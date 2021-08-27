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Россиянка Шабалина завоевала второе золото Паралимпиады
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Россиянка Валерия Шабалина завоевала золотую медаль Паралимпийских игр в Токио в плавании на дистанции 200 м вольным стилем. Россиянка преодолела дистанцию за 2 минуты 03,71 секунды.
Второе и третье места заняли представительницы Великобритании Бетани Ферт (2.03,99) и Джессика-Джейн Эпплгейт (2.09,53) соответственно. Спортсменки выступали в категории S14, где представлены атлеты с интеллектуальными нарушениями, передает ТАСС.
В среду 26-летняя россиянка завоевала золото на дистанции 100 м баттерфляем, обновив собственный мировой рекорд.
Шабалина является пятикратной чемпионкой мира и шестикратной чемпионкой Европы.
Ранее Шабалина с мировым рекордом принесла России первое золото на Паралимпиаде.
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Украинским паралимпийцам приказали покинуть церемонию открытия Игр в Токио
Украинская делегация на Паралимпийских играх в Токио покинула церемонию открытия, чтобы не стоять рядом с российскими спортсменами, сообщил комментатор и ведущий Дмитрий Губерниев.
«Руководитель Паралимпийского комитета Украины буквально в приказном порядке своим спортсменам дал команду уходить. Дескать, всем нужно отдыхать, нужно уходить с церемонии», – сообщил Губерниев в эфире «Матч-ТВ».
Он пожалел украинских атлетов, покинувших церемонию, но отметил, что некоторые из них все же остались.
Напомним, во вторник прошла церемония открытия Паралимпийских игр в Токио, там подняли паралимпийский флаг, и спортсмены принесли клятву.
Китайские спортсмены пожаловались на расслаивающиеся медали ОИ
Покрытие золотых медалей Олимпиады в Токио у китайских атлетов начало отслаиваться, сообщили китайские СМИ со ссылкой на заявления спортсменов.
О низком качестве золотых медалей сообщила чемпионка в прыжках на батуте среди женщин Чжу Сюэин, медаль, по ее словам, начала «облезать», передает РИА «Новости» со ссылкой на китайский портал «Ванъи».
После Чжу Сюэин еще несколько других чемпионов сообщили о такой же проблеме. Об отслоении покрытия сообщил олимпийский чемпион в плавании на дистанции 200 метров комплексным стилем Ван Шунь и чемпион в упражнениях на брусьях Цзоу Цзинюань.
До этого в оргкомитете Олимпийских игр в Токио отмечали, что медали сделаны из переработанной бытовой электроники, включая смартфоны и ноутбуки.
Ранее мэр японского города Нагоя укусил золотую медаль члена женской сборной Японии по софтболу Миу Гото. После этого медаль решили заменить.
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За второй день Игр паралимпийцы принесли России 11 медалей
Российские паралимпийцы завоевали три золотые, четыре серебряные и четыре бронзовые награды на второй день Игр в Токио.
Золото взяли представитель велоспорта на треке Михаил Асташов, пловец Андрей Калина и шпажист Александр Кузюков в фехтовании на колясках в категории B, передает ТАСС.
Серебряные медали получили пловцы Артем Исаев (100 м брассом) и Андрей Граничка (200 м комплексным плаванием), а также шпажисты Максим Шабуров (в фехтовании на колясках в категории А) и Виктория Бойкова (в фехтовании на колясках в категории В).
Бронзу завоевали пловцы Владимир Сотников (100 м на спине), Дмитрий Бартасинский (100 м брассом), Роман Жданов (100 м вольным стилем) и Аделина Разетдинова (100 м брассом).
По итогам второго дня сборная России получилла шесть золотых, пять серебряных и шесть бронзовых наград. Страна занимает третью строчке общего медального зачета. На первом месте команда Китая (8-5-10), на втором – британская сборная (6-8-3).
На Паралимпиаде в Токио подняли паралимпийский флаг
На церемонии открытия Паралимпийских игр в Токио подняли паралимпийский флаг, спортсмены принесли клятву.
Паралимпиада пройдет с 24 августа по 5 сентября, состязания будут проводить без зрителей из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, передает РИА «Новости».
От России на соревнованиях выступят 242 спортсмена в 19 видах спорта из 22, включенных в программу Паралимпийских игр в Токио.
Российские атлеты из-за санкций будут выступать под аббревиатурой RPC (Russian Paralympic Committee) и под флагом с изображением паралимпийского символа «Агитос» с тремя языками пламени белого, красного и синего цветов. Вместо гимна России на официальных церемониях включат фрагмент из первого концерта Петра Ильича Чайковского для фортепиано с оркестром.
Российские спортсмены вышли на церемонию открытия Паралимпийских игр
Российские спортсмены приняли участие в церемонии открытия XVI летних Паралимпийских игр в Токио: они вышли под флагом с изображением паралимпийского символа «Агитос» с тремя языками пламени белого, красного и синего цветов.
Российские паралимпийцы вышли на парад спортсменов в рамках церемонии открытия под 28-м номером вслед за представителями Эфиопии, вслед за ними появились спортсмены из Сальвадора, передает РИА «Новости».
Церемония открытия XVI летних Паралимпийских игр началась в Токио. Открытие проходит без зрителей, Игры пройдут с 24 августа по 5 сентября.
Знамя команды ПКР понесли десятикратный чемпион мира по легкой атлетике спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Андрей Вдовин и двукратная чемпионка и трехкратный бронзовый призер Паралимпийских игр по легкой атлетике спорта слепых Елена Паутова.
Ранее токийскую Паралимпиаду решили провести без зрителей. Слоган «У нас есть крылья» станет темой церемонии открытия, а «Гармоничная какофония» – закрытия летних Паралимпийских игр в Токио.
Император Японии Нарухито будет присутствовать один на церемонии открытия Паралимпийских игр 24 августа, императрицы Масако не будет на мероприятии из-за ограничений числа присутствующих в рамках мер против COVID. На церемонию не будут допущены рядовые зрители, присутствовать будут только члены делегаций, представители государств и спонсорских организаций.
В играх примут участие 4400 спортсменов из 162 стран, из них пять стран участвуют впервые. Паралимпиада продлится до 5 сентября.
Велогонщик Асташов принес России четвертое золото Паралимпиады в Токио
Михаил Асташов стал чемпионом Паралимпийских игр в Токио в велоспорте на треке, принеся сборной России четвертую золотую медаль на соревнованиях в столице Японии.
Асташов в четверг завоевал золото в индивидуальной гонке на 3000 метров в классе С1, победив в финале канадца Тристена Чернове. Бронзовую медаль взял китаец Ли Чжанъюй, передает РИА «Новости».
Также Асташов установил в квалификации соревнований новый мировой и паралимпийский рекорд – 3 минуты 35,954 секунды.
Медаль Асташова стала седьмой для сборной России на Паралимпийских играх в Токио. Кроме четырех золотых, российские спортсмены завоевали также одну серебряную и две бронзовые награды.
Ранее российская спортсменка Анастасия Гонтарь победила в плавании на дистанции 50 метров вольным стилем в классе S10 на Паралимпийских играх в Токио.
Россия получила третье золото на Паралимпиаде
Российская спортсменка Анастасия Гонтарь победила в плавании на дистанции 50 метров вольным стилем в классе S10 на Паралимпийских играх в Токио.
Гонтарь стала первой со временем 27,38 секунды, второе место заняла Шанталь Зийдервельд из Нидерландов, (+0,04), на третьем оказалась представительница Канады Орели Ривар (+0,73), передает РИА «Новости».
Гонтарь принесла третье золото России на Паралимпийских играх в Токио.
Ранее в среду россиянин Роман Жданов завоевал золото на Паралимпиаде в плавании на дистанции 50 метров брассом в классе SB3.
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Пловчиха Шабалина с мировым рекордом принесла России первое золото на Паралимпиаде
Валерия Шабалина завоевала золотую медаль в плавании на дистанции 100 метров баттерфляем в классе S14 и принесла сборной России первую награду высшей пробы на Паралимпиаде в Токио.
Шабалина в финале победила со временем 1 минута 03,59 секунды, обновив свой же мировой рекорд (1.03.68). Второй и третьей стали австралийки Пейдж Леонхардт (+1,89 секунды) и Руби Сторм (+2,91) соответственно, передает РИА «Новости».
Ранее первую медаль сборной России на Паралимпиаде в Токио принес Владимир Даниленко, завоевавший бронзу в плавании на дистанции 100 метров на спине в классе S2.
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В Токио началась церемония открытия Паралимпийских игр
Церемония открытия XVI летних Паралимпийских игр началась в Токио.
Открытие проходит без зрителей, Игры пройдут с 24 августа по 5 сентября, передает РИА «Новости».
Сообщается, что в церемонии открытия примут участие 163 сборные, включая команду беженцев. При этом 20 сборных отказались выходить на парад спортсменов во время церемонии открытия Игр, так, сборная Новой Зеландии отказалась выходить из-за опасением заразиться коронавирусом.
Российские паралимпийцы из-за санкций СAS принмут участие в Играх без национального флага и гимна, но под флагом с изображением паралимпийского символа «Агитос» с тремя языками пламени белого, красного и синего цветов и под аббревиатурой RPC (Russian Paralympic Committee). Российская команда выйдет на парад спортсменов под 28-м номером.
Знамя команды ПКР понесут 10-кратный чемпион мира по легкой атлетике спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Андрей Вдовин и двукратная чемпионка и трехкратный бронзовый призер Паралимпийских игр по легкой атлетике спорта слепых Елена Паутова.
Ранее токийскую Паралимпиаду решили провести без зрителей. Слоган «У нас есть крылья» станет темой церемонии открытия, а «Гармоничная какофония» – закрытия летних Паралимпийских игр в Токио.
Император Японии Нарухито будет присутствовать один на церемонии открытия Паралимпийских игр 24 августа, императрицы Масако не будет на мероприятии из-за ограничений числа присутствующих в рамках мер против COVID. На церемонию не будут допущены рядовые зрители, присутствовать будут только члены делегаций, представители государств и спонсорских организаций.
В играх примут участие 4400 спортсменов из 162 стран, из них пять стран участвуют впервые. Паралимпиада продлится до 5 сентября.
Пловец Жданов с мировым рекордом завоевал золото Паралимпиады
Россиянин Роман Жданов завоевал золото в плавании на дистанции 50 метров брассом в классе SB3 на Паралимпийских играх в Токио.
Жданов победил с мировым рекордом – 46,49 секунды, побив достижение итальянца Эфрема Морелли (47,49). Второе место занял испанец Мигель Луке (+2,59), третье – японец Такаюки Судзуки (+2,83), передает РИА «Новости». Другой представитель России Максим Емельянов стал пятым (+4,14).
Это второе золото для сборной России на Паралимпиаде в Токио, первое завоевала Валерия Шабалина в плавании на дистанции 100 метров баттерфляем в классе S14.
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Знаменосец команды ПКР поделился впечатлениями от церемонии открытия Паралимпиады
Знаменосец команды Паралимпийского комитета России (ПКР) на Играх в Токио Андрей Вдовин признался, что во время церемонии открытия Паралимпиады сосредоточился на флаге, который начал запутываться вокруг древка.
Церемония открытия Паралимпийских игр прошла 24 августа на Олимпийском стадионе в Токио, знаменосцами команды ПКР стали легкоатлеты Елена Паутова и Вдовин. Всего в открытии Паралимпиады приняли участие около 200 членов команды Паралимпийского комитета России.
«Все очень понравилось, на высшем уровне, разве что подготовка к самой церемонии была долгая, даже немного изматывающая, но все же это было супер классно. Когда мы шли с Еленой с флагом, мысль была одна – лишь бы флаг не запутался, потому что когда начали им махать, он именно это и начал делать. Так что все свое внимание сосредоточил, чтобы его размотать», – передает ТАСС слова Вдовина.
«Конечно, волнение было – иду, веду сборную, несу наш флаг перед всем миром. Это гордость, – признался российский легкоатлет. – Сейчас с нетерпением жду старта – скорее уже хочется начать выступать со спортивным азартом на этом громадном стадионе».
Вдовину 27 лет. Он специализируется в беге на дистанции 100, 200 и 400 метров, является десятикратным чемпионом мира. В активе спортсмена также пять золотых медалей чемпионатов Европы.
Еще один знаменосец команды ПКР легкоатлетка Елена Паутова заявила, что эмоции от участия в церемонии открытия Паралимпийских игр в Токио надолго останутся с ее участниками.
«Это останется со мной, со всеми нами на всю жизнь, такое не забывается, – сказала Паутова. – Мне уже второй раз в жизни достается такая почетная, значимая для страны роль, я в 2014 году была факелоносцем зимней Паралимпиады в Сочи. Но сейчас эмоции, адреналин старалась беречь – мне скоро бежать. А когда все закончится, вот тогда, возможно, смогу ощутить все это в полной мере».
«Эмоции самые положительные, и все, кто ходил на парад, счастливы. Перед отправкой на олимпийский стадион все команды собирались у своих домов, фотографировались, а потом уезжали на стадион в том порядке, в каком должны были выходить на парад, – это довольно сложный, долгий процесс, но таким образом организаторы смогли максимально развести все команды, что важно в антиковидных условиях. При этом у спортсменов была возможность посидеть, посмотреть церемонию открытия».
Во время представления команд над Национальным стадионом в Токио начался дождь. «Боялись, как бы он не пошел сильнее, но нам повезло – он больше освежал, чем доставлял дискомфорт, – рассказала Паутова. – Нам очень понравилось зажжение огня – очень красиво, все смогли подойти поближе, сфотографировать. Ну и, конечно, фейерверк. Эти эмоции, конечно, останутся с нами надолго, и многим из нас они помогли приободриться».
Паутовой 35 лет, спортсменка становилась победительницей Паралимпийских игр 2004 и 2012 годов в беге на 1500 метров. Также в ее активе три бронзовые медали Паралимпиад и четыре золотые награды чемпионатов мира.
Ранее на церемонии открытия Паралимпийских игр в Токио подняли паралимпийский флаг, спортсмены принесли клятву.
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Пловец Калина принес России пятую золотую медаль Паралимпиады
Российский пловец Андрей Калина выиграл золотую медаль Паралимпиады в Токио на дистанции 100 метров брассом в классе SB8.
Калина преодолел дистанцию за 1 минуту 7,24 секунды, второе место у испанца Оскара Сальгеро Галистео с отставанием 2,67 секунды. Третий – китаец Ян Гуанлун (+3,24), передает РИА «Новости».
Еще один россиянин Даниил Смирнов занял пятое место (+4,21).
Медаль Калины стала для сборной России пятой золотой и 14-й в сумме на Паралимпийских играх.
Ранее велогонщик Асташов принес России четвертое золото Паралимпиады в Токио.
Пловец Даниленко принес первую медаль сборной России на Паралимпиаде в Токио
Владимир Даниленко завоевал бронзу в плавании на дистанции 100 метров на спине в классе S2 и принес сборной России первую медаль на Паралимпийских играх в Токио.
Даниленко в финале показал время 2 минуты 02,74 секунды. Победу одержал чилиец Альберто Абарса – 2.00,40. Второе место занял бразилец Габриэль дос Сантос Араужо – 2.02,47, передает РИА «Новости».
Паралимпиада в Токио проходит с 24 августа по 5 сентября.
Ранее знаменосец команды ПКР на Играх в Токио Андрей Вдовин признался, что во время церемонии открытия Паралимпиады сосредоточился на флаге, который начал запутываться вокруг древка.
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Асташова на Паралимпиаде повторно наградили
Российского паралимпийца Михаила Асташова повторно наградили на Играх в Токио после того, как на первом награждении включили неправильную музыку, сообщили в команде Паралимпийского комитета России (ПКР).
«Оргкомитет Паралимпиады провел перенаграждение тройки призеров, где победителем стал Михаил Асташов. Спортсмены вышли на подиум уже с медалями, в честь победителя сыграли Первый концерт Чайковского», – цитирует сообщение команды ПКР ТАСС.
Ранее сообщалось, что организаторы Игр в ходе награждения Михаила Асташова перепутали музыку, включив гимн Международного паралимпийского комитета.
Напомним, Асташов завоевал золотую медаль в гонке преследования на дистанции 3000 метров среди спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата.
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Встречу Путина с олимпийцами приурочили к совету по развитию физкультуры и спорта
Встреча президента Владимира Путина с олимпийцами будет приурочена к совету по развитию физкультуры и спорта, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«К встрече (президента России и олимпийцев) будет приурочен совет по развитию физической культуры и спорта», – передает РИА «Новости» слова Пескова.
Отвечая на вопрос, будут ли олимпийцам вручены автомобили, Песков добавил, что фонд поддержки олимпийцев традиционно вручает им машины.
«У нас работает фонд поддержки олимпийцев, и он традиционно это делает. Машины им вручаются. Но не обязательно каждый раз при этой церемонии присутствует президент, но этот фонд продолжает свою работу», – заявил он.
Олимпийские игры прошли с 23 июля по 8 августа в Японии. Сборная России, выступавшая из-за санкций Спортивного арбитражного суда (CAS) в статусе команды Олимпийского комитета России (ОКР), завоевала 71 награду и заняла пятое место в медальном зачете. В Токио россияне завоевали 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые медали.
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