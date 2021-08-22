Зеленский подписал указ о блокировке веб-ресурсов Ростелекома

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины о блокировке доступа к веб-ресурсам Ростелекома, газет «Московский комсомолец», «Версия» и других.

Согласно документу, опубликованному на сайте офиса президента Украины, под санкции подпадают 12 российских компаний. В их числе акционерное общество «Бизнес ньюс медиа» и принадлежащий ему веб-ресурс издания «Ведомости», а также акционерное общество «ТРК-3», Фонд изучения исторической перспективы, Ассоциация благотворительной помощи «Взаимопомощь», общества с ограниченной ответственностью «Новинфо», «Наше завтра», «Лайт-принт», «Народные новости», информационное агентство ANNA-NEWS, передает ТАСС.

Этим же указом Зеленский ввел в действие решение Совбеза о блокировке доступа к двум ресурсам, которые, по мнению Киева, связаны с главой Донецкой народной республики Денисом Пушилиным.

В минувшую субботу Зеленский ввел в действие санкции против украинского издания «Страна.ua», в результате руководство сайта решило сменить веб-адрес на strana.news. «Страна.ua» обещала сопротивляться попыткам Киева заблокировать издание.

Напомним, в марте на Украине заблокировали российской новостной агрегатор «СМИ2», руководство которого в ответ обвинило Киев в нарушении свободы слова.

Ранее Зеленский заявлял, что в Киеве намерены добиться блокирования вещания украинских телеканалов «112 Украина», NewsOne и «Зик» на платформе YouTube. В феврале каналы «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили эфирное вещание после указа Зеленского о введении в действие решения СНБО о применении пятилетних санкций.

В МИД России обращали внимание на тяжелую ситуацию с ущемлением свободы СМИ на Украине. «Крайне напряженным остается положение дел со свободой слова и доступом к информации на Украине, где журналисты систематически подвергаются гонениям за осуществление своей профессиональной деятельности, законодательно закрепляются дискриминация СМИ и цензура», – подчеркивали на Смоленской площади.