антон Денисов/РИА Новости
В Бурятии в субботу по горячим следам задержали семерых преступников, сбежавших из психоневрологического диспансера. Побегу предшествовал бунт в одном из отделений лечебницы. Это второй подобный случай за месяц. В начале августа пятеро преступников сбежали из истринского изолятора, причем один из беглецов – киллер Александр Мавриди – не пойман. Почему в России стали возможны массовые побеги, которые представляют серьезную угрозу? Подробности...
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Однополярный мир закончился в Афганистане

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Спустя 20 лет генералам нового мирового порядка остаются жалкие ошметки американской мечты. Бегство из Афганистана грозит вернуть США в статус-кво той региональной державы, в котором она благополучно пребывала почти всю свою недолгую историю. Подробности...

Что ждать Москве от нового кандидата на пост канцлера ФРГ

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Олаф Шольц – действующий министр финансов правительства Меркель и кандидат в канцлеры от партии СДПГ. На сегодня – за месяц до выборов – главный кандидат на пост канцлера ФРГ. Подробности...
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Google в России ждет «приземление»

Александр Малькевич
Александр Малькевич, первый заместитель председателя комиссии по СМИ Общественной палаты России, генеральный директор телеканала «Санкт-Петербург»
Рассмотрение дела Google стало первым случаем, когда российский суд признал свою компетенцию по разрешению спора с участием лица под санкциями. Но судиться с транснациональными ИТ-компаниями в российской юрисдикции в принципе непросто. Подробности...
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Афганистан: что будет дальше

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Олимпиада в Токио и честь России

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За что Зеленский любит Крым

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В аэропорту Кабула произошел крупный теракт, много жертв

За считанные дни до ухода американцев из Афганистана в аэропорту Кабула произошел крупный теракт. В результате серии взрывов погибли более ста человек, из них 13 американских морпехов. Ответственность за атаку взяло на себя ИГ (террористическая организация, запрещена в России)
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Ангела Меркель совершила прощальный визит в Россию

В пятницу канцлер ФРГ Ангела Меркель провела в Кремле переговоры с Владимиром Путиным. Для нее этот визит стал последним в качестве главы государства. Однако многие уверены, что она не превратилась в «хромую утку» и сохранит серьезное влияние на европейскую политику
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Кабул и весь Афганистан сдались «Талибану»

Радикальное движение «Талибан» (запрещенное в России) вело 25-летнюю войну, но в конце одержало быструю и почти бескровную победу. 15 августа 2021 года талибы без боя вошли в Кабул. Американцы спешно эвакуируют посольство, лояльные им афганцы бегут в панике
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В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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    Россиянка Шабалина завоевала второе золото Паралимпиады

    27 августа 2021, 12:21

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Россиянка Валерия Шабалина завоевала золотую медаль Паралимпийских игр в Токио в плавании на дистанции 200 м вольным стилем. Россиянка преодолела дистанцию за 2 минуты 03,71 секунды.

    Второе и третье места заняли представительницы Великобритании Бетани Ферт (2.03,99) и Джессика-Джейн Эпплгейт (2.09,53) соответственно. Спортсменки выступали в категории S14, где представлены атлеты с интеллектуальными нарушениями, передает ТАСС.

    В среду 26-летняя россиянка завоевала золото на дистанции 100 м баттерфляем, обновив собственный мировой рекорд.
    Шабалина является пятикратной чемпионкой мира и шестикратной чемпионкой Европы.

    Ранее Шабалина с мировым рекордом принесла России первое золото на Паралимпиаде.

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    Украинским паралимпийцам приказали покинуть церемонию открытия Игр в Токио

    24 августа 2021, 18:26

    Текст: Алексей Дегтярев

    Украинская делегация на Паралимпийских играх в Токио покинула церемонию открытия, чтобы не стоять рядом с российскими спортсменами, сообщил комментатор и ведущий Дмитрий Губерниев.

    «Руководитель Паралимпийского комитета Украины буквально в приказном порядке своим спортсменам дал команду уходить. Дескать, всем нужно отдыхать, нужно уходить с церемонии», – сообщил Губерниев в эфире «Матч-ТВ».

    Он пожалел украинских атлетов, покинувших церемонию, но отметил, что некоторые из них все же остались.

    Напомним, во вторник прошла церемония открытия Паралимпийских игр в Токио, там подняли паралимпийский флаг, и спортсмены принесли клятву.

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    Китайские спортсмены пожаловались на расслаивающиеся медали ОИ

    25 августа 2021, 15:26

    Текст: Алексей Дегтярев

    Покрытие золотых медалей Олимпиады в Токио у китайских атлетов начало отслаиваться, сообщили китайские СМИ со ссылкой на заявления спортсменов.

    О низком качестве золотых медалей сообщила чемпионка в прыжках на батуте среди женщин Чжу Сюэин, медаль, по ее словам, начала «облезать», передает РИА «Новости» со ссылкой на китайский портал «Ванъи».

    После Чжу Сюэин еще несколько других чемпионов сообщили о такой же проблеме. Об отслоении покрытия сообщил олимпийский чемпион в плавании на дистанции 200 метров комплексным стилем Ван Шунь и чемпион в упражнениях на брусьях Цзоу Цзинюань.

    До этого в оргкомитете Олимпийских игр в Токио отмечали, что медали сделаны из переработанной бытовой электроники, включая смартфоны и ноутбуки.

    Ранее мэр японского города Нагоя укусил золотую медаль члена женской сборной Японии по софтболу Миу Гото. После этого медаль решили заменить.

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    За второй день Игр паралимпийцы принесли России 11 медалей

    26 августа 2021, 17:10

    Текст: Алексей Дегтярев

    Российские паралимпийцы завоевали три золотые, четыре серебряные и четыре бронзовые награды на второй день Игр в Токио.

    Золото взяли представитель велоспорта на треке Михаил Асташов, пловец Андрей Калина и шпажист Александр Кузюков в фехтовании на колясках в категории B, передает ТАСС.

    Серебряные медали получили пловцы Артем Исаев (100 м брассом) и Андрей Граничка (200 м комплексным плаванием), а также шпажисты Максим Шабуров (в фехтовании на колясках в категории А) и Виктория Бойкова (в фехтовании на колясках в категории В).

    Бронзу завоевали пловцы Владимир Сотников (100 м на спине), Дмитрий Бартасинский (100 м брассом), Роман Жданов (100 м вольным стилем) и Аделина Разетдинова (100 м брассом).

    По итогам второго дня сборная России получилла шесть золотых, пять серебряных и шесть бронзовых наград. Страна занимает третью строчке общего медального зачета. На первом месте команда Китая (8-5-10), на втором – британская сборная (6-8-3).

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    На Паралимпиаде в Токио подняли паралимпийский флаг

    24 августа 2021, 17:04

    Текст: Алексей Дегтярев

    На церемонии открытия Паралимпийских игр в Токио подняли паралимпийский флаг, спортсмены принесли клятву.

    Паралимпиада пройдет с 24 августа по 5 сентября, состязания будут проводить без зрителей из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, передает РИА «Новости».

    От России на соревнованиях выступят 242 спортсмена в 19 видах спорта из 22, включенных в программу Паралимпийских игр в Токио.

    Российские атлеты из-за санкций будут выступать под аббревиатурой RPC (Russian Paralympic Committee) и под флагом с изображением паралимпийского символа «Агитос» с тремя языками пламени белого, красного и синего цветов. Вместо гимна России на официальных церемониях включат фрагмент из первого концерта Петра Ильича Чайковского для фортепиано с оркестром.

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    Российские спортсмены вышли на церемонию открытия Паралимпийских игр

    24 августа 2021, 14:45

    Текст: Елена Мирошниченко

    Российские спортсмены приняли участие в церемонии открытия XVI летних Паралимпийских игр в Токио: они вышли под флагом с изображением паралимпийского символа «Агитос» с тремя языками пламени белого, красного и синего цветов.

    Российские паралимпийцы вышли на парад спортсменов в рамках церемонии открытия под 28-м номером вслед за представителями Эфиопии, вслед за ними появились спортсмены из Сальвадора, передает РИА «Новости»

    Церемония открытия XVI летних Паралимпийских игр началась в Токио. Открытие проходит без зрителей, Игры пройдут с 24 августа по 5 сентября.

    Знамя команды ПКР понесли десятикратный чемпион мира по легкой атлетике спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Андрей Вдовин и двукратная чемпионка и трехкратный бронзовый призер Паралимпийских игр по легкой атлетике спорта слепых Елена Паутова.

    Ранее токийскую Паралимпиаду решили провести без зрителей. Слоган «У нас есть крылья» станет темой церемонии открытия, а «Гармоничная какофония» – закрытия летних Паралимпийских игр в Токио.

    Император Японии Нарухито будет присутствовать один на церемонии открытия Паралимпийских игр 24 августа, императрицы Масако не будет на мероприятии из-за ограничений числа присутствующих в рамках мер против COVID. На церемонию не будут допущены рядовые зрители, присутствовать будут только члены делегаций, представители государств и спонсорских организаций.

    В играх примут участие 4400 спортсменов из 162 стран, из них пять стран участвуют впервые. Паралимпиада продлится до 5 сентября.

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    Велогонщик Асташов принес России четвертое золото Паралимпиады в Токио
       26 августа 2021, 09:59
    Фото: Tim Goode/Reuters
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Михаил Асташов стал чемпионом Паралимпийских игр в Токио в велоспорте на треке, принеся сборной России четвертую золотую медаль на соревнованиях в столице Японии.

    Асташов в четверг завоевал золото в индивидуальной гонке на 3000 метров в классе С1, победив в финале канадца Тристена Чернове. Бронзовую медаль взял китаец Ли Чжанъюй, передает РИА «Новости».

    Также Асташов установил в квалификации соревнований новый мировой и паралимпийский рекорд – 3 минуты 35,954 секунды.

    Медаль Асташова стала седьмой для сборной России на Паралимпийских играх в Токио. Кроме четырех золотых, российские спортсмены завоевали также одну серебряную и две бронзовые награды.

    Ранее российская спортсменка Анастасия Гонтарь победила в плавании на дистанции 50 метров вольным стилем в классе S10 на Паралимпийских играх в Токио.

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    Россия получила третье золото на Паралимпиаде

    25 августа 2021, 13:30

    Текст: Алексей Дегтярев

    Российская спортсменка Анастасия Гонтарь победила в плавании на дистанции 50 метров вольным стилем в классе S10 на Паралимпийских играх в Токио.

    Гонтарь стала первой со временем 27,38 секунды, второе место заняла Шанталь Зийдервельд из Нидерландов, (+0,04), на третьем оказалась представительница Канады Орели Ривар (+0,73), передает РИА «Новости».

    Гонтарь принесла третье золото России на Паралимпийских играх в Токио.

    Ранее в среду россиянин Роман Жданов завоевал золото на Паралимпиаде в плавании на дистанции 50 метров брассом в классе SB3.

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    Пловчиха Шабалина с мировым рекордом принесла России первое золото на Паралимпиаде
       25 августа 2021, 12:27
    Фото: REUTERS/Molly Darlington
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Валерия Шабалина завоевала золотую медаль в плавании на дистанции 100 метров баттерфляем в классе S14 и принесла сборной России первую награду высшей пробы на Паралимпиаде в Токио.

    Шабалина в финале победила со временем 1 минута 03,59 секунды, обновив свой же мировой рекорд (1.03.68). Второй и третьей стали австралийки Пейдж Леонхардт (+1,89 секунды) и Руби Сторм (+2,91) соответственно, передает РИА «Новости».

    Ранее первую медаль сборной России на Паралимпиаде в Токио принес Владимир Даниленко, завоевавший бронзу в плавании на дистанции 100 метров на спине в классе S2.

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    В Токио началась церемония открытия Паралимпийских игр

    24 августа 2021, 14:12

    Текст: Елена Мирошниченко

    Церемония открытия XVI летних Паралимпийских игр началась в Токио.

    Открытие проходит без зрителей, Игры пройдут с 24 августа по 5 сентября, передает РИА «Новости».

    Сообщается, что в церемонии открытия примут участие 163 сборные, включая команду беженцев. При этом 20 сборных отказались выходить на парад спортсменов во время церемонии открытия Игр, так, сборная Новой Зеландии отказалась выходить из-за опасением заразиться коронавирусом.

    Российские паралимпийцы из-за санкций СAS принмут участие в Играх без национального флага и гимна, но под флагом с изображением паралимпийского символа «Агитос» с тремя языками пламени белого, красного и синего цветов и под аббревиатурой RPC (Russian Paralympic Committee). Российская команда выйдет на парад спортсменов под 28-м номером.

    Знамя команды ПКР понесут 10-кратный чемпион мира по легкой атлетике спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Андрей Вдовин и двукратная чемпионка и трехкратный бронзовый призер Паралимпийских игр по легкой атлетике спорта слепых Елена Паутова.

    Ранее токийскую Паралимпиаду решили провести без зрителей. Слоган «У нас есть крылья» станет темой церемонии открытия, а «Гармоничная какофония» – закрытия летних Паралимпийских игр в Токио.

    Император Японии Нарухито будет присутствовать один на церемонии открытия Паралимпийских игр 24 августа, императрицы Масако не будет на мероприятии из-за ограничений числа присутствующих в рамках мер против COVID. На церемонию не будут допущены рядовые зрители, присутствовать будут только члены делегаций, представители государств и спонсорских организаций.

    В играх примут участие 4400 спортсменов из 162 стран, из них пять стран участвуют впервые. Паралимпиада продлится до 5 сентября.

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    Пловец Жданов с мировым рекордом завоевал золото Паралимпиады
       25 августа 2021, 13:23
    Фото: Ulrik Pedersen/NurPhoto/Reuters
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Россиянин Роман Жданов завоевал золото в плавании на дистанции 50 метров брассом в классе SB3 на Паралимпийских играх в Токио.

    Жданов победил с мировым рекордом – 46,49 секунды, побив достижение итальянца Эфрема Морелли (47,49). Второе место занял испанец Мигель Луке (+2,59), третье – японец Такаюки Судзуки (+2,83), передает РИА «Новости». Другой представитель России Максим Емельянов стал пятым (+4,14).

    Это второе золото для сборной России на Паралимпиаде в Токио, первое завоевала Валерия Шабалина в плавании на дистанции 100 метров баттерфляем в классе S14. 

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    Знаменосец команды ПКР поделился впечатлениями от церемонии открытия Паралимпиады

    25 августа 2021, 08:45

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Знаменосец команды Паралимпийского комитета России (ПКР) на Играх в Токио Андрей Вдовин признался, что во время церемонии открытия Паралимпиады сосредоточился на флаге, который начал запутываться вокруг древка.

    Церемония открытия Паралимпийских игр прошла 24 августа на Олимпийском стадионе в Токио, знаменосцами команды ПКР стали легкоатлеты Елена Паутова и Вдовин. Всего в открытии Паралимпиады приняли участие около 200 членов команды Паралимпийского комитета России.

    «Все очень понравилось, на высшем уровне, разве что подготовка к самой церемонии была долгая, даже немного изматывающая, но все же это было супер классно. Когда мы шли с Еленой с флагом, мысль была одна – лишь бы флаг не запутался, потому что когда начали им махать, он именно это и начал делать. Так что все свое внимание сосредоточил, чтобы его размотать», – передает ТАСС слова Вдовина.

    «Конечно, волнение было – иду, веду сборную, несу наш флаг перед всем миром. Это гордость, – признался российский легкоатлет. – Сейчас с нетерпением жду старта – скорее уже хочется начать выступать со спортивным азартом на этом громадном стадионе».

    Вдовину 27 лет. Он специализируется в беге на дистанции 100, 200 и 400 метров, является десятикратным чемпионом мира. В активе спортсмена также пять золотых медалей чемпионатов Европы.

    Еще один знаменосец команды ПКР легкоатлетка Елена Паутова заявила, что эмоции от участия в церемонии открытия Паралимпийских игр в Токио надолго останутся с ее участниками.

    «Это останется со мной, со всеми нами на всю жизнь, такое не забывается, – сказала Паутова. – Мне уже второй раз в жизни достается такая почетная, значимая для страны роль, я в 2014 году была факелоносцем зимней Паралимпиады в Сочи. Но сейчас эмоции, адреналин старалась беречь – мне скоро бежать. А когда все закончится, вот тогда, возможно, смогу ощутить все это в полной мере».

    «Эмоции самые положительные, и все, кто ходил на парад, счастливы. Перед отправкой на олимпийский стадион все команды собирались у своих домов, фотографировались, а потом уезжали на стадион в том порядке, в каком должны были выходить на парад, – это довольно сложный, долгий процесс, но таким образом организаторы смогли максимально развести все команды, что важно в антиковидных условиях. При этом у спортсменов была возможность посидеть, посмотреть церемонию открытия».

    Во время представления команд над Национальным стадионом в Токио начался дождь. «Боялись, как бы он не пошел сильнее, но нам повезло – он больше освежал, чем доставлял дискомфорт, – рассказала Паутова. – Нам очень понравилось зажжение огня – очень красиво, все смогли подойти поближе, сфотографировать. Ну и, конечно, фейерверк. Эти эмоции, конечно, останутся с нами надолго, и многим из нас они помогли приободриться».

    Паутовой 35 лет, спортсменка становилась победительницей Паралимпийских игр 2004 и 2012 годов в беге на 1500 метров. Также в ее активе три бронзовые медали Паралимпиад и четыре золотые награды чемпионатов мира.

    Ранее на церемонии открытия Паралимпийских игр в Токио подняли паралимпийский флаг, спортсмены принесли клятву.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

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    Пловец Калина принес России пятую золотую медаль Паралимпиады

    26 августа 2021, 14:08

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Российский пловец Андрей Калина выиграл золотую медаль Паралимпиады в Токио на дистанции 100 метров брассом в классе SB8.

    Калина преодолел дистанцию за 1 минуту 7,24 секунды, второе место у испанца Оскара Сальгеро Галистео с отставанием 2,67 секунды. Третий – китаец Ян Гуанлун (+3,24), передает РИА «Новости».

    Еще один россиянин Даниил Смирнов занял пятое место (+4,21).

    Медаль Калины стала для сборной России пятой золотой и 14-й в сумме на Паралимпийских играх.

    Ранее велогонщик Асташов принес России четвертое золото Паралимпиады в Токио.

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    Пловец Даниленко принес первую медаль сборной России на Паралимпиаде в Токио

    25 августа 2021, 11:52

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Владимир Даниленко завоевал бронзу в плавании на дистанции 100 метров на спине в классе S2 и принес сборной России первую медаль на Паралимпийских играх в Токио.

    Даниленко в финале показал время 2 минуты 02,74 секунды. Победу одержал чилиец Альберто Абарса – 2.00,40. Второе место занял бразилец Габриэль дос Сантос Араужо – 2.02,47, передает РИА «Новости».

    Паралимпиада в Токио проходит с 24 августа по 5 сентября.

    Ранее знаменосец команды ПКР на Играх в Токио Андрей Вдовин признался, что во время церемонии открытия Паралимпиады сосредоточился на флаге, который начал запутываться вокруг древка.

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    Асташова на Паралимпиаде повторно наградили

    26 августа 2021, 13:09

    Текст: Алексей Дегтярев

    Российского паралимпийца Михаила Асташова повторно наградили на Играх в Токио после того, как на первом награждении включили неправильную музыку, сообщили в команде Паралимпийского комитета России (ПКР).

    «Оргкомитет Паралимпиады провел перенаграждение тройки призеров, где победителем стал Михаил Асташов. Спортсмены вышли на подиум уже с медалями, в честь победителя сыграли Первый концерт Чайковского», – цитирует сообщение команды ПКР ТАСС.

    Ранее сообщалось, что организаторы Игр в ходе награждения Михаила Асташова перепутали музыку, включив гимн Международного паралимпийского комитета.

    Напомним, Асташов завоевал золотую медаль в гонке преследования на дистанции 3000 метров среди спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата.

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    Встречу Путина с олимпийцами приурочили к совету по развитию физкультуры и спорта

    25 августа 2021, 13:05

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Встреча президента Владимира Путина с олимпийцами будет приурочена к совету по развитию физкультуры и спорта, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «К встрече (президента России и олимпийцев) будет приурочен совет по развитию физической культуры и спорта», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

    Отвечая на вопрос, будут ли олимпийцам вручены автомобили, Песков добавил, что фонд поддержки олимпийцев традиционно вручает им машины.

    «У нас работает фонд поддержки олимпийцев, и он традиционно это делает. Машины им вручаются. Но не обязательно каждый раз при этой церемонии присутствует президент, но этот фонд продолжает свою работу», – заявил он.

    Олимпийские игры прошли с 23 июля по 8 августа в Японии. Сборная России, выступавшая из-за санкций Спортивного арбитражного суда (CAS) в статусе команды Олимпийского комитета России (ОКР), завоевала 71 награду и заняла пятое место в медальном зачете. В Токио россияне завоевали 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые медали.

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