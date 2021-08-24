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Будапешт предостерег Киев от нарушения прав нацменьшинств
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Венгрия выступает против нарушения прав национальных меньшинств на Украине, в том числе проживающих в Закарпатье этнических венгров, заявил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.
«Мы считаем, что нельзя нарушать интересы национальных меньшинств. Мы, к сожалению, видим, что Украина нарушает положения различных соглашений», – сказал он, отметив, что в Закарпатье «все чаще и чаще нарушается право венгерского нацменьшинства на обучение на родном языке», передает ТАСС.
Напомним, Венгрия остро отреагировала на скандальный украинский закон об образовании. Киев в свою очередь обвинил Венгрию в попытках создания анклава на территории Украины.
В 2020 году страны договорились перевернуть страницу в двусторонних отношениях. Однако позже в Закарпатской области СБУ устроила обыски у функционеров благотворительного фонда, обнаружив у них агитационные материалы за «Большую Венгрию». Посол Венгрии на Украине заявил, что претензии к украинским венграм являются спекуляцией и манипуляцией.
На «Крымской платформе» предложили новые санкции против России
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Участники саммита «Крымская платформа» планируют рассмотреть введение политических, дипломатических и ограничительных мер против России из-за Крыма, сообщил украинский МИД.
«Участники международной «Крымской платформы» решили... рассмотреть введение дальнейших политических, дипломатических и ограничительных мер в отношении Российской Федерации, если это предусмотрено правовой системой каждого участника платформы, согласно соответствующим процедурам, когда это будет необходимо, и если действия России того потребуют», – цитирует заявление украинского ведомства РИА «Новости».
В этой декларации отмечается, что «Крымская платформа» создана как консультационный и координационный формат для «мирного прекращения временной оккупации Россией Крыма и для восстановления контроля Украины».
Напомним, 23 августа в украинской столице проходит инициированный Украиной саммит «Крымская платформа», на котором обсудят вопрос «возвращения» Киеву контроля над Крымом. Как заявлял министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, в саммите примут участие 44 страны и международные организации.
Зеленский в ходе саммита «Крымская платформа» заявил, что с 23 августа начался «обратный отсчет времени до освобождения» полуострова, и пообещал сделать все для возвращения республики в состав Украины.
Между тем глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что проведение саммита «Крымская платформа» нелогично, так как у Украины нет шансов и способов вернуть контроль над полуостровом.
Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Киев отказался признавать воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
МИД заявил о способности России обойтись без транзита газа через Украину
Если Украина не захочет пропускать российский газ через свою территорию, то Россия обойдется и без нее, но разговора об этом пока нет, заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский.
«Мы сможем выполнять все обязательства (по поставкам газа в Европу – прим. ВЗГЛЯД), но это не значит, что мы отказываемся от транзита через Украину. Если Украина не захочет пропускать наш газ через свою территорию, в чем я сомневаюсь, то, наверное, мы сможем обойтись и без нее. Но, насколько мне известно, об этом разговор пока не идет», – передает РИА «Новости» слова дипломата.
Ранее президент России Владимир Путин подтвердил канцлеру Германии Ангеле Меркель исполнение Россией контрактов по транзиту газа через Украину.
Немцев возмутили гарантии Украине из-за «Северного потока – 2»
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Читатели немецкого Spiegel раскритиковали заявление канцлера Германии Ангелы Меркель о санкциях в отношении России в случае использования «Северного потока – 2» в качестве «политического оружия».
«Не понимаю, из-за чего такое волнение. Благодаря «Северному потоку – 2» Газпром избавляется от платы за транзит, что также должно положительно сказаться на наших расходах на отопление. Из-за того, что Украина упустит миллиардную прибыль за счет сборов? Так Газпром не несет ответственности за украинский бюджет. Между прочим, Нафтогаз в прошлом незаконно перекрывал трубопровод и перенаправлял неоплаченный газ. Скоро они лишатся такой возможности», – отметил пользователь с ником Aleksandar.
«Что меня смущает больше всего, а с некоторых пор и жутко возмущает, так это подобострастная позиция немецкого правительства. Как будто с «Северным потоком» мы совершили какое-то преступление и теперь должны из-за него перед всеми извиняться и кому-то что-то компенсировать», – выразила мнение BeckySharp, передает РИА «Новости».
«При всем желании я не могу понять, почему Германия должна отвечать за украинский бюджет. Это в Киеве должны озаботиться получением иных доходов в случае снижения платы за транзит», – возмутился PioNier.
«Разве все забыли, зачем мы начали строить «Северный поток – 2»? Чтобы Украина больше не могла нас шантажировать. Она много раз грозила перекрыть нам газ, если мы не дадим ей еще больше денег, хотя они там сами получали газ по смешным ценам из России», – подытожили читатели.
Ранее президент России Владимир Путин подтвердил канцлеру Германии Ангеле Меркель исполнение Россией контрактов по транзиту газа через Украину.
Напомним, Вашингтон и Берлин заключили сделку по газопроводу «Северный поток – 2». США обещают не накладывать санкции на немецкого оператора проекта, а Германия взамен сделает все от нее зависящее, чтобы продлить российско-украинский контракт на прокачку газа до 2034 года.
Американца в футболке с российским флагом задержали в Одессе
На Украине задержали иностранца, одетого в футболку с российским триколором и надписью Russia, по данным полиции, он якобы пытался спровоцировать конфликт во время развертывания украинского флага.
Происшествие случилось в Одессе, 26-летний мужчина не реагировал на требования полицейских и хотел убежать, передает RT в своем Telegram-канале.
Задержанный объяснил, что прибыл из Соединенных Штатов как турист. На него составили два административных протокола. В ходе задержания молодой человек назвал украинских полицейских нацистами, и подчеркнул, что знает историю.
В апреле в Киеве в среду на марше в честь дивизии СС «Галичина» один из жителей города вмешался и попытался сорвать шествие. Он назвал марширующих «нациками».
Рассекречены документы об убийстве бандеровцами митрополита Алексия
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Гитлеровцы совместно с украинскими националистами в мае 1943 года организовали убийство митрополита Алексия (Громадского), не пожелавшего переходить под юрисдикцию автокефальной церкви, воссозданной с помощью нацистов на оккупированной территории Украины, следует из рассекреченных материалов ФСБ.
Среди рассекреченных ФСБ России в рамках проекта «Без срока давности» документов есть справка, направленная архиепископом Курским и Белгородским Питиримом председателю Совета по делам Русской православной церкви при Совете народных комиссаров СССР Георгию Карпову в июле 1944 года, передает РИА «Новости».
Гитлеровцы, оккупировав Украину, поддержали воссоздание автокефальной Украинской Церкви. Во главе нее поставили епископа Луцкого Поликарпа (Сикорского). Украинские националисты стали активно помогать раскольникам.
Большинство православных епископов, оказавшихся на оккупированной территории Украины, в августе 1941 года собрались на собор в Почаевской Лавре и провозгласили создание автономной Украинской Церкви в юрисдикции Московской Патриархии. Главой ее был избран архиепископ Алексий (Громадский), провозглашенный митрополитом.
Как писал Питирим, к 1943 году «борьба между двумя церковными направлениями приняла еще более острую форму».
«Участились случаи убийства бандеровцами автономных священников. Автокефалисты пошли дальше. Они решились уничтожить главного своего противника митрополита Алексия. Против такого мероприятия не возражали, по-видимому, и немцы. Им также стала невыгодна усиливающаяся власть и влияние митрополита Алексия Громадского», – отмечал Питирим.
По его словам, об убийстве митрополита стали говорить задолго до его смерти.
«Все время циркулировали слухи, что жизнь митрополита в опасности, так как некоторые из украинских организаций постановили убить его за нежелание подчиниться их вымогательствам. Не один раз говорил об этом и сам митрополит», – сообщал Питирим.
Далее он со слов свидетелей привел обстоятельства убийства Алексия 7 мая 1943 года. «Митрополит Алексий получает вызов от генерального комиссара города Луцка прибыть к нему по школьным делам. Гебитскомиссар города Кременца принимал деятельное участие в отправке митрополита Алексия в Луцк», – писал Питирим.
Гебитскомиссар спешно вызывал Алексия из Почаевской Лавры и утром в день убийства предоставил автомобиль без всякой охраны, отмечал священник. Митрополит в сопровождении секретаря протоиерея Федора Юркевича и переводчика Марка Жихарева выехал в 8.30 в направлении Луцка.
При этом, как сообщал Питирим, неизвестные звонили по телефону в местные организации и выражали на украинском языке недовольство тем, что Алексий не спешил с поездкой.
«Через 20 минут после отъезда митрополита стали распространяться слухи, что Алексий и его спутники убиты. Консистория обратилась к властям с просьбой навести справки. Комиссариат как-то слабо реагировал на это событие и только к вечеру была послана машина с доктором. Эта машина встретила по дороге отряд немцев, везущих на машине четыре трупа. Труп Алексия был еще теплый и имел семь ран», – докладывал священник.
По словам Питирима, один из очевидцев рассказал, что увидел в местном лесу разбитую машину, тела трех погибших и легко раненого митрополита, который просил помощи.
Прохожий обратился к крестьянам, которые пахали поле недалеко от места происшествия, и попросил, чтобы те отвезли убитых в Кременец, обещая им заплатить за это какую угодно плату. Но крестьяне, запуганные бандеровцами, наотрез отказались.
«Когда прохожий возвратился от крестьян, то он уже застал митрополита Алексия мертвым с новыми ранами», – писал Питирим. «Никто из лиц, близко стоявших к Алексию, не сомневается, что убийство совершено поликарповцами», – отмечал он.
Питирим привел также мнение протоиерея Владимира Ковальского из города Дубны, который утверждал, что Алексия убил так называемый «лесной» священник-националист Петр Мельник, «прославившийся своими террористическими действиями».
«Самым убедительным и неопровержимым доказательством участия Петра Мельника в убийстве митрополита Алексия служит, по заявлению протоиерея Ковальского, обнаруженный у него крест с украшением, снятый с протоиерея Юркевича», – писал Питирим.
Напомним, в начале июля в Кремле заявили о сильном влиянии сторонников нацизма и бандеровцев на политическую и общественную жизнь Украины.
«Украденный» в Афганистане украинский самолет оказался выкуплен богатыми афганцами
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Украинский самолет, который якобы был захвачен неизвестными в Афганистане, выкупили богатые афганские бизнесмены за валюту, золото и драгоценные камни, сообщили украинские СМИ со ссылкой на источники.
По данным «Страна.ua», на украинском самолете в Иран отправились местные бизнесмены с семьями, заплатив за борт.
«То есть никакого похищения не было, а был, по сути, просто выкуплен украинский военный борт. Источники «Страны» в авиационных кругах подтверждают эту информацию и говорят, что на борту были богатые шииты-хазарейцы, которые заплатили за полет в Иран валютой, золотом и драгоценными камнями. То есть никакого угона не было», – говорится в сообщении.
Отмечается, что большая часть афганских беженцев, которых эвакуировали на украинских самолетах, покупали себе места на борту за большие деньги, а эти «платежи идут мимо официальной кассы».
Ранее замминистра иностранных дел Украины Евгений Енин сообщил, что украинский самолет, который должен был эвакуировать украинцев из Афганистана, на прошлой неделе захватили неизвестные и вывезли на нем других пассажиров в Иран. Позднее пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко позже опроверг эту информацию.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что больше всего в работе на посту президента удивляет повсеместный цинизм.
Напомним, многолетняя борьба США и их союзников с терроризмом в Афганистане завершилась победой талибов. Боевикам потребовалась всего неделя, чтобы после ухода американцев взять под контроль практически всю территорию страны. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что захват власти в Афганистане участниками движения «Талибан» (организация запрещена в России) может привести к миграционному кризису на Украине.
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Эксперт пояснил заявление Москвы о способности обойтись без транзита газа через Украину
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«Если вдруг Украина откажется пропускать газ через свою территорию, Россия просто перенаправит объемы газа на другие маршруты с помощью «Северного потока – 2», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков, комментируя заявление российского МИД о способности России обойтись без транзита газа через Украину.
«Вероятно, заявление МИД России адресовано украинской стороне после саммита «Крымская платформа». В Киеве говорили о неизбежном сохранении транзита российского газа в Европу через Украину, о том, что это полностью гарантировано. А российский МИД отвечает, что это далеко не факт и сохранение газового транзита – вопрос переговоров», – полагает эксперт Финансового университета при правительстве России, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
По словам эксперта, и «Турецкий поток» и «Северный поток – 2» (после его достройки) дадут России возможность выбора, по какому маршруту поставлять газ в Европу. «До сих пор Украина оставалась безальтернативным транзитером российского газа. Если бы мы не качали газ через ее территорию, то не смогли бы в полной мере выполнить свои контрактные обязательства перед европейскими потребителями. А теперь Киев может потерять свой статус», – напомнил Юшков.
«Поэтому если вдруг Украина откажется пропускать российский газ через свою территорию, Россия ничего не потеряет, – уверен собеседник. – Но пока Киев хочет сохранить транзит». Юшков отметил, что до недавнего времени США придерживались стратегии выдавливания России с европейского газового рынка. «Для этого нужно было сначала «запереть» Россию на украинском транзите, то есть не дать построить «Северный поток – 2», а вторым этапом – они ввели бы санкции против Газпрома. В этом случае Украина отказалась бы пропускать российский газ через свою территорию, поскольку Газпром становился токсичной компанией», – объяснил аналитик.
Но теперь в подобной ситуации «Северный поток – 2» позволит России просто перенаправить объемы газа на другие маршруты и спокойно исполнить контрактные обязательства, констатировал Юшков.
При этом эксперт напомнил, что до конца 2024 года у России есть контрактные обязательства перед Украиной, и Владимир Путин неоднократно подтверждал их исполнение. «Однако после этого срока сохранение транзита – не гарантированный сценарий. Если Украина будет конкурировать на газовом рынке – например, предложит более низкие тарифы – то какие-то объемы транзита газа она сохранит. Впрочем, пока такого стремления со стороны Украины не наблюдается. Напротив, Киев неоправданно задирает тарифы – а это неконструктивный подход», – заключил Юшков.
Если Украина не захочет пропускать российский газ через свою территорию, то Россия обойдется и без нее, но разговора об этом пока нет, заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский.
Ранее президент Путин в ходе переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель подтвердил исполнение Россией контрактов по транзиту газа через Украину.
Напомним, в июле Вашингтон и Берлин заключили сделку касательно газопровода «Северный поток – 2». США обещают не накладывать санкции на немецкого оператора проекта, а Германия взамен сделает все от нее зависящее, чтобы продлить российско-украинский контракт на транзитную прокачку газа до 2034 года.
Германское издание Sueddeutsche Zeitung выдвинуло предположение, что президент США Джо Байден поставил перед Меркель конкретную задачу: во время визита в Москву она должна убедить президента России продлить истекающий в 2024 году контракт на транспортировку газа для Киева еще на десять лет. Газета указывает: глава российского государства на встрече с Меркель заявил, что страна готова продолжить транзит топлива через Украину, однако для этого Москва должна узнать у европейских партнеров, какие объемы газа они готовы закупать.
По оценке немецкого издания, заявление Путина можно расшифровать так: если Евросоюз не хочет, чтобы Украина пострадала от «Северного потока – 2», то он должен будет покупать больше топлива у Москвы. «Так или иначе, Газпром остается в выигрыше – а значит, в выигрыше остается и Кремль», – делает вывод Sueddeutsche Zeitung.
Добавим, что читатели немецкого Spiegel раскритиковали заявление Меркель о санкциях в отношении России в случае использования «Северного потока – 2» в качестве «политического оружия».
В понедельник агентство Bloomberg со ссылкой на морские власти Германии сообщило, что 12 сентября станет днем окончания строительства газопровода «Северный поток – 2». Именно до этой даты запланирована работа судна-трубоукладчика «Фортуна» на участке протяженностью порядка 13-14 километров.
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В Раде заявили о плохом сигнале для Киева на «Крымской платформе»
Замена ряда представителей западных стран на организованном Украиной саммите «Крымской платформы» является плохим сигналом для Киева, считает депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Олег Волошин.
Как отметил Волошин, на саммит не приехал глава МИД Франции (вместо него прибыл министр-делегат внешней торговли Франк Ристер), а Великобритания, казавшаяся, по словам депутата, «ключевым куратором команды Зеленского на Западе», вместо министра обороны прислала «девушку», фактически занимающую должность замглавы внешнеполитического ведомства, передает РИА «Новости».
«Все это очень плохой сигнал для Киева и обнадеживающий для Москвы: даже самые рьяные критики Кремля на Западе не считают изменение статус-кво вокруг Крыма реалистичной задачей», – написал депутат в Facebook.
При этом отсылки к кризису в Афганистане, который якобы мог заставить представителей западных стран внезапно пересмотреть свои планы, по мнению парламентария, в данном случае не работают. «Ведь если цель была доказать принадлежность крымского вопроса к числу первоочередных в мировой повестке, то по факту вышло ровно наоборот», – заключил Волошин.
Саммит по инициативе Украины прошел в Киеве 23 августа. На нем обсуждался вопрос «возвращения» контроля над Крымом. При этом президент Украины Владимир Зеленский обвинил западных лидеров в трусости и страхе перед Россией. Поводом для этого стало нежелание президентов и премьеров крупнейших держав приехать в Киев на «Крымскую платформу», прислав вместо себя чиновников второго эшелона. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему лидеры Запада проигнорировали приглашение Зеленского, несмотря на то что их отношение к России сложно назвать позитивным.
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Украине предрекли распад при сохранении нынешнего курса
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Украину ждет распад при сохранении того курса, которым она шла все 30 лет независимости, выразил уверенность украинский политолог, руководитель аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев в своей статье для издания «Главред».
«Итоги 30 лет независимости Украины довольно нерадостные. Ведь Украина – единственная из постсоветских республик, которая так и не вышла на тот уровень ВВП, который у нее был в 1991 году. Украинская экономика была 15-ой экономикой мира, но скатилась куда-то далеко», – приводит слова Золотарева РИА «Новости».
По его словам, несмотря на отличные стартовые возможности индустриально-аграрной страны, сейчас Украина превращается в аграрно-сырьевой придаток стран «золотого млрд». В частности, ей «нечем похвастаться» в экономическом и социальном плане, а население уменьшилось с 52 до 35-37 млн человек.
«Если же человеческий капитал будет потерян, то какие бы сюда ни заходили инвестиции, низкоквалифицированный рабочий труд с низкой добавочной стоимостью – это все, что украинцам смогут предложить. Это самое печальное», – подчеркнул Золотарев.
Как отметил политолог, в основе украинского государства лежит калька УССР с большим количеством социальных гарантий, однако экономика страны этому не соответствует. «Поэтому вопросом времени является перезапуск (а, по сути, переоснование) государства», – выразил мнение эксперт.
Беда Украины, как считает Золотарев, состоит в том, что ее политическая элита восприняла независимость и власть как инструмент для личного обогащения, а в результате «доигралась» до потери территорий и конфликта в стране.
«Если Украина будет двигаться тем же курсом, что и все 30 лет независимости, ее ждет распад. Возможно, государство и будет упаковано в какую-то более-менее пристойную форму, но оно не будет экономически связано. Де-факто украинское государство сейчас связывает лишь полиция, денежная единица, вооруженные силы и торговые сети, а экономическая связанность государства ослабевает», – заявил он.
При этом эту ситуацию все еще можно исправить, отметил Золотарев. «Есть масса примеров стран, которые начинали свой путь в куда более худших стартовых условиях, нежели те, в которых находится нынешняя Украина, но, тем не менее, они становились примерами успешного экономического и социального развития. Вопрос заключается, прежде всего, в наличии политической воли у политической и деловой элиты», – заключил политолог.
Ранее экс-президент Украины Виктор Янукович выразил уверенность, что главной ошибкой Украины за 30 лет независимости стал отказ от добрососедских отношений с Россией. В свою очередь сенатор от Крыма Сергей Цеков констатировал, что Украина за 30 лет независимости так и не состоялась как государство, став одним из самых отсталых стран Европы.
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Украина заявила о похищении самолета в Афганистане
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Украинский самолет, который должен был эвакуировать украинцев из Афганистана, на прошлой неделе захватили неизвестные и вывезли на нем других пассажиров в Иран, сообщил замминистра иностранных дел Украины Евгений Енин.
«Наш самолет захватили другие люди. В минувший вторник у нас фактически украли самолет – он вылетел в Иран с неизвестной группой пассажиров на борту вместо того, чтобы вывезти украинцев», – рассказал Енин «Общественному радио».
По его словам, последующие три попытки по эвакуации граждан тоже не были успешными, поскольку украинцам не удавалось попасть на территорию аэропорта. Енин отметил, что последнюю неделю вся дипломатическая служба во главе с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой работала в режиме «краш-теста».
Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что захват власти в Афганистане участниками движения «Талибан» (организация запрещена в России) может привести к миграционному кризису на Украине.
Напомним, многолетняя борьба США и их союзников с терроризмом в Афганистане завершилась победой талибов. Боевикам потребовалась всего неделя, чтобы после ухода американцев взять под контроль практически всю территорию страны.
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Зеленский прослезился на торжествах в честь 30-летия независимости Украины
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Президент Украины Владимир Зеленский прослезился во время театрализованного действия в честь 30-летия независимости страны, в рамках мероприятия были показаны сцены, символизирующие важные вехи украинской истории.
В ходе торжеств в центре Киева были разыграны театрализованные сценки, символизирующие страницы украинской истории начиная с времен Киевской Руси и до конфликта в Донбассе. Каждую из них проходила маленькая девочка с букетом цветов, символизирующая Украину. Под конец действия Зеленский прослезился.
После прохождения сцен из истории девочка подбежала к военным, после чего началось прохождение войск по главной улице Киева – Крещатику, передает РИА «Новости».
Так, по Крещатику прошли три колонны: пешая, воздушная и механизированная. Всего в параде, по данным Минобороны, принимают участие более 5 тыс. военных, 100 летательных аппаратов, 400 единиц военной техники, а также представители более 30 стран. Планируется, что в параде примет участие авиация НАТО. Это самый масштабный военный парад за все годы независимости Украины.
Праздничный военный парад проходит так же на Днепре с боевыми катерами, а в Одессе – с боевыми кораблями, передает ТАСС.
В этом году Украина отошла от традиционной системы организации парадов. Впервые за годы независимости в этот день не было объезда войск и поздравления министра обороны.
Российскому сенатору Косачеву закрыли въезд на Украину
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Вице-спикеру Совфеда Константину Косачеву отказали во въезде в Харьков на церемонию открытия мемориала героям Великой Отечественной, хотя поездка носила гуманитарный и частный характер.
«Еще 6 августа наши дипломаты запросили, как положено, нотой украинские власти. При этом было особо подчеркнуто, что моя поездка будет носить исключительно частный и гуманитарный характер – только посещение братской могилы деда. Ответ пришел 17 августа, в нем – грубый отказ со ссылкой на бессрочный запрет в части, меня касающейся, на въезд на Украину (о чем я, кстати, не знал)», – сообщил Косачев в Facebook.
Украинская сторона согласна снять запрет для въезда в случае «прекращения российской агрессии», «деоккупации Крыма, Севастополя и Юго-Востока» и «компенсации причиненных убытков».
«Ну что тут скажешь... Мерзко от ощущения, что в нынешней украинской власти засели деятели без совести и без памяти, без души и без сердца. Обнадеживает, что в украинском обществе, в данном случае – в Харьковской области, людей с сердцем и с душой, сохраняющих память и живущих по совести, по-прежнему много», – добавил Косачев.
Ранее СБУ запретила въезд в страну российскому певцу Филиппу Киркорову сроком на три года.
Зеленский объявил о создании мощной международной коалиции для освобождения Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на саммите «Крымская платформа» была создана «мощная международная коалиция для освобождения Крыма из-под оккупации России».
«Мы провели саммит, на котором была создана мощная международная коалиция для освобождения украинского Крыма из-под оккупации РФ… Я считаю, что «Крымская платформа» очень успешно стартовала, ее окончательной целью является деоккупация суверенной украинской территории, крымского полуострова. Эта инициатива, наконец, вернула Крым в международную повестку дня», – передает его слова РИА «Новости».
Зеленский заявил, что этот вопрос на сегодняшний день является приоритетным для международных партнеров Киева. По итогам саммита была утверждена декларация.
«Она четко фиксирует, если кратко, непризнание незаконной аннексии Крыма РФ, обязательство рассмотреть дополнительные политические, дипломатические, ограничительные санкции в отношении России в случае дальнейшей агрессии, а также объединение усилий всех стран участниц платформы для усиления безопасности и стабильности в Черноморском регионе», – сказал президент Украины.
Напомним, 23 августа в украинской столице проходит инициированный Украиной саммит «Крымская платформа», на котором обсудят вопрос «возвращения» Киеву контроля над Крымом. Как заявлял министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, в саммите примут участие 44 страны и международные организации.
Зеленский в ходе саммита «Крымская платформа» заявил, что с 23 августа начался «обратный отсчет времени до освобождения» полуострова, и пообещал сделать все для возвращения республики в состав Украины.
Между тем глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что проведение саммита «Крымская платформа» нелогично, так как у Украины нет шансов и способов вернуть контроль над полуостровом.
Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Киев отказался признавать воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
Захарова назвала закон о коренных народах Украины «националистической берестой»
Принятый президентом Украины Владимиром Зеленским закон о коренных народах является «националистической берестой» и поводом для Киева похвалиться перед «патронами» страны в преддверии саммита «Крымская платформа», заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«В своем извращенном понимании национальной политики нынешний киевский режим пошел в каком-то смысле даже дальше тех, кому сейчас устанавливает памятники. Прикрываясь словами о защите народов, он поразил в правах целые национальности и народности. Речь о законе «О коренных народах Украины», одном из самых вопиющих актов этногражданской сегрегации со времен законов Джима Кроу», – написала Захарова в своем Telegram.
По ее словам, очевиден факт, почему закон появился сейчас: на носу был «главный международно-политический шабаш года» – «Крымская платформа». «Что у киевских идеологов к нему было готово, кроме заезженных лозунгов и нежелания выполнять международные обязательства? Теперь же вроде как появился повод похвалиться перед патронами – «защитой коренных народов Украины», – написала она.
Цель закона, добавила она, «дать ручным, финансово пригретым рупорам проукраинской пропаганды возможность и дальше официально поддакивать Киеву по вопросу о территориальной принадлежности Крыма: всем этим сидящим на грантах псевдогуманитарщикам. Вторая задача – дальше не замечать, как не на словах, а на деле защищаются и развиваются культуры различных национальностей в российском Крыму».
Захарова указала, что в законе коренные народы перечислены, и все они живут в Крыму. «Что мешало выражать о них заботу, хотя бы формально ранее, неизвестно. Видимо, до изобретения «платформы» тема не была столь животрепещущей, чтобы обращать на нее внимание Рады и президента. Возможно, только потеряв территории по итогам волеизъявления граждан, политическая элита Украины почувствовала некий дискомфорт и решительно принялась за дело, лишь усугубляя ситуацию. ... Глупо и наивно полагать, что очередная подписанная украинским президентом националистическая береста (которая к тому же противоречит и международной правозащитной практике) сможет что-то изменить в лучшую сторону», – подчеркнула Захарова.
Он напомнила, что «Крым – российский, а населяющие Украину национальности и народности надо любить одинаково, не деля на коренные и с государствами». «А то, что делают сейчас на Украине, только отталкивает подавляющее большинство граждан и укрепляет болезненное мировоззрение ультранационалистов», – заключила Захарова.
1 июля Верховная рада окончательно приняла закон о «коренных народах Украины», в перечень которых не включены русские. При этом в тексте закона отдельно прописаны как коренные народы те, что сформировались на территории Крыма: крымские татары, караимы и крымчаки. Президент России Владимир Путин сравнил украинский законопроект о «коренных народах» с практикой нацистской Германии.
Россия призвала Украину прекратить войну с памятью о ВОВ
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Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в ответ на отказ Киева согласовать поездку вице-спикера Совета Федерации Константина Косачева в Харьков призвала украинские власти прекратить войну с памятью о Великой Отечественной войне.
«Российская сторона по дипломатическим каналам обратилась к властям Украины с просьбой согласовать приезд Константина Косачева в Харьков. Реакция Киева обескуражила. В весьма хамской и кощунственной манере, присущей украинской дипломатии последних лет, российскому сенатору было отказано во въезде на Украину», – приводит слова Захаровой сайт российского дипломатического ведомства.
«Более того, в ответ на его достойный всякого уважения жест – почтить память героев Великой Отечественной войны – Киев выкатил стандартный перечень своих фантомных тезисов, включая мифическую «российскую агрессию» и пресловутую «оккупацию», – выразила возмущение официальный представитель МИД России.
«Призываем власти Украины прекратить войну с памятью о настоящих героях Великой Отечественной войны и с их потомками», – заявила Захарова.
Дипломат подчеркнула, что многие украинцы «сохранили моральные ориентиры» и чтут память советских бойцов. «Именно благодаря таким людям в Харьковской области все-таки состоялись торжественные мероприятия по увековечиванию памяти тех, кто ценою собственных жизней боролся с немецко-фашистскими захватчиками», – отметила дипломат.
Ранее вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев сообщил, что украинские власти отказали ему во въезде в Харьков на церемонию открытия мемориала героям Великой Отечественной, хотя поездка носила гуманитарный и частный характер.