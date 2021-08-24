Сотрудницу подмосковного пансионата задержали по делу об избиении пожилых В мурманском колледже решили открыть центр подготовки специалистов IT Признанный иноагентом телеканал «Дождь» получил от ЕС более 130 тыс. евро 24 августа 2021, 17:21 Телеканал «Дождь», признанный иноагентом в России, получил от Европейского союза в лице Еврокомиссии за освещение отношений между ЕС и Россией свыше 130 тыс. евро, что стало причиной признания канала агентом, сообщил Минюст. «Согласно полученным сведениям от Роскомнадзора ООО «Телеканал Дождь» ежеквартально представляет уведомления о получении средств из иностранных источников. Так, в рамках заключенного договора ООО «Телеканал Дождь» получил от Европейского союза в лице Европейской Комиссии (Брюссель, Бельгия) за освещение отношений между ЕС и Россией более 130 тысяч евро. Также Росфинмониторингом установлено получение ООО «Телеканал Дождь» опосредованного иностранного финансирования через российские фонды», – сообщило министерство на своем сайте. Ведомство отметило, что эта организация систематически распространяет материалы иностранных СМИ-иноагентов. Роскомнадзор с июля 2020 по июль 2021 года выявил распространение и цитирование в сетевом издании tvrain.ru и на телеканале «Дождь» (учредитель ООО «Телеканал Дождь») материалов следующих СМИ: «Голос Америки*», «Idel.Реалии*», «Кавказ.Реалии*», «Телеканал Настоящее Время*», «Радио Свободная Европа/Радио Свобода (PCE/PC)», «Сибирь.Реалии*», «Север.Реалии*», SIA «Medusa Project», «VTimes.io*» и так далее. «Согласно статье 6 Закона Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации» российское юридическое лицо, распространяющее сообщения и материалы, которые созданы и (или) распространены иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, учрежденным иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) участвующие в создании указанных сообщений и материалов, может быть признано выполняющим функции иностранного агента, если оно получает денежные средства и (или) иное имущество от иностранных источников», – указали в Минюсте. Ведомство пояснило, что, принимая решение о включении «Дождя» в список иноагентов, действовало в пределах своей компетенции и в установленном законом порядке. Напомним, телеканал «Дождь» и Istories Fonds были включены в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции России. После выяснилось, что «Дождь» получил не менее 3,7 млн рублей из-за рубежа.

Немцев возмутили гарантии Украине из-за «Северного потока – 2» 24 августа 2021, 10:22

Фото: Michael Sohn/AP/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Читатели немецкого Spiegel раскритиковали заявление канцлера Германии Ангелы Меркель о санкциях в отношении России в случае использования «Северного потока – 2» в качестве «политического оружия». «Не понимаю, из-за чего такое волнение. Благодаря «Северному потоку – 2» Газпром избавляется от платы за транзит, что также должно положительно сказаться на наших расходах на отопление. Из-за того, что Украина упустит миллиардную прибыль за счет сборов? Так Газпром не несет ответственности за украинский бюджет. Между прочим, Нафтогаз в прошлом незаконно перекрывал трубопровод и перенаправлял неоплаченный газ. Скоро они лишатся такой возможности», – отметил пользователь с ником Aleksandar. «Что меня смущает больше всего, а с некоторых пор и жутко возмущает, так это подобострастная позиция немецкого правительства. Как будто с «Северным потоком» мы совершили какое-то преступление и теперь должны из-за него перед всеми извиняться и кому-то что-то компенсировать», – выразила мнение BeckySharp, передает РИА «Новости». «При всем желании я не могу понять, почему Германия должна отвечать за украинский бюджет. Это в Киеве должны озаботиться получением иных доходов в случае снижения платы за транзит», – возмутился PioNier. «Разве все забыли, зачем мы начали строить «Северный поток – 2»? Чтобы Украина больше не могла нас шантажировать. Она много раз грозила перекрыть нам газ, если мы не дадим ей еще больше денег, хотя они там сами получали газ по смешным ценам из России», – подытожили читатели. Ранее президент России Владимир Путин подтвердил канцлеру Германии Ангеле Меркель исполнение Россией контрактов по транзиту газа через Украину. Напомним, Вашингтон и Берлин заключили сделку по газопроводу «Северный поток – 2». США обещают не накладывать санкции на немецкого оператора проекта, а Германия взамен сделает все от нее зависящее, чтобы продлить российско-украинский контракт на прокачку газа до 2034 года. МИД заявил о способности России обойтись без транзита газа через Украину 24 августа 2021, 07:57

Фото: Danil Shamkin/ZUM/

Global Look Press

Текст: Дмитрий Зубарев

Если Украина не захочет пропускать российский газ через свою территорию, то Россия обойдется и без нее, но разговора об этом пока нет, заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский. «Мы сможем выполнять все обязательства (по поставкам газа в Европу – прим. ВЗГЛЯД), но это не значит, что мы отказываемся от транзита через Украину. Если Украина не захочет пропускать наш газ через свою территорию, в чем я сомневаюсь, то, наверное, мы сможем обойтись и без нее. Но, насколько мне известно, об этом разговор пока не идет», – передает РИА «Новости» слова дипломата. Ранее президент России Владимир Путин подтвердил канцлеру Германии Ангеле Меркель исполнение Россией контрактов по транзиту газа через Украину. «Украденный» в Афганистане украинский самолет оказался выкуплен богатыми афганцами 24 августа 2021, 13:05

Фото: Ukrainian Presidential Press Service/REUTERS

Текст: Евгения Шестак

Украинский самолет, который якобы был захвачен неизвестными в Афганистане, выкупили богатые афганские бизнесмены за валюту, золото и драгоценные камни, сообщили украинские СМИ со ссылкой на источники. По данным «Страна.ua», на украинском самолете в Иран отправились местные бизнесмены с семьями, заплатив за борт. «То есть никакого похищения не было, а был, по сути, просто выкуплен украинский военный борт. Источники «Страны» в авиационных кругах подтверждают эту информацию и говорят, что на борту были богатые шииты-хазарейцы, которые заплатили за полет в Иран валютой, золотом и драгоценными камнями. То есть никакого угона не было», – говорится в сообщении. Отмечается, что большая часть афганских беженцев, которых эвакуировали на украинских самолетах, покупали себе места на борту за большие деньги, а эти «платежи идут мимо официальной кассы». Ранее замминистра иностранных дел Украины Евгений Енин сообщил, что украинский самолет, который должен был эвакуировать украинцев из Афганистана, на прошлой неделе захватили неизвестные и вывезли на нем других пассажиров в Иран. Позднее пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко позже опроверг эту информацию. Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что больше всего в работе на посту президента удивляет повсеместный цинизм. Напомним, многолетняя борьба США и их союзников с терроризмом в Афганистане завершилась победой талибов. Боевикам потребовалась всего неделя, чтобы после ухода американцев взять под контроль практически всю территорию страны. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что захват власти в Афганистане участниками движения «Талибан» (организация запрещена в России) может привести к миграционному кризису на Украине. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Рассекречены документы об убийстве бандеровцами митрополита Алексия 24 августа 2021, 03:57

Фото: общественное достояние

Текст: Антон Никитин

Гитлеровцы совместно с украинскими националистами в мае 1943 года организовали убийство митрополита Алексия (Громадского), не пожелавшего переходить под юрисдикцию автокефальной церкви, воссозданной с помощью нацистов на оккупированной территории Украины, следует из рассекреченных материалов ФСБ. Среди рассекреченных ФСБ России в рамках проекта «Без срока давности» документов есть справка, направленная архиепископом Курским и Белгородским Питиримом председателю Совета по делам Русской православной церкви при Совете народных комиссаров СССР Георгию Карпову в июле 1944 года, передает РИА «Новости». Гитлеровцы, оккупировав Украину, поддержали воссоздание автокефальной Украинской Церкви. Во главе нее поставили епископа Луцкого Поликарпа (Сикорского). Украинские националисты стали активно помогать раскольникам. Большинство православных епископов, оказавшихся на оккупированной территории Украины, в августе 1941 года собрались на собор в Почаевской Лавре и провозгласили создание автономной Украинской Церкви в юрисдикции Московской Патриархии. Главой ее был избран архиепископ Алексий (Громадский), провозглашенный митрополитом. Как писал Питирим, к 1943 году «борьба между двумя церковными направлениями приняла еще более острую форму». «Участились случаи убийства бандеровцами автономных священников. Автокефалисты пошли дальше. Они решились уничтожить главного своего противника митрополита Алексия. Против такого мероприятия не возражали, по-видимому, и немцы. Им также стала невыгодна усиливающаяся власть и влияние митрополита Алексия Громадского», – отмечал Питирим. По его словам, об убийстве митрополита стали говорить задолго до его смерти. «Все время циркулировали слухи, что жизнь митрополита в опасности, так как некоторые из украинских организаций постановили убить его за нежелание подчиниться их вымогательствам. Не один раз говорил об этом и сам митрополит», – сообщал Питирим. Далее он со слов свидетелей привел обстоятельства убийства Алексия 7 мая 1943 года. «Митрополит Алексий получает вызов от генерального комиссара города Луцка прибыть к нему по школьным делам. Гебитскомиссар города Кременца принимал деятельное участие в отправке митрополита Алексия в Луцк», – писал Питирим. Гебитскомиссар спешно вызывал Алексия из Почаевской Лавры и утром в день убийства предоставил автомобиль без всякой охраны, отмечал священник. Митрополит в сопровождении секретаря протоиерея Федора Юркевича и переводчика Марка Жихарева выехал в 8.30 в направлении Луцка. При этом, как сообщал Питирим, неизвестные звонили по телефону в местные организации и выражали на украинском языке недовольство тем, что Алексий не спешил с поездкой. «Через 20 минут после отъезда митрополита стали распространяться слухи, что Алексий и его спутники убиты. Консистория обратилась к властям с просьбой навести справки. Комиссариат как-то слабо реагировал на это событие и только к вечеру была послана машина с доктором. Эта машина встретила по дороге отряд немцев, везущих на машине четыре трупа. Труп Алексия был еще теплый и имел семь ран», – докладывал священник. По словам Питирима, один из очевидцев рассказал, что увидел в местном лесу разбитую машину, тела трех погибших и легко раненого митрополита, который просил помощи. Прохожий обратился к крестьянам, которые пахали поле недалеко от места происшествия, и попросил, чтобы те отвезли убитых в Кременец, обещая им заплатить за это какую угодно плату. Но крестьяне, запуганные бандеровцами, наотрез отказались. «Когда прохожий возвратился от крестьян, то он уже застал митрополита Алексия мертвым с новыми ранами», – писал Питирим. «Никто из лиц, близко стоявших к Алексию, не сомневается, что убийство совершено поликарповцами», – отмечал он. Питирим привел также мнение протоиерея Владимира Ковальского из города Дубны, который утверждал, что Алексия убил так называемый «лесной» священник-националист Петр Мельник, «прославившийся своими террористическими действиями». «Самым убедительным и неопровержимым доказательством участия Петра Мельника в убийстве митрополита Алексия служит, по заявлению протоиерея Ковальского, обнаруженный у него крест с украшением, снятый с протоиерея Юркевича», – писал Питирим. Напомним, в начале июля в Кремле заявили о сильном влиянии сторонников нацизма и бандеровцев на политическую и общественную жизнь Украины. Эксперт пояснил заявление Москвы о способности обойтись без транзита газа через Украину 24 августа 2021, 11:48

Фото: Jens Büttner/Global Look Press

Текст: Елена Лексина

«Если вдруг Украина откажется пропускать газ через свою территорию, Россия просто перенаправит объемы газа на другие маршруты с помощью «Северного потока – 2», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков, комментируя заявление российского МИД о способности России обойтись без транзита газа через Украину. «Вероятно, заявление МИД России адресовано украинской стороне после саммита «Крымская платформа». В Киеве говорили о неизбежном сохранении транзита российского газа в Европу через Украину, о том, что это полностью гарантировано. А российский МИД отвечает, что это далеко не факт и сохранение газового транзита – вопрос переговоров», – полагает эксперт Финансового университета при правительстве России, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. По словам эксперта, и «Турецкий поток» и «Северный поток – 2» (после его достройки) дадут России возможность выбора, по какому маршруту поставлять газ в Европу. «До сих пор Украина оставалась безальтернативным транзитером российского газа. Если бы мы не качали газ через ее территорию, то не смогли бы в полной мере выполнить свои контрактные обязательства перед европейскими потребителями. А теперь Киев может потерять свой статус», – напомнил Юшков. «Поэтому если вдруг Украина откажется пропускать российский газ через свою территорию, Россия ничего не потеряет, – уверен собеседник. – Но пока Киев хочет сохранить транзит». Юшков отметил, что до недавнего времени США придерживались стратегии выдавливания России с европейского газового рынка. «Для этого нужно было сначала «запереть» Россию на украинском транзите, то есть не дать построить «Северный поток – 2», а вторым этапом – они ввели бы санкции против Газпрома. В этом случае Украина отказалась бы пропускать российский газ через свою территорию, поскольку Газпром становился токсичной компанией», – объяснил аналитик. Но теперь в подобной ситуации «Северный поток – 2» позволит России просто перенаправить объемы газа на другие маршруты и спокойно исполнить контрактные обязательства, констатировал Юшков. При этом эксперт напомнил, что до конца 2024 года у России есть контрактные обязательства перед Украиной, и Владимир Путин неоднократно подтверждал их исполнение. «Однако после этого срока сохранение транзита – не гарантированный сценарий. Если Украина будет конкурировать на газовом рынке – например, предложит более низкие тарифы – то какие-то объемы транзита газа она сохранит. Впрочем, пока такого стремления со стороны Украины не наблюдается. Напротив, Киев неоправданно задирает тарифы – а это неконструктивный подход», – заключил Юшков. Если Украина не захочет пропускать российский газ через свою территорию, то Россия обойдется и без нее, но разговора об этом пока нет, заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский. Ранее президент Путин в ходе переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель подтвердил исполнение Россией контрактов по транзиту газа через Украину. Напомним, в июле Вашингтон и Берлин заключили сделку касательно газопровода «Северный поток – 2». США обещают не накладывать санкции на немецкого оператора проекта, а Германия взамен сделает все от нее зависящее, чтобы продлить российско-украинский контракт на транзитную прокачку газа до 2034 года. Германское издание Sueddeutsche Zeitung выдвинуло предположение, что президент США Джо Байден поставил перед Меркель конкретную задачу: во время визита в Москву она должна убедить президента России продлить истекающий в 2024 году контракт на транспортировку газа для Киева еще на десять лет. Газета указывает: глава российского государства на встрече с Меркель заявил, что страна готова продолжить транзит топлива через Украину, однако для этого Москва должна узнать у европейских партнеров, какие объемы газа они готовы закупать. По оценке немецкого издания, заявление Путина можно расшифровать так: если Евросоюз не хочет, чтобы Украина пострадала от «Северного потока – 2», то он должен будет покупать больше топлива у Москвы. «Так или иначе, Газпром остается в выигрыше – а значит, в выигрыше остается и Кремль», – делает вывод Sueddeutsche Zeitung. Добавим, что читатели немецкого Spiegel раскритиковали заявление Меркель о санкциях в отношении России в случае использования «Северного потока – 2» в качестве «политического оружия». В понедельник агентство Bloomberg со ссылкой на морские власти Германии сообщило, что 12 сентября станет днем окончания строительства газопровода «Северный поток – 2». Именно до этой даты запланирована работа судна-трубоукладчика «Фортуна» на участке протяженностью порядка 13-14 километров. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Эксперт объяснил главную причину «взрыва» домашних закруток 23 августа 2021, 19:15

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Текст: Татьяна Косолапова

Чаще всего домашние соленья, варенья и компоты «взрываются» у людей, которые решили заняться этим впервые. Причина проста – несоблюдение технологии и неправильная стерилизация, рассказал газете ВЗГЛЯД главный редактор газеты «Ваши 6 соток» Андрей Туманов. По окончании лета пользователи Сети все чаще начали жаловаться на то, что заготавливаемые на зиму закрутки, которые они делают из овощей с собственного огорода или же покупных, начали «взрываться». Особенно часто жалобы связаны с консервацией огурцов. В чем же причина порчи продуктов? «Вообще, сейчас на порядок меньше заготавливают запасов на зиму, чем когда-то. Но причина такого «взрыва» в основном в нарушении технологии, ничего больше. Сорт или какое-то воздействие на овощи, фрукты вряд ли могут повлиять на это. Правильно если закрыли, простерилизовали, то все будет в порядке, будет стоять, причем не обязательно в погребе. Я, в общем-то, делаю те же огурцы, помидоры, компоты, варенье, и они у меня стоят при комнатной температуре», – говорит Туманов. Он подчеркивает, что если же стерилизация банок и крышек прошла правильно, то это никаким образом не приведет к порче продуктов. Причем под «правильной» стерилизацией эксперт подразумевает и достаточное время выдержки, и соблюдение стерильности в используемой кухонной утвари. «Есть разные технологии. Есть холодная закрутка огурцов, когда в рассоле все переброженное, есть пастеризованные огурцы, когда они переброженные. Ведь сам этот переброженный рассол является консервантом, как и соль, сахар, уксус, температурная обработка. И, естественно, для правильного результата стерилизуются банки, крышки, в конце они переворачиваются. То есть должна быть соблюдена определенная технология», – объясняет собеседник. При этом он отметил, что очень важно следовать рецептуре, поскольку если все делать на глаз, то может не хватить того самого консерванта, который и помогает храниться так долго продукту. «А если вы толком не знаете, как правильно стерилизовать, то, естественно, все повзрывается. Если у кого-то и взрываются соленья, варенья, то, как правило, это начинающие люди. У опытных хозяек такого уже не происходит, они понимают, что при стерилизации все тщательно нужно делать», – рассказывает Туманов. Кроме того, он обратил внимание на то, что прослойка воздуха, которая остается между рассолом и крышкой в банке, не может стать причиной «взрыва» продукта, поскольку она тоже является стерильной. Если, конечно, воздуха останется совсем много, допустим, половина банки, то будет не очень хорошо, поскольку он окисляет продукт. Однако он не взорвется, но совершенно точно будет хуже качеством. Никакой опасности в ситуации, когда банка с соленьем, вареньем или компотом «взрывается», Туманов не видит, поскольку в большинстве случаев просто вздувается крышка, через небольшое отверстие которой начинают выходить газы. «Бабахнет и все. Больше звука, нежели действий. Там просто крышка слетает, не сама банка разрывается. Конечно, бывает, что и банка, но это скорее треск, нежели взрыв. То есть это просто слетает крышка, выливается рассол, пачкает полку, соседние банки, и на этом все», – говорит журналист. Также он поделился, что если «взорвались» огурцы, и человек успевает спохватиться, и ничего не успело испортиться, то соленья можно исправить. Но чаще всего этот продукт уже идет на выброс. А, допустим, если это варенье или что-то сладкое, то просто пошел процесс брожения – этому смело можно дать добродить, а потом перегнать брагу в самогон. Журналисты раскрыли спонсоров «Медузы», «Важных историй» и «Проекта» 24 августа 2021, 11:10 Текст: Мария Бобылева

Журналисты RT выяснили, что издания «Медуза*», «Важные истории» и «Проект» (все три признаны иноагентами в России) спонсируются базирующейся на востоке США некоммерческой организацией Journalism Development Network (JDN), которая выделила «на развитие расследовательской журналистики» в России 3,6 млн долларов. В налоговой декларации организации указано, что в 2019 году – последнем, по которому уже вышла отчетность, – в качестве пожертвований и грантов на счет JDN поступило 12,8 млн долларов, из них 7,2 млн долларов было получено от правительства США. Остальные отправители не раскрываются, передает RT. В настоящее время у JDN есть программы по развитию расследовательской журналистики в Юго-Восточной Европе, Евразии, Северной Африке и Центральной Америке. JDN также управляет структурой OCCRP (Organised Crime and Corruption Reporting Project), которая объединяет СМИ и отдельных журналистов, занимающихся расследованиями. Деятельность OCCRP финансируется Госдепартаментом США и МИД Великобритании, а также фондами NED и «Открытое общество». По словам основателя Общественного комитета по выявлению иностранного вмешательства Александра Ионова, после 2019 года финансирование вряд ли было свернуто, однако, чтобы не быть голословным, необходимо дождаться выхода новой отчетности. Пока более свежих данных по теме нет. В свою очередь, OCCRP спонсирует Стокгольмскую школу экономики в Риге. Там же располагаются редакции «Медузы*» и «Важных историй» (IStories Fonds). При этом Стокгольмская школа и НКО IStories Fonds, которая управляет редакцией «Важных историй», зарегистрированы по одному адресу, а главный редактор издания Роман Анин ранее читал лекции и вел курсы в этой школе. «Важные истории» были названы «партнерским центром» OCCRP. Более того, в 2013 году Роман Анин получил премию Магнитского в качестве журналиста OCCRP. «Стокгольмская школа экономики плотно интегрирована в OCCRP и его деятельность. Я так понимаю, что это вклад Швеции в работу международного конгломерата, который очень активно борется с Россией и ее союзниками. Их задача – подвести российское общество к мнению, что страна находится в экономическом упадке. Это форма давления», – считает Ионов. Примечательно, что JDN, OCCRP, Стокгольмская школа экономики, «Медуза» и «Важные истории» связаны между собой именем одного человека – это гражданин Швеции Андерс Александерсон. Казначей JDN Александерсон также входит в состав советов директоров «Медузы», «Важных историй» и OCCRP. Помимо этого, он занимает пост вице-президента Стокгольмской школы экономики. Об Александерсоне известно, что он имеет опыт работы в СМИ Швеции и занимал руководящие должности в нескольких газетах. До Стокгольмской школы экономики работал в сфере общественных отношений в Скандинавии, странах Балтии и России. О Романе Анине известно, что он сотрудничает не только с OCCRP, но и с Глобальной сетью журналистов-расследователей (GIJN). В частности, вместе с другими журналистами, связанными с этой организацией, он работал над панамским досье. GIJN работает совместно со Стэнфордским университетом, предлагая стипендию Джона Найта, по которой учились Анин, основатель издания «Проект» Роман Баданин и главный редактор The Bell Елизавета Осетинская. Одним из спонсоров стипендиатов также значится вышеупомянутый NED. В 2019 году, как следует из налоговой отчетности, GIJN получила 1,2 млн долларов пожертвований. Из них почти 39 тыс. долларов было потрачено на выплаты журналистам в России, а также в Армении, Белоруссии и Азербайджане. Меценаты GIJN в декларации не указаны. При этом на официальном сайте организации в качестве спонсоров перечислено несколько фондов, в том числе «Открытое общество» и Oak Foundation Джорджа Сороса. В Москве заметили украинских военных в форме 24 августа 2021, 15:37 Текст: Алина Назарова

В Сети обратили внимание на проведение в Москве мероприятий по случаю празднования Дня независимости Украины, отметив, что они проходят в мирной обстановке без «лютых русских националистов». Соответствующие фото опубликовал в Telegram телеведущий Владимир Соловьев. «Сегодня празднование Дня независимости Украины в Москве. Возлагаются цветы членами дипмиссий Украины к памятникам поэтам и писателям Тарасу Шевченко и Леси Украинки. Военнослужащие Украины в форме. Цвета национального флага в букетах. И … все. Нет оцепления из полчищ «зеленых человечков», нет лютых русских националистов и шовинистов, атакующих процессий, нет критики из «российских зомбоящиков» и со страниц «проплаченного интернета». И скучно, и грустно. Никакого инфоповода», – перепостил Соловьев в своем Telegram сообщение канала «Кремлевская прачка». Во вторник, 24 августа, на Украине отмечается 30-я годовщина независимости. В военном параде, как на суше, так и на воде, участвовали более четырех тысяч украинских военных, а также представители четырех десятков стран. В параде также приняла участие авиация НАТО. Погребинский назвал отвратительной речь Зеленского на параде по случаю Дня независимости 24 августа 2021, 16:44

Фото: Факти ICTV/YouTube

Текст: Наталья Макарова

«Многим поведение Зеленского на параде может понравиться, но для меня оно выглядит отвратительно, особенно после оскорбительных намеков в адрес русских и России», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Михаил Погребинский, комментируя парад, прошедший в честь 30-летия независимости Украины. «На зрителя, не искушенного высокой культурой, парад должен произвести впечатление. Допускаю, многим людям это должно понравиться», – считает директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. «Я вижу самолюбование президента Зеленского, который оказался в центре внимания и красуется, наслаждается своим величием. Но для меня это все, особенно после его выступления, которое было переполнено небылицами и оскорбительными намеками в адрес России, выглядит отвратительно», – поделился политолог. По его словам, раньше Зеленский в своей риторике наследовал курс экс-президента страны Петра Порошенко, который также позволял себе оскорбительные намеки в адрес русских и России. «Теперь Зеленский стал наследовать курс другого бывшего главы государства – Виктора Ющенко, – указал Погребинский. – Он прославился тем, что регулярно произносил бред про тысячелетнюю историю Украины и что украинцы – родоначальники всех цивилизованных народов. Подобные небылицы начал рассказывать и нынешний президент, например о том, что Украина – родина первой конституции». Собеседник убежден, что «это все больше отталкивает значительную часть населения Украины от президента и от страны, в которой приходится иметь такого главу». Во вторник на параде в честь 30-летия независимости Украины президент страны Владимир Зеленский Во вторник на параде в честь 30-летия независимости Украины президент страны Владимир Зеленский прослезился в тот момент, когда были разыграны театрализованные сценки, символизирующие страницы украинской истории со времен Киевской Руси и до конфликта в Донбассе. Каждую из них проходила маленькая девочка, символизирующая Украину. Затем по Крещатику прошли три колонны: пешая, воздушная и механизированная. Всего в параде участвовали более 5 тыс. военных, 100 летательных аппаратов, 400 единиц военной техники, а также представители более 30 стран. Также анонсировалось участие авиации НАТО. Это самый масштабный военный парад за все годы независимости Украины. В этом году Украина отошла от традиционной системы организации парадов. Впервые за годы независимости в этот день не было объезда войск и поздравления министра обороны. Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, что Зеленский показал скотское отношение к русским, и о том, почему его разочаровала позиция Запада по Крыму. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В Германии предсказали победу России в битве за «Северный поток – 2» 23 августа 2021, 21:03

Фото: Дмитрий Лельчук/РИА Новости

Текст: Елена Мирошниченко

Журналистка немецкой газеты Suddeutsche Zeitung Зильке Бигальке назвала способ, при помощи которого Москва одержит верх в битве за «Северный поток – 2». Автор статьи считает, что США и Германия намерены смягчить негативные последствия от нового газопровода для экономики Украины. По ее мнению, американский лидер Джо Байден поставил перед немецким канцлером Ангелой Меркель конкретную задачу: во время визита в Москву она должна убедить президента России Владимира Путина продлить истекающий в 2024 году контракт на транспортировку газа для Киева еще на десять лет, передает РИА «Новости». Журналистка указывает на то, что глава российского государства на встрече с Меркель заявил, что страна готова продолжить транзит топлива через Украину, однако для этого Москва должна узнать у европейских партнеров, какие объемы газа они готовы закупать. Бигальке считает, что заявление Путина можно расшифровать так: если Евросоюз не хочет, чтобы Украина пострадала от «Северного потока – 2», то он должен будет покупать больше топлива у Москвы. «Так или иначе, Газпром остается в выигрыше, а значит, в выигрыше остается и Кремль», – считает журналистка. Ранее Путин подтвердил Меркель исполнение Россией контрактов по транзиту газа через Украину. Напомним, Вашингтон и Берлин заключили сделку по газопроводу «Северный поток – 2». США обещают не накладывать санкции на немецкого оператора проекта, а Германия взамен сделает все от нее зависящее, чтобы продлить российско-украинский контракт на прокачку газа до 2034 года. В руки талибов попали американские военные самолеты, вертолеты и ракеты 24 августа 2021, 09:43

Фото: EPA/ТАСС

Текст: Алина Назарова

В руках сторонников радикального движения «Талибан» (запрещено в России) оказались военные самолеты, вертолеты и ракеты, что вызывает озабоченность у руководства США, сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на источник. Он отметил, что количество техники и вооружений незначительно, но все же вызывает беспокойство у военных США. По его сведениям, к настоящему моменту не принято каких-либо решений относительно того, как поступить с этим вооружением. При этом талибам, по информации телеканала, будет трудно использовать самолеты и вертолеты из-за отсутствия опытных пилотов и невозможности технического обслуживания техники, передает ТАСС. Как отмечает Al Arabiya, руководство США ожидает завершения эвакуации из Афганистана, чтобы принять решение о проведении операций по уничтожению попавшего в руки талибов вооружения и техники. Рассматривается возможность авиаударов по складам. Напомним, многолетняя борьба США и их союзников с терроризмом в Афганистане завершилась победой талибов. Боевикам потребовалась всего неделя, чтобы после ухода американцев взять под контроль практически всю территорию страны. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В Раде заявили о плохом сигнале для Киева на «Крымской платформе» 24 августа 2021, 08:19 Текст: Алина Назарова

Замена ряда представителей западных стран на организованном Украиной саммите «Крымской платформы» является плохим сигналом для Киева, считает депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Олег Волошин. Как отметил Волошин, на саммит не приехал глава МИД Франции (вместо него прибыл министр-делегат внешней торговли Франк Ристер), а Великобритания, казавшаяся, по словам депутата, «ключевым куратором команды Зеленского на Западе», вместо министра обороны прислала «девушку», фактически занимающую должность замглавы внешнеполитического ведомства, передает РИА «Новости». «Все это очень плохой сигнал для Киева и обнадеживающий для Москвы: даже самые рьяные критики Кремля на Западе не считают изменение статус-кво вокруг Крыма реалистичной задачей», – написал депутат в Facebook. При этом отсылки к кризису в Афганистане, который якобы мог заставить представителей западных стран внезапно пересмотреть свои планы, по мнению парламентария, в данном случае не работают. «Ведь если цель была доказать принадлежность крымского вопроса к числу первоочередных в мировой повестке, то по факту вышло ровно наоборот», – заключил Волошин. Саммит по инициативе Украины прошел в Киеве 23 августа. На нем обсуждался вопрос «возвращения» контроля над Крымом. При этом президент Украины Владимир Зеленский обвинил западных лидеров в трусости и страхе перед Россией. Поводом для этого стало нежелание президентов и премьеров крупнейших держав приехать в Киев на «Крымскую платформу», прислав вместо себя чиновников второго эшелона. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему лидеры Запада проигнорировали приглашение Зеленского, несмотря на то что их отношение к России сложно назвать позитивным. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Захарова сравнила слова Столтенберга про Афганистан с монологом из «Полицейской академии» 24 августа 2021, 12:38

Фото: "Полицейская академия", The Ladd Company

Текст: Алина Назарова

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга по Афганистану комическим монологом из «Полицейской академии», указав, что альянс хочет претендовать на место в обеспечении мировой безопасности, но является деструктивной структурой. «Похоже на комический монолог из «Полицейской академии». НАТО – унесенный ветром самоуверенности и деструктива военно-политический блок: альянс потерял ориентацию в пространстве и контроль даже над самим собой, при этом претендует на некое место в обеспечении международной безопасности. Это как сломанными инструментами пытаться делать микрохирургическую операцию – лучше не начинать», – написала Захарова в Telegram. По ее словам, план для Североатлантического альянса очевиден и заключается в том, чтобы НАТО заняться решением собственных проблем, «обновить теоретическую базу и практический подход, а затем уже задумывать спасение вселенной». Так Захарова прокомментировала выступление Столтенберга, в котором тот заявил, что НАТО не допустит, чтобы террористы угрожали альянсу из Афганистана, передает РИА «Новости». Он также сказал, что НАТО не знает о том, какая часть вооружения и военной техники альянса была уничтожена при уходе из страны: «Что-то было уничтожено, но что-то осталось на месте». До этого Столтенберг заявил, что произошедшее в Афганистане является последствиями неспособности политического руководства страны добиться мирного урегулирования, переход власти произошел вопреки «жертвам и вложениям» НАТО. Также сообщалось, что в руках сторонников радикального движения «Талибан» (запрещено в России) оказались военные самолеты, вертолеты и ракеты, что вызывает озабоченность у руководства США. Кучма согласился с Путиным по поводу антироссийской позиции Украины 24 августа 2021, 15:44 Текст: Елизавета Булкина

Украина не сможет успешно развиваться, если и дальше будет занимать исключительно антироссийскую позицию, заявил бывший украинский президент Леонид Кучма. Об этом он написал в колонке для издания «Левый берег», комментируя слова президента России Владимира Путина о том, что Украина становится «анти-Россией». «Кто-то из наших «патриотов» воспринял это как комплимент – мол, правильно, так и надо. А я здесь соглашусь с Путиным. Это, действительно, угроза – стать только анти-Россией. Но угроза для нас, а не для них. Невозможно строить, продвигаться, успешно развиваться только на негативе, только чтобы «не как у них». Отражение живет самостоятельной жизнью», – цитирует Кучму РИА «Новости». По словам экс-президента, Украина должна «оставаться самой собой». «Единой, самостоятельной, независимой. Независимость – это наши ценности, наша свобода, тысячелетняя цивилизация наших предков и новые культурные коды нашего молодого поколения. Независимость – это человек в центре всего. Вера в собственный народ, надежда на достойное будущее, любовь к родине – все это и есть независимость», – подчеркнул Кучма. Напомним, президент Владимир Путин в своей статье «Об историческом единстве русских и украинцев» обвинил Запад в желании сделать Украину барьером между Европой и Россией, плацдармом против России, против чего выступили миллионы жителей на Юго-Востоке и в Крыму. За это их всех, «включая детей, записали в сепаратисты и террористы». Российский лидер констатировал, что на Украине происходит принудительная смена национальной идентичности – русских не только заставляют отречься от своих корней, но и поверить, что Россия – их враг. Заславский посчитал необоснованными претензии уволенных актеров Театра им. Ермоловой 23 августа 2021, 22:04

Фото: Сергей Киселев/Агентство «Москва»

Текст: Татьяна Косолапова

«Заставить режиссера работать именно с этим актером, а не с другим, с которым он действительно хочет, невозможно», – заявил газете ВЗГЛЯД первый заместитель председателя комиссии ОП по вопросам развития культуры и сохранению духовного наследия, театральный критик Григорий Заславский, комментируя недовольство уволенных из Театра имени Ермоловой актеров. На пресс-конференции уволенных из Театра имени Ермоловой актеров артистка Елена Калинина сообщила, что она и другие члены труппы требуют проведения в учреждении проверок. Кроме того, они отметили, что действия художественного руководителя Олега Меньшикова вызывают у них вопросы, подчеркнув, что его предшественнику удавалось сглаживать ситуацию. «Для меня самое главное в этой истории то, что в труппе Театра им. Ермоловой 90 артистов. Когда это проговаривается, то сразу все становится на свои места. 95 артистов было в МХТ им. Чехова, когда им руководил актер и режиссер Олег Табаков, и это было в театре, в котором было три площадки», – отмечает Заславский. Он уточняет, что искренне не понимает претензий со стороны уволенных актеров, приводя в пример одну из них, Елену Папанову, говоря, что она достаточно много снимается в разных сериалах и у нее все хорошо, просто в театре она не востребована. «Театр – это такая организация, где невозможно никого насильно заставить с кем бы то ни было работать. Невозможно. Можно только если по любви. Та же Папанова играла раньше в спектаклях, но у нее все время были не самые главные роли. То есть даже когда театром руководил Владимир Андреев (предшественник Меньшикова. – Прим. ВЗГЛЯД), главные роли ей не доставались, а многие спектакли, которые упомянуты в ее биографии, вышли давным-давно», – рассуждает собеседник. Зачем актерам, которые более востребованы в кинокартинах, держаться за театр, если художественный руководитель не видит этого артиста в каких-либо постановках, театральному критику не вполне ясно. Между тем он рассказывает, что хранит у себя в почте письмо из межрайонного ярославского суда, который вызывал на очередное заседание тогдашних руководителя и директора Академического театра драмы имени Ф. Волкова, и там было 12 вопросов, среди которых: «На каком основании такой-то артист был назначен на роль Репетилова в постановке по комедии Александра Грибоедова «Горе от ума» и на каком основании снят?». Заславский полагает, что для судьи, скорее всего, было достаточным то, что артист выучил текст наизусть, поэтому, по его мнению, снимать с роли его никто не имел права. Однако для режиссера и другого театрального человека вполне убедительным будет ответ: «Он меня в этой роли не устраивает, и я его в этой роли не вижу». «Заставить режиссера работать именно с этим актером, а не с другим, с которым он действительно хочет, невозможно. Режиссеры очень часто занимают в спектаклях актеров, с которыми у них в жизни просто чудовищные отношения. Например, мы много знаем про конфликты театрального режиссера Юрия Завадского и народной артистки СССР Фаины Раневской, в результате актриса даже ушла из театра. Но Завадский постоянно ее занимал в своих спектаклях, потому что никакие самые плохие отношения не мешали ему видеть выдающийся талант актрисы», – вспоминает Заславский. Но если режиссера даже самый талантливый артист не увлекает, если он его не видит в своих спектаклях, то нелепо делать вид, особенно учитывая, что Российская Федерация уже как 30 лет выбрала капиталистический путь развития, что вся страна должна жить по-прежнему на островке социализма, считает собеседник, добавляя, что это нечестно. «Меня как руководителя могут уволить в любую секунду, и я, как и другие люди, вынужден с эти считаться. То есть мы, конечно, можем с этим не считаться, но тогда будем не очень адекватными людьми. Поэтому, когда сегодня актеры ссылаются на то, что у кого-то трое детей, ипотека, то это выглядит как не очень адекватный ответ на ту жизнь, в которой мы существуем уже 30 лет. И они все взрослые люди», – говорит критик. Он обращает внимание, что среди уволенных нет никого с почетным званием «заслуженный артист» или же «народный артист», напомнив, что в труппе просто не может быть 90 человек. Поэтому ссылаться на обязательства, которые Меньшиков якобы взял, возглавляя театр, неправильно. «Я очень был близок с Андреевым, и он постоянно повторял одно и то же: «Он худрук, он решает, и я его поправлять или критиковать не буду». У него были с кем-то из актеров одни отношения, с кем-то другие, с кем-то очень близкие, отношения учителя и ученицы, например, но когда Меньшиков пришел, он сразу снял несколько спектаклей, в том числе те, в которых был занят Андреев. И Андреев никогда с этим не спорил. Он считал, что выбрал худрука и он должен быть руководителем», – объясняет эксперт. Любое художественные двоевластие в театре приводит к бессмысленным драмам и гибели театра, продолжает Заславский. Он говорит, что в театре может быть директор и худрук, которые разделили между собой полномочия, но недопустимо, чтобы руководили сразу два режиссера. Есть, конечно, в истории несколько исключений, например в Театре на Малой Бронной работали вместе Анатолий Эфрос и Александр Дунаев, однако такой союз состоялся благодаря уникальной фигуре именно Дунаева, тогдашнего главного режиссера театра, заключил собеседник. В июле Московский драматический театр имени Ермоловой сообщил о решении сократить штат в связи с оптимизацией ресурсов на фоне пандемии. В пресс-службе театра подчеркивали, что все действия дирекции находятся в рамках трудового законодательства. В августе стало известно, что народный артист России Олег Меньшиков покинул пост директора Московского драматического театра имени Ермоловой еще в начале лета, однако остался худруком.