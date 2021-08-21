Зеленский ввел в действие санкции и блокировку «Страна.ua»

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21 августа, суббота | Последнее обновление — 17:12 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: МИД отреагировал на отказ Испании разрешить заход российских кораблей в порт Сеуты
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Ощущения от прочтения статьи Навального сводятся к недоумению. Все время хочется спросить автора: «Вы с кем разговариваете, вообще? К кому сейчас обращаетесь?».
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Меркель – отнюдь не самый удобный партнёр для России. Но нельзя забывать, что со многими в немецкой элите иметь дело ещё сложнее. А с кем-то – совсем невозможно.
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Любые призывы и действия в Казахстане, способствующие разжиганию конфликтов на национальной почве, должны наказываться одинаково. И не важно, «за казахов» они или «против казахов».
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В пятницу канцлер ФРГ Ангела Меркель провела в Кремле переговоры с Владимиром Путиным. Для нее этот визит стал последним в качестве главы государства. Однако многие уверены, что она не превратилась в «хромую утку» и сохранит серьезное влияние на европейскую политику
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Радикальное движение «Талибан» (запрещенное в России) вело 25-летнюю войну, но в конце одержало быструю и почти бескровную победу. 15 августа 2021 года талибы без боя вошли в Кабул. Американцы спешно эвакуируют посольство, лояльные им афганцы бегут в панике
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В маршрутном автобусе ПАЗ в Воронеже в ночь на пятницу прогремел взрыв. Погибли люди, возбуждено уголовное дело. Рассматриваются несколько версий трагедии, основная – взрыв незаконно установленного газового оборудования
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
собственная новость
Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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Зеленский ввел в действие санкции и блокировку «Страна.ua»
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Украинский президент Владимир Зеленский ввел в действие санкции против украинского издания «Страна.ua» и его главреда Игоря Гужвы, санкции приняты по решению СНБО.
Зеленский своим указом утвердил решение СНБО о санкциях против Гужвы, директора предприятия Любови Лукашиной и ООО «Ласмак» и ООО «Маджери», которые являются издателями «Страны.ua», передает ТАСС.
Другой указ президента утверждает санкции против самого портала, в нем прописана блокировка сайта и обязательство провайдеров закрыть доступ ко всем соцсетям издания.
Провайдеры начали вводить блокировку до указа президента, руководство сайта решило сменить веб-адрес и поменять домен на strana.news.
Напомним, СНБО ввел персональные санкции против судей в Крыму, представителей российского военного командования, СМИ, а также внефракционного депутата Верховной рады Андрея Деркача. Также санкции были введены против Гужвы.
В издании заявили, что портал собирается «сопротивляться, искать альтернативные источники, как возобновить работу».
Шарий объявил войну родственникам Зеленского
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Украинский блогер Анатолий Шарий высказался о введенных против него и его родственников санкций СНБО, пообещав бороться с родственниками президента Владимира Зеленского.
«Ну что ж, поздравления с днем рождения от верховного правителя всех верховных правителей (Владимира Зеленского – прим. ВЗГЛЯД). Против меня ввели санкции, но не только против меня, но и против моих родственников. Ну, значит, мы начинаем бороться с твоими (Зеленского – прим. ВЗГЛЯД) родственниками. Готовьтесь», – цитирует Шария РИА «Новости».
Напомним, совет нацбезопасности и обороны Украины одобрил введение санкций против лидера Партии Шария Анатолия Шария, против двух других членов этой партии, включая супругу Шария Ольгу. Также санкции введены против главного редактора сайта «Страна.ua» Игоря Гужвы.
Секретарь СНБО Алексей Данилов объяснил, что санкции против Шария введены в связи с «противоправной деятельностью».
«Мы предложили санкции в отношении господина Игоря Гужвы и непосредственно аффилированных с ним юридических лиц. В данном списке еще два физических лица, занимающихся противоправной деятельностью на территории Украины. Кроме того, физлицо Бондаренко Алла Ивановна, Шарий Ольга Алексеевна и непосредственно Шарий Анатолий Анатольевич, Солнцева Галина Владимировна, Лукашина Любовь Юрьевна», – цитирует Данилова ТСН.
СБУ заявила, что именно по ее рекомендации были введены эти санкции.
«СБУ рекомендовала СНБО ввести санкции против пророссийских пропагандистов и сотрудников спецслужб РФ. СБУ вынесла на рассмотрение СНБО предложения по применению экономических санкций против пророссийских пропагандистов и 28 сотрудников разведывательных и специальных служб Российской Федерации, которые насаждают российские нарративы и способствуют оккупационной власти на временно оккупированных территориях... В частности, СНБО принял решение ввести персональные санкции против четырех физлиц, среди которых Анатолий и Ольга Шарий, Игорь Гужва», – приводит сообщение ведомства УНИАН.
Кроме того, санкции введены против четырех компаний, связанных с «интернет-ресурсами, которые прямо или косвенно координируются этими гражданами и ведут системную антиукраинскую пропаганду».
Глава СБУ Иван Баканов заявил, что санкции ориентированы на защиту украинских граждан и противодействие «российской агрессии».
«По каждому направлению мы работаем системно и целенаправленно... Повторюсь: СБУ четко разграничивает свободу слова и наступление на государственность и суверенитет Украины. Наш долг – защищать государственную безопасность во всех ее проявлениях: от информационной составляющей до передовой на востоке», – отметил он.
Россия ввела санкции против главы МИД Украины и секретаря СНБО
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов и еще более 70 человек попали в список лиц, в отношении которых в России действуют специальные экономические меры.
Обновленную версию списка утвердил своим постановлением премьер-министр России Михаил Мишустин. В целом число лиц, включенных в перечень, увеличилось с 849 до 922. Кроме Кулебы и Данилова, в него вошли уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова, глава Счетной палаты Валерий Пацкан, губернатор Днепропетровской области Валентин Резниченко и другие, говорится в опубликованном на сайте правовой информации документе.
В 2018 году президент России Владимир Путин подписал указ «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации». В список таких лиц был включен бывший президент Украины Петр Порошенко.
Гордон высказал претензии в адрес Канделаки и Губерниева
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Украинский журналист Дмитрий Гордон выступил с критикой в адрес продюсера телеканала «Матч ТВ» Тины Канделаки и спортивного комментатора Дмитрия Губерниева.
В частности, Гордон прокомментировал сделанное в январе заявление, когда он сказал, что «берет назад свои слова о том, что Канделаки очень умна». В своем нынешнем интервью YouTube-каналу «ФАК.Подкаст» Гордон заявил: «Да, я так сказал?». Он заверил, что «хорошо относится» к Канделаки «как к женщине», считает ее «красивой и умной». Однако ему «не нравится ее позиция по поводу российской государственной машины и политики», «не нравится, что она так поддерживает Путина и аннексию Крыма». По словам Гордона, Канделаки – «очень государственно направленная».
«Учитывая ее национальность, она могла бы в 2008 году возмутиться, что Россия отняла часть Грузии и развязала против Грузии войну. Но она тоже не возмутилась. Вот это мне не нравится. А то, что она красивая и умная – тут сомнений нет», – приводит его слова Sport24.
Гордон также поддержал включение Губерниева в украинский черный список. Гордон заявил, что «не знаком с творчеством Дмитрия Губерниева». «Но я часто слышу: «Губерниев то, Губерниев это…» И я несколько раз видел, как он реагировал на победы российских команд. Реагировал нормально, но говорят, что он страшный хам. И если он в порыве своего хамства допускал по отношению к Украине какие-то бестактности или неприятные высказывания…» – заявил украинский журналист.
Он пояснил, что на Украине «решили делать таким образом: если человек своими высказываниями поддерживает аннексию Крыма или путинскую политику; если человек въезжает в аннексированный Крым не через украинскую территорию, а через территорию России, тем самым нарушая законы Украины; если человек подписывал письма в поддержку аннексии Крыма, то он вносится в соответствующие списки и становится человеком, представляющим угрозу для национальной безопасности». По словам Гордона, «если человек говорит, что Крым – это Россия, что правильно его забрали у Украины, то он своими высказываниями уже несет угрозу».
«Офигеть! Какие люди не знакомы с моим творчеством! Прямо байки из склепа», – заявил Губерниев в ответ в Telegram.
Напомним, министерство культуры и информационной политики Украины внесло Губерниева в черный список в июле.
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Пушков ответил на «истерику» Климкина из-за борьбы с Россией
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Российский сенатор Алексей Пушков высказывание экс-главы МИД Украины Павла Климкина, назвав его слова «истерикой».
Пушков написал в Telegram, что «главная черта нынешней украинской элиты – постоянное предистерическое состояние, по любому поводу переходящее в истерику», не избежал этого и Климкин из-за угрозы ухода США из Украины после того, как они ушли из Афганистана.
Парламентарий отметил, что экс-главу МИД не смутило ни сравнение Украины с государством, которое Пушков назвал «полусредневековым», ни принципиальное различие между ситуациями в этих двух странах.
«Не смущает даже откровенное признание, что без США «новая Украина» – ноль без палочки. Ведь именно это следует из его заявления. Но это все для него не важно. А важно одно: как бы США не бросили Украину! Тогда все пропало (...) У страхов украинской элиты глаза особенно велики», – добавил сенатор.
По мнению Пушкова, такие высказывания демонстрируют, что в Киеве очень хорошо понимают реальное положение дел в украинским государстве.
Ранее Климкин выразил опасение, что неудача США в борьбе за «новый Афганистан» может привести к свертыванию борьбы за «новую Украину».
Напомним, талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день запрещенное в России террористическое движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана.
Всех американских дипломатов эвакуировали из посольства США и вертолетами доставили в аэропорт Кабула. Перед эвакуацией дипломатам США пришлось сжечь американские флаги.
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Министра-гея не стали назначать представителем США на «Крымской платформе»
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Сообщения о том, что США на украинском саммите «Крымская платформа» представит первый открытый гей на посту министра, глава минтранса страны Питер Буттиджич, не подтвердились. Белый дом сообщил, что делегацию возглавит министр энергетики Дженнифер Грэнхолм.
Глава американского государства Джо Байден «объявил о президентской делегации, которая отправится в Киев». Помимо Грэнхолм, в делегацию войдут ее помощник по международным делам Эндрю Лайт и временная поверенная в делах США на Украине Кристина Квин. Американцы примут участие в саммите, а также мероприятиях по случаю Дня независимости Украины, передает ТАСС.
Напомним, в конце июля сообщалось, что вместо Байдена и вице-президента США Камалы Харрис участие в «Крымской платформе» на Украине может принять Буттиджич. Проведение саммита «Крымской платформы», на котором Киев планирует обсудить вопрос «возвращения» полуострова, запланировано на 23 августа. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что страны, которые будут участвовать в новой переговорной площадке «Крымская платформа», рискуют испортить отношения с Москвой.
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Представителю Крыма отказали в участии в «Крымской платформе»
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Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов заявил, что в Киеве проигнорировали его заявку на участие в международном саммите «Крымская платформа».
Молохов сообщил, что организаторы саммита «предпочли не заметить мою заявку на участие в их мероприятии в качестве спикера, что стоит расценивать как отказ», передает РИА «Новости».
«Правда о Крыме им не нужна, их интерес состоит только в одном - устроить пропагандистский шабаш русофобских ведьмаков на берегу Днепра», – подчеркнул он.
Молохов планировал принять участие в саммите как руководитель Международной ассоциации «Таврида». Он собирался рассказать о диверсиях, устраиваемых киевскими властями в отношении Крыма, блокадах, в том числе водной и энергетической, санкционной политике, а также показать, как преобразился российский полуостров за последние семь лет.
«Видимо, киевские власти испугались, что мировая общественность узнает, что никакой оккупации не было, что это миф, созданный украинской пропагандой. Ведь на самом деле крымчане лишь исправили историческую ошибку, воспользовавшись своим законным правом на референдум, и сделали то, к чему так долго стремились – вернулись к себе домой, в Россию», – сказал Молохов.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал данный саммит шабашем, на котором «Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти».
Вице-премьер крымского правительства, постпред Крыма при президенте России Георгий Мурадов призвал западные страны вместо участия в «Крымской платформе» налаживать сотрудничество с международной ассоциацией «Друзья Крыма», которая объединяет сторонников российского статуса полуострова.
Напомним, участники саммита 23 августа в Киеве обсудят вопрос «возвращения» контроля над полуостровом Украиной. По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, в саммите примут участие 44 страны и международных организаций.
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Украинские пограничники начали копать противотанковые рвы на границе с Россией
На Украине решили дополнительно укрепить границу с Россией в Сумской области с помощью противотанковых рвов, сообщила пресс-служба украинской государственной пограничной службы.
«Пограничники начали мероприятия по дополнительному укреплению украинско-российского участка границы. Пятый пограничный отряд продолжает совершенствовать систему инженерного обустройства украинско-российского участка государственной границы в пределах Сумской области», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».
Инженеры начали обустраивать противотанковые рвы на «угрожаемых направлениях».
В июле МВД Украины сообщало, что на границе Сумской области Украины с Россией произошло нападение на украинских пограничников, неизвестные отобрали у них табельное оружие. Табельное оружие удалось вернуть. Позже в Службе безопасности Украины проинформировали, что в числе нападавших на украинских пограничников были два сотрудника СБУ.
Путин попросил Меркель повлиять на Киев для соблюдения Украиной обязательств по Донбассу
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Президент Владимир Путин в ходе переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель в Москве попросил ее в ходе визита в Киев повлиять на украинское руководство для выполнения всех обязательств по Донбассу.
«Складывается впечатление, что руководство этой страны [Украины] решило в принципе отказаться от мирного разрешения ситуации. В этой связи еще раз просим госпожу федерального канцлера, в том числе и с учетом предстоящего визита в Киев, повлиять на украинскую сторону в плане выполнения всех взятых на себя ранее обязательств», – цитирует Путина ТАСС.
Российский лидер выразил надежду, что Москве удастся продолжить диалог по урегулированию на Донбассе с новым руководством Германии, передает РИА «Новости».
Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в пятницу днем начали переговоры в Зеленой гостиной Большого Кремлевского дворца. Перед началом переговоров Путин вручил Меркель букет в бело-розовых тонах. В то же время Меркель перед началом переговоров по-русски поприветствовала главу МИД России Сергея Лаврова. «Добрый день», – обратилась она к Лаврову.
Во встрече в узком составе с российской стороны также принимают участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, с германской – официальный представитель правительства Штеффен Зайберт и руководитель группы внешней политики и политики безопасности Ведомства федерального канцлера Ута Кристина Байнхофф.
Перед началом переговоров канцлер ФРГ возложила венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.
МИД Украины пригрозил России ответом на санкции в отношении Кулебы
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Киев оставляет за собой право отреагировать на российские санкции в отношении главы МИД Украины Дмитрия Кулебы и секретаря Совета нацбезопасности и обороны Алексея Данилова, заявило украинское внешнеполитическое ведомство.
«Министерство иностранных дел Украины выражает протест против расширения перечня украинских физических лиц, в отношении которых правительством Российской Федерации вводятся так называемые «специальные экономические меры»… Украинская сторона оставляет за собой право принять соответствующие меры реагирования в соответствии с нормами и принципами международного права», –говорится в сообщении украинского ведомства, передает РИА «Новости»
Отмечается, что в Киеве рассматривают действия России как провокацию накануне саммита «Крымская платформа» 23 августа, на котором будут обсуждать вопрос «возвращения» Крыма.
Глава МИД России Сергей Лавров назвал готовящуюся встречу шабашем, на котором «Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти».
Ранее глава СНБО Украины счел «подарком» введенные против него Москвой санкции. «Считаю это высшей наградой и лучшей оценкой моей работы в отстаивании национальных интересов государства», – написал он в соцсетях.
Напомним, Москва ввела санкции в отношении глав МИД Украины Дмитрия Кулебу и Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова.
В 2018 году президент России Владимир Путин подписал указ «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации». В список таких лиц был включен бывший президент Украины Петр Порошенко.
В Крыму сочли «злобной отрыжкой» новые санкции Украины
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Новые санкции Украины против Крыма являются «злобной отрыжкой» и информационным шумом, заявил советник главы региона по информационной политике Олег Крючков.
Крючков указал, что «результат от этих санкций нулевой», и «вводить санкции против крымских СМИ – это очень по-украински, затрат никаких, впрочем, как и последствий», передает РИА «Новости».
«Злобная отрыжка «Крымской платформы», бестолковое и бесполезное действо нужно прикрыть информационным шумом», – добавил он.
На его взгляд, в качестве ответных действий можно было передать квартиру президента Украины Владимира Зеленского в поселке Ливадия на Южном берегу Крыма, к примеру, крымскому телеканалу «Крым 24» под видовую студию.
«Недвижимости в Крыму у украинских чиновников много, в том числе и у членов СНБО, который принял решение о санкциях. Хватит миндальничать (...) А поместья других украинских политиков передать крымским газетам, журналам, сайтам, радиостанциям и телеканалам для создания домов отдыха и пансионатов», – сказал он.
Ранее стало известно, что на Украине подготовили пакет санкций против 70 россиян.
Затем Россия ввела санкции против главы МИД Украины и секретаря СНБО.
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Путин подтвердил Меркель исполнение Россией контрактов по транзиту газа через Украину
Российская сторона выполнит все свои обязательства по контракту с Украиной на транзит газа через украинскую территорию, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель.
Россия будет выполнять свои обязательства в том числе после ухода канцлера Германии Меркель с поста, об этом Путин заверил немецкого канцлера в ходе переговоров, передает РИА «Новости».
Российский лидер подчеркнул, что транзит газа через Украину будет зависеть от контрактов на поставки и состояния украинской газотранспортной сети.
Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в пятницу днем провели переговоры в Зеленой гостиной Большого Кремлевского дворца. Перед началом переговоров Путин вручил Меркель букет в бело-розовых тонах. В то же время Меркель перед началом переговоров по-русски поприветствовала главу МИД России Сергея Лаврова. «Добрый день», – обратилась она к Лаврову.
Во встрече в узком составе с российской стороны также принимают участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, с германской – официальный представитель правительства Штеффен Зайберт и руководитель группы внешней политики и политики безопасности Ведомства федерального канцлера Ута Кристина Байнхофф.
Перед началом переговоров канцлер ФРГ возложила венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.
Пресс-секретарь Зеленского объяснил перенос встречи с Байденом
Киев и Вашингтон согласовали, что президенту Украины Владимиру Зеленскому и президенту США Джозефу Байдену будет удобнее встретиться 31 августа, добавилась беседа с глазу на глаз, заявил пресс-секретарь главы украинского государства Сергей Никифоров.
«Вы уже знаете, что немного изменился формат встречи Владимира Зеленского с Джозефом Байденом. Добавилась встреча с глазу на глаз. И, соответственно, решили, что удобнее будет встретиться 31 августа. Мы на это охотно согласились, потому что так президент Украины сможет полноценно, а не спеша принять участие в памятных мероприятиях к годовщине Иловайской трагедии 29 августа», – приводит РИА «Новости» слова Никифорова.
Он также отметил, что США заменили своего представителя на саммите «Крымской платформы», который состоится в Киеве 23 августа, но об этом, по его словам, должна официально сообщить американская сторона.
До этого глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что встреча Байдена и Зеленского запланирована на 31 августа, до этого была названа дата 30 августа.
Ранее бывший посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что Зеленский должен объяснить Байдену, почему Украина представляет важность для Соединенных Штатов.
Украинские военные получили партию новых неуправляемых ракет
Украинский производитель ракет «Артем» (входит в «Укроборонпром») досрочно поставил воздушным силам ВСУ неуправляемые авиационные ракеты РС-80.
«Государственная акционерная холдинговая компания (ГАХК) «Артем», которая входит в состав Укроборонпрома, отгрузила Воздушным силам ВСУ партию неуправляемых авиационных ракет РС-80. Таким образом, предприятие досрочно выполнило государственный оборонный заказ», – цитирует сообщение предприятия РИА «Новости».
Там пояснили, что ракеты спроектированы КБ «Артем» для вооружения ударных и специальных вертолетов и боевых самолетов штурмовой, истребительной и бомбардировочной авиации ВСУ.
«Ракеты способны пробивать 400 миллиметров брони по дальности запуска в 1,3 – 5 тыс. метров. Дальность поражения воздушных целей – до четырех километров, наземных – до семи километров», – указали в «Артеме».
Эти ракеты предназначены для уничтожения живой силы противника, бронетехники, фортификаций и других целей. Для эффективного поражения ракеты оборудовали разными боевыми частями и детонаторами.
«Оснащение ракеты пучково-осколочной боевой частью с программируемым взрывателем позволит осуществлять подрыв непосредственно в воздухе в нескольких метрах от цели, что значительно повышает эффективность поражения. Эта модификация разработана для борьбы с беспилотниками в составе зенитных ракетных комплексов. Также РС-80 может оснащаться кумулятивной боевой частью для уничтожения бронетехники противника. Неуправляемая авиационная ракета РС-80 поставлена на вооружение ВСУ», – отметили там.
В июле минобороны Украины сообщало о проведении успешных испытаний нового реактивного снаряда для модернизированной системы залпового огня БМ «Верба».
На Украине отменили местные выборы в подконтрольных Киеву районах Донбасса
Центральная избирательная комиссия Украины решила не проводить местные выборы на подконтрольных Киеву территориях Донбасса 31 октября 2021 года из-за ситуации с безопасностью, сообщается на сайте комиссии.
«Таким образом, учитывая выводы Командования ООС (Операции объединенных сил – прим. ВЗГЛЯД), ГУ Службы безопасности Украины и Национальной полиции в Донецкой и Луганской областях, по результатам рабочего совещания всех соответствующих ведомств по вопросу проведения местных выборов, в связи с продолжающейся вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины, Донецкая и Луганская областные госадминистрации – военно-гражданские администрации установили невозможность обеспечить надлежащую безопасность граждан и избежать террористической угрозы во время организации и проведения первых местных выборов 31 октября 2021 на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей», – приводит РИА «Новости» сообщение ЦИК.
17 августа Центральная избирательная комиссия Украины обратилась к властям Донецкой и Луганской областей с просьбой оценить возможность проведения местных выборов на подконтрольных Киеву территориях Донбасса.
Уточняется, что в перечень таких общин попали 10 сельских, поселковых, городских территориальных общин Бахмутского, Волновахского, Мариупольского и Покровского районов Донецкой области и 8 общин Северодонецкого и Счастьенского районов Луганской области.
Ранее сообщалось, что почти три четверти граждан Украины считают, что ситуация в стране развивается в неправильном направлении Кроме того, Киевский международный институт социологии провел опрос, согласно которому главными проблемами в стране украинцы считают войну в Донбассе, коррупцию и безработицу.
Премьер Украины встретился с Константинопольским патриархом
Глава украинского правительства Денис Шмыгаль рассказал, что «лично поприветствовал» на Украине патриарха Константинопольского Варфоломея.
Он назвал визит патриарха «символическим» для Украины. Константинопольская делегация «примет участие в торжествах к 30-й годовщине восстановления независимости» страны, сообщил Шмыгаль. Он поблагодарил патриарха «за ту поддержку, которая предоставляется Украине», передает РИА «Новости».
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что визит Константинопольского патриарха в страну является большой честью для него, а также для украинского государства. «Эту важную для Украины дату мы встречаем вместе с нашими лучшими друзьями», – приводит его слова ТАСС.
Замглавы Отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов подчеркнул, что каноническая Украинская православная церковь «не приглашала патриарха Варфоломея на Украину». Она не будет «принимать какого-либо участия в мероприятиях», связанных с его визитом.
«Украинская православная церковь – самоуправляемая церковь в составе Московского патриархата – как будто и не существует», – заявил протоиерей, подчеркнув, что «к ней принадлежат десятки миллионов граждан Украины, большинство ее православных верующих».
По его мнению, «было бы странно, если эти люди безразличны и для государственного руководства» Украины, где из-за «непростой обстановки политического противостояния» важны «инициативы, объединяющие народ», а не «провоцирующие конфликты».
РПЦ считает вторжение Константинопольского патриарха в церковные дела Украины в 2018 году нарушением «священных канонов» и «воли большинства православных верующих Украины», что привело к «захватам храмов, актам насилия». Большинство верующих на Украине с опаской смотрят на визит Варфоломея.
«Президент Петр Порошенко понадеялся, что «томос для Украины» поможет ему завоевать голоса электората. Не вышло», – отметил протоиерей Балашов. Нынешний визит Константинопольского патриарха вызывает опасения у жителей Украины, сказал он. «Не означает ли это, что нынешнее руководство страны намерено вернуться к прежнему курсу, то есть что власть примется активно вмешиваться во внутрирелигиозные дела?» – заявили в РПЦ.
Напомним, было опубликовано обращение деятелей науки, культуры и спорта Украины, его подписали около 20 человек. Они «с грустью констатировали, что ни один из официальных представителей» канонической УПЦ не примет участия в торжествах по случаю Дня независимости Украины, на которых планирует присутствовать патриарх.
Кроме того, в многолюдных акциях протеста приняли участие прихожане Киево-Печерской лавры, Почаевской лавры, Святогорской лавры, Свято-Троицкого Ионинского монастыря в Киеве, Софрониево-Молченской Печерской пустыни. Во время акций верующие обращались к патриарху Варфоломею с призывами: «Руки прочь от святых лавр!», «Патриарх Варфоломей, мы, православные Украины, вас не ждем!», «Князь Владимир объединил крещением – Варфоломей разделяет томосом!», «Нет дискриминации УПЦ!».
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