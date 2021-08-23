Эксперты для расследования инцидента с RyanAir прибыли в Белоруссию

Эксперты ICAO по расследованию инцидента с экстренной посадкой в аэропорту Минска самолета авиакомпании RyanAir, летевшего из Афин в Вильнюс, прибыли в Белоруссию, сообщает министерство транспорта и коммуникаций республики.

«Сегодня состоялось рабочее совещание с представителями группы IСAO по расследованию фактов посадки самолета Boeing 737 авиакомпании RyanAir в Национальном аэропорту Минск. В совещании принял участие министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко, директор департамента по авиации Артем Сикорский, межведомственная комиссия Беларуси, а также руководители авиационных организаций», – говорится в сообщении минтранса республики, передает РИА «Новости».

Согласно информации ведомства, в план работы группы IСAO в рамках визита в Белоруссию в том числе входят выезды в авиационные организации и встречи с персоналом. «По итогам визита комиссией будут внесены изменения в предварительный отчет, который планируется подготовить в сентябре 2021 года. Итоговый отчет представят к ноябрю текущего года», – подчеркнули в министерстве.

Там также отметили, что власти Белоруссии готовы помочь экспертам ICAO в расследовании инцидента с бортом Ryanаir. «Авиационные власти Белоруссии открыты для диалога и готовы оказать всестороннюю помощь экспертам. Департамент по авиации принимает все необходимые меры, чтобы обеспечить авиационную безопасность в рамках взятых на себя 28 лет назад обязательств перед международным сообществом гражданской авиации и пассажирами», – заявил Сикорский.

В свою очередь Авраменко особо отметил, что Белоруссия обеспечит доступ ко всем материалам и информации для объективного расследования обстоятельств инцидента. «Необходимо сделать все, чтобы граждане наших стран, как и было раньше, могли свободно путешествовать в евроазиатском регионе по удобным им маршрутам и на авиарейсах любых авиакомпаний. Глубоко уверен, что только ради этого политика должна быть поставлена на второй план», – подчеркнул министр.

Руководитель прибывшей группы IСAO Сильвен Лефойер заверил, что работа экспертов будет проходить в обстановке открытости и объективности.

Напомним, 23 мая борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании. Команду о принятии «заминированного» борта отдал президент Белоруссии Александр Лукашенко. На борту оказался основатель признанного в республике экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич, он был задержан белорусскими правоохранителями. Также задержана его девушка, россиянка София Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.

После задержания Протасевич признал вину по обвинению в призывах к протестам в Белоруссии и назвал подставившего его человека из оппозиции. Протасевич и Сапега заключили досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием.