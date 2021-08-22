Афганцы начали наступление на Польшу

Взгляд
22 августа, воскресенье  |  Последнее обновление — 18:55  |  vz.ru
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Как России заработать на богатствах Афганистана

Афганистан может разбогатеть на «зеленой» революции Owen Humphreys/РА/ТАСС
Нефть и золото, литий и железная руда. Все это – лишь малая часть огромных природных богатств, которыми располагает Афганистан и которые теперь предлагает к разработке всем желающим новое, талибское правительство страны. Могут ли все эти экономические проекты быть интересны России и если да, то при каких условиях? Подробности...
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Прощальный визит Меркель в Россию оказался смазанным

Диалог Путина и Меркель всегда был нацелен на результат и поиск компромисса Михаил Метцель/ТАСС
Ангела Меркель провела последние переговоры с Владимиром Путиным в качестве канцлера ФРГ. Помимо ситуации на Украине и в Афганистане, лидеры говорили о «Северном потоке – 2» и блогере Навальном. В экспертной среде считают, что Меркель упустила хорошую возможность сосредоточиться на позитивных аспектах двустороннего сотрудничества и прийти к компромиссу по украинской проблематике.  Подробности...
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Что ждет самый бедный регион России

Евгений Донгак, житель села Кирсарай. Далеко не единственная точка в Туве, требующая особого внимания Юрий Васильев/ВЗГЛЯД
Тува, которую считают самым бедным регионом России, стоит на пороге перемен. Однако для преодоления бедности в Туве придется не только создавать новые рабочие места, но и убеждать жителей республики изменить сложившийся уклад жизни. О том, как живет регион и что делается для его развития, на месте разбирался специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД. Подробности...
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Русофобским «патрулям» в Казахстане прикусили язык

По мнению российских наблюдателей, по Куату Ахметову плачет тюрьма кадр из видео
В Казахстане решили проверить деятельность «языковых патрулей», участники которых унижали русскоговорящих жителей. Схожая работа началась в Киргизии. Изначально власти обеих республик не замечали подобных инцидентов или считали их чисто бытовыми, однако со временем им пришлось отреагировать на выходки русофобов. Что стало причиной для такого развития событий? Подробности...
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Почему массовые побеги заключенных становятся тенденцией

Сбежать из изолятора без помощи извне практически невозможно Антон Денисов/РИА Новости
В Бурятии в субботу по горячим следам задержали семерых преступников, сбежавших из психоневрологического диспансера. Побегу предшествовал бунт в одном из отделений лечебницы. Это второй подобный случай за месяц. В начале августа пятеро преступников сбежали из истринского изолятора, причем один из беглецов – киллер Александр Мавриди – не пойман. Почему в России стали возможны массовые побеги, которые представляют серьезную угрозу? Подробности...
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Почему в русском кино нет секса

Юлия Лемарк
Юлия Лемарк, Сценарист,режиссер и продюсер
Тонко устроенному русскому человеку в принципе важно, чтобы с тобой «было о чем». Нам жизненно необходимо, чтобы человек, снимая перед нами «юбку за юбкой», оголял перед нами все новые и новые грани души. Подробности...
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Навальный взял ружье не с той стороны

Глеб Кузнецов
Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Ощущения от прочтения статьи Навального сводятся к недоумению. Все время хочется спросить автора: «Вы с кем разговариваете вообще? К кому сейчас обращаетесь?». Подробности...
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Меркель развеяла иллюзии России насчёт Германии

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Меркель – отнюдь не самый удобный партнёр для России. Но нельзя забывать, что со многими в немецкой элите иметь дело ещё сложнее. А с кем-то – совсем невозможно. Подробности...
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Афганистан: что будет дальше

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Олимпиада в Токио и честь России

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За что Зеленский любит Крым

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Ангела Меркель совершила прощальный визит в Россию

В пятницу канцлер ФРГ Ангела Меркель провела в Кремле переговоры с Владимиром Путиным. Для нее этот визит стал последним в качестве главы государства. Однако многие уверены, что она не превратилась в «хромую утку» и сохранит серьезное влияние на европейскую политику
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Кабул и весь Афганистан сдались «Талибану»

Радикальное движение «Талибан» (запрещенное в России) вело 25-летнюю войну, но в конце одержало быструю и почти бескровную победу. 15 августа 2021 года талибы без боя вошли в Кабул. Американцы спешно эвакуируют посольство, лояльные им афганцы бегут в панике
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Взрыв автобуса в Воронеже унес жизни людей

В маршрутном автобусе ПАЗ в Воронеже в ночь на пятницу прогремел взрыв. Погибли люди, возбуждено уголовное дело. Рассматриваются несколько версий трагедии, основная – взрыв незаконно установленного газового оборудования
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    Афганцы начали наступление на Польшу

    Польша хотела бы заменить иракских беженцев украинскими    22 августа 2021, 18:42
    Фото: Attila Husejnow /
    SOPA Images/Reuters
    Текст: Валентин Жуков

    Прибалтийский миграционный кризис, из-за которого еще совсем недавно страдала Литва, внезапно перекинулся на Польшу. В Варшаве рвут и мечут – и предсказуемо обвиняют Россию. Как сказались на происходящем события в Афганистане, при чем тут «грязная игра Лукашенко» и почему некоторые польские аналитики нашествию мигрантов скорее обрадованы?

    Министр обороны Польши Мариуш Блащак обвинил Россию в миграционном кризисе на границе страны с Белоруссией. Блащак написал в Twitter, что «проблема на границе – это грязная игра Лукашенко и Кремля», передает РИА «Новости». В данный момент несколько десятков нелегальных мигрантов заблокированы на границе у польской деревни Уснаж-Гурны в Подляском воеводстве. Мигранты нелегально пытались перейти в Польшу из Белоруссии, но пограничники обеих стран окружили их кордонами. Ранее заместитель главы МИД Польши Марчин Пшидач заявил, что ситуацию с кочующими на границе беженцами спровоцировал Лукашенко.

    Неласковый прием

    Изначально беженцы избрали для своих попыток проникнуть в ЕС из Белоруссии Литву – видимо, по той причине, что литовская граница укреплена гораздо слабее, чем польская. Но получив в итоге отпор в Литве, многие мигранты устремились из Белоруссии в Польшу. По мнению польских властей, одна из причин усиления миграционного напора в последние дни – месть Минска за помощь, оказанную Варшавой белорусской спортсменке Кристине Тимановской.

    Но есть и другое объяснение – в последние дни усилилось бегство населения из захваченного талибами Афганистана. Афганцы, в отличие от мигрантов из предыдущих «волн», лучше сориентировались в географии, справедливо посчитав Польшу самым кратким путем в вожделенную Западную Европу с ее высокими пособиями. По словам польских пограничников, только в августе незаконно пересечь границу попытались более 2000 человек – это на порядок больше, чем за весь прошлый год. При этом лишь около 800 иностранцев были задержаны и направлены в закрытые центры содержания.

    В последнее время польские силовики в полной мере перешли к тактике, опробованной литовскими и латвийскими коллегами – беженцам попросту преграждают путь в Польшу и силой вытесняют их в обратном направлении. Вот одно из типовых сообщений на эту тему. «Со стороны Польши к белорусской границе была организованно доставлена группа иностранцев. Случай произошел на участке пограничной заставы Беляны», – сообщили 13 августа в Государственном пограничном комитете (ГПК) Белоруссии. Было отмечено, что «автомобиль, на котором были доставлены люди, не используется польскими пограничниками, а принадлежит вооруженным силам Польши». Днем позже белорусы сообщили про избитого польскими пограничниками иракца.

    «Поведение афганских беженцев отличается от иракцев или негров. Афганцы стремятся сразу в Польшу без литовско-латвийского промежутка. В Литве в лагерях пока лишь около 80 афганцев. Афганцы создали лагерь у границы с Беларусью и сопротивляются их выталкиванию польскими пограничниками в Беларусь. Польская граница изначально укреплена заграждениями и лучше охраняется, чем литовская. Тем не менее они сразу идут на нее. Время покажет, является ли это тенденцией афганцев к более боевитому поведению, чем у иракцев и негров. Но пока впечатление – да», – отмечает белорусский политолог Юрий Шевцов.

    Официальные лица Польши обвиняют белорусских пограничников в том, что те, дескать, отказываются вновь пускать мигрантов на свою территорию. Себя же польские силовики стараются выставить в максимально выгодном свете – дескать, с гостями они обращаются деликатно, не бьют их и даже при необходимости оказывают им медицинскую помощь.

    В ответ в Госпогранкомитете заявили, что Польша пытается исказить реальную картину происходящих событий. «Приглашены журналисты – для оправдания перед международной общественностью своих незаконных действий и подготовки ангажированных репортажей. В их присутствии мигрантам раздавалась вода. Также представителям польских СМИ доводилась информация о том, что беженцы находятся на границе уже несколько дней», – отмечается в сообщении ГПК.

    Так, на днях жители населенного пункта Уснаж-Гурны (Сокульского повята Подляского воеводства) случайно наткнулись на стихийный лагерь, разбитый беженцами у польско-белорусской границы на нейтральной полосе. По словам пробравшегося туда корреспондента телеканала TVN24 Петра Чабана, в этом лагере оказались около 50 человек из Ирака и Афганистана, в том числе женщины и дети. Как заявил журналист, о лагере узнали случайно, когда один из местных жителей увидел ночью огонь. При этом Чабан со слов польских силовиков озвучил в прямом эфире обвинения против белорусов: мол, «за деревьями с белорусской стороны находятся солдаты и пограничники Белоруссии, которые не пропускают группу обратно».

    Стоять насмерть!

    С Белоруссией граничит польское Подляское воеводство. Там поляки на линии разграничения ранее установили стокилометровый забор – теперь его хотят удлинить до 150 километров. Охрана границы усилена за счет военных, а Совет министров одобрил проект изменений в законодательство о миграции. Эти поправки предусматривают, что, если мигранта поймали на нелегальном пересечении границы, его дальнейшую судьбу можно решать по ускоренной процедуре, а обжаловать решение об отказе в приюте ему придется уже из-за рубежа.

    Что же касается тех беженцев, что уже успели проникнуть в Польшу, то для них приходится находить все новые места расселения. 19 августа было объявлено, что два лагеря открыты в населенных пунктах Бяла-Подляска и Червони-Бур на востоке страны, а вскоре появятся и новые. Но вообще, как признал премьер-министр Матеуш Моравецкий, решение проблемы состоит в том, чтобы «не допустить их в Польшу». Премьер подчеркнул: «Мы не можем допустить, чтобы господин Лукашенко с помощью шантажа вынудил нас кого-то здесь принимать».

    Вообще, все заявления польских официальных лиц на эту тему выдержаны в успокоительном ключе: дескать, для 38-миллионной Польши сотни и даже тысячи прибывших беженцев – всего лишь капля в море. Чиновники указывают, что в Польше, в отличие от той же Литвы, уже отработан механизм обращения с беженцами и их высылки.

    Тут надо напомнить, что Варшава уже несколько лет отчаянно отбивается от попыток Брюсселя навязать ей большие массы беженцев. Власти страны неоднократно отказывались выполнять директивы Евросоюза относительно размещения на своей территории значительного числа мигрантов. Лидер правящей партии «Право и справедливость» (ПиС) Ярослав Качиньский доказывает, что прием большого числа беженцев чреват рисками. «Ради этого мы должны были бы полностью изменить наш культурный уклад, радикально снизить уровень безопасности в нашей стране. Речь идет не только о террористической угрозе, это гораздо серьезнее – возможность социальной катастрофы. Если этот процесс запущен, его уже нельзя остановить», – считает политик.

    В подтверждение своих слов он приводит в пример Финляндию, куда, по его словам, изначально приехали 100 беженцев, а теперь их там много тысяч, и они создают серьезные проблемы коренному населению. «Если мы захотим остановить эту волну агрессии со стороны иммигрантов, хотя бы по отношению к женщинам, надо бы использовать какие-то репрессии. Если бы мы использовали репрессии, это сразу бы выяснилось, что для них мы «нацисты». Это замкнутый круг. Мы просто не можем в это ввязываться», – предупреждает польский политик. Качиньский также подтвердил, что готов отстаивать свою позицию в различных инстанциях Европейского союза.

    Мигрантам надо выждать

    В целом приезжие чужаки для Польши не в диво – страна переполнена украинскими гастарбайтерами. Они, правда, куда ближе культурно и более управляемы, чем беженцы из Азии и Африки – но всё же... Однако ирония судьбы заключается в том, что страна переживает демографический кризис – и нуждается в пополнении численности своего населения.

    На днях польская публицистка Ханна Крамер опубликовала на портале «Дзенник политичный» статью, в которой приводит свежие статистические данные. По состоянию на апрель 2021 года в Польше проживало 38,2 млн человек – что на 177 тыс. человек меньше, чем за аналогичный прошлогодний период. При этом количество умерших превысило количество рождений более чем на 50%.

    «Вымирание вымиранием, но настоящая драма – это те миллионы поляков, которым за последние десять лет пришлось уехать за границу на заработки. В течение многих лет Польша была страной, из которой бежали люди. Конечно, по необходимости, а не по выбору. Миграция сокращает население более чем на 10 тыс. человек ежегодно. В настоящее время каждый десятый поляк, то есть 4,5 млн человек, находится в изгнании.

    В ближайшем будущем это число может значительно увеличиться. Дело в том, что 18 процентов поляков старше 18 лет рассматривают возможность экономической эмиграции в течение следующего года. Чаще всего об отъезде думают люди в возрасте 25-36 лет, которые в первую очередь выберут Германию, Нидерланды и Великобританию в качестве стран назначения», – причитает автор.

    Чтобы заполнить этот демографический пробел, правительство привлекает в Польшу иностранцев, прежде всего граждан Украины, готовых заниматься неквалифицированным трудом за «минималку». В связи с этим Крамер упрекает правящих из «Права и справедливости» – для которых, дескать, в приоритете вопросы усиления армии и выполнения обязательств в рамках НАТО, но никак не демография. Такой политикой власти, по мнению Крамер, приближают час, когда в Польше большинство населения будут составлять приезжие гастарбайтеры и американские солдаты. И при сохранении таких тенденций рано или поздно встанет вопрос – так может, не депортировать беженцев, а пытаться встроить их в польскую жизнь?

    Ясное дело, нынешняя правящая партия «Право и справедливость» – ярые националисты, традиционалисты и католики – на подобное не пойдут ни за что и никогда. Недаром нынешние польские власти получают за свой консерватизм упрёки от «старшего брата» в Вашингтоне. Если предыдущий американский президент Дональд Трамп (и Республиканская партия в целом) поддерживали неплохие отношения с «ПиС», то приход к власти Джо Байдена, олицетворяющего власть «либерального интернационала», всё изменил. Опубликованный недавно Госдепом США отчёт о «соблюдении прав человека в мире» содержит много критики в адрес Польши. Но ведь скоро всё может измениться. В польском политикуме уже сложилась система, при которой «ПиС» регулярно меняется местами со своими соперниками – партией «Гражданская платформа», напротив, продвигающей ультратолерантность и всякие прочие «европейские ценности».

    Судя по тенденциям, наблюдаемым сейчас в Польше, «Гражданская платформа» имеет все шансы через несколько лет вернуться к власти. «С каждым годом политика "ПиС" становилась всё более правой и ультраконсервативной, тогда как население Польши, судя по результатам многих опросов, двигалось в сторону более либеральных настроений», – отмечает доцент Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян. По его словам, своего рода набатом для «ПиС» стали итоги состоявшихся прошлым летом президентских выборов, когда нынешний лидер страны Анджей Дуда лишь на два процентных пункта опередил своего либерального соперника Рафала Тшасковского. 

    В общем, мигрантам надо бы подождать несколько лет – у них есть все шансы, что после перемены власти их в Польше будут встречать куда приветливее, чем сейчас...


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