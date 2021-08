Литва побуждает Белоруссию сближаться с Россией Литва нашла мощный козырь против «гибридного нападения» Лукашенко 8 августа 2021, 20:12

Фото: Darius Mataitis/imago-images/Global Look Press

Текст: Валентин Жуков

В Литве готовятся праздновать победу над «режимом Лукашенко». Вызванный Белоруссией миграционный кризис, который едва не погрузил страну в настоящую гуманитарную и политическую катастрофу, исчез как по мановению волшебной палочки. Каким образом это произошло и причем здесь Соединенные Штаты Америки? Еще совсем недавно положение Литвы выглядело прямо-таки отчаянным – партии мигрантов, ежедневно проникавшие на территорию государства со стороны Белоруссии, начали превышать сотню человек. В стране бушевали митинги напуганного населения, требовавшего оградить его от соседства с пришельцами – участников этих митингов начали разгонять посредством слезоточивого газа. Все чаще раздавались голоса, чтобы «консервы» (возглавляющее правительство Литвы объединение «Союз отечества – Христианские демократы», они же консерваторы) как-то договорились с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. И это несмотря на то, что власти Литвы называли происходящее не иначе как «гибридным нападением», предпринятым против их страны Лукашенко. И в какой-то момент начало казаться, что литовские власти вот-вот сломаются. «Вильнюс не станет настаивать на введении Евросоюзом против Минска новых санкций в том случае, если наплыв нелегальных мигрантов из стран Азии и Африки, массово проникающих в Литву с территории Белоруссии, будет остановлен», – заявил литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис, доселе позиционировавший себя одним из главных борцов с Лукашенко. «Неизбежный переход литовских властей к стадии "торг" произошел. Дальше будет депрессия», – иронизировал российский историк Александр Дюков. В сообщениях же пролукашенковских пропагандистов на эту тему начали проскальзывать триумфальные нотки. «Что могла бы сделать Литва, чтобы нормализовать отношения с Беларусью? Простые извинения не принимаются, это ни о чем. От Литвы необходимо следующее. Отставка правительства и отстранение консерваторов от влияния на внешнюю политику. Односторонний выход из всех антибелорусских санкций, ограничений и создание максимально благоприятного режима торговли с Беларусью. Выдворение с территории Литвы беглых белорусских политиков, сворачивание сети поддержки оппозиции. Покупка электроэнергии с Белорусской АЭС и распределение ее дальше на северо-восточные регионы ЕС. Прекращение преследования по политическим мотивам социалистов и антифашистов, освобождение Альгирдаса Палецкиса. Очевидно, что всё это сейчас невозможно и литовский режим будет упираться, поэтому ни о каких договоренностях с литовскими властями не может быть и речи. Не о чем с ними разговаривать. Не интересно. Пусть дозревают пока, когда мигрантов будет тысяч 40-50, тогда и посмотрим к чему они будут готовы», – рассуждал белорусский политолог Алексей Дзермант. Однако, как выяснилось, торжествовать победу было рановато. Оказавшись припертым к стене, литовское правительство пошло на жесткие меры. Министр внутренних дел Агне Билотайте с разрешения премьер-министра Ингриды Шимоните распорядилась, чтобы пограничники силой выпроваживали прибывающих мигрантов обратно на территорию Белоруссии. «Людей, которые намеренно незаконно пересекают границу в запрещенных местах, должны расценивать как преступников, которые намерены совершить противозаконное действие», – сказала Билотайте. На эту тему Результат не замедлил сказаться – количество проникавших в Литву мигрантов к середине прошлой недели сократилось в разы, а потом и вовсе сошло на нет. Литовские пограничники отрапортовали, что за последние дни вышвырнули из страны более 800 человек. Количество же тех мигрантов, которые смогли временно закрепиться в Литве и были распределены по временным лагерям, успело превысить 4100. Уполномоченный Сейма Литвы по правам человека Витаутас Валентинавичюс поделился в Facebook подробностями работы литовских пограничников. Он признал: «Сегодня была одна из самых тяжелых ночей в моей жизни. Мне довелось наблюдать как осуществляют приказ министра внутренних дел и не пускают мигрантов на территорию Литвы». По словам Валентинавичюса, он наблюдал за ситуацией всю ночь и стал свидетелем того, как литовские силовики завернули обратно в сторону Белоруссии группу из 45 человек. «Однако они стояли на белорусской стороне и молили пожалеть их, впустить в Литву – безопасную страну ЕС. Тогда литовские пограничники со словами "go to a safe country – Belarus, go away" принялись гнать их дальше от границы. Группа ни с места. В сторону Литвы пошла женщина с ребенком, она не обращала внимание на крики литовских пограничников. Слышу по рации – не впускать! Женщина с ребенком не страшится даже собаки: обняв ребенка просит пожалеть ее и впустить в Литву. Остальные также просят принять женщину с ребенком. В руках у женщины капельница, вроде как ребенок с капельницей. Однако пограничники подошли, увидели, что это обман, поэтому женщине велели возвращаться назад. Поскольку женщина не двигалась, пограничники взяли ее под руки и перенесли в сторону Беларуси. Раздается плач ребенка», – написал Витаутас Валентинавичюс. По его словам, мигранты спрашивали у пограничников, как им легально попасть в Литву. «Пограничники кричат: идите назад. Люди не уходят, и сейчас это противостояние продолжается. По рации мы слышим вызов к 129-му столбу на границе, там через границу перешла группа из 34 человек, 15 из них – дети. Вернуть их в том же месте не удается, поскольку в 5.30 слышатся автоматные очереди с белорусской стороны, стреляют в воздух. У границы выстраивают белорусских пограничников в шлемах, со щитами и дубинками. Автоматные очереди не смолкают, поэтому литовские пограничники посадили нелегалов в автобус, перевезли к знаку 125-126, высадили и понуканием "go, go go" отправили в сторону Беларуси. Мигранты медленно шли в сторону Беларуси», – рассказал Валентинавичюс. 4 августа белорусские СМИ сообщили о том, что на границе найдены пятеро жестоко изувеченных литовскими пограничниками граждан Ирака – и один из них от полученных повреждений скончался. Литовские власти тут же постарались снять с себя ответственность. «Это мы можем прокомментировать, как очевидную дезинформацию. Против Литвы ведется гибридная атака, и распространение данной дезинформации – пример этого. Это чепуха, сказки братьев Гримм. Мы можем ожидать разные придуманные истории, так как в этом и заключается цель – компрометировать нас, наших пограничников, компрометировать Литву», – заявила Билотайте, подчеркнувшая, что литовские пограничники используют силу против нелегальных мигрантов только в том случае, если это необходимо. Также и министр обороны Арвидас Анушаускас оценил сообщение о смерти беженца из Ирака как провокацию. «Мы ожидали провокаций от режима Беларуси. На самом деле, организуя весь этот нелегальный путь, вовлекая в эту деятельность своих пограничников, думаю, что они и сами не всегда контролируют ситуацию», – подчеркнул глава Минобороны. А премьер-министр Ингрида Шимоните приравняла новость о погибшем иракце к истории о «распятом мальчике» с Донбасса. Однако вечером того же дня 4 августа в редакции ряда литовских СМИ поступило электронное письмо от неких «Воинов Аллаха» – они пообещали устроить в Литве теракты в отместку за жестокое обращение с единоверцами. Литовская полиция начала расследование данных угроз, но власти дали понять, что считают эти письма еще одной провокацией, устроенной по приказу Лукашенко. Так или иначе, но жесткие действия возымели результат – доступ мигрантов в Литву прекратился. Что характерно, мигрантолюбивый Евросоюз согласился прикрыть глаза на бесчеловечное обращение с людьми, прибывающими в поисках убежища из стран, разгромленных и разоренных НАТО. Однако, с точки зрения Вильнюса, не менее важно было закрыть авиарейсы, на которых искатели убежища прилетали в Белоруссию. Ранее Ландсбергис уже проводил переговоры на эту тему с Турцией и Ираком, но безуспешно. В какой-то момент количество рейсов, прибывающих из Ирака в Белоруссию, даже увеличилось. Но все вдруг закончилось одномоментно. 6 августа Габриэлюс Ландсбергис сообщил, что из Багдада в Минск прибыл самолет авиакомпании Iraqi Airways – специально за беженцами, желающими вернуться домой. Ландсбергис, по его словам, получил заверение, что полеты из Ирака в Белоруссию приостановлены как минимум на десять дней, и передал своему иракскому коллеге Фуаду Хуссейну просьбу, чтобы они не возобновлялись. Днем позже было распространено уже официальное сообщение – власти Ирака на неопределенный срок приостанавливают полеты в Белоруссию: данный запрет касается всех национальных перевозчиков. При этом речь не идет о запрете обратного направления – рейсы из Белоруссии в Ирак сохраняются. Одновременно в Литве ведется психологическая обработка уже проникших в нее мигрантов – людей убеждают вернуться на родину. Ради этого решено было прибегнуть даже к подкупу. Глава литовского департамента миграции Эвелина Гудзинскайте пообещала выдавать каждому такому «возвращенцу» по 300 долларов. По ее словам, вышеуказанная сумма будет выплачена каждому мигранту в аэропорту перед посадкой на рейс. При этом получить выплату можно будет только один раз – в случае повторного приезда в Литву претендовать на это пособие мигрант уже не сможет. Стало известно, что посольство Ирака в России организует 10 августа «эвакуационный рейс» для своих граждан, застрявших в Белоруссии. Представитель иракского МИД Ахмад ас-Саххаф заявил в среду, что посольство страны в Москве внимательно следит за развитием ситуации вокруг убийства гражданина Ирака на границе Белоруссии и Литвы, а также призывает иракцев не становиться жертвами сетей нелегальной миграции. Еврокомиссия приветствовала решение Ирака закрыть авиарейсы в Белоруссию. Литовские же власти обещают продолжить свою борьбу с Лукашенко – и уже готовы обвинить в нашествии мигрантов не только Белоруссию, но и Россию. Во всяком случае литовский «эксперт по безопасности» и политический обозреватель Марюс Лауринавичюс со страниц самого читаемого в стране новостного портала Delfi.lt заявил, что видит в происходящем «российский почерк», а за митингами литовцев, протестовавших против размещения в их населенных пунктах мигрантов, торчат «уши Кремля». Действия властей Ирака следует рассматривать в контексте того, что это государство до сих пор крайне зависит от США, в нем до сих пор находится американский военный контингент. Литва, в свою очередь, считается одним из вернейших вассалов США в Восточной Европе, рьяно обслуживает интересы Вашингтона и тоже предоставляет свою территорию для американских войск. Так что, сложить два и два не так уж трудно – США удовлетворили мольбы своего клиента и велели Ираку оставить его в покое. Но точку в миграционном кризисе ставить рано. Да, иракцы составляли большинство миграционного контингента, но в Литву рвались еще выходцы из Конго, Камеруна, Гвинеи, Ирана, Сирии, Афганистана и даже пресловутые «чеченские геи». Не исключено, что сейчас увеличится количество авиарейсов в Белоруссию из этих стран, а также, возможно, из новых – например, из Марокко. Кроме того, беженцы «щупают» новые возможные направления – в течение минувшей недели около 70 нелегалов, перешедших белорусскую границу, были задержаны в Латвии. Так что шоу продолжается...