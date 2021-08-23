Нурмагомедов извинился за свои слова про Афганистан

Российский борец Хабиб Нурмагомедов объяснил, что своей репликой про Афганистан не хотел задеть кого-то, он хотел дать понять, что не намерен лезть в политику.

«Я просто не хотел затрагивать политику. Реакцию от своих болельщиков на то заявление я действительно получил бурную. Пересмотрел свой ответ – неправильно сказал тогда, будто это за тысячи километров и это меня не касается», – цитирует Нурмагомедова РИА «Новости».

Он пояснил, что у него «тесные отношения с афганским народом», поскольку в США есть город с самым большим афганским сообществом вне Афганистана и он рядом с ним тренировался.

«К тому же у меня очень много друзей, близких людей с Афганистана. Отвечая на тот вопрос, я имел в виду, что не хочу комментировать политическую обстановку. Надеюсь, они меня простят, если я их обидел. Мне не стыдно перед ними извиняться, ведь любой может совершить ошибку», – сказал спортсмен.

Он добавил, что жители Афганистана – многострадальный народ и ему больно за них.

Напомним, на прошлой неделе Нурмагомедов в ответ на просьбу высказаться о событиях в Афганистане заявил, что не имеет к этой стране никакого отношения, после чего на него с критикой обрушились в социальных сетях.