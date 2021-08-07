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В Литве решили давать по 300 евро нелегальным мигрантам за возвращение на родину
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Нелегальные мигранты из стран Азии и Африки, проникшие в Литву через Белоруссию и согласившиеся вернуться домой, получат от литовских властей мотивационную выплату в размере 300 евро перед отъездом на родину, сообщила директор департамента миграции при МВД Литвы Эвелина Гудзинскайте.
«В аэропорту перед посадкой в самолет этим лицам наличными будет вручено единовременное пособие в размере 300 евро», – приводит ТАСС слова директора департамента.
По ее словам, такой выплатой нелегальный мигрант сможет воспользоваться лишь однажды. «Если этот человек вновь окажется в Литве, на получение пособия он претендовать не сможет», – добавила она.
Между тем, суммы, которые предлагает Литва за возвращение домой, гораздно меньше тех, которые нелегалы платят организаторам незаконной миграции за доставку в Литву. По данным СМИ, такое путешествие многим жителям Ирака, например, обошлось в 10 тыс. евро и дороже.
Ранее Евросоюз назначил на 18 августа экстренную встречу министров внутренних дел 27 стран сообщества для обсуждения миграционного кризиса на границе белорусско-литовской границы, а также в Средиземном море.
Еврокомиссия приветствовала решение иракской авиакомпании Iraqi Airways о приостановке до 15 августа полетов в Белоруссию, которые, как полагают в Брюсселе, используются для переброски мигрантов с Ближнего Востока через Белоруссию в Литву.
Ранее ЕС вызвал представителя Белоруссии из-за ситуации с мигрантами на границе с Литвой.
Белоруссия 28 июня отозвала своего постоянного представителя в Европейском союзе Александра Михневича, рекомендовала Брюсселю сделать то же самое и ввела запрет на въезд в республику для должностных лиц ЕС, причастных к выработке недавно введенных санкций против Минска.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правоохранителям усилить работу по охране государственной границы республики и предотвращению фактов ее нарушения.
В среду на границе с Литвой белорусские пограничники обнаружили пятерых граждан Ирака, которые были выдворены литовской стороной, у них зафиксированы внешние признаки применения насилия с использованием огнестрельного оружия и следы укусов собак. Один из мигрантов скончался. Однако Минобороны Литвы назвало историю с погибшим мигрантом провокацией Минска.
Напомним, в конце июля число задержанных в Литве мигрантов из Ирака, Конго, Камеруна, Гвинеи, Ирана, Сирии и Афганистана превысило 2,6 тыс. человек. 2 июля власти Литвы объявили в республике режим чрезвычайной ситуации в связи с миграционным кризисом. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, поможет ли возведение стены на границе с Белоруссией остановить поток беженцев и почему стонет от «гибридной агрессии» Александра Лукашенко.
Решению Газпрома остановить закачку газа в ПХГ Европы дано объяснение
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«Это не столько остановка, сколько временная пауза, связанная с очень высокими ценами на газ», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков, комментируя решение Газпрома приостановить закачку газа в подземные хранилища (ПХГ) Европы.
«Такая остановка прокачки вряд ли носит долгосрочный характер. Вероятно, это всего лишь небольшая пауза, связанная в том числе с очень высокими ценами на газ», – считает эксперт Финансового университета при правительстве РФ, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
По его словам, даже европейские компании сейчас не закачивают газ в подземные хранилища. «Поэтому в поведении Газпрома нет ничего удивительного, – отмечает собеседник. – Это вызвано во многом страхом убытков. Европейцы опасаются, что купив газ по 500 долларов за 1 тыс. кубометров, закачают его в ПХГ, а потом из-за сокращения потребления энергии цена резко снизится, и они потеряют деньги».
Эксперт полагает, что Газпром этого опасается в меньшей степени, чем европейские компании. «С одной стороны, Газпром никому не продает этот газ, а просто его закачивает в ПХГ Европы. С другой стороны, зачем это делать, если потом придется платить за его хранение?» – указывает он.
Юшков напомнил, что резкий скачок цен произошел из-за ухода СПГ на азиатские рынки газа. «Сейчас из-за сильной жары и огромной траты энергии на кондиционирование, цены на газ там взлетели до 500-520 долларов за 1 тыс. кубометров», – добавил он. «Поэтому я думаю, что сейчас все подождут до сентября, когда в Азии спадет жара и сократится спрос на газ, в связи с чем СПГ вернется в Европу, а цена снизится», – отметил собеседник.
Эксперт считает, что такая ситуация в чем-то даже выгодна Газпрому. «Во-первых, потому что он сейчас получает большие прибыли за счет высоких цен. Во-вторых, он продает больше объемов. В-третьих, из-за малой закачки газа в ПХГ Европы в дальнейшем, когда будет увеличиваться текущее потребление газа перед началом отопительного сезона, понадобятся очень большие ежесуточные поставки, – объясняет Юшков. – А это даже Украине гарантирует использование ее ГТС в полной мере, а также и то, что Газпром явно будет участвовать в дополнительных аукционах. Скорее всего Газпром будет в полной мере загружать все имеющиеся газопроводы, включая и «Северный поток – 2».
Ранее стало известно, что Газпром остановил закачку газа в подземные хранилища Европы. Об этом свидетельствуют данные портала Gas Infrastructure Europe. В частности, остановлена закачка в хранилища Бергермеер в Нидерландах и Реден в Германии, при этом начался отбор из ПХГ Хайдах в Австрии. Продолжается закачка в ПХГ Катарина и Йемгум в ФРГ.
Также сообщается о сокращении поставок газа по газопроводу «Ямал-Европа», который проходит через Белоруссию и Польшу в ФРГ. До прошлой пятницы по нему прокачивалось 84 млн кубометров (на входе в Германию), а во вторник поток упал ниже 50 млн кубометров.
В понедельник стало известно, что с 31 июля Газпром снизил закачку газа в подземные хранилища в Австрии, Германии, Нидерландах и поставки через Польшу.
В июле Газпром указал на медленный темп восстановления запасов газа в подземных хранилищах Европы. При этом стоимость газа на спотовом рынке Европы обновляет многолетние максимумы. В конце июня сообщалось, что дефицит газа в Европе связан с низкими запасами в подземных хранилищах, которые надо заполнять, с уходом СПГ в Азию, и с Газпромом, который не стал резко наращивать поставки сверх его обязательств по контрактам.
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Белорусский телеканал показал тело погибшего на литовской границе иракца
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Общенациональное телевидение Белоруссии показало кадры, на котором видно тело умершего от побоев на литовской границе мигранта из Ирака.
«На его теле обнаружены следы жестоких побоев. Инцидент в районе населенного пункта Бенякони подтвердили в Госпогранкомитете Беларуси. О гибели мигранта после такого жесткого приема с литовской стороны срочно доложили Александру Лукашенко (президенту Белоруссии). Президент поручил незамедлительно приступить к расследованию: опросить местных жителей, которые обнаружили избитого человека, а также отыскать родственников погибшего, выдать визы, оказать помощь с прибытием в Беларусь, чтобы забрать тело», – говорится на сайте ont.by.
Сообщается, что расследование дела находится на контроле президента страны.
Отмечается, что по словам беженцев, у них отбирают деньги, паспорта, телефоны, не дают воды и угрожают убийством.
Ранее на границе с Литвой белорусские пограничники обнаружили пятерых граждан Ирака, которые были выдворены литовской стороной, у них зафиксированы внешние признаки применения насилия с использованием огнестрельного оружия и следы укусов собак.
Официальный представитель белорусского Госпогранкомитета (ГПК) Антон Бычковский сообщил, что белорусские пограничники обнаружили на границе с Литвой мигранта в тяжелом физическом состоянии, при оказании первой помощи он скончался, ведется разбирательство.
Во вторник Бычковский сообщил, что около 40 мигрантов с телесными повреждениями, насильно выдворенных с территории Литвы, зафиксировали в Белоруссии за сутки.
В то же время замминистра иностранных дел Литвы Мантас Адоменас заявил, что среди нелегальных мигрантов, проникающих в Литву из Белоруссии, якобы есть граждане России, Вильнюс ведет переговоры с Москвой об их возвращении.
Напомним, в конце июля число задержанных в Литве мигрантов из Ирака, Конго, Камеруна, Гвинеи, Ирана, Сирии и Афганистана превысило 2,6 тыс. человек. 2 июля власти Литвы объявили в республике режим чрезвычайной ситуации в связи с миграционным кризисом. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, поможет ли возведение стены на границе с Белоруссией остановить поток беженцев и почему стонет от «гибридной агрессии» Александра Лукашенко.
МВД Австрии прояснило судьбу Тимановской
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Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская планирует в среду после прибытия в Вену отправиться в Варшаву, сообщил представитель МВД Австрии Гаральд Зерос.
«Согласно нашей информации, она (Тимановская) хочет еще сегодня в течение дня проследовать в Варшаву. После ее прибытия из Токио ее проведут в безопасную транзитную зону, где она будет под наблюдением наших сотрудников», – сказал Зерос, передает РИА «Новости».
По его словам, в МВД Австрии исходят из того, что белорусская спортсменка не будет просить убежища в этой стране, но при желании она сможет подать запрос по прибытии в Вену. «Подавать прошение об убежище в Австрии можно только на месте, то есть она могла бы его подать, только когда приземлится. Мы не думаем, что она его подаст, потому что у нее есть виза и она может свободно въехать. Но если она все же подаст прошение, то мы, конечно, рассмотрим его в обычном порядке», – сказал Зерос.
Ранее сообщалось, что Тимановская незадолго до посадки на рейс до Варшавы пересела в аэропорту Токио на рейс австрийской авиакомпании Austrian Airlines до Вены. Позже в МИД Австрии подтвердили, что Тимановская направляется в Вену.
Накануне премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что разговаривал с Тимановской, и заверил, что на днях спортсменка прибудет в Варшаву. Тимановская получила польскую гуманитарную визу. ЕС поддержал решение Польши принять белорусскую легкоатлетку.
В выходные появилась информация, что Тимановскую хотели насильно вывезти с Олимпиады после критики спортивного руководства. Белоруссия заявила, что Тимановскую отправляют на родину в связи с эмоционально-психологическим состоянием. После вмешательства МОК Тимановская заявила, что находится «в безопасном месте». Тем временем дисциплинарная комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) начала работу по делу белорусской легкоатлетки.
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Вильнюс допустил полное прекращение экспорта белорусских удобрений через Литву
Экспорт белорусских удобрений через Литву может быть полностью прекращен в связи с расширением санкций против Минска, заявил министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис.
Отмечается, что Литва уже формально предоставила предложения Брюсселю по расширению секторальных санкций, под которые попали удобрения «Беларуськалия», экспортируемые преимущественно через Клайпеду, передает Delfi.ru.
Ландсбергис подчеркнул, что есть вариант полного прекращения экспорта.
Напомним, товарооборот белорусских товаров через литовские порты оценивается экспертами в миллиарды долларов. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Литва лишает себя этих миллиардов.
Лукашенко назвал нацистами власти соседних стран из-за ситуации с мигрантами
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал нацистами власти сопредельных стран, которые не допускают на свою территорию мигрантов и «возвращают в Белоруссию полуживых людей».
«Не дай бог, они (сопредельные страны) начнут реализовывать тактику выдворения людей, которых они туда позвали, через официальные пропускные пункты. Это уже… Вы знаете последствия, они – тоже. Поэтому пусть думают. Мы их предупредили, а они пусть думают. ... Мяч на их стороне. Но дойти до того, чтобы убивать людей и полуживых выбрасывать на нашу территорию. Ну нацисты и все, чего о них говорить», – заявил Лукашенко, передает БелТА.
Он также отметил, что в основе политики властей Украины лежит конфронтация, это несет дополнительную угрозу для Белоруссии.
«Народ близкий, народ родной. Но руководство Украины, проводя антинародный курс там, взяло ориентацию на конфронтацию. Мы не говорим, куда они там – на Запад, на Восток идут, на Юг – неважно. Это их дело определяться. Но в основе их политики лежит конфронтация. И для нас это дополнительная угроза, которой мы не имели ранее», – заявил белорусский президент.
Ранее в четверг Лукашенко поручил правоохранителям усилить работу по охране государственной границы республики и предотвращению фактов ее нарушения.
В среду на границе с Литвой белорусские пограничники обнаружили пятерых граждан Ирака, которые были выдворены литовской стороной, у них зафиксированы внешние признаки применения насилия с использованием огнестрельного оружия и следы укусов собак. Один из мигрантов скончался. Однако Минобороны Литвы назвало историю с погибшим мигрантом провокацией Минска.
Напомним, в конце июля число задержанных в Литве мигрантов из Ирака, Конго, Камеруна, Гвинеи, Ирана, Сирии и Афганистана превысило 2,6 тыс. человек. 2 июля власти Литвы объявили в республике режим чрезвычайной ситуации в связи с миграционным кризисом. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, поможет ли возведение стены на границе с Белоруссией остановить поток беженцев и почему стонет от «гибридной агрессии» Александра Лукашенко.
Иракские авиалинии отменили рейсы из Ирака в Минск
Иракские авиалинии отменяют на неделю авиарейсы из Ирака в Минск, рейсы в Багдад не отменены, заявили в авиакомпании.
«Все рейсы, вылетающие в Минск, отменяются на неделю с 5 августа. Рейсы с вылетом из Белоруссии в Ирак остаются в силе», – говорится в полученном РИА «Новости» извещении авиакомпании Iraqi Airways.
Представитель МИД Ирака Ахмад ас-Саххаф ранее заявил, что посольство страны в Москве внимательно следит за развитием ситуации вокруг убийства гражданина Ирака на границе Белоруссии и Литвы, и призывает иракцев не становиться жертвами сетей нелегальной миграции.
Ранее в четверг Лукашенко поручил правоохранителям усилить работу по охране государственной границы республики и предотвращению фактов ее нарушения.
В среду на границе с Литвой белорусские пограничники обнаружили пятерых граждан Ирака, которые были выдворены литовской стороной, у них зафиксированы внешние признаки применения насилия с использованием огнестрельного оружия и следы укусов собак. Один из мигрантов скончался. Однако Минобороны Литвы назвало историю с погибшим мигрантом провокацией Минска.
Напомним, в конце июля число задержанных в Литве мигрантов из Ирака, Конго, Камеруна, Гвинеи, Ирана, Сирии и Афганистана превысило 2,6 тыс. человек. 2 июля власти Литвы объявили в республике режим чрезвычайной ситуации в связи с миграционным кризисом. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, поможет ли возведение стены на границе с Белоруссией остановить поток беженцев и почему стонет от «гибридной агрессии» Александра Лукашенко.
Глава МВД Латвии назвала мигрантов из Белоруссии ненастоящими беженцами
Мигранты, которые идут сейчас из Белоруссии в Литву, не являются настоящими беженцами, заявила министр внутренних дел Латвии Мария Голубева.
«Они не являются настоящими беженцами, они не являются жертвами военных конфликтов или других таких ситуаций, когда нужно бежать и спасать жизнь. В основном это люди, которые купили билет на самолет, чтобы оказаться в определенном месте и перейти границу. Каковы бы ни были их мотивы, мы не можем просто смотреть, как это происходит, и мы должны защищать свою границу. Если кто-то из них имеет основания претендовать на убежище, мы не сможем это игнорировать, но мы будем очень-очень серьезно проверять, действительно ли это так», – приводит слова политика объединенный новостной портал Латвийского радио и телевидения LSM, передает РИА «Новости».
Она уверена, что если мигранты пойдут в сторону Латвии, пограничники должны сделать все, что позволяет закон и европейские нормативы, чтобы не позволить им проникнуть на территорию страны.
«В данном случае, что хуже всего? То, что кто-то пользуется этими людьми (мигрантами), как инструментом для своей политики в отношении Европейского Союза. По сути, эти люди в их стремлении к лучшей жизни, являются пешками в чьей-то игре. Кто-то направил этот поток к границе Литвы, и наша задача, как мне кажется, не позволить так легко нами манипулировать», – отметила глава литовского МВД.
Она отметила, что для содержания нелегальных мигрантов еще хватает места, а если хватать перестанет, возле границы можно развернуть лагеря. При этом, по ее словам, МВД и правительство, видя, что происходит в соседней Литве, хотят ускорить создание на границе с Белоруссией забор с колючей проволокой.
«Сейчас это так называемая «зеленая» граница, которую охраняет главным образом природный ландшафт – болота, реки и так далее. Планы построить на этой границе ограждение существовали довольно давно, но в связи с тем, что Госконтроль нашел ряд недочетов в том, как в свое время проходило обустройство границы с Российской Федерацией, эти процессы замедлились. Поэтому нам в кабинете министров необходимо принимать решение, чтобы ускорить подготовку и затем само строительство», – рассказала Голубева.
Ранее латвийские пограничники задержали 13 нелегальных мигрантов из Ирака, Сирии, Индии и Шри-Ланки за незаконное пересечение государственной границы с Белоруссией, а также двух проводников из Эстонии.
Заместителю главы «Белорусского дома на Украине» закрыли въезд в эту страну
Замглавы «Белорусского дома на Украине» Родиону Батулину запретили въезжать на украинскую территорию, в СБУ считают, то он угрожает национальной безопасности страны.
Батулину запретили въезжать на Украину с 23 июля, СБУ обосновало свое решение тем, что тот «может представлять угрозу нацбезопасности», передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.
Глава пресс-службы СБУ Артем Дехтяренко заявил, что у Батулина были радикальные взгляды.
«Батулин известен своими радикальными взглядами и провокационными действиями во время акций протеста на Украине. В ходе этих акций, среди прочего, удалось предотвратить попытки радикалов спровоцировать силовые столкновения с правоохранителями», – указал представитель ведомства.
В понедельник «Белорусский дом в Украине» заявил о пропаже своего руководителя Виталия Шишова в Киеве. Во вторник утром полиция Киева сообщила, что Шишов был найден повешенным в одном из парков украинской столицы. Возбуждено уголовное дело, полиция проверит версию об убийстве, замаскированном под суицид.
По данным украинского Минюста, «Белорусский дом на Украине» зарегистрирован в стране как общественная организация. На сайте «Дома» указано, что эта некоммерческая общественная организация создана для помощи белорусам «и всем пострадавшим» от белорусских властей.
Лукашенко поручил закрыть «каждый метр» границы
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правоохранителям усилить работу по охране государственной границы республики и предотвращению фактов ее нарушения.
«С сегодняшнего дня ни одна нога на территорию Белоруссии с сопредельной стороны, будь то с юга или с запада, ступить не должна. … Здесь министр МВД, министр обороны. Закройте каждый метр границы. Мы не зря вкладывали колоссальные средства в пограничные войска, в наши вообще силовые структуры. Народ наш должен чувствовать себя спокойно, он должен знать, что есть мужики, которые готовы их защитить», – приводит госагентство БелТА слова Лукашенко с совещания по вопросам ситуации на границе.
«Не дай бог, они (сопредельные страны) начнут реализовывать тактику выдворения людей, которых они туда позвали (речь о нелегальных мигрантах), через официальные пропускные пункты. Это уже… Вы знаете последствия, они – тоже. Поэтому пусть думают. Мы их предупредили, а они пусть думают. Мяч на их стороне. Но дойти до того, чтобы убивать людей и полуживых выбрасывать на нашу территорию… Ну нацисты и все, чего о них говорить», – добавил Лукашенко.
Ранее на границе с Литвой белорусские пограничники обнаружили пятерых граждан Ирака, которые были выдворены литовской стороной, у них зафиксированы внешние признаки применения насилия с использованием огнестрельного оружия и следы укусов собак. Один из мигрантов скончался. Однако Минобороны Литвы назвало историю с погибшим мигрантом провокацией Минска.
Напомним, в конце июля число задержанных в Литве мигрантов из Ирака, Конго, Камеруна, Гвинеи, Ирана, Сирии и Афганистана превысило 2,6 тыс. человек. 2 июля власти Литвы объявили в республике режим чрезвычайной ситуации в связи с миграционным кризисом. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, поможет ли возведение стены на границе с Белоруссией остановить поток беженцев и почему стонет от «гибридной агрессии» Александра Лукашенко.
Стало известно об увольнении Тимановской из белорусского центра олимпийской подготовки
Белорусскую легкоатлетку Кристину Тимановскую уволили из Республиканского центра олимпийской подготовки, сообщил оппозиционный Белорусский фонд спортивной солидарности.
«Кристину Тимановскую уволили из Республиканского центра олимпийской подготовки и откомандировали в министерство внутренних дел. А если Кристина не явится в МВД до 12.00 5 августа, то ее уволят и из МВД», – цитирует сообщение фонда ТАСС.
Ранее появилась информация, что Тимановскую якобы хотели насильно вывезти с Олимпиады после критики спортивного руководства.
В Минске заявили, что Тимановскую отправляют на родину в связи с эмоционально-психологическим состоянием. После вмешательства МОК спортсменка заявила, что находится «в безопасном месте». Тем временем дисциплинарная комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) начала работу по делу белорусской легкоатлетки.
Затем премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что разговаривал с Тимановской, и заверил, что на днях спортсменка прибудет в Варшаву. Она получила польскую гуманитарную визу. ЕС поддержал решение Польши принять белорусскую легкоатлетку.
Однако Тимановская незадолго до посадки на рейс до Варшавы пересела в аэропорту Токио на рейс австрийской авиакомпании Austrian Airlines до Вены. Позже в МИД Австрии подтвердили, что Тимановская направляется в Вену. В МВД Австрии пояснили, что спортсменка отправится в Варшаву из Вены.
Газета ВЗГЛЯД писала, чем скандал с Тимановской обернется для Белоруссии.
Белорусских тренеров лишили аккредитации на ОИ по «делу Тимановской»
В связи с «делом Тимановской» тренеры сборной Белоруссии на Олимпиаде Артур Шимак и Юрий Моисевич лишены аккредитации, сообщил Международный олимпийский комитет.
МОК заявил, что принял решение «в интересах благополучия белорусских спортсменов», остающихся в Японии, «и в качестве временной меры». Шимак и Моисевич «покинули Олимпийскую деревню», передает ТАСС.
Напомним, дисциплинарная комиссия Международного олимпийского комитета начала работу по делу белорусской легкоатлетки. В выходные появилась информация, что Тимановскую насильно хотели вывезти с Олимпиады после критики спортивного руководства. После вмешательства МОК Тимановская заявила, что находится «в безопасном месте». 4 августа она прибыла в Польшу.
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Массовая драка мигрантов произошла в Подмосковье
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Массовая драка с участием не менее 20 мигрантов, вооруженных палками и ножами, произошла в подмосковном Одинцове, сообщил источник в правоохранительных органах.
«Инцидент произошел в ночь на пятницу в районе улицы Северной. Не менее 20 мигрантов устроили массовую драку, некоторые из них были с палками и ножами. Позже они начали громить строительные лавки возле ЖК «Одинбург», – сказал источник ТАСС.
Информация о пострадавших не поступала. Сведения о задержанных устанавливаются.
Накануне первый замглавы МВД России Александр Горовой по итогам встречи с послами иностранных государств сообщил, что иностранцы в России в текущем году стали чаще нарушать общественный порядок, устраивать массовые драки и применять силу в отношении представителей власти, во всех случаях в отношении нарушителей принимаются жесткие меры реагирования. По данным ведомства, в стране незаконно находятся более 700 тыс. выходцев из стран СНГ.
В конце июля полиция задержала около 50 человек после массовой драки со стрельбой в магазине «Ашан» в торговом центре «Тройка» в центре Москвы.
Минобороны Украины выработало девять сценариев обострения ситуации
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Минобороны Украины рассматривает девять сценариев обострения ситуации вокруг страны, сообщил советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович.
Он рассказал, что был на «совещании министерства обороны, которое касается вопросов информационного противостояния и вообще того», что «ожидает» Украину. По его словам, сейчас «рассматривается девять возможных сценариев обострения», осуществляется «соответствующее планирование», передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Украина 24».
В частности, в Киеве рассматривают возможное влияние российско-белорусских учений «Запад–2021» на Украину, страны Балтии, Польшу. Киев хочет противодействовать этому влиянию собственными учениями «Совместные усилия–2021», которые пройдут в период активной фазы «Запада».
Арестович заявил: «Нельзя сказать, что мы готовы к абсолютной обороне по всем параметрам, но я думаю, что вооруженные силы Украины способны выполнить свои задания по отражению вооруженной агрессии по всем девяти сценариям». Он отметил, что самый опасный из сценариев предполагает «широкомасштабное вторжение».
Напомним, генштаб вооруженных сил Белоруссии заявил, что предстоящие совместные учения «Запад-2021» носят исключительно оборонительную направленность, продемонстрируют готовность стран защищать свои суверенитет и независимость. Учения пройдут на территории двух государств с 10 по 16 сентября.
Министр обороны России Сергей Шойгу также заверил, что маневры «Запад-2021», которые проведут осенью Россия и Белоруссия, носят сугубо оборонительный характер.
Мигранты устроили массовую драку со стрельбой в Мытищах
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Массовая драка со стрельбой, в которой участвовали около 40 мигрантов, произошла в подмосковных Мытищах, сообщил источник в правоохранительных органах.
«Драка со стрельбой произошла на улице Пограничной. В ней принимали участие порядка 40 иностранных граждан, преимущественно граждане из стран Средней Азии. По предварительным данным, есть пострадавшие, данная информация проверяется», – сказал источник ТАСС.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области сообщили, что возбуждено уголовное дело. «В полицию поступило сообщение о возможной драке на улице Пограничной города Мытищи. Сотрудниками полиции незамедлительно был осуществлен выезд на место происшествия, но там никого обнаружено не было. По предварительной информации, между группой мужчин произошла драка. По данному факту отделом дознания УМВД возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ («Хулиганство»)», – сказали в пресс-службе.
В главке добавили, что участники и свидетели конфликта устанавливаются.
Ранее в пятницу сообщалось, что массовая с участием не менее 20 мигрантов, вооруженных палками и ножами, произошла в подмосковном Одинцове, ее участники также громили строительные лавки возле ЖК «Одинбург».
Накануне первый замглавы МВД России Александр Горовой по итогам встречи с послами иностранных государств сообщил, что иностранцы в России в текущем году стали чаще нарушать общественный порядок, устраивать массовые драки и применять силу в отношении представителей власти, во всех случаях в отношении нарушителей принимаются жесткие меры реагирования. По данным ведомства, в стране незаконно находятся более 700 тыс. выходцев из стран СНГ.
Самолет с Тимановской на борту приземлился в Польше
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В аэропорту имени Фридерика Шопена в Варшаве приземлился самолет, на борту которого находится белорусская спортсменка Кристина Тимановская.
Рейс LO226/OS8505 прибыл из Вены в Варшаву около 20.11 (21.11 мск), передает РИА «Новости».
Тимановскую в зоне прилета ожидают журналисты, а также представители белорусской диаспоры.
Ранее появилась информация, что Тимановскую якобы хотели насильно вывезти с Олимпиады после критики спортивного руководства.
В Минске заявили, что Тимановскую отправляют на родину в связи с эмоционально-психологическим состоянием. После вмешательства МОК спортсменка заявила, что находится «в безопасном месте». Тем временем дисциплинарная комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) начала работу по делу белорусской легкоатлетки.
Затем премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что разговаривал с Тимановской, и заверил, что на днях спортсменка прибудет в Варшаву. Она получила польскую гуманитарную визу. ЕС поддержал решение Польши принять белорусскую легкоатлетку.
Однако Тимановская незадолго до посадки на рейс до Варшавы пересела в аэропорту Токио на рейс австрийской авиакомпании Austrian Airlines до Вены. Позже в МИД Австрии подтвердили, что Тимановская направляется в Вену. В МВД Австрии пояснили, что спортсменка отправится в Варшаву из Вены.
Газета ВЗГЛЯД писала, чем скандал с Тимановской обернется для Белоруссии.