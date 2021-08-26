В Белоруссии отказались возбуждать дело о действиях силовиков во время митингов в Минске Названо количество выявленных нелегалов на белорусско-польской границе 26 августа 2021, 16:48 Текст: Елена Мирошниченко

Пограничники Польши с начала августа выявили более 3 тыс. попыток нелегального перехода границы со стороны Белоруссии, говорится в сообщении польских пограничников в Twitter. «С начала августа сотрудники Пограничной стражи зафиксировали более 3 тыс. попыток незаконного пересечения границы из Белоруссии в Польшу. Вчера таких попыток было 71, задержаны 20 иностранцев», – приводит сообщение RT. Ранее Польша решила обеспечить нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией палатками, кроватями, пижамами и другой гуманитарной помощью. Напомним, министр обороны Польши Мариуш Блащак обвинил Россию в миграционном кризисе на границе страны с Белоруссией.

Участника совершавшей убийства в 1990-е банды в Белоруссии задержали в Петербурге 25 августа 2021, 12:13 Текст: Алексей Дегтярев

Участник преступной группы, совершившей четыре убийства в Белоруссии 20 лет назад, задержан в Петербурге, он сменил фамилию, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. «Задержан уроженец Республики Белоруссия, разыскиваемый за совершение на территории этого государства особо тяжких преступлений более 20 лет назад», – цитирует Волк РИА «Новости». По версии следствия, в 1998 году мужчина в составе вооруженной банды провел 10 нападений на граждан, четверо из них были убиты в Минске и Витебской области. При задержании в 1999 году он оказал вооруженное сопротивление, смог скрыться и был объявлен в розыск. «Полицейскими было установлено, что подозреваемый переехал в Россию и поменял фамилию. Выяснилось, что в настоящее время мужчина проживает в Петербурге», – пояснила представитель ведомства. Подозреваемого задержали и доставили в полиции для проведения проверки и передачи инициатору розыска. Ранее в Москве задержали жителя Белоруссии, обвиняемого в республике в совращении 12 малолетних мальчиков, он работал тренером по плаванию. В МВД попросили мигрантов урегулировать правовой статус до октября 23 августа 2021, 18:42 Текст: Алексей Дегтярев

Иностранцам в России необходимо урегулировать свой правовой статус до 30 сентября, когда закончатся послабления в связи с пандемией, сообщили в МВД. По указу президента иностранцы и лица без гражданства, приехавшие до 15 марта 2020 года в Россию, и не имеющие на 16 июня 2021 года законных оснований для пребывания в стране, могут обратиться в МВД для урегулирования положения. «Министерство внутренних дел Российской Федерации в связи с приближением окончания срока действия обозначенных норм указа, предотвращения очередей в миграционных центрах и территориальных органах МВД России, рекомендует иностранным гражданам и лицам без гражданства обращаться за получением документов заблаговременно, а также выбирать время посещения в часы меньшей нагрузки – после полудня», – сообщается на сайте «МВД медиа». Ранее в МВД сообщали, что в России сейчас находятся более 700 тыс. нелегальных мигрантов из стран Содружества Независимых Государств. Курц рассказал о закрытых переговорах с Лавровым в Вене 25 августа 2021, 23:20 Текст: Антон Антонов

Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что ему «было очень приятно встретиться» в Вене с главой МИД России Сергеем Лавровым. На переговорах, по словам канцлера, обсуждались борьба с коронавирусом, ситуации в Афганистане и Белоруссии. Кроме того, как сообщил Курц, «переговоры были посвящены гражданскому обществу, экономическому и культурному сотрудничеству». Также стороны обсудили «отношениям между ЕС и Россией», передает ТАСС. Напомним, переговоры проводились в формате тет-а-тет в закрытом для прессы режиме. Лавров по итогам переговоров с австрийским коллегой Александером Шалленбергом назвал плачевным состояние отношений между Россией и Евросоюзом, ответив, что контакты сведены к минимуму из-за политики Брюсселя. Мигранты устроили драку с поножовщиной в Петербурге 24 августа 2021, 12:21 Текст: Алексей Дегтярев

В Красносельском районе Петербурга произошла массовая драка между гражданами Узбекистана и Таджикистана, сообщил информированный источник. В конфликте принимали участие 25 мигрантов, инцидент произошел вечером 22 августа, сообщил собеседник «Интерфакса». Один из участников получил ножевое ранение в грудь, его госпитализировали, возбуждено дело по статьям «Хулиганство» и «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Напомним, в столичном районе Кузьминки в середине июля произошла массовая драка. Значительнe. часть ее участников составляли приезжие из стран Средней Азии. В результате несколько человек пострадали, получив ранения, в том числе ножевые. Было возбуждено уголовное дело. Полиция задержала около 50 человек .В пресс-службе ГУ МВД по столице сообщали, что иностранцы, участвовавшие в драке, по решению суда будут выдворены за пределы России. Мишустин обсудил с премьером Белоруссии углубление интеграции в Союзном государстве 23 августа 2021, 20:45 Текст: Елизавета Булкина

Премьер-министр России Михаил Мишустин в телефонном разговоре обсудил с белорусским коллегой Романом Головченко тематику углубления интеграции в Союзном государстве двух стран, сообщила пресс-служба российского правительства. «Председатель правительства России Михаил Мишустин провел телефонный разговор с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко. <…> Михаил Мишустин и Роман Головченко уделили особое внимание тематике углубления интеграции в Союзном государстве России и Белоруссии», – говорится в сообщении на сайте правительства. Кроме того, премьеры в развитие состоявшихся в четверг в городе Чолпон-Ата российско-белорусских переговоров обсудили актуальные вопросы торгово-экономического сотрудничества и ход реализации совместных проектов в различных областях. В ходе разговора был затронут график предстоящих контактов по правительственной линии. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил руководству Белоруссии углублять интеграцию с Россией в Союзном государстве с соблюдением национальных интересов. Путин и Лукашенко обсудили взаимодействие в рамках Союзного государства 23 августа 2021, 22:42 Текст: Антон Никитин

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудил с белорусским коллегой Александром Лукашенко актуальные вопросы развития отношений двух стран, в том числе дальнейшее взаимодействие в рамках Союзного государства, сообщила пресс-служба Кремля. «Рассмотрены актуальные вопросы развития российско-белорусских связей, включая взаимодействие в рамках Союзного государства», – говорится в сообщении на сайте Кремля. Кроме того, Путин и Лукашенко обменялись мнениями по итогам внеочередного заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ, где обсуждалась ситуация в Афганистане. В пресс-службе Кремля добавили, что лидеры условились о графике дальнейших контактов. Напомним, как сообщали белорусские СМИ, Путин и Лукашенко обсудили ситуацию в Афганистане, предстоящие учения «Запад-2021», подробно остановились на ситуации на границах Белоруссии с НАТО. В Минске также сообщили, что лидеры говорили о сотрудничестве в области подготовки кадров военных и спецслужб, а также взаимодействии в области СМИ. «Разговор в итоге коснулся и экономической составляющей взаимоотношений. Говорили о союзных программах, которые на сегодняшний день в высокой степени готовности. Конкретные решения будут приняты в ближайшее время», – сообщили в Минске. Напомним, как сообщала пресс-служба российского правительства, в понедельник премьер-министр России Михаил Мишустин в телефонном разговоре обсудил с белорусским коллегой Романом Головченко тематику углубления интеграции двух стран в Союзном государстве. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин и Лукашенко обсудили ситуацию в Афганистане 23 августа 2021, 21:57 Текст: Елена Мирошниченко

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в Афганистане, а также вопросы по актуальной тематике двусторонней повестки. «Разговор в итоге коснулся и экономической составляющей взаимоотношений. Говорили о союзных программах, которые на сегодняшний день в высокой степени готовности. Конкретные решения будут приняты в ближайшее время», – сообщает Белта. Уточняется, что лидеры двух стран обсудили предстоящие учения «Запад-2021», подробно остановились президенты на ситуации на границах Беларуси с НАТО. Также Путин и Лукашенко говорили о сотрудничестве в области подготовки кадров военных и спецслужб, а также взаимодействии в области СМИ. Ранее Лукашенко предложил провести заседание ОДКБ и ШОС по Афганистану. Напомним, Путин заявил, что Россия не должна допустить, чтобы под видом беженцев из Афганистана в страну проникли боевики. Лукашенко обеспокоился тенденцией отъезда молодежи за границу 24 августа 2021, 14:24 Текст: Евгения Шестак

Президента Белоруссии Александар Лукашенко настораживает тенденция отъезда молодежи за рубеж, что связано, по его мнению, с «пробелами в воспитательной работе». «Можно и задачу по химии сформулировать так, что ребенок будет гордиться своей страной, и наоборот. Почему так ставлю вопрос? Потому что часть нашей молодежи, получив образование здесь, стремится уехать за рубеж. Не все, но тенденция настораживает», – цитирует ТАСС Лукашенко. По его словам, патриота может воспитать только патриот, и в этом вопросе не имеет значения, какой предмет преподает учитель. «Ведь те, кто уезжает, отрываются – это самое страшное – от своих корней. Хорошо, когда едут за новым опытом, знаниями, чтобы применить их на родине. И то надо внимательнее посмотреть, кто и чему их там учит», – сказал Лукашенко. Он отметил, что, с одной стороны, белорусские педагоги выпускают из школ перспективных студентов и готовят высококлассных специалистов, которые ценятся за рубежом. С другой – есть пробелы в воспитательной функции учреждений образования. «Какую оценку мы с вами должны поставить себе за патриотическое воспитание детей? Наверное, до 10 мы с вами не дотягиваем. Об этом говорят факты», – добавил Лукашенко. В данной связи он потребовал навести в школах порядок, чего бы это ни стоило. «Школа – это храм. И туда нужно приходить как в храм. Порядок и дисциплина в этом храме зависят не только от прихожан, но и от тех, кто отвечает за состояние этого храма, то есть учителей», – сказал Лукашенко. Ранее Лукашенко заявил, что белорусская молодежь рано или поздно услышит не призывы зарубежных Telegram-каналов, а «голос разума» и скажет спасибо тем, кто сохранил страну. Товарооборот Белоруссии и России резко увеличился в первом полугодии 2021 года 25 августа 2021, 18:47 Текст: Елена Мирошниченко

По данным Федеральной таможенной службы товарооборот Белоруссии и России вырос на 37% и составил 17,5 млрд. долларов, рассказал торговый представитель России в республике Юрий Золотарев. Он отметил, что экспорт России в Белоруссии – 10,3 млрд. долларов, рост составил 48%. В свою очередь белорусский экспорт вырос на 24% и составил 7,2 млрд. долларов, передает Sputnik Белоруссия. Сообщается, что основными товарами российского экспорта в Белоруссию традиционно являются нефть, природный газ, черные металлы электрические машины и оборудование, пластмассы и изделия из них. «Наиболее весомый рост мы наблюдаем по поставкам российской нефти и природного газа. Прирост составил 83%. На второй позиции продукция химической промышленности и связанных с ней отраслей. Темп роста составил почти 45%. На третьем месте строительные материалы, инструменты, недрагоценные металлы и изделия из них – рост 42%», – сказал Золотарев. При этом основными товарами белорусского экспорта традиционно является молочная продукция, средства наземного транспорта, оборудование и механические устройства, мясо, изделия из черных металлов. «В целом из Беларуси в Россию поставляется около 80% от всего белорусского экспорта молочной продукции, около 85% готовой мясной продукции, 60% мяса», – сообщил эксперт. Кроме того, наиболее высокое увеличение показала такая группа товаров как строительные материалы и инструменты. «По минеральным продуктам – это прежде всего бензины, дизельное топливо, мазут рост составил почти 9%. По продовольственным товарам и сельхоз сырью рост составил всего 5%. Но хотел бы обратить внимание, что в стоимостном выражении это 2,1 млрд. долларов», – сказал Золотарев. Ранее украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что товарооборот между Украиной и Россией за последние шесть лет сократился в шесть раз, с 37 до 7 млрд долларов ежегодно. В Карелии от отравления алкоголем скончался пятый белорус 25 августа 2021, 13:02 Текст: Алексей Дегтярев

Количество погибших граждан Белоруссии, отравившихся суррогатным спиртным в Карелии, выросло до пяти человек, один из пострадавших скончался в больнице, сообщили в минздраве региона. «Умер еще один человек [из отравившихся], в республиканской больнице [Карелии]», – цитирует сообщение ведомства ТАСС. В стационарах остаются трое пострадавших. Состояние оставшихся на лечении оценивается как удовлетворительное. Ранее сообщалось, что в Пудожском районе Карелии четыре человека скончались после отравления суррогатным алкоголем, еще четверо находятся в больнице. Все они являются гражданами Белоруссии. Лабораторными исследованиями у всех госпитализированных подтверждено наличие в крови метанола, что говорит об употреблении ими метилового спирта. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статье «Сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекший по неосторожности смерть двух или более лиц»). Лукашенко в День независимости выразил надежду на дальновидность украинцев 24 августа 2021, 09:25 Текст: Алина Назарова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил украинцев с 30-й годовщиной независимости, выразив уверенность, что их рассудительность поможет Киеву и Минску сохранить взаимоуважение и высокий уровень сотрудничества. По его словам, несгибаемая воля украинцев позволила с достоинством пройти долгий и мучительный путь к приобретению собственной государственности. «И в сегодняшних непростых условиях, когда в мировом масштабе доминируют недоверие, конкуренция и конфронтация, хочу выразить уверенность, что присущие украинскому народу мудрость, рассудительность и дальновидность помогут нашим странам сохранить традиционное взаимное уважение, поддержку и высокий уровень сотрудничества», – приводит текст послания президентская пресс-служба. Лукашенко также пожелал всем жителям Украины мира, успехов и процветания. Ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен поздравил Украину с 30-летием независимости и подчеркнул, что Вашингтон будет поддерживать Киев в его евроатлантических устремлениях. Украина во вторник празднует годовщину независимости, в этот день 30 лет назад был принят документ о самостоятельности и независимости украинского государства. Лукашенко объяснил, зачем выращивает арбузы на своем участке 25 августа 2021, 13:53 Текст: Евгения Шестак

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что выращивает арбузы на своем приусадебном участке в экспериментальных целях, а не ради пиара. «Арбузы – это не потому, что пиар какой-то... Я экспериментирую, смотрю, что надо. Потому что кормить людей – это вопрос номер один», – приводит пресс-служба слова Лукашенко. Он отметил, что лично проверяет наработки белорусских ученых. Лукашенко уточнил, что начинал в свое время с одного голландского сорта арбуза. «Вчера мы собирали пять разных сортов. Мне прежде принесли, на кухню поставили кусочки, пять сортов этих арбузов. Я определил два лучших. Белорусский уже неплохой. И когда-то, когда начал этим заниматься, сказал: придет время, мы будем это возделывать. Сегодня вообще ничем не отличается наш арбуз от того, что мне Эмомали Шарипович Рахмон прислал (президент Таджикистана). И специалисты говорят, что это даже полезнее для нас», – сказал Лукашенко. Также президент указал, что аналогичный подход и в отношении других культур, например новых сортов картофеля, президент собирает урожай и изучает результат. «Картофель, который наши ученые делают, ... он даже по вкусу другой. Во-первых, он чистый – в первый раз высевается, еще не набрал всякой заразы, по технологии правильно возделывается. И вот таким образом я наблюдаю, что ученые дают производителям. Точно так рапс, травы», – пояснил белорусский лидер. Кроме этого Лукашенко раскритиковал случаи бесхозяйственного отношения к технике и урожаю во время уборочной кампании в Белоруссии. Он назвал катастрофой проявления «безалаберности, недисциплинированности и неисполнительности». В 2018 году Лукашенко принял участие в сборе урожая на своем приусадебном участке. Брокеры спрогнозировали отказ от «белорусской схемы» импорта в Россию 26 августа 2021, 11:44 Текст: Алина Назарова

Российские таможенные брокеры ожидают, что после 31 августа из-за отмены Минском нулевого НДС существенно упадет востребованность «белорусской» схемы ввоза товара в Россию. Так, президент таможенного представителя «КВТ Сервис» Юлия Шленская заявила РБК, что раньше российские предприниматели привлекали местных операторов для ввоза товаров через Белоруссию. За счет этого они могли отсрочить выплату НДС и не изымать средства из оборота на отчисление налогов. Теперь использование такой схемы невозможно. По словам Шленской, ситуация сыграет на руку официальным компаниям-посредникам, способствующим импорту товаров в Россию. В то же время гендиректор компании «Универсальные грузовые решения» Сергей Мартьянов считает, что с осени от «белорусского» коридора могут отказаться до 70% российских предпринимателей. «Это была «серая» схема, которая позволяла компаниям экономить на таможенных платежах, ввозить товар теневым способом: его можно было не ставить на баланс и тому подобное. Отмена данной льготы по НДС уравняет условия для всех участников рынка», – отметил Мартьянов. Он подчеркнул, что в сложившейся ситуации отечественные перевозчики окажутся в выгодном положении, а белорусские могут понести потери, так как весь грузопоток с сентября достанется россиянам. По словам коммерческого директора логистического оператора ГК AKFA Алексея Чернышева, белорусские таможенники «не так тщательно проверяли таможенную стоимость, что позволяло уплачивать пошлины кратно меньше, чем должно было быть». Однако отмена Минском льготы по НДС поможет российским импортерам, работающим в правовом поле, снизить конкуренцию с менее добросовестными поставщиками, подчеркнул Чернышев. Футбольные фанаты-неонацисты устроили драку под Минском 26 августа 2021, 13:33 Текст: Алексей Дегтярев

Массовую драку неподалеку от Минска начали футбольные фанаты-неонацисты, в отношении них составили административные протоколы, сообщили в МВД Белоруссии. Неподалеку от Минска в среду задержали более десяти футбольных фанатов, в том числе несовершеннолетних, они участвовали в массовой драке, передает РИА «Новости» со ссылкой на МВД страны. «Зачинщиками договорной драки оказались фанаты-неонацисты... Установлено, что минчане в возрасте от 15 до 21 года прибыли в лесной массив возле поселка Сосны целенаправленно для участия в массовой драке. Об этом они договорились в закрытом чате», – указали в ведомстве. С собой молодые люди взяли баллончики с перцовым газом, приспособления для нанесения телесных повреждений, средства для оказания медицинской помощи, а также предметы с символикой, признанной экстремистской. Во время оперативно-розыскных мероприятий удалось установить, что организаторы драки – сторонники неонацистской идеологии. «За хулиганские действия в отношении лидеров и активных участников местных околофутбольных группировок составлены административные протоколы», – указали в МВД Белоруссии. В июле в Калининграде полицейским пришлось вмешаться в конфликт между футбольными фанатами у одного из баров. Отмечалось, что конфликт произошел между футбольными фанатами «Зенита» и «Локомотива». В Белоруссии отказались возбуждать дело о действиях силовиков во время митингов в Минске 26 августа 2021, 16:16 Текст: Алексей Дегтярев

Действия правоохранителей во время протестных акций в Белоруссии в прошлом году соответствовали законам страны, потому необходимости в возбуждении дел по этим фактам нет, сообщил Следственный комитет республики. «Избранные сотрудниками правоохранительных органов средства и способы были соразмерны, применялись с намерением причинения наименьшего вреда в складывающейся обстановке», – говорится в сообщении на сайте белорусского ведомства. Там подчеркнули, что распространенные отдельными Telegram-каналами заявления о якобы имевших место случаях превышения служебных полномочий, которые выражались «в пытках, сексуальных издевательствах» не нашли объективного повреждения. Это в том числе следует из пояснений самих заявителей, указали в СК. С 9 по 15 августа 2020 года в ЦИП и ИВС ГУМВД Мингорисполкома доставили свыше 2 тыс. задержанных, при этом численность правоохранителей составляла порядка 50 человек. «Из общего количества задержанных с заявлениями о проведении проверки по фактам якобы имевших место противоправных действий со стороны сотрудников органов внутренних дел обратились 680 человек. Подавляющее большинство заявителей – это граждане в возрасте до 30 лет, не работающие, индивидуальные предприниматели и студенты», – пояснили в СК. Часть из них ранее привлекалась к административной и уголовной ответственности, в том числе за насильственные преступления. Также во время проверки выявили десятки лиц, намеренно нарушавших общественный порядок, и создававших «все условия для применения к ним сотрудниками физической силы и специальных средств». «Цель таких действий – последующий выезд для постоянного проживания в страны Евросоюза, после обращения с заявлением. Задокументированный факт обращения использовался, как фиктивный инструмент для получения «политического убежища» в других странах», – подчеркнули в ведомстве. Напомним, массовые протестные акции прошли по всей Белоруссии после 9 августа 2020 года, это случилось после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов. Он объяснил, что не намерен покидать свой пост на фоне митингов.