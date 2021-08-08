Взгляд
8 августа, воскресенье  |  Последнее обновление — 20:28  |  vz.ru
Разделы

Рекордные цены на газ в Европе могут продержаться до весны

Высокие цены на газ не позволяют европейцам запастись им к зиме REUTERS/Ints Kalnins
Газпром начал отбор газа из хранилищ газа в ЕС и РФ. Это событие, а также пожар на газоконденсатном заводе в Уренгое напугали рынок – цены на газ достигли 540 долларов. Если раньше аналитики предсказывали падение цен осенью, то сейчас фьючерсы на газ превышают 500 долларов вплоть до II квартала 2022 года. И это при том, что европейские хранилища пока пусты, а насколько морозной будет зима – никто не знает. Подробности...
Перейти в раздел…

Как НАТО ведет подрывную пропаганду в России

Центры пропаганды в Прибалтике и Польше – это сугубо военные учреждения в структуре НАТО Visar Kryeziu/AP/ТАСС
Для ведения идеологической войны против нашей страны созданы особые базы НАТО, заявил министр обороны Сергей Шойгу. По его словам, они расположены в Риге, Таллине и Варшаве, и служат на этих базах в том числе и граждане России. Их главная задача – вести подрывную пропаганду в соцсетях, под видом обычных блогеров разжигая конфликты в обществе. Как же устроена натовская информационная машина? Подробности...
Перейти в раздел…

Вместо реванша Швеция подверглась еще большему унижению от России

Триста лет назад Швеция была опаснейшим геополитическим соперником России общественное достояние
Почти 300 лет назад, 8 августа 1741 года, Швеция объявила войну России – стремясь вернуть территории, отобранные у нее Петром I. Эта война сегодня почти полностью забыта – и совершенно напрасно. Ведь по итогам попытки реванша Швеция не только не достигла успеха, но потеряла даже то, что имела. Как же это произошло? Подробности...
Перейти в раздел…

Литва нашла мощный козырь против «гибридного нападения» Лукашенко

Против нелегальных мигрантов Литва приняла самые жесткие меры Darius Mataitis/imago-images/Global Look Press
В Литве готовятся праздновать победу над «режимом Лукашенко». Вызванный Белоруссией миграционный кризис, который едва не погрузил страну в настоящую гуманитарную и политическую катастрофу, исчез как по мановению волшебной палочки. Каким образом это произошло и причем здесь Соединенные Штаты Америки? Подробности...
Перейти в раздел…

Дальневосточные порты России отрезало наводнением

Из-за разрушения моста движение по участку Транссиба остановилось в обоих направлениях Андрей Гурулев/вице-премьер
правительства Забайкалья/Telegram
На Транссибирской магистрали обрушился железнодорожный мост, из-за чего грузоперевозки на важнейшем – китайском – направлении оказались остановлены. Страдают и российские пассажиры, и грузоотправители. При этом специалисты говорят, что аварии можно было избежать. Не заставит ли ЧП на Транссибе искать Китай обходные пути для грузов и как избежать подобных происшествий? Подробности...
Перейти в раздел…

История революционерки Анджелы Дэвис

Иван Иванюшкин
Иван Иванюшкин, Кандидат философских наук, исследователь истории интернета
Виктор Сухоруков в «Брате 2» цитирует известный советский лозунг: «Свободу Анджеле Дэвис!». Кроме этого, у нас про нее ничего и не знают. Между тем, Анджела – очень интересный человек, с богатой биографией и сложной судьбой. Подробности...
Обсуждение: 23 комментария

«Августовский синдром» и как от него избавиться

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай", научныи&#774; руководитель ЦКЕМИ НИУ ВШЭ
Август представляет собой антипод мая – самого светлого для России месяца, когда мы вспоминаем наиболее важную в истории победу над врагом. Май – это окончательное пробуждение суровой российской природы и длинные выходные, август – завершение лета и ожидание каких-то неприятностей. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев

Зеленский показал скотское отношение к русским

Алексей Нечаев
Алексей Нечаев, член координационного совета Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины
Есть подозрение, что именно русские граждане Украины поставят жирную точку в политической карьере Зеленского. Не исключено и то, что русские граждане действительно покинут украинское государство, по праву забрав с собой территории от Збруча до Дона. Подробности...
Обсуждение: 70 комментариев
Перейти в раздел…

Олимпиада в Токио и честь России

Обсуждение: 7 комментариев

За что Зеленский любит Крым

Тимановская и другие невозвращенцы

Обсуждение: 10 комментариев
Перейти в раздел…

Российские синхронистки принесли сборной России 14-ю золотую медаль

Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко завоевали еще одну золотую медаль для сборной России на Олимпийских играх в Токио в синхронном плавании. Россиянки одержали победу в соревнованиях дуэтов. Теперь в активе сборной России 14 золотых, 21 серебряная и 18 бронзовых медалей
Подробности...

Курортную зону Турции охватили лесные пожары

Турецкие власти сумели локализовать часть пожаров, охвативших леса на юге страны, а также задержали предполагаемых виновников бедствия. Власти подозревают поджог, поскольку пожары вспыхнули одновременно в разных курортных районах. Отдыхающие в Турции наши туристы не пострадали
Подробности...

Российские фехтовальщицы завоевали золото и серебро на Олимпиаде в Токио

Российская спортсменка София Позднякова завоевала золотую медаль на Олимпиаде в Токио в соревнованиях по фехтованию на саблях. В финале она победила другую россиянку, Софью Великую. Таким образом, Россия получила и золото, и серебро в этом виде состязаний
Подробности...
Перейти в раздел…
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
Подробности...
17:11
собственная новость

Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
Подробности...
Перейти в раздел…
Довольны ли вы выступлением российских спортсменов на Олимпиаде в Токио?
  • Полностью доволен

  • Скорее доволен

  • Скорее не доволен

  • Полностью разочарован

  • Не следил за их выступлением
Что делать проживающим на Украине русским?
  • Уезжать

  • Оставаться
Как вы оцениваете отказ возвращаться на родину после Олимпиады в Токио белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской?
  • С одобрением

  • С осуждением

  • Затрудняюсь ответить
    Перейти в раздел…
    НОВОСТЬ ЧАСА: Эксперт: После захвата Кундуза талибы начнут штурм Кабула
    Установлен источник массового отравления детей в поезде Мурманск – Адлер Российские военнослужащие разбились в Армении Газпром восстановил подачу сырья на завод в Новом Уренгое В Госдуме оценили идею семидневной рабочей недели
    Японцы сочли несправедливым судейство в художественной гимнастике на Олимпиаде Президент Грузии назвала условия диалога с Россией В США оценили российские «Робокатюши» Армянский офицер и его беременная жена погибли от взрыва гранаты в Гюмри
    Спортсменку Магучих вызвали на разговор в МО Украины из-за фото с россиянкой Ласицкене В ЛНР заявили об обстреле противотанковыми ракетами со стороны ВСУ Итальянский эксперт раскритиковала отказ ОБСЕ направить наблюдателей на выборы в Россию Боксера Аветисяна арестовали по делу о разбое в Москве

    особый случай


    Омбудсмен Кузнецова обратилась в прокуратуру после видео с ребенком из волгоградской больницы

    «санитарное дело»


    Любовь Соболь нарушила судебный запрет и уехала из России

    прогноз погоды


    Россиян предупредили о приближении аномальной жары

    Видео

    Жестокость и малодушие


    Как Сталин проявил себя в качестве военного лидера

    выручка Газпрома


    Когда упадут рекордные цены на газ в Европе

    план шойгу


    Как переселение чиновников в Сибирь поможет России

    новое правительство


    Молдавия оказалась в женских руках

    идеологическая война


    Как НАТО ведет подрывную пропаганду в России

    вестник Апокалипсиса


    Тимур Шерзад: Возможна ли сегодня ядерная война?

    делегировать полномочия


    Алексей Алешковский: Чего хотят революционеры, и главное – зачем

    Кто ты?


    Алексей Нечаев: Зеленский показал скотское отношение к русским

    на ваш взгляд


    Довольны ли вы выступлением российских спортсменов на Олимпиаде в Токио?

    Литва нашла мощный козырь против «гибридного нападения» Лукашенко

    Против нелегальных мигрантов Литва приняла самые жесткие меры    8 августа 2021, 20:12
    Фото: Darius Mataitis/imago-images/Global Look Press
    Текст: Валентин Жуков

    В Литве готовятся праздновать победу над «режимом Лукашенко». Вызванный Белоруссией миграционный кризис, который едва не погрузил страну в настоящую гуманитарную и политическую катастрофу, исчез как по мановению волшебной палочки. Каким образом это произошло и причем здесь Соединенные Штаты Америки?

    Еще совсем недавно положение Литвы выглядело прямо-таки отчаянным – партии мигрантов, ежедневно проникавшие на территорию государства со стороны Белоруссии, начали превышать сотню человек. В стране бушевали митинги напуганного населения, требовавшего оградить его от соседства с пришельцами – участников этих митингов начали разгонять посредством слезоточивого газа. Все чаще раздавались голоса, чтобы «консервы» (возглавляющее правительство Литвы объединение «Союз отечества – Христианские демократы», они же консерваторы) как-то договорились с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. И это несмотря на то, что власти Литвы называли происходящее не иначе как «гибридным нападением», предпринятым против их страны Лукашенко.

    И в какой-то момент начало казаться, что литовские власти вот-вот сломаются. «Вильнюс не станет настаивать на введении Евросоюзом против Минска новых санкций в том случае, если наплыв нелегальных мигрантов из стран Азии и Африки, массово проникающих в Литву с территории Белоруссии, будет остановлен», – заявил литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис, доселе позиционировавший себя одним из главных борцов с Лукашенко. «Неизбежный переход литовских властей к стадии "торг" произошел. Дальше будет депрессия», – иронизировал российский историк Александр Дюков.

    В сообщениях же пролукашенковских пропагандистов на эту тему начали проскальзывать триумфальные нотки. «Что могла бы сделать Литва, чтобы нормализовать отношения с Беларусью? Простые извинения не принимаются, это ни о чем. От Литвы необходимо следующее. Отставка правительства и отстранение консерваторов от влияния на внешнюю политику. Односторонний выход из всех антибелорусских санкций, ограничений и создание максимально благоприятного режима торговли с Беларусью. Выдворение с территории Литвы беглых белорусских политиков, сворачивание сети поддержки оппозиции. Покупка электроэнергии с Белорусской АЭС и распределение ее дальше на северо-восточные регионы ЕС. Прекращение преследования по политическим мотивам социалистов и антифашистов, освобождение Альгирдаса Палецкиса. Очевидно, что всё это сейчас невозможно и литовский режим будет упираться, поэтому ни о каких договоренностях с литовскими властями не может быть и речи. Не о чем с ними разговаривать. Не интересно. Пусть дозревают пока, когда мигрантов будет тысяч 40-50, тогда и посмотрим к чему они будут готовы», – рассуждал белорусский политолог Алексей Дзермант.

    Однако, как выяснилось, торжествовать победу было рановато. Оказавшись припертым к стене, литовское правительство пошло на жесткие меры. Министр внутренних дел Агне Билотайте с разрешения премьер-министра Ингриды Шимоните распорядилась, чтобы пограничники силой выпроваживали прибывающих мигрантов обратно на территорию Белоруссии. «Людей, которые намеренно незаконно пересекают границу в запрещенных местах, должны расценивать как преступников, которые намерены совершить противозаконное действие», – сказала Билотайте.

    Результат не замедлил сказаться – количество проникавших в Литву мигрантов к середине прошлой недели сократилось в разы, а потом и вовсе сошло на нет. Литовские пограничники отрапортовали, что за последние дни вышвырнули из страны более 800 человек. Количество же тех мигрантов, которые смогли временно закрепиться в Литве и были распределены по временным лагерям, успело превысить 4100.

    Уполномоченный Сейма Литвы по правам человека Витаутас Валентинавичюс поделился в Facebook подробностями работы литовских пограничников. Он признал: «Сегодня была одна из самых тяжелых ночей в моей жизни. Мне довелось наблюдать как осуществляют приказ министра внутренних дел и не пускают мигрантов на территорию Литвы». По словам Валентинавичюса, он наблюдал за ситуацией всю ночь и стал свидетелем того, как литовские силовики завернули обратно в сторону Белоруссии группу из 45 человек.

    «Однако они стояли на белорусской стороне и молили пожалеть их, впустить в Литву – безопасную страну ЕС. Тогда литовские пограничники со словами "go to a safe country – Belarus, go away" принялись гнать их дальше от границы. Группа ни с места. В сторону Литвы пошла женщина с ребенком, она не обращала внимание на крики литовских пограничников. Слышу по рации – не впускать! Женщина с ребенком не страшится даже собаки: обняв ребенка просит пожалеть ее и впустить в Литву. Остальные также просят принять женщину с ребенком. В руках у женщины капельница, вроде как ребенок с капельницей. Однако пограничники подошли, увидели, что это обман, поэтому женщине велели возвращаться назад. Поскольку женщина не двигалась, пограничники взяли ее под руки и перенесли в сторону Беларуси. Раздается плач ребенка», – написал Витаутас Валентинавичюс.

    По его словам, мигранты спрашивали у пограничников, как им легально попасть в Литву. «Пограничники кричат: идите назад. Люди не уходят, и сейчас это противостояние продолжается. По рации мы слышим вызов к 129-му столбу на границе, там через границу перешла группа из 34 человек, 15 из них – дети. Вернуть их в том же месте не удается, поскольку в 5.30 слышатся автоматные очереди с белорусской стороны, стреляют в воздух. У границы выстраивают белорусских пограничников в шлемах, со щитами и дубинками. Автоматные очереди не смолкают, поэтому литовские пограничники посадили нелегалов в автобус, перевезли к знаку 125-126, высадили и понуканием "go, go go" отправили в сторону Беларуси. Мигранты медленно шли в сторону Беларуси», – рассказал Валентинавичюс.

    4 августа белорусские СМИ сообщили о том, что на границе найдены пятеро жестоко изувеченных литовскими пограничниками граждан Ирака – и один из них от полученных повреждений скончался. Литовские власти тут же постарались снять с себя ответственность.

    «Это мы можем прокомментировать, как очевидную дезинформацию. Против Литвы ведется гибридная атака, и распространение данной дезинформации – пример этого. Это чепуха, сказки братьев Гримм. Мы можем ожидать разные придуманные истории, так как в этом и заключается цель – компрометировать нас, наших пограничников, компрометировать Литву», – заявила Билотайте, подчеркнувшая, что литовские пограничники используют силу против нелегальных мигрантов только в том случае, если это необходимо.

    Также и министр обороны Арвидас Анушаускас оценил сообщение о смерти беженца из Ирака как провокацию. «Мы ожидали провокаций от режима Беларуси. На самом деле, организуя весь этот нелегальный путь, вовлекая в эту деятельность своих пограничников, думаю, что они и сами не всегда контролируют ситуацию», – подчеркнул глава Минобороны. А премьер-министр Ингрида Шимоните приравняла новость о погибшем иракце к истории о «распятом мальчике» с Донбасса.

    Однако вечером того же дня 4 августа в редакции ряда литовских СМИ поступило электронное письмо от неких «Воинов Аллаха» – они пообещали устроить в Литве теракты в отместку за жестокое обращение с единоверцами. Литовская полиция начала расследование данных угроз, но власти дали понять, что считают эти письма еще одной провокацией, устроенной по приказу Лукашенко.

    Так или иначе, но жесткие действия возымели результат – доступ мигрантов в Литву прекратился. Что характерно, мигрантолюбивый Евросоюз согласился прикрыть глаза на бесчеловечное обращение с людьми, прибывающими в поисках убежища из стран, разгромленных и разоренных НАТО.

    Однако, с точки зрения Вильнюса, не менее важно было закрыть авиарейсы, на которых искатели убежища прилетали в Белоруссию. Ранее Ландсбергис уже проводил переговоры на эту тему с Турцией и Ираком, но безуспешно. В какой-то момент количество рейсов, прибывающих из Ирака в Белоруссию, даже увеличилось.

    Но все вдруг закончилось одномоментно. 6 августа Габриэлюс Ландсбергис сообщил, что из Багдада в Минск прибыл самолет авиакомпании Iraqi Airways – специально за беженцами, желающими вернуться домой. Ландсбергис, по его словам, получил заверение, что полеты из Ирака в Белоруссию приостановлены как минимум на десять дней, и передал своему иракскому коллеге Фуаду Хуссейну просьбу, чтобы они не возобновлялись.

    Днем позже было распространено уже официальное сообщение – власти Ирака на неопределенный срок приостанавливают полеты в Белоруссию: данный запрет касается всех национальных перевозчиков.

    При этом речь не идет о запрете обратного направления – рейсы из Белоруссии в Ирак сохраняются. Одновременно в Литве ведется психологическая обработка уже проникших в нее мигрантов – людей убеждают вернуться на родину. Ради этого решено было прибегнуть даже к подкупу. Глава литовского департамента миграции Эвелина Гудзинскайте пообещала выдавать каждому такому «возвращенцу» по 300 долларов. По ее словам, вышеуказанная сумма будет выплачена каждому мигранту в аэропорту перед посадкой на рейс. При этом получить выплату можно будет только один раз – в случае повторного приезда в Литву претендовать на это пособие мигрант уже не сможет.

    Стало известно, что посольство Ирака в России организует 10 августа «эвакуационный рейс» для своих граждан, застрявших в Белоруссии. Представитель иракского МИД Ахмад ас-Саххаф заявил в среду, что посольство страны в Москве внимательно следит за развитием ситуации вокруг убийства гражданина Ирака на границе Белоруссии и Литвы, а также призывает иракцев не становиться жертвами сетей нелегальной миграции. Еврокомиссия приветствовала решение Ирака закрыть авиарейсы в Белоруссию.

    Литовские же власти обещают продолжить свою борьбу с Лукашенко – и уже готовы обвинить в нашествии мигрантов не только Белоруссию, но и Россию.

    Во всяком случае литовский «эксперт по безопасности» и политический обозреватель Марюс Лауринавичюс со страниц самого читаемого в стране новостного портала Delfi.lt заявил, что видит в происходящем «российский почерк», а за митингами литовцев, протестовавших против размещения в их населенных пунктах мигрантов, торчат «уши Кремля».

    Действия властей Ирака следует рассматривать в контексте того, что это государство до сих пор крайне зависит от США, в нем до сих пор находится американский военный контингент. Литва, в свою очередь, считается одним из вернейших вассалов США в Восточной Европе, рьяно обслуживает интересы Вашингтона и тоже предоставляет свою территорию для американских войск. Так что, сложить два и два не так уж трудно – США удовлетворили мольбы своего клиента и велели Ираку оставить его в покое.

    Но точку в миграционном кризисе ставить рано. Да, иракцы составляли большинство миграционного контингента, но в Литву рвались еще выходцы из Конго, Камеруна, Гвинеи, Ирана, Сирии, Афганистана и даже пресловутые «чеченские геи». Не исключено, что сейчас увеличится количество авиарейсов в Белоруссию из этих стран, а также, возможно, из новых – например, из Марокко. Кроме того, беженцы «щупают» новые возможные направления – в течение минувшей недели около 70 нелегалов, перешедших белорусскую границу, были задержаны в Латвии. Так что шоу продолжается...


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •