В Крыму пообещали наказание организаторам водной блокады

Организаторы водной блокады Крыма не смогут избежать ответственности, поскольку это преступление не имеет срока давности, заявил глава комитета по законодательству госсовета Крыма, замглавы рабочей группы регионального парламента по оценке последствий блокады Сергей Трофимов.

«Есть все процессуальные сроки. Сама доследственная проверка заняла четыре месяца. Дело очень непростое, сложный состав преступления, до сегодняшнего дня не было еще возбуждения уголовного дела по статье «Экоцид», – сказал РИА «Новости» Трофимов.

По его словам, когда расследование завершится, дело рассмотрит суд российской юрисдикции. Он добавил, что виновные лица должны понимать, что это преступление не имеет срока давности.

Во вторник Следственный комитет России впервые возбудил уголовное дело по ст. 358 УК РФ («Экоцид») по факту водной блокады Крыма со стороны Украины.

Напомним, полуостров столкнулся с проблемой пресной воды после того, как Украина в мае 2014 года перекрыла подачу воды в Крым из Херсонской области по Северо-Крымскому каналу. Канал обеспечивал до 85% потребностей полуострова в воде. Сейчас острый дефицит ликвидировали.