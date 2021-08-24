Украинская коррупция добралась до Афганистана

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24 августа, вторник  |  Последнее обновление — 22:57  |  vz.ru
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Российское вино проложит новый путь к потребителю

Заказ алкоголя через интернет скоро станет массовой услугой Петр Ковалев/ТАСС
В России снимаются ограничения на продажу вина через интернет – правда, с некоторыми оговорками. Новые правила не означают, что каждый желающий сможет заказать любой алкоголь через любой интернет-ресурс. Как будет выглядеть новая процедура и для кого она в первую очередь окажется полезной и прибыльной? Подробности...
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Прощальный визит Меркель в Россию оказался смазанным

Диалог Путина и Меркель всегда был нацелен на результат и поиск компромисса Михаил Метцель/ТАСС
Ангела Меркель провела последние переговоры с Владимиром Путиным в качестве канцлера ФРГ. Помимо ситуации на Украине и в Афганистане, лидеры говорили о «Северном потоке – 2» и блогере Навальном. В экспертной среде считают, что Меркель упустила хорошую возможность сосредоточиться на позитивных аспектах двустороннего сотрудничества и прийти к компромиссу по украинской проблематике.  Подробности...
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Как обычный полковник смог предвидеть страшные поражения Красной армии

Первые месяцы войны были отмечены тяжелыми поражениями Репродукция Фотохроники ТАСС
Август 1941 года стал периодом едва ли не самых тяжелых поражений Красной армии в Великой Отечественной. В то время, когда командармы терялись в догадках о причинах катастрофического развития событий на фронте, обычный полковник Красной армии подал рапорт Буденному. И рапорт этот, как выяснилось, стал во многом пророческим. Что же в нем говорилось? Подробности...
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Запад разочаровал Зеленского позицией по Крыму

Зеленский обвинил лидеров Европы в боязни России president.gov.ua
Владимир Зеленский обвинил западных лидеров в трусости и страхе перед Россией. Поводом для этого стало нежелание президентов и премьеров крупнейших держав приехать в Киев на «Крымскую платформу», прислав вместо себя чиновников второго эшелона. Почему лидеры Запада проигнорировали приглашение Зеленского, несмотря на то что их отношение к России сложно назвать позитивным?  Подробности...
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Почему массовые побеги заключенных становятся тенденцией

Сбежать из изолятора без помощи извне практически невозможно Антон Денисов/РИА Новости
В Бурятии в субботу по горячим следам задержали семерых преступников, сбежавших из психоневрологического диспансера. Побегу предшествовал бунт в одном из отделений лечебницы. Это второй подобный случай за месяц. В начале августа пятеро преступников сбежали из истринского изолятора, причем один из беглецов – киллер Александр Мавриди – не пойман. Почему в России стали возможны массовые побеги, которые представляют серьезную угрозу? Подробности...
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«Большая глина» на Болотной не потрясает душу

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Разместить в центре столицы 12-метровое сооружение, которое немедленно вызовет совершенно определенные ассоциации, а потом третировать людей за то, что они об этих ассоциациях сказали, – это выглядит странно. Подробности...
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Каким будет решение украинского вопроса

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай", научныи&#774; руководитель ЦКЕМИ НИУ ВШЭ
Эпоха центрального значения Европы в мировых делах закончилась. Вместе с ней, видимо, придет к своему финалу время особого положения Украины в системе российских приоритетов. Подробности...
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Почему 1991-й «болит» так же, как и 1917-й

Дмитрий Дробницкий
Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Распад СССР совершенно справедливо был назван Владимиром Путиным величайшей геополитической катастрофой. XX век вообще был, увы, щедр на катастрофы. И Советский Союз родился в горниле одной из них. Подробности...
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За что Зеленский любит Крым

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Ангела Меркель совершила прощальный визит в Россию

В пятницу канцлер ФРГ Ангела Меркель провела в Кремле переговоры с Владимиром Путиным. Для нее этот визит стал последним в качестве главы государства. Однако многие уверены, что она не превратилась в «хромую утку» и сохранит серьезное влияние на европейскую политику
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    Украинская коррупция добралась до Афганистана

    Самолет украинских ВС использовали как «бомбилу»    24 августа 2021, 22:30
    Фото: mil.gov.ua
    Текст: Рафаэль Фахрутдинов,
    Андрей Резчиков

    Киев оказался в центре очередного скандала. Сперва местные СМИ сообщили о захвате украинского самолета в Кабуле, а затем выяснилось, что «захваченный» самолет в обмен на деньги и драгоценности якобы вывез неких богачей в Иран. Что на самом деле могло произойти с бортом ВС Украины, кто мог стоять за подобной операцией и как она скажется на репутации страны?

    Украинский самолет, который должен был эвакуировать граждан республики из Афганистана и который, по словам замглавы МИД Украины Евгения Енина, неизвестные захватили в Кабуле, на самом деле был арендован богачами для бегства в Иран. Как пишет телеграм-канал «Темный рыцарь», принадлежащий Минобороны Украины, борт «арендовали» местные афганские богачи и с семьями отправились на нем в Иран.

    Источники издания «Страна.ua» в авиационных кругах подтвердили эту информацию. По их словам, самолет «зафрахтовали» богатые шииты-хазарейцы, которые заплатили за полет в Иран валютой, золотом и драгоценными камнями. Более того, большая часть так называемых афганских беженцев, которых сейчас вывозят украинскими самолетами из Кабула, также покупают себе места мимо «официальной кассы».

    Во вторник Енин сообщал, что на прошлой неделе украинский самолет в Афганистане якобы захватили неизвестные, а 24 августа вывезли на нем других пассажиров в Иран. «Наши следующие три попытки по эвакуации граждан тоже не были успешными, поскольку нашим пассажирам не удавалось попасть на территорию аэропорта», – рассказал дипломат.

    Позже пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко опроверг эту информацию. «Захваченных украинских самолетов в Кабуле или где-либо еще нет. Информация о «захваченном самолете», которую тиражируют некоторые СМИ, не соответствует действительности», – заявил Николенко.

    По его словам, все самолеты, которые Киев использовал для эвакуации 256 человек из Афганистана, успешно вернулись на Украину. Дипломат добавил, что украинский МИД остается на связи с украинцами, находящимися в Афганистане, и прорабатывает безопасные пути их эвакуации.

    Слова Енина об угоне дипломат объяснил беспрецедентным уровнем трудностей, с которыми приходится сталкиваться украинским дипломатам, чтобы эвакуировать своих земляков. «Должны понимать, что ситуация в аэропорту приближена к хаосу, многие люди пытаются зацепиться хотя бы за какую-то возможность покинуть Афганистан», – добавил представитель МИД Украины.

    Представитель Управления гражданской авиации Ирана Мохаммад Хасан Зибахш также опроверг факт угона украинского самолета, пишет Anadolu. «Этот самолет вчера заправился топливом в аэропорту Мешхеда и приземлился в аэропорту Киева в 21:50», – пояснил он.

    В экспертной среде уверены, что использование украинской авиации для перевоза богачей согласовывалось на уровне правительств этих стран. Заслуженный пилот СССР Олег Смирнов пояснил, что подобные авиаперевозки, да и любые авиаперелеты производятся только на основании государственных договоренностей. В них оговариваются маршруты, скорость, высота полета, тип самолета, его грузоподъемность, точки прилета, какие категории граждан будут эвакуированы, например женщины, дети, дипломатические сотрудники и так далее.

    «Полет в Иран также выполнялся на основании межправительственных соглашений между афганскими и иранскими правительствами, – пояснил Смирнов. – Без согласования ни одно воздушное судно не имеет права пересекать границу.

    Если полет не согласован – самолет будет принудительно посажен или сбит».

    Главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров также исключает возможность пилотов самостоятельно организовать полет в Иран. В противном случае им «снесут голову». «Самолет просто сбили бы при перелете через границу Ирана. Мало ли, может, там террористы летят. На такой полет должны быть получены все необходимые разрешения. Только после этого предоставляется воздушный коридор. Скрыть такой полет невозможно», – подчеркнул Гусаров.

    Собеседник добавил, что информация о якобы вознаграждении пилотов золотом и драгоценностями – некая шутка. «Может быть, экипаж как-то отблагодарили, но без участия своего начальства они явно не могли выполнить такой полет. Конечно, всякое бывало в истории авиации, и даже полные салоны денег перевозили, но в данном случае я исключаю самостоятельность в действиях экипажа», – подчеркнул Гусаров.

    «Да, в Афганистане до сих пор нет нового правительства, в стране творится хаос, но все равно кто-то должен был согласовать этот полет. Возможно, талибы (члены запрещенного в РФ террористического движения «Талибан») согласовали полет с Ираном по своим каналам», – предполагает в свою очередь Смирнов.

    «И, поверьте, с пилотами никто никогда о подобном не договаривается и не подписывает никаких документов. Здесь все делают соответствующие представители государств. Если за перелет в Иран брали золото и драгоценные камни, то они осели в карманах менеджеров или чиновников. Пилоты не занимаются такой «партизанщиной», а организаторы подобных перелетов – подлецы и предатели», – заверил Смирнов.

    Политолог и публицист Владимир Корнилов предположил, что со стороны Украины за организацией «драгоценного» перелета стояло Минобороны. «Видимо, проблема возникла исключительно в том, что богачи не занесли денег в МИД Украины. Соответственно, дипломаты просто сдали эту сделку. А когда вопрос начали решать и с ними – все пошли на попятную из-за шума и резонанса, – допускает Корнилов. – Енин, как говорят в народе, «просто спалил контору».

    Что касается прошлых неудач украинских властей по эвакуации граждан из других горячих точек, то публицист назвал это признаком «прогнившей системы и некомпетентности чиновников». «Вспомните, как вывозили украинцев из Непала, туда послали самолет, который там и застрял. И таких случаев можно припомнить огромное множество», – уверен эксперт.

    Напомним, весной 2015 года неудачная спасательная операция украинцев после землетрясения в Непале вызвала большой резонанс в обществе. Самолет Минобороны по дороге туда и обратно ломался неоднократно. В результате путь из Киева в Катманду через Дели занял пять дней. Обратная дорога – через Дели и Баку – тоже оказалась непростой и заняла два дня.

    Тогдашний глава государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Зарян Шкиряк даже получил кличку Непальский. А все его усилия по спасению соотечественников описывали звонкой фразой «полный Шкиряк». Также схожие ситуации случались с украинцами в разных горячих точках на территории стран Ближнего Востока. Причем в отдельных случаях граждан Украины спасали силами МЧС России.

    А зимой прошлого года у санатория в поселке Новые Санжары Полтавской области произошли столкновения полиции и митингующих, выступавших против размещения там эвакуированных из Китая украинцев. Конфликт был вызван опасениями местных жителей по поводу распространения коронавирусной инфекции. По пути следования колонны автобусов ее забрасывали камнями, палками и бутылками. А на въезде на территорию санатория образовались огненные баррикады.

    «Украина как государство перманентно не справляется с эвакуацией своих граждан. Подобное наблюдалось как до событий 2014 года, когда, например, МЧС России спасало украинцев в Сирии, так и после. Но в случае с Афганистаном мы, судя по всему, видим циничный пример коррупционных действий украинских чиновников. Это негативно скажется на репутации страны», – отмечает Корнилов.

    Что касается цинизма, то ранее о нем высказывался и президент Украины Владимир Зеленский. В одном из интервью он признался, что больше всего в работе на посту главы государства его удивляет повсеместный цинизм. По его словам, «некоторые люди настолько циничны, что это выходит за рамки даже их собственного воображения». Видимо, история с «драгоценным» перелетом из Афганистана в Иран – как раз тот случай.


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