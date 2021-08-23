В Кремле назвали санкции Киева против российских СМИ шагом к удушению свободы слова

Введенные Киевом ограничения для ряда российских медиакомпаний представляют собой еще один шаг к зачистке информационного поля на Украине и удушению свободы слова в этой стране, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Это еще один шаг в цепочке блокирования любых потоков информации, которая касается нашей страны, наших СМИ. Это еще один шаг на пути, фактически, наверное, удушения свободы слова в Украине и зачистки информационного поля страны от неугодных и некомфортных информационных потоков», – констатировал Песков, передает ТАСС.

Ранее Зеленский ввел санкции против депутата Верховной рады Украины Андрея Деркача, а также ряда российских юридических лиц, в числе которых «Ростелеком» и газета «Московский комсомолец».

Кроме того, Зеленский ввел в действие санкции против украинского издания «Страна.ua», в результате руководство сайта решило сменить веб-адрес на strana.news. «Страна.ua» обещала сопротивляться попыткам Киева заблокировать издание.