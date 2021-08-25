Минобороны заключило более 40 контрактов на 500 млрд рублей на форуме «Армия» Началось серийное производство новейшей ракеты для российских вертолетов 25 августа 2021, 03:00 Текст: Антон Антонов

Ведется серийное производство ракеты «Изделие 305Э», впервые представленной на форуме «Армия–2021», сообщил генеральный конструктор Конструкторского бюро машиностроения Валерий Кашин. КБМ – разработчик ракеты, входит в холдинг «Высокоточные комплексы» Ростеха. Кашин сообщил, что «Изделие 305Э» дополнит управляемые ракеты семейства 9М120-1 «Атака». Вертолет смогут оснащать этими типами ракет «в зависимости от поставленной задачи», передает ТАСС. «Изделие 305Э» может «уничтожать как инженерные сооружения, так и основные боевые танки». Оно «предназначено для Ми-28НМ и Ка-52М», но «может быть адаптирована и к другим машинам», а благодаря модульной конструкции «может оснащаться разными боевыми частями». Напомним, Международный военно-технический форум «Армия–2021» проходит в 22 по 28 августа в подмосковной Кубинке. В ходе форума Минобороны заключило более 40 госконтрактов на поставку более чем 1,3 тыс. образцов вооружения и техники на сумму свыше 500 млрд рублей.

Россия решила вывести на зарубежные рынки систему С-500 «Прометей» 24 августа 2021, 11:04

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Текст: Дмитрий Зубарев

Россия до 2030 года планирует представить на мировом рынке вооружений перспективную систему ПВО-ПРО С-500 «Прометей», заявил в ходе форума «Армия-2021» гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев. Первые поставки этих систем в российскую армию запланированы на конец 2021 года. «Из средств ПВО у нас в планах до 2030 года представить на мировом рынке зенитную ракетную систему С-500 «Прометей», – передает РИА «Новости» слова Михеева.



С-500 «Прометей» (ОКР «Триумфатор-М») относится к новому поколению ЗРС «земля-воздух». Она представляет собой универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом противоракетной обороны и способна перехватывать баллистические ракеты. Перспективная система способна поражать не только баллистические, но и аэродинамические цели (самолеты, вертолеты, другие воздушные цели), а также крылатые ракеты. Радиус поражения С-500 составляет около 600 километров. Кроме того, система будет способна обнаружить и одновременно поразить до десяти баллистических сверхзвуковых целей, летящих со скоростью до 7 километров в секунду, а также иметь возможность поражения боевых блоков гиперзвуковых ракет. По своим характеристикам С-500 будет значительно превосходить стоящую на вооружении С-400 и ее американского конкурента Patriot Advanced Capability-3. Ранее Китаю предложили задуматься о покупке С-500. Напомним, в июле концерн ВКО «Алмаз-Антей» и Минобороны России подписали контракт на поставку первой партии ЗРК С-500 «Прометей». Минобороны заключило контракт на поставку гиперзвуковых ракет «Кинжал» 24 августа 2021, 14:25

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Текст: Дмитрий Зубарев

Минобороны подписало контракт на поставку партии гиперзвуковых ракет «Кинжал» с Конструкторским бюро машиностроения (КБМ), сообщили в Минобороны. «В ходе Международного военно-технического форума «Армия-2021» подписан государственный контракт на изготовление и поставку ракет «Кинжал», – передает ТАСС сообщение Минобороны. «Подписан государственный контракт на поставку комплекса с беспилотным летательным аппаратом «Иноходец-РУ», – передает РИА «Новости» сообщение военного ведомства. Контракт подписали замминистра обороны Алексей Криворучко и гендиректор компании «Кронштадт» Сергей Богатиков. С другими компаниями были подписаны контракты на поставку в войска управляемых и неуправляемых боеприпасов для беспилотников. Кроме того, подписан госконтракт с компанией УЗГА на поставку дронов «Форпост-Р».



В ведомстве добавили, что Минобороны и Московский институт теплотехники (МИТ) на форуме «Армия-2021» подписали контракт на поставку подвижного комплекса командных ракет. Подписи под документом поставили замминистра обороны Алексей Криворучко и исполняющий обязанности гендиректора МИТ Сергей Пономарев. Ранее МиГ-31 отработали пуски гиперзвуковых ракет «Кинжал» в Средиземноморье. Минобороны подписало первый контракт на поставку гиперзвуковых ракет «Циркон» 24 августа 2021, 14:05

Фото: РИА Новости

Текст: Дмитрий Зубарев

Минобороны подписало с НПО машиностроения первый контракт на поставку гиперзвуковых ракет «Циркон», сообщили в военном ведомстве. «Подписан государственный контракт на поставку ракеты 3М22 (гиперзвуковая ракета «Циркон»). В ходе Международного военно-технического форума контракт был вручен генеральному директору НПО машиностроения Александру Леонову», – передает РИА «Новости» сообщение Минобороны. Универсальная гиперзвуковая крылатая ракета предназначена для поражения морских и наземных целей. В Минобороны рассказали также, что в ходе форума «Армия-2021» с Уральским конструкторским бюро транспортного машиностроения подписан первый государственный контракт на поставку тяжелого штурмового робототехнического комплекса «Штурм». Кроме того, был подписан контракт с ОАО «766-е управление производственно-технологической комплектации» на изготовление и поставку робототехнических комплексов пожаротушения «Уран-14», передает ТАСС. «Подписан государственный контракт на поставку 152-миллиметровых самоходных артиллерийских орудий 2С35 межвидового артиллерийского комплекса «Коалиция-СВ», – сказали в Минобороны. Это первый серийный контракт по «Коалиции-СВ»: до этого эти установки поставлялись в войска только в рамках опытной партии. Контракт заключен между военным ведомством и Уральским заводом транспортного машиностроения. Параметры соглашения не раскрываются. Также Минобороны подписало контракт на поставку боевых машин тяжелой огнеметной системы ТОС-2 в войска. Подписи под документом поставили замминистра обороны РФ Алексей Криворучко и генеральный директор НПО «Сплав» им. А.Н. Ганичева Александр Смирнов. Кроме того, с предприятием были подписаны контракты на изготовление и поставку инженерной системы дистанционного минирования, транспортно-пусковых контейнеров с кассетными противопехотными минами, транспортно-пусковых контейнеров с кассетными противотанковым минами и на поставку учебных транспортно-пусковых контейнеров к инженерной системе дистанционного минирования. «В ходе международного военно-технического форума «Армия-2021» подписан государственный контракт на поставку комплексов с беспилотными летательными аппаратами «Платформа» и «Термит», – сказали в Минобороны. Ранее Минобороны анонсировало завершение испытаний гиперзвуковой ракеты «Циркон». «Алмаз-Антей» начал разрабатывать мини-ракеты для уничтожения беспилотников 24 августа 2021, 08:14 Текст: Дмитрий Зубарев

Концерн ВКО «Алмаз-Антей» занялся созданием малоразмерных зенитных ракет для уничтожения беспилотников, сообщил генеральный конструктор концерна Павел Созинов. «Работы финансируются за счет средств концерна», – передает РИА «Новости» слова Созинова. Мини- и микробеспилотники способны нести серьезную угрозу военным и административным объектам при том, что они крайне дешевы. В частности, они могут использоваться в разведывательных целях, для наведения другого оружия или иметь боевую часть, способную при определенных обстоятельствах нанести существенный ущерб. Использовать для уничтожения таких воздушных целей обычные зенитные ракеты нецелесообразно, так как боеприпасы могут стоить в сотни раз дороже аппаратов, которые они должны сбить. Кроме того, неконтактный датчик стандартных боеприпасов зенитных ракетных комплексов может не сработать на мини- и тем более микробеспилотник. Ранее в России представили первый неуязвимый для средств РЭБ квадрокоптер. Определены сроки формирования десантно-штурмового полка в Крыму 24 августа 2021, 13:28 Текст: Дмитрий Зубарев

Новый десантно-штурмовой полк будет сформирован в Крыму к 1 декабря, сообщил командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерал-полковник Андрей Сердюков. «Указ президента о формировании полка подписан, есть исполнительная директива начальника Генерального штаба, в соответствии с ней (десантно-штурмовой) полк в Крыму будет сформирован к декабрю текущего года», – передает ТАСС слова Сердюкова на полях Международного военно-технического форума «Армия-2021». Новая войсковая часть будет находиться в составе 7-й десантно-штурмовой (горной) дивизии (Новороссийск). Ранее ВДВ в Крыму были представлены десантно-штурмовым батальоном, который периодически меняется по принципу ротации. Ранее в Минобороны сообщили, что в Феодосии строится военный городок для десантно-штурмового полка, сдача объектов первой очереди запланирована на конец 2021 года. Ростех раскрыл характеристики новейшего ПТРК «Корнет-Д1» 24 августа 2021, 12:04 Текст: Дмитрий Зубарев

Новейший противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) «Корнет-Д1» разработки Конструкторского бюро приборостроения (КБП) им. ак. А.Г. Шипунова (входит в холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех») будет способен поражать одновременно две разных цели, сообщили в пресс-службе «Высокоточных комплексов». «Совершенно новый комплекс «Корнет-Д1» [обладает] увеличенной в два раза дальностью эффективной стрельбы, новыми базовыми шасси, а также возможностью ведения стрельбы в автоматическом режиме и одновременного обстрела двух целей, разнесенных по фронту, дальности и углу места», – передает ТАСС сообщение «Высокоточных комплексов» в ходе международного военно-технического форума «Армия-2021». Как сообщили в холдинге, в настоящее время комплекс «Корнет-Д1» создается для двух вариантов носителей: колесной базы бронеавтомобиля «Тигр-М» и гусеничной базы боевой машины десанта БМД-4М. «В то же время модульная конструкция боевых средств «Корнет-Д1» позволит создавать комплекс на любом носителе, имеющем соответствующие грузоподъемность и внутреннее пространство», – добавили в пресс-службе. Противотанковый ракетный комплекс «Корнет» предназначен для поражения танков и других бронированных целей, в том числе оснащенных современными средствами динамической защиты. Перспективный ПТРК «Корнет-Д» также может поражать воздушные цели. Ракета наводится по лазерному лучу. Максимальная дальность стрельбы комплекса «Корнет-Д» увеличена до 10 км, тогда как у предыдущих версий она составляет 5,5 км. Ранее российская военная база в Таджикистане получила новые ПТРК «Корнет». Сахалинскую область решили прикрыть засекающей гиперзвуковые цели РЛС 24 августа 2021, 04:33 Текст: Антон Никитин

Принято решение развернуть на Дальнем Востоке несколько радиолокационных станций (РЛС) «Резонанс-Н», способных обнаруживать гиперзвуковые и стелс-цели. Первую такую станцию развернут в Сахалинской области, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе на полях форума «Армия-2021». «В соответствии с госпрограммой вооружения до 2027 года на Дальнем Востоке планируется к развертыванию до пяти РЛС «Резонанс-Н», первая из них будет развернута в Сахалинской области. Точное место дислокации станции определит военное ведомство», – приводит ТАСС слова источника в оборонно-промышленном комплексе. В январе 2020 года стало известно о планах Генштаба ВС России развернуть в Арктике десять РЛС «Резонанс-Н», в том числе на Кольском полуострове и на Новой Земле. В настоящее время в составе 45-й армии ВВС и ПВО Северного флота несут боевое дежурство или развернуты три четырехмодульных РЛС типа «Резонанс-Н» кругового обзора, еще две находятся в стадии развертывания в Арктике. РЛС «Резонанс-Н» работают в метровом диапазоне и используют принцип резонанса волн, что позволяет обнаруживать летательные аппараты, выполненные по стелс-технологиям, а также гиперзвуковые цели, летящие со скоростью до 20 скоростей звука. РЛС способны обнаруживать и выдавать целеуказания по аэродинамическим воздушным целям на дальности 600 км, по баллистическим целям – на дальности до 1200 км, по высоте – до 100 км. Определен новый основной автомат российской армии 24 августа 2021, 14:38 Текст: Дмитрий Зубарев

В Вооруженные силы в ближайшие годы будут поставлены десятки тысяч АК-12, этот автомат станет основным в российской армии, сообщили в пресс-службе группы компаний «Калашников». «Контракт с министерством обороны на поставку АК-12 будет долгосрочный. Речь идет о поставке десятков тысяч автоматов только в течение первых нескольких лет. АК-12 будет основным автоматом российских ВС», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы. АК-12 ранее был принят на вооружение Минобороны, поставки в армию начались 2018 году. По итогам войсковой эксплуатации в автомат были внесены конструктивные изменения. АК-12 получил более эргономичный, облегченный и регулируемый по длине приклад, рукоятку управления огнем со спусковой скобой, усовершенствованный диоптрический прицел. Автомат питается промежуточными патронами 5,45 на 39 мм, имеет прицельную дальность 800 метров и магазин емкостью 30 патронов. Оснащен планками Пикатини для различного навесного оборудования, имеет повышенный ресурс ствола и улучшенную кучность стрельбы. Ранее МВД и Росгвардия начали испытывать новый автомат АК-12. Россия получила первые заявки на поставку БТР «Бумеранг» из-за рубежа 24 августа 2021, 09:33 Текст: Дмитрий Зубарев

Россия получила первые заявки на поставку перспективных колесных бронированных платформ «Бумеранг», заявил в ходе форума «Армия-2021» гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев. «Рособоронэкспорт» активно ведет продвижение новейшей унифицированной боевой платформы «Бумеранг», которую вывели на внешний рынок только в прошлом году. Разослали рекламные материалы в страны Ближнего Востока, Африки, Юго-Восточной Азии и СНГ. Они уже проявили заинтересованность «Бумерангом». Есть заявки из стран Персидского залива и Африки. По ним ведется предконтрактная работа», – передает РИА «Новости» слова Михеева. Колесная боевая платформа «Бумеранг» предназначена для транспортировки мотострелкового отделения и поддержки огнем в ходе боя. Она обеспечивает ведение всех видов боевых действий мотострелковым отделением, подавление пехоты противника, борьбу с равными себе бронемашинами, поражение танков и боевых вертолетов, защиту экипажа и десанта от огня стрелкового оружия, осколков снарядов. В «Рособоронэкспорте» рассказали также, что получили первые заявки на радиолокационные станции (РЛС) 59Н6-ТЕ для обнаружения гиперзвуковых целей и П-18-2 «Прима» для обнаружения малозаметных целей. «Географически интерес к этим станциям имеется в странах Ближнего Востока, Азиатско-Тихоокеанского региона, Юго-Восточной Азии. Одна заявка пришла из Латинской Америки», – передает ТАСС сообщение «Рособоронэкспорта». Как отметили в пресс-службе, новые РЛС сохранят актуальность на протяжении длительного времени. «Эти станции оснащены современным оборудованием, полностью твердотельной элементной базой, и по стоимости они сопоставимы с аналогичными более старыми РЛС», – подчеркнули в компании. В компании добавили, что «Рособоронэкспорт» осуществляет предконтрактную работу по зенитным ракетно-пушечным комплексам (ЗРПК) «Панцирь-С1М» с десятью странами Ближнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона. Как отметили в пресс-службе, «Панцирь-С1М» получил новые зенитные управляемые ракеты, благодаря чему увеличены дальность поражения цели с 20 до 30 км и высота с 15 до 18 км, в целом объем защищаемой зоны увеличен в 3 раза. «Наряду с новыми ЗУР, комплекс может применять ракеты из состава комплекса «Панцирь-С1». Кроме того, повышены скрытность и помехозащищенность боевой работы, улучшена огневая производительность в единицу времени», – сообщили в «Рособоронэкспорте». Напомним, в феврале Россия начала переговоры об экспорте новейшего БТР «Бумеранг». Россия запланировала выпуск облегченной версии Т-90 для экспортного рынка 24 августа 2021, 10:15 Текст: Дмитрий Зубарев

«Рособоронэкспорт» (входит в госкорпорацию «Ростех») ожидает выпуска облегченного экспортного варианта танка Т-90, сообщили в компании. «Основой российского танкового экспорта остается Т-90 и его модификации. Это надежный, современный, обладающий высочайшей боевой мощью танк имеет положительный боевой опыт, он оснащается новейшей динамической и активной защитой, а также новейшей системой управления огнем. Более того, в ближайшее время «Рособоронэкспорт» ожидает выпуска облегченной версии этого танка, адаптированной под требования ряда иностранных заказчиков. Это существенно повысит его экспортную привлекательность», – передает ТАСС сообщение «Рособоронэкспорта». Как сообщили в компании, традиционные эксплуатанты российской сухопутной техники с Ближнего Востока, Азиатско-Тихоокеанского региона и Африки проявляют интерес и к новейшему танку Т-14 «Армата». «Рособоронэкспорт» уже презентовал танк как на форуме «Армия» в 2020 году, так и на IDEX-2021 в Абу-Даби. Ряд стран хочет вести сотрудничество по «Армате» в том числе в рамках индустриального партнерства», – сообщили в «Рособоронэкспорте». Ранее директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев заявил, что Россия планирует вывести на зарубежный рынок новейший танк Т-14 «Армата», на него ожидается большой спрос. «Алмаз-Антей» испытал дрон с дробовиком 24 августа 2021, 12:41 Текст: Дмитрий Зубарев

Концерн ВКО «Алмаз-Антей» провел успешные полигонные испытания оснащенного дробовиком 12-го калибра дрона-перехватчика «Кречет», сообщил генеральный конструктор концерна Павел Созинов. «Недавно мы проводили испытания на одном из полигонов на юге страны, результаты продемонстрированы хорошие. «Кречет» может эффективно бороться со своими типовыми целями», – передает РИА «Новости» слова Созинова. Он отметил, что главное достоинство метода «Кречета» в том, что «цена решения задачи поражения противника – цена патрона 12-го калибра». «Не придется тратить дорогостоящие зенитные ракеты на мини- и микробеспилотники, которые, фактически, стоят копейки», – пояснил он. По словам Созинова, пока отрабатывается концепция на экспериментальных версиях. «В ближайшее время мы планируем завершить разработку комплекса, который вполне может заинтересовать инозаказчиков», – уточнил специалист. Основной типаж целей для «Кречета» – это беспилотники массой до 30 килограммов, то есть те, которые нецелесообразно уничтожать зенитными ракетами. По информации локационных или иных источников о местоположении беспилотника противника наземная система управления готовит «Кречету» полетное задание, обеспечивает запуск, затем он летит к цели и обнаруживает ее. Потом система управления обеспечивает выведение «Кречета» на линию выстрела, чтобы область разлета дробового заряда в соответствующий момент времени совпала с местоположением беспилотника-нарушителя. Все операции система выполняет в автоматическом режиме, задача оператора только в том, чтобы контролировать весь процесс. Ранее «Алмаз-Антей» начал разрабатывать мини-ракеты для уничтожения беспилотников. Российские разведчики прошли подготовку к борьбе с «джихад-мобилями» 24 августа 2021, 07:51 Текст: Дмитрий Зубарев

В Ленинградской области психологи организовали подготовку разведподразделений Красносельской мотострелковой бригады Западного военного округа (ЗВО) к отражению нападения участников незаконных вооруженных формирований с использованием «джихад-мобилей», сообщили в Минобороны. В ходе занятия военнослужащих обучили приемам мобилизации внутренних ресурсов, методикам волевого самоконтроля, повышения общего тонуса организма и снижения уровня боевого стресса в период подготовки и в ходе проведения специальной операции по отражению нападения малочисленных групп противника с использованием ударных БЛА и «джихад-мобилейа. «В процессе обучения разведчики совершенствовали навыки действий при ведении огня из штатного стрелкового оружия по низколетящим воздушным целям, которые сымитировали расчеты «Элерон-3», а также автомобилям, начиненным взрывчатыми веществами с условными террористами внутри. Специалисты-психологи осуществляли наблюдение за сформированной разведгруппой, оценивали актуальное психологическое состояние военнослужащих, согласованность действий обучаемых, особенности их поведения при выполнении вводных руководителя занятия», – говорится в сообщении на официальном сайте Минобороны России. Помимо этого, психологи провели мероприятия, направленные на формирование необходимого уровня психологической готовности созданного коллектива, его сопровождение при выполнении поставленных задач и по возвращении в пункт временной дислокации. Напомним, боевики незаконных вооруженных формирований регулярно используют «джихад-мобили» для атак на позиции правительственных войск в Сирии. Подписан контракт о модернизации Ту-95МС до Ту-95МСМ 24 августа 2021, 13:45 Текст: Алексей Дегтярев

Минобороны подписало с компанией «Туполев» контракт о модернизации бомбардировщиков Ту-95МС до Ту-95МСМ, сообщили в министерстве. «В ходе международного военно-технического форума «Армия-2021» подписан государственный контракт на модернизацию стратегических ракетоносцев Ту-95МС в вариант Ту-95МСМ», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости». Соответствующий документ подписали замминистра обороны Алексей Криворучко и управляющий директор «Туполева» Вадим Королев. Гендиректор ПАО «ОАК» Юрий Слюсарь отмечал, что глубокомодернизированный ракетоносец Ту-95МСМ провел первый полет на аэродроме Таганрога. На Ту-95МСМ установлены новые системы управления вооружением, самолетом, пилотажно-навигационное оборудование, бортовой комплекс связи, радиолокационная станция, средства объективного контроля. Ранее источник в Минобороны сообщал, что министерство намерено заключить несколько десятков контрактов по разработке и производству образцов вооружений и военной техникина форуме «Армия-2021». Российскому флоту пообещали новые средние разведывательные корабли 24 августа 2021, 13:58 Текст: Дмитрий Зубарев

Минобороны подписало контракт с Зеленодольским заводом им. А.М. Горького на поставку серии средних разведывательных кораблей, сообщили в военном ведомстве. «В ходе Международного военно-технического форума «Армия-2021» подписан государственный контракт на изготовление и поставку средних разведывательных кораблей. Подписи под документом поставили заместитель министра обороны России Алексей Криворучко и генеральный директор завода Александр Филиппов», – передает ТАСС сообщение Минобороны. Также был подписан контракт со Средне-Невским судостроительным заводом на строительство и поставку базового тральщика проекта 12700. Ранее новейший патрульный корабль «Дмитрий Рогачев» проекта 22160, построенный на Зеленодольском заводе имени А.М. Горького в Татарстане, успешно выполнил первые артиллерийские стрельбы на полигоне в Черном море. Минобороны заключило контракт на 30 вертолетов Ка-52М 24 августа 2021, 13:34 Текст: Дмитрий Зубарев

Заключен контракт на поставку Минобороны 30 модернизированных вертолетов Ка-52М до 2023 года, сообщил глава холдинга «Вертолеты России» (входит в Ростех) Андрей Богинский. «Заключен контракт на 30 вертолетов на два года - 2022, 2023-й [годы]», – передает ТАСС слова Богинского. Ранее вертолет Ка-52М «Аллигатор» решили впервые представить на «Армии-2021».