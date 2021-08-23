Минпромторг исключил перенос сроков выпуска самолета Ил-114

Минпромторг не ждет изменения сроков сертификации и передачи самолета Ил-114 из-за катастрофы Ил-112В, заявил глава министерства Денис Мантуров.

«Рассчитываю, что нет», – ответил он на вопрос, повлияет ли инцидент на сроки сертификации Ил-114, передает ТАСС.

По словам Мантурова, Минпромторг приостановил испытание Ил-114 «до выяснения причины происшествия с Ил-112В».

«С учетом того, что это [расследование] не займет много времени, я не думаю, что это повлияет на итоговые сроки завершения сертификации и передачи первым клиентам», – рассказал министр.

Ил-114-300 – турбовинтовой самолет, является модернизированной версией Ил-114. Планируется, что первые серийные машины будут выпущены в 2023 году.

Ранее в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) сообщили о том, что испытательные полеты пассажирского лайнера Ил-114-300 некоторое время не будут проводиться в связи с катастрофой Ил-112В, так как самолеты оборудованы схожими двигателями.

Напомним, что во вторник опытный образец нового российского военно-транспортного самолета Ил-112В потерпел катастрофу в ходе тренировочного полета в подмосковной Кубинке. Самолет летел из аэродрома в Кубинке в Раменское и рухнул в районе населенного пункта Никольское. В качестве основных версий крушения правоохранители рассматривают техническую неисправность и ошибку пилотирования.

Командиром экипажа Ил-112В был заслуженный летчик-испытатель, Герой России Николай Куимов. На борту также находились летчик-испытатель 1-го класса Дмитрий Комаров и бортинженер-испытатель 1-го класса Николай Хлудеев. Герой России Куимов участвовал в испытаниях свыше 35 типов самолетов.