Проблему водоснабжения Крыма решат израильским методом

Принято принципиальное решение о том, каким образом будет решена одна из важнейших проблем Крыма, возникшая после воссоединения региона с Россией – водоснабжение. На полуострове появятся новые водохранилища и первые опреснительные установки. Почему выбраны именно такие методы и как это скажется на коммунальных платежах для жителей полуострова?

В Крыму планируется построить новые водохранилища объемом 8 млн и 15 млн кубометров для нужд Алушты и Симферополя, а для Ялты - установку по опреснению морской воды. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. Основными потребителями воды на полуострове являются Симферополь и Севастополь.

В Ялте появится именно опреснительная установка, так как в курортной столице полуострова нет дополнительных источников воды. «Будем смотреть, как развивается динамика по Симферополю, что будет с качеством воды под Азовским морем, от этого будут зависеть технические решения, которые будут приняты. Ну и в Ялте опреснительная установка будет, поскольку дополнительных источников воды нет. Сейчас готовится технико-экономическое обоснование», - рассказал Аксенов.

Полуостров столкнулся с проблемой пресной воды после того, как Украина в мае 2014 года перекрыла подачу воды в Крым из Херсонской области по Северо-Крымскому каналу. Канал обеспечивал до 85% потребностей полуострова в воде.

В этом году крымчане столкнулись с нехваткой воды, потому что водохранилища на полуострове обмелели за последние три года из-за засухи. Хорошо, что в июле в Крыму прошли обильные ливни, которые пополнили водохранилища водой. Плюс было пробурено большее количество скважин, чем планировали.

Например, в марте ввели в строй две скважины нового Бештерек-Зуйского водозабора, построенного для снабжения Симферополя. Строительство скважин обошлось в 1,7 млрд рублей. Первые две скважины обеспечат Симферополь 4-5 тыс. кубометров чистой воды в день, что покроет потребности не менее 25 тыс. жителей города. Всего в составе водозабора запустили уже 11 скважин глубиной до 500 м каждая. В целом подача воды в населенные пункты Крыма увеличивать на 30% благодаря новым скважинам. Проблема добычи воды из подземных источников в том, что это вода с высокой долей минерализации, поэтому ее приходится очищать.

Водохранилища в этом плане крайне важны.

«Строить новые водохранилища надо в обязательном порядке. В Крыму всего 26 водохранилищ. Для сравнения: в Израиле 2000 водохранилищ, крупных и малых. Чем больше их будет, тем лучше. Например, в этом году был паводок, наводнение. Почти 80% воды пришлось сбросить в море.

А по логике вещей надо было как можно больше воды аккумулировать в водохранилищах. И пресной воды им хватило бы, наверно, на годы вперед», - говорит академик РАН, научный руководитель всероссийского научно- исследовательского института гидротехники и мелиорации им Костякова Борис Кизяев.

По его мнению, водохранилища лишними никогда не будут. Кроме того, можно перенять еще один Израиля. «Там очищают сбрасываемые канализационные воды и закачивают в хранилища. Они повторно используют эту воду, конечно, не для питья, а для технических нужд. Эту воду можно использовать, например, для сельского хозяйства, в частности, для полива виноградников и т.д. Техническая вода нужна и для промышленности, и даже для мойки машин, например», - рассказывает Кизяев.

Любопытно, что Ялте приняли иное решение. Здесь все-таки хотят построить опреснительную установку. Этот вопрос до сих пор был дискуссионным. Во-первых, это дорогое удовольствие как в плане строительства, так и в плане себестоимости производства пресной воды из морской. «В Израиле кубометр опресненной воды стоит примерно полдоллара. В Крыму, наверно, будет в этих же пределах, это усредненный показатель», - говорит Кизяев.

Впрочем, такая дешевая опресненная вода по 0,5 доллара непригодна для питья, уверяет в интервью «РИА Новости» член-корреспондент РАН, научный руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян. Чтобы эта вода по 05 доллара за кубометр стала питьевой, ее надо разбавлять природной питьевой водой в пропорции один к двум. Так делают, например, в Каталонии, где находится два крупных опреснительных завода, говорит эксперт.

Впрочем, цена опресненной воды зависит от используемых технологий. В мире имеются другие технологии опреснения с несколькими ступенями подготовки воды. Ее качество, конечно, будет выше, но и стоить она будет в разы больше – 3-6 долларов за кубометр. Для Крыма такие цены на воду, конечно, являются заоблочными. Скорее всего, здесь будет использоваться более дешевая технология опреснения.

Второй момент заключается в том, что лучше ставить опреснительную установку не на Черном, а на Азовском море. Логика проста: азовская вода менее соленая, поэтому и затраты на ее опреснение будут меньше, и энергии потребуется меньше.

Отсюда вытекает третий минус опреснения воды – извлеченную из морской воды соль надо куда-то девать. Хранить ее на суше нельзя, потому что это вредит природе, например, эта соль может испортить подземные воды. Выходом может быть либо специальное захоронение соли, что возможно на пару десятилетий, либо придется топить соль в воде. В любом случае это также дополнительные расходы.

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В-четвертых, никто в России не строил опреснительные станции. А ставить в Крыму придется собственными силами, учитывая непризнание Крыма западными странами. Однако, судя по всему, горная местность Ялты не позволяет строить водохранилища, поэтому решили все-таки остановиться на опреснении.

Эксперты не берутся оценить стоимость именно этих проектов, так как многое будет зависеть от используемых технологий. Однако в рамках федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя на 2015-2020 годы было выделено 65 млрд рублей только на создание новой системы водообеспечения. Эта программа была продлена до 2022 года. А в рамках ФЦП до 2024 года на улучшение обеспечением водой планируется потратить 71,5 млрд рублей.

Высокая себестоимость опреснения, как правило, приводит к удорожанию питьевой воды. Однако это не значит, что для жителей полуострова вырастут счета на воду в коммунальных платежках. «Это совсем необязательно. Бюджет может компенсировать дополнительные расходы за счет налогов или за счет дотаций, а потом и за счет получаемой прибыли от продажи питьевой воды. Но надо понимать, что ничего бесплатного в мире нет». – говорит Кизяев.

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