Проблему водоснабжения Крыма решат израильским методом

Взгляд
10 августа, вторник  |  Последнее обновление — 22:51  |  vz.ru
Разделы

Как России выйти в лидеры по производству нового вида топлива

Газовая зависимость Европы сменится водородной зависимостью от России Martin Schutt/Global Look Press
Вместо нефти и газа в ближайшие десятилетия Россия должна будет продавать за границу другой вид топлива – водород. И не просто продавать, а больше всех в мире. На чем основаны амбициозные планы российских производителей, какие конкурентные преимущества есть на этом рынке у нашей страны и какие сложности придется преодолеть? Подробности...
Перейти в раздел…

Как наказывать гонителей русскоговорящих за рубежом

На Украине атаки на русский язык – не отдельный инцидент, а государственная политика SERGEY DOLZHENKO/EPA/ТАСС
В Госдуме возникла идея ввести запрет на въезд в страну тем жителям зарубежья, которые проявили себя как активные русофобы, ненавистники русского языка. Поводом стало нападение на русскоязычную продавщицу в Киргизии. Однако в Совете Федерации инициативу не поддержали. Каковы плюсы и минусы данного предложения? Подробности...
Перейти в раздел…

Вместо реванша Швеция подверглась еще большему унижению от России

Триста лет назад Швеция была опаснейшим геополитическим соперником России общественное достояние
Почти 300 лет назад, 8 августа 1741 года, Швеция объявила войну России – стремясь вернуть территории, отобранные у нее Петром I. Эта война сегодня почти полностью забыта – и совершенно напрасно. Ведь по итогам попытки реванша Швеция не только не достигла успеха, но потеряла даже то, что имела. Как же это произошло? Подробности...
Перейти в раздел…

Борьба с гомосексуализмом оставит Польшу и Венгрию без денег

Отношение к правам сексуальных меньшинств все больше раскалывает Польшу и Венгрию с руководством Евросоюза Brian Arnaud/BePress/
ABACA/Reuters
Огромными финансовыми карами грозит Евросоюз двум своим странам-членам – Польше и Венгрии. А все из-за того, что они не слушаются Брюссель по принципиально важным вопросам, в частности, касательно отношения к секс-меньшинствам. Конфликт дошел до обсуждения планов выхода Польши из Евросоюза. Как же такое произошло? Подробности...
Перейти в раздел…

Дальневосточные порты России отрезало наводнением

Из-за разрушения моста движение по участку Транссиба остановилось в обоих направлениях Андрей Гурулев/вице-премьер
правительства Забайкалья/Telegram
На Транссибирской магистрали обрушился железнодорожный мост, из-за чего грузоперевозки на важнейшем – китайском – направлении оказались остановлены. Страдают и российские пассажиры, и грузоотправители. При этом специалисты говорят, что аварии можно было избежать. Не заставит ли ЧП на Транссибе искать Китай обходные пути для грузов и как избежать подобных происшествий? Подробности...
Перейти в раздел…

Водное законодательство противоречит само себе

Юрий Коробов
Юрий Коробов, эксперт в области экологии развития прибрежных территорий Волги
Все ждут развития российского речного судоходства и внутреннего туризма, создания соответствующей инфраструктуры и рационального использования наших водных ресурсов. Но пока противоречия в законе не убраны, воплощение планов в жизнь будет тормозиться. Подробности...

Грузин уговаривают подарить душу дьяволу

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Подчеркнуто бредовый характер прогрессивной повестки затем и нужен, чтобы обеспечивать «прохождение под ярмом» людей, сообществ, стран и народов. Они должны отречься от своей культуры, национальности, религии и вообще любых форм идентичности – чтобы сделаться податливым материалом для строителей «дивного нового мира». Подробности...
Обсуждение: 16 комментариев

Возможно, это была последняя Олимпиада

Сергей Мардан
Сергей Мардан, публицист
Будут и спортсмены-трансгендеры, и смешанные команды, сбалансированные по принципам гендерного разнообразия. Будут обязательно введены квоты для спортсменов-гомосексуалистов и представителей расовых меньшинств. Подробности...
Обсуждение: 34 комментария
Перейти в раздел…

Олимпиада в Токио и честь России

Обсуждение: 19 комментариев

За что Зеленский любит Крым

Тимановская и другие невозвращенцы

Обсуждение: 10 комментариев
Перейти в раздел…

На тушение пожаров в Якутии направили дополнительные силы МЧС

Обстановка с лесными пожарами в Якутии остается крайне напряженной. По поручению Путина МЧС дополнительно направит в Якутию два многоцелевых самолета-амфибии Бе-200ЧС, самолет Ил-76 и 200 спасателей
Подробности...

Российские синхронистки принесли сборной России 14-ю золотую медаль

Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко завоевали еще одну золотую медаль для сборной России на Олимпийских играх в Токио в синхронном плавании. Россиянки одержали победу в соревнованиях дуэтов. Теперь в активе сборной России 14 золотых, 21 серебряная и 18 бронзовых медалей
Подробности...

Курортную зону Турции охватили лесные пожары

Турецкие власти сумели локализовать часть пожаров, охвативших леса на юге страны, а также задержали предполагаемых виновников бедствия. Власти подозревают поджог, поскольку пожары вспыхнули одновременно в разных курортных районах. Отдыхающие в Турции наши туристы не пострадали
Подробности...
Перейти в раздел…
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
Подробности...
17:11
собственная новость

Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
Подробности...
Перейти в раздел…
Нужно ли запрещать въезд в Россию лицам, притесняющим русскоговорящих за рубежом?
  • Да

  • Нет
Довольны ли вы выступлением российских спортсменов на Олимпиаде в Токио?
  • Полностью доволен

  • Скорее доволен

  • Скорее не доволен

  • Полностью разочарован

  • Не следил за их выступлением
Что делать проживающим на Украине русским?
  • Уезжать

  • Оставаться
    Перейти в раздел…
    НОВОСТЬ ЧАСА: Российский Ил-76 прибыл в Афины для тушения лесных пожаров
    В Москве Крым и Севастополь назвали частью Союзного государства Минобрнауки отстранило от должности ректора РГСУ На Украине компанию Фирташа лишили лицензии на месторождение титана В Турции обнаружено тело пропавшего россиянина
    МИД Украины выразил протест в связи с заявлениями Лукашенко о Крыме В НАСА обнаружили проблемы на пути новой высадки американцев на Луну Суд обязал выдворить из России 12 участников массовой драки в Мытищах Латвия объявила режим ЧС на границе с Белоруссией из-за ситуации с мигрантами
    У подельников экс-офицера ФСБ Черкалина арестовали виллу в Италии Губернатор Нью-Йорка объявил об отставке из-за обвинений в домогательствах Задержан главврач больницы Владикавказа, где погибли 11 пациентов В Москве отреагировали на назначение спецпосланника США по «Северному потоку – 2»

    «уступает российским»


    Генерал объяснил бесполезность ЗРК Patriot для Украины

    спрос и предложение


    В правительстве дан прогноз о роли России на нефтяном рынке в будущем

    «не устраивать травлю»


    В Израиле ответили на претензии России к золоту Ашрам

    Видео

    годовщина протестов


    Что значат слова Лукашенко-победителя о Крыме

    Вместо нефти и газа


    Как России выйти в лидеры по производству нового вида топлива

    запрет на въезд


    Как наказывать гонителей русскоговорящих за рубежом

    энергетический голод


    Зреющий кризис заставляет поляков оглядываться на Россию

    обнищание населения


    Как Украина пришла к самым высоким ценам на газ в Европе

    вестник Апокалипсиса


    Тимур Шерзад: Возможна ли сегодня ядерная война?

    делегировать полномочия


    Алексей Алешковский: Чего хотят революционеры, и главное – зачем

    Кто ты?


    Алексей Нечаев: Зеленский показал скотское отношение к русским

    на ваш взгляд


    Довольны ли вы выступлением российских спортсменов на Олимпиаде в Токио?

    Проблему водоснабжения Крыма решат израильским методом

    Водохранилища – наиболее дешевый способ водоснабжения    10 августа 2021, 22:34
    Фото: Константин Михальчевский/РИА «Новости»
    Текст: Ольга Самофалова

    Принято принципиальное решение о том, каким образом будет решена одна из важнейших проблем Крыма, возникшая после воссоединения региона с Россией – водоснабжение. На полуострове появятся новые водохранилища и первые опреснительные установки. Почему выбраны именно такие методы и как это скажется на коммунальных платежах для жителей полуострова?

    В Крыму планируется построить новые водохранилища объемом 8 млн и 15 млн кубометров для нужд Алушты и Симферополя, а для Ялты - установку по опреснению морской воды. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. Основными потребителями воды на полуострове являются Симферополь и Севастополь.

    В Ялте появится именно опреснительная установка, так как в курортной столице полуострова нет дополнительных источников воды. «Будем смотреть, как развивается динамика по Симферополю, что будет с качеством воды под Азовским морем, от этого будут зависеть технические решения, которые будут приняты. Ну и в Ялте опреснительная установка будет, поскольку дополнительных источников воды нет. Сейчас готовится технико-экономическое обоснование», - рассказал Аксенов.

    Полуостров столкнулся с проблемой пресной воды после того, как Украина в мае 2014 года перекрыла подачу воды в Крым из Херсонской области по Северо-Крымскому каналу. Канал обеспечивал до 85% потребностей полуострова в воде.

    В этом году крымчане столкнулись с нехваткой воды, потому что водохранилища на полуострове обмелели за последние три года из-за засухи. Хорошо, что в июле в Крыму прошли обильные ливни, которые пополнили водохранилища водой. Плюс  было пробурено большее количество скважин, чем планировали.

    Например, в марте ввели в строй две скважины нового Бештерек-Зуйского водозабора, построенного для снабжения Симферополя. Строительство скважин обошлось в 1,7 млрд рублей. Первые две скважины обеспечат Симферополь 4-5 тыс. кубометров чистой воды в день, что покроет потребности не менее 25 тыс. жителей города. Всего в составе водозабора запустили уже 11 скважин глубиной до 500 м каждая. В целом подача воды в населенные пункты Крыма увеличивать на 30% благодаря новым скважинам. Проблема добычи воды из подземных источников в том, что это вода с высокой долей минерализации, поэтому ее приходится очищать.

    Водохранилища в этом плане крайне важны.

    «Строить новые водохранилища надо в обязательном порядке. В Крыму всего 26 водохранилищ. Для сравнения: в Израиле 2000 водохранилищ, крупных и малых. Чем больше их будет, тем лучше. Например, в этом году был паводок, наводнение. Почти 80% воды пришлось сбросить в море.

    А по логике вещей надо было как можно больше воды аккумулировать в водохранилищах. И пресной воды им хватило бы, наверно, на годы вперед», - говорит академик РАН, научный руководитель всероссийского научно- исследовательского института гидротехники и мелиорации им Костякова Борис Кизяев.

    По его мнению, водохранилища лишними никогда не будут. Кроме того, можно перенять еще один Израиля. «Там очищают сбрасываемые канализационные воды и закачивают в хранилища. Они повторно используют эту воду, конечно, не для питья, а для технических нужд. Эту воду можно использовать, например, для сельского хозяйства, в частности, для полива виноградников и т.д. Техническая вода нужна и для промышленности, и даже для мойки машин, например», - рассказывает Кизяев.

    Любопытно, что Ялте приняли иное решение. Здесь все-таки хотят построить опреснительную установку. Этот вопрос до сих пор был дискуссионным. Во-первых, это дорогое удовольствие как в плане строительства, так и в плане себестоимости производства пресной воды из морской. «В Израиле кубометр опресненной воды стоит примерно полдоллара. В Крыму, наверно, будет в этих же пределах, это усредненный показатель», - говорит Кизяев.

    Впрочем, такая дешевая опресненная вода по 0,5 доллара непригодна для питья, уверяет в интервью «РИА Новости» член-корреспондент РАН, научный руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян. Чтобы эта вода по 05 доллара за кубометр стала питьевой, ее надо разбавлять природной питьевой водой в пропорции один к двум. Так делают, например, в Каталонии, где находится два крупных опреснительных завода, говорит эксперт.

    Впрочем, цена опресненной воды зависит от используемых технологий. В мире имеются другие технологии опреснения с несколькими ступенями подготовки воды. Ее качество, конечно, будет выше, но и стоить она будет в разы больше – 3-6 долларов за кубометр. Для Крыма такие цены на воду, конечно, являются заоблочными. Скорее всего, здесь будет использоваться более дешевая технология опреснения.

    Второй момент заключается в том, что лучше ставить опреснительную установку не на Черном, а на Азовском море. Логика проста: азовская вода менее соленая, поэтому и затраты на ее опреснение будут меньше, и энергии потребуется меньше.

    Отсюда вытекает третий минус опреснения воды – извлеченную из морской воды соль надо куда-то девать. Хранить ее на суше нельзя, потому что это вредит природе, например, эта соль может испортить подземные воды. Выходом может быть либо специальное захоронение соли, что возможно на пару десятилетий, либо придется топить соль в воде. В любом случае это также дополнительные расходы.

    В-четвертых, никто в России не строил опреснительные станции. А ставить в Крыму придется собственными силами, учитывая непризнание Крыма западными странами. Однако, судя по всему, горная местность Ялты не позволяет строить водохранилища, поэтому решили все-таки остановиться на опреснении.

    Эксперты не берутся оценить стоимость именно этих проектов, так как многое будет зависеть от используемых технологий. Однако в рамках федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя на 2015-2020 годы было выделено 65 млрд рублей только на создание новой системы водообеспечения. Эта программа была продлена до 2022 года. А в рамках ФЦП до 2024 года на улучшение обеспечением водой планируется потратить 71,5 млрд рублей.

    Высокая себестоимость опреснения, как правило, приводит к удорожанию питьевой воды. Однако это не значит, что для жителей полуострова вырастут счета на воду в коммунальных платежках. «Это совсем необязательно. Бюджет может компенсировать дополнительные расходы за счет налогов или за счет дотаций, а потом и за счет получаемой прибыли от продажи питьевой воды. Но надо понимать, что ничего бесплатного в мире нет». – говорит Кизяев. 

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •