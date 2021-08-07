В Литве решили давать по 300 евро нелегальным мигрантам за возвращение на родину

Нелегальные мигранты из стран Азии и Африки, проникшие в Литву через Белоруссию и согласившиеся вернуться домой, получат от литовских властей мотивационную выплату в размере 300 евро перед отъездом на родину, сообщила директор департамента миграции при МВД Литвы Эвелина Гудзинскайте.

«В аэропорту перед посадкой в самолет этим лицам наличными будет вручено единовременное пособие в размере 300 евро», – приводит ТАСС слова директора департамента.

По ее словам, такой выплатой нелегальный мигрант сможет воспользоваться лишь однажды. «Если этот человек вновь окажется в Литве, на получение пособия он претендовать не сможет», – добавила она.

Между тем, суммы, которые предлагает Литва за возвращение домой, гораздно меньше тех, которые нелегалы платят организаторам незаконной миграции за доставку в Литву. По данным СМИ, такое путешествие многим жителям Ирака, например, обошлось в 10 тыс. евро и дороже.

Ранее Евросоюз назначил на 18 августа экстренную встречу министров внутренних дел 27 стран сообщества для обсуждения миграционного кризиса на границе белорусско-литовской границы, а также в Средиземном море.

Еврокомиссия приветствовала решение иракской авиакомпании Iraqi Airways о приостановке до 15 августа полетов в Белоруссию, которые, как полагают в Брюсселе, используются для переброски мигрантов с Ближнего Востока через Белоруссию в Литву.

Ранее ЕС вызвал представителя Белоруссии из-за ситуации с мигрантами на границе с Литвой.

Белоруссия 28 июня отозвала своего постоянного представителя в Европейском союзе Александра Михневича, рекомендовала Брюсселю сделать то же самое и ввела запрет на въезд в республику для должностных лиц ЕС, причастных к выработке недавно введенных санкций против Минска.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правоохранителям усилить работу по охране государственной границы республики и предотвращению фактов ее нарушения.

В среду на границе с Литвой белорусские пограничники обнаружили пятерых граждан Ирака, которые были выдворены литовской стороной, у них зафиксированы внешние признаки применения насилия с использованием огнестрельного оружия и следы укусов собак. Один из мигрантов скончался. Однако Минобороны Литвы назвало историю с погибшим мигрантом провокацией Минска.

Напомним, в конце июля число задержанных в Литве мигрантов из Ирака, Конго, Камеруна, Гвинеи, Ирана, Сирии и Афганистана превысило 2,6 тыс. человек. 2 июля власти Литвы объявили в республике режим чрезвычайной ситуации в связи с миграционным кризисом. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, поможет ли возведение стены на границе с Белоруссией остановить поток беженцев и почему стонет от «гибридной агрессии» Александра Лукашенко.