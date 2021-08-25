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В Совфеде объяснили эвакуацию украинцев из Афганистана силами Минобороны России
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«Если в Киеве не думают о своих людях, то это не предполагает, что мы тоже не должны думать о своем братском народе», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов, комментируя эвакуацию из Афганистана более 500 человек, в том числе граждан Украины, силами Минобороны России.
«Речь идет о гуманитарной акции. Если в Киеве сидят люди, которые не думают о своих людях, то это не предполагает, что мы тоже не должны думать о своем братском народе», – отметил член комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.
При этом, по словам собеседника, официальный Киев после получения российской помощи никак не изменит политику по отношению к нашей стране.
«Те, кто находятся у рычагов власти на Украине, и те, кто стоит за их спиной, заняты совершенно другим. Им кажется, было бы хорошо вступить в НАТО и погубить Россию», – пояснил сенатор.
Минобороны России по поручению президента Владимира Путина организует эвакуацию из Афганистана более 500 россиян, граждан стран ОДКБ (Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана), а также Украины четырьмя самолетами военно-транспортной авиации. Об этом сообщили в военном ведомстве.
С этой целью создана авиационная группировка из четырех самолетов военно-транспортной авиации, которая сосредоточена на аэродроме в Ульяновске, передает ТАСС сообщение Минобороны.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о скандале с украинским самолетом, который должен был эвакуировать граждан республики из Афганистана. Местные СМИ, а затем и замглавы МИД Украины сообщили о захвате этого самолета в Кабуле. Позже пресс-служба украинского МИДа опровергла это заявление – «захваченных украинских самолетов в Кабуле или где-либо еще нет». Однако затем появились сведения, что украинский борт не захватили, а «зафрахтовали» богатые афганцы, которые заплатили за полет в Иран валютой, золотом и драгоценными камнями.
В то время, когда Россия готовится помочь украинцам, оставшимся в Кабуле, Запад вновь подталкивает Украину к противодействию России. США, Великобритания, Канада, Швеция, Швейцария создают фонд для противодействия влиянию России на Украине, сообщила замглавы британского МИДа Венди Мортон. Фонд начнет работу к декабрю. В течение трех лет планируется привлечь около 50 млн долларов.
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Погребинский назвал отвратительной речь Зеленского на параде по случаю Дня независимости
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«Многим поведение Зеленского на параде может понравиться, но для меня оно выглядит отвратительно, особенно после оскорбительных намеков в адрес русских и России», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Михаил Погребинский, комментируя парад, прошедший в честь 30-летия независимости Украины.
«На зрителя, не искушенного высокой культурой, парад должен произвести впечатление. Допускаю, многим людям это должно понравиться», – считает директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.
«Я вижу самолюбование президента Зеленского, который оказался в центре внимания и красуется, наслаждается своим величием. Но для меня это все, особенно после его выступления, которое было переполнено небылицами и оскорбительными намеками в адрес России, выглядит отвратительно», – поделился политолог.
По его словам, раньше Зеленский в своей риторике наследовал курс экс-президента страны Петра Порошенко, который также позволял себе оскорбительные намеки в адрес русских и России.
«Теперь Зеленский стал наследовать курс другого бывшего главы государства – Виктора Ющенко, – указал Погребинский. – Он прославился тем, что регулярно произносил бред про тысячелетнюю историю Украины и что украинцы – родоначальники всех цивилизованных народов. Подобные небылицы начал рассказывать и нынешний президент, например о том, что Украина – родина первой конституции». Собеседник убежден, что «это все больше отталкивает значительную часть населения Украины от президента и от страны, в которой приходится иметь такого главу».
Во вторник на параде в честь 30-летия независимости Украины президент страны Владимир Зеленский прослезился
в тот момент, когда были разыграны театрализованные сценки, символизирующие страницы украинской истории со времен Киевской Руси и до конфликта в Донбассе. Каждую из них проходила маленькая девочка, символизирующая Украину.
Затем по Крещатику прошли три колонны: пешая, воздушная и механизированная. Всего в параде участвовали более 5 тыс. военных, 100 летательных аппаратов, 400 единиц военной техники, а также представители более 30 стран. Также анонсировалось участие авиации НАТО. Это самый масштабный военный парад за все годы независимости Украины. В этом году Украина отошла от традиционной системы организации парадов. Впервые за годы независимости в этот день не было объезда войск и поздравления министра обороны.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, что Зеленский показал скотское отношение к русским, и о том, почему его разочаровала позиция Запада по Крыму.
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Украинским паралимпийцам приказали покинуть церемонию открытия Игр в Токио
Украинская делегация на Паралимпийских играх в Токио покинула церемонию открытия, чтобы не стоять рядом с российскими спортсменами, сообщил комментатор и ведущий Дмитрий Губерниев.
«Руководитель Паралимпийского комитета Украины буквально в приказном порядке своим спортсменам дал команду уходить. Дескать, всем нужно отдыхать, нужно уходить с церемонии», – сообщил Губерниев в эфире «Матч-ТВ».
Он пожалел украинских атлетов, покинувших церемонию, но отметил, что некоторые из них все же остались.
Напомним, во вторник прошла церемония открытия Паралимпийских игр в Токио, там подняли паралимпийский флаг, и спортсмены принесли клятву.
В Москве заметили украинских военных в форме
В Сети обратили внимание на проведение в Москве мероприятий по случаю празднования Дня независимости Украины, отметив, что они проходят в мирной обстановке без «лютых русских националистов». Соответствующие фото опубликовал в Telegram телеведущий Владимир Соловьев.
«Сегодня празднование Дня независимости Украины в Москве. Возлагаются цветы членами дипмиссий Украины к памятникам поэтам и писателям Тарасу Шевченко и Леси Украинки. Военнослужащие Украины в форме. Цвета национального флага в букетах. И … все. Нет оцепления из полчищ «зеленых человечков», нет лютых русских националистов и шовинистов, атакующих процессий, нет критики из «российских зомбоящиков» и со страниц «проплаченного интернета». И скучно, и грустно. Никакого инфоповода», – перепостил Соловьев в своем Telegram сообщение канала «Кремлевская прачка».
Во вторник, 24 августа, на Украине отмечается 30-я годовщина независимости. В военном параде, как на суше, так и на воде, участвовали более четырех тысяч украинских военных, а также представители четырех десятков стран. В параде также приняла участие авиация НАТО.
Порошенко облили зеленкой в Киеве
Экс-президента Украины Петра Порошенко облили зеленкой в Киеве, инцидент попал на видео, его опубликовали в СМИ.
Инцидент произошел у входа в метро Крещатик, в тот момент, когда экс-глава государства направлялся в правительство, сообщает «Страна.ua» в своем Telegram-канале.
Напомним, в числе облитых зеленкой украинских политиков есть бывший премьер Арсений Яценюк, и экс-глава МВД Арсен Аваков, и экс-глава СНБО Александр Турчинов, и лидер Радикальной партии Олег Ляшко.
Кучма согласился с Путиным по поводу антироссийской позиции Украины
Украина не сможет успешно развиваться, если и дальше будет занимать исключительно антироссийскую позицию, заявил бывший украинский президент Леонид Кучма.
Об этом он написал в колонке для издания «Левый берег», комментируя слова президента России Владимира Путина о том, что Украина становится «анти-Россией».
«Кто-то из наших «патриотов» воспринял это как комплимент – мол, правильно, так и надо. А я здесь соглашусь с Путиным. Это, действительно, угроза – стать только анти-Россией. Но угроза для нас, а не для них. Невозможно строить, продвигаться, успешно развиваться только на негативе, только чтобы «не как у них». Отражение живет самостоятельной жизнью», – цитирует Кучму РИА «Новости».
По словам экс-президента, Украина должна «оставаться самой собой». «Единой, самостоятельной, независимой. Независимость – это наши ценности, наша свобода, тысячелетняя цивилизация наших предков и новые культурные коды нашего молодого поколения. Независимость – это человек в центре всего. Вера в собственный народ, надежда на достойное будущее, любовь к родине – все это и есть независимость», – подчеркнул Кучма.
Напомним, президент Владимир Путин в своей статье «Об историческом единстве русских и украинцев» обвинил Запад в желании сделать Украину барьером между Европой и Россией, плацдармом против России, против чего выступили миллионы жителей на Юго-Востоке и в Крыму. За это их всех, «включая детей, записали в сепаратисты и террористы».
Российский лидер констатировал, что на Украине происходит принудительная смена национальной идентичности – русских не только заставляют отречься от своих корней, но и поверить, что Россия – их враг.
Порошенко обвинил Зеленского в инциденте с «зеленой соплей»
Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что считает нынешнего лидера страны Владимира Зеленского причастным к инциденту, в ходе которого Порошенко облили зеленкой.
«Не хотел этого говорить, но вынужден сказать. Владимир Александрович, я понимаю – страшно. Я понимаю, что вы волонтеров, военных, настоящих патриотов боитесь больше, чем Путина. Не пытайтесь нас остановить вашей зеленой соплей. У вас ничего не получится, хотя сейчас вы спрятали этих негодяев на Банковой», – приводятся слова Порошенко на сайте его партии «Европейская солидарность».
Порошенко призвал Зеленского не бояться его самого, а также «десятков тысяч людей», собравшихся отпраздновать День независимости Украины, которую экс-президент и его соратники «завоевали, отстояли». Зеленский же, по словам Порошенко, «не представляет», что с ним было бы, если бы нынешнему лидеру Украины пришлось столкнуться «с теми трудностями», с которыми Украина столкнулась в 2014–2015 годах.
«Мы здесь все – за Украину», – заявил Порошенко, подчеркнув, что люди «празднуют свой праздник» и «вернут последний клочок украинской земли, хоть в Донбассе, хоть в Крыму». Он обещал, что со своими соратниками «снова мобилизует весь мир вокруг Украины». Порошенко верит в «историю успеха», которого добьется «фантастический украинский народ».
Напомним, у входа в метро в Киеве, когда экс-глава государства направлялся в правительство, его облили зеленкой. До инцидента Порошенко участвовал в «Марше защитников Украины».
Ющенко рассказал о «шокирующих» аргументах Меркель против вступления Украины в НАТО
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Бывший президент Украины Виктор Ющенко рассказал, что на саммите в 2008 году его шокировала позиция канцлера Германии Ангелы Меркель по вопросу вступления Украины в Североатлантический альянс.
Ющенко расценил саммит 2008 года как нечто «близкое» к измене. «Думаю, да. Я это слово (измена) не буду говорить, но, думаю, что это близко», – отметил он, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Украина 24».
По словам политика, занимавшего тогда пост президента Украины, в тот день у него было много разочарований. При этом его «шокировало» то, как формировали свою позицию по этому вопросу немецкая делегация во главе с Меркель, а также бывший на тот момент президентом Франции Николя Саркози. «Мы собрались – семь-восемь президентов – и пошли к Меркель. Саркози покинул зал, не захотел общаться. А с Меркель состоялся очень короткий, минут на пять, диалог. Она говорит: господин президент, одна из проблем, которая нас останавливает, это то, что на сегодня только треть украинцев разделяют проект НАТО», – рассказал Ющенко.
Как утверждает экс-президент, он указывал Меркель на то, что за два года его президентства число поддерживающих вступление страны в НАТО украинцев выросло с 14 до 31%, при этом альянс принял в свои ряды Испанию, когда такой шаг одобряли лишь 17% жителей этой страны. «Наш разговор на этом закончился. Для меня аргументы, которые Меркель высказала тогда, до сегодняшнего дня не приняты и неприемлемы. Это слабые аргументы, на которых не могло базироваться то решение», – заключил политик.
В июле на Украине одобрили стратегию по вступлению в НАТО и противодействию России. Перед этим президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что страна устала «бесконечно оставаться в прихожей» НАТО и ЕС. Спецпредставитель генсека Североатлантического альянса Джеймс Аппатурай, комментируя ситуацию вокруг Украины, заявлял, что технического достижения определенных критериев недостаточно для вступления в НАТО.
Страны НАТО на саммите в Бухаресте в 2008 году подтвердили, что Грузия и Украина имеют право на членство в организации, отодвинув при этом решение вопроса на неопределенное время. Лидеры альянса на саммите в июне этого года вновь поддержали право Киева и Тбилиси на присоединение к НАТО, не назвав при этом сроков вступления этих стран в организацию.
Запад создал фонд противодействия влиянию России на Украине
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США, Великобритания, Канада, Швеция, Швейцария создают фонд для противодействия влиянию России на Украине, сообщила замглавы британского МИДа Венди Мортон.
Мортон приняла участие в праздновании Дня независимости Украины в Киеве, где анонсировала создание фонда «Партнерство за сильную Украину». Как заявило посольство Великобритании в Киеве, фонд должен «смягчить дестабилизирующее воздействие России на южные и восточные регионы Украины», передает ТАСС.
Фонд начнет работу к декабрю. В течение трех лет планируется привлечь около 50 млн долларов. Деньги собираются направить на «укрепление потенциала пострадавших от конфликта регионов». Так, возможно «предоставление властям технических консультаций или предоставление грантовых инвестиций, создающих экономические возможности и улучшение доступа жителей юга и востока Украины к госуслугам». Страны Запада полагают, что таким образом удастся добиться «повышения качества коммунальных услуг, увеличения доходов домашних хозяйств и расширения связей между разделенными конфликтами сообществами».
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский обвинил западных лидеров в трусости и страхе перед Россией. Поводом для этого стало нежелание президентов и премьеров крупнейших держав приехать в Киев на «Крымскую платформу», прислав вместо себя чиновников второго эшелона.
Минобороны приготовилось вывезти из Афганистана граждан России и Украины
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Минобороны по поручению президента России Владимира Путина организует эвакуацию из Афганистана более 500 граждан России, стран ОДКБ и Украины четырьмя самолетами военно-транспортной авиации, сообщили в военном ведомстве.
«25 августа по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина министром обороны России генералом армии Сергеем Шойгу организована эвакуация самолетами военно-транспортной авиации с территории Исламской Республики Афганистан более 500 граждан Российской Федерации, государств – членов ОДКБ (Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана) и Украины», – передает ТАСС сообщение Минобороны России.
Там уточнили, что «создана авиационная группировка из четырех самолетов военно-транспортной авиации». Самолеты уже сосредоточены на аэродроме в Ульяновске.
«На каждом российском самолете военно-транспортной авиации для оказания в ходе полета медицинской помощи и поддержки эвакуированных граждан России и других стран находятся врачебно-сестринские бригады военных медиков с необходимым медицинским оборудованием и медикаментами», – отметили в Минобороны.
Кроме того, в самолетах есть запас питьевой воды, одеял и индивидуальных рационов питания.
Напомним, 15 августа отряды запрещенного в России террористического движения «Талибан» вошли в столицу Афганистана и установили контроль над городом. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. В тот же день движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана.
Путин: Россия извлекла уроки из опыта пребывания СССР в Афганистане
Российская сторона внимательно наблюдает за ситуацией в Афганистане, заявил президент России Владимир Путин в ходе съезда «Единой России».
«Вы знаете, какая сложная, тревожная ситуация сложилась сегодня в Афганистане. Мы внимательно следим за этой ситуацией, активно взаимодействуем с нашими союзниками по ОДКБ», – сказал президент, передает ТАСС.
Российская сторона не намерена вмешиваться во внутренние дела Афганистана, подчеркнул глава государства. «Тем более втягивать наши вооруженные силы в конфликт всех против всех. Там, по-моему, это и происходит», – указал он.
Россия имеет эффективные возможности по обеспечению безопасности, в том числе от международного терроризма. «К сожалению, эта угроза сохраняется. Надо это понимать и предельно ответственно к этому относиться», – добавил Путин.
Глава государства в связи с ситуацией в Афганистане поручил усилить меры для безопасности россиян.
«Крайне важны и слаженные действия всех органов власти. Я прошу правительство, МИД, силовые структуры совместно с парламентариями усилить работу по всем ключевым направлениям обеспечения безопасности страны и граждан», – сказал он.
Путин напомнил, что конфликт в Афганистане длится уже несколько десятилетий. «У СССР был свой опыт пребывания в этой стране. Мы извлекли необходимые уроки», – сказал президент.
Украинский журналист увидел «зраду» на военном параде в Киеве
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Украинский журналист Дмитрий Василец, оценивая прошедший накануне в Киеве военный парад, заявил о «зраде», что с украинского переводится как «измена», «предательство».
«Из авиационной военной техники на параде представлены: 1. Советские вертолеты Ми-24. 2. Советские вертолеты Ми-8. 3. Советские штурмовики Су-25. 4. Советские истребители Су-27. 5. Советский транспортник Ан-26. 6. Советский транспортник Ил-76. 7. Советский сверхтяжелый транспортник Ан-225. 8. Советский фронтовой бомбардировщик Су-24. 9. Советский транспортник Ан-70. 10. Советский истребитель МиГ-29», – перечислил Василец в Facebook.
«Полный провал «декоммунизации». Зрада!!!» – написал журналист.
Во вторник на параде в честь 30-летия независимости Украины президент страны Владимир Зеленский прослезился в тот момент, когда были разыграны театрализованные сценки, символизирующие страницы украинской истории со времен Киевской Руси и до конфликта в Донбассе. Каждую из них проходила маленькая девочка, символизирующая Украину.
Затем по Крещатику прошли три колонны: пешая, воздушная и механизированная. Всего в параде участвовали более 5 тыс. военных, 100 летательных аппаратов, 400 единиц военной техники, а также представители более 30 стран. Также анонсировалось участие авиации НАТО. Это самый масштабный военный парад за все годы независимости Украины. В этом году Украина отошла от традиционной системы организации парадов. Впервые за годы независимости в этот день не было объезда войск и поздравления министра обороны.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, что Зеленский показал скотское отношение к русским, и о том, почему его разочаровала позиция Запада по Крыму.
Оппозиция назвала условие независимости Украины
Сопредседатель украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрий Бойко по случаю 30-летия независимости Украины рассказал, при каком условии страна станет действительно независимой.
По его словам, «Украина станет действительно независимой, когда наступит мир». Он призвал «сосредоточить все усилия, чтобы вернуть мир на Украину». Бойко указал на «потери», понесенные страной: «Деиндустриализация, сокращение рабочих мест и потеря традиционных рынков, в первую очередь в странах СНГ».
Бойко раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за то, что «Зе-команда обещала избирателям» добиться «прекращения войны, возрождения экономики, преодоления бедности», но «власть не в состоянии справиться с вызовами». «А если нет видения и понимания как это сделать, то такая власть должна уйти», – приводит его слова ТАСС.
Он также подверг критике решение Киева «затыкать рот СМИ», а не «улучшать жизнь людей, вернуть в страну мир, бороться с бедностью, открывать новые рабочие места». Бойко сказал, что «это тупиковый путь». По его словам, страна, «в которой идет война, растет бедность и процветает цензура» не может «чувствовать себя независимой и свободной державой».
Украина во вторник празднует годовщину независимости, в этот день 30 лет назад был принят документ о самостоятельности и независимости украинского государства. Напомним, Зеленский ввел санкции против депутата Верховной рады Украины Андрея Деркача, а также ряда российских юридических лиц, в числе которых «Ростелеком» и газета «Московский комсомолец». Кроме того, Зеленский ввел в действие санкции против украинского издания «Страна.ua», в результате руководство сайта решило сменить веб-адрес на strana.news. «Страна.ua» обещала сопротивляться попыткам Киева заблокировать издание.
Лидер афганского сопротивления заявил о шантаже США
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Американские власти последние пару лет оказывали давление на правительство Афганистана: шантажировали и требовали освободить заключенных боевиков, заявил вице-президент Амрулла Салех, объявивший себя и. о. президента и призвавший к сопротивлению.
По его словам, причинами падения правительства Афганистана стали давление США на Кабул, фактическое признание талибов на переговорах в Катаре и отсутствие актуальной информации в правительстве.
«Совершенно очевидно, что талибы никогда не подвергались давлению; они использовали Пакистан в качестве базы поддержки. Не убежища, а весь Пакистан на службе у «Талибана». США пытались стимулировать пакистанское сотрудничество, чтобы купить его; чем больше они платили, тем больше это воодушевляло пакистанцев оказывать помощь «Талибану». Поэтому вопрос о ядерном государстве, спонсирующем терроризм и мятежников против западных союзников в Афганистане, никогда не рассматривался», – сказал он, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал News18.
Салех также отметил, что межафганские переговоры в Дохе фактически «легитимизировали талибов, которые не сохранили верность своему слову». «Третья причина заключается в том, что в последние два года республика подверглась огромному давлению со стороны наших американских союзников. Они шантажировали нас и говорили: либо вы освободите заключенных, либо мы сократим вам помощь, в том числе военную. Мы спросили: а уверены ли вы, что эти люди не окажутся на передовой? Их ответ был отрицательным, но все они оказались на передовой. Таким образом, это было не освобождение заключенных, а предоставление талибам подразделения крайне радикализированных боевиков», – добавил вице-президент Афганистана.
Он также выразил мнение, что в правительстве «были люди, которые не знали о ситуации и принимали все как должное». «Однако мы не можем ограничиваться этими четырьмя причинами, поскольку существуют различные другие проблемы, которые привели к этой трагедии. Суть в том, что НАТО больше нет, американские военные ушли, но афганский народ не ушел, его нельзя было эвакуировать. Аэропорт Кабула – это верхушка айсберга. Страна погрузилась в трагедию, а террористические группировки захватили Афганистан», – заключил Салех.
Ранее в администрации Джо Байдена признались в ежедневных контактах с талибами. При этом Пентагон открестился от выплат талибам за безопасную эвакуацию американцев из Афганистана. Байден заявил о наличии «трудностей» с эвакуацией помогавших американцам жителей Афганистана. Талибы же пригрозили применить силу, если США не завершат вывод войск до осени.
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Талибы дали неделю на эвакуацию иностранцев из Афганистана
Желающим покинуть Афганистан необходимо сделать это до 31 августа, заявил официальный представитель движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) Забихулла Муджахид.
«Мы не допустим никакие операции по эвакуации после 31 августа», – заявил Муджахид в эфире канала «Аль-Джазира», передает ТАСС.
Он добавил, что дорога в международный аэропорт Кабула закрыта для всех, кроме иностранных граждан.
По его словам, «Талибан» гарантирует безопасность всем иностранцам, пытающимся покинуть страну из аэропорта Кабула, передает РИА «Новости» со ссылкой на трансляцию Al Arabiya.
До этого представитель катарского политического офиса движения Мохаммад Наим заявлял, что талибы не желают оставлять провинцию Панджшер без своего контроля над ней.
Посол рассказал о проблемах из-за устроенного США бардака в аэропорту Кабула
Российское посольство скоро решит вопрос с вывозом сотрудников из Афганистана, сообщил посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов.
По его словам, «из-за того бардака, который американцы навели в кабульском аэропорту, отменились международные рейсы». Сообщалось, что «они должны скоро возобновиться», но сейчас «просто нет соответствующих гарантий». В связи с этим российская сторона «скоро решит вопрос с вывозом небольшой группы сотрудников, которые должны быть в Москве». Так, у некоторых сотрудников подошел к концу срок командировки, другие собираются в плановые отпуска, но пока не могут выехать, передает ТАСС со ссылкой на RT.
Напомним, после победы движения «Талибан» (запрещено в России) в аэропорту Кабула, который контролируют американские военные, началась массовая паника. Талибы возложили на США ответственность за хаос в аэропорту.
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