На Украине заблокировали российский новостной агрегатор «СМИ2»

На Украине заблокировали российской новостной агрегатор «СМИ2», сообщила директор объединенного партнерского отдела «СМИ2» и «МирТесен» Ольга Арцева, отметив, что украинская сторона не выходила на связь с агрегатором.

«Мы только сегодня утром поняли, что нас блокируют на Украине. И приняли решение у себя внутри, что будем в ответ, соответственно, блокировать все сообщения в нашем новостном агрегаторе про Украину, про [президента Украины Владимира] Зеленского. Мы, скажем так, обиделись», – цитирует РИА «Новости» Арцеву.

По ее словам, ответные ограничения коснутся всех новостей, появляющихся и в российском, и в украинском инфополе, и будут действовать вплоть до снятия блокировки.

Арцева добавила, что украинская сторона не выходила на связь с агрегатором.

«Мы зашли на сайт Рады и увидели сообщение о том, что Зеленский подписал такой указ. Насколько я знаю, это часто происходит <...>. Вот и до нас докатилась такая волна, скажем так», – добавила она.

Руководство «СМИ2» считает действия украинских властей нарушением свободы слова, подчеркнула представитель агрегатора.

«Мы независимая организация. И блокировать нас на Украине – очень странное решение. Мы частная компания», – указала Арцева.

Как сообщается на сайте «СМИ2», сервис включает в себя новостной агрегатор и партнерскую сеть с более чем 2,5 тысячи участников, среди которых ресурсы федерального уровня, отраслевые сайты и региональные издания. «СМИ2» в режиме реального времени выстраивает новости в формате рейтинга в зависимости от популярности у аудитории.

Ранее Зеленский заявил, что в Киеве намерены добиться блокирования вещания телеканалов «112 Украина», NewsOne и «Зик», в отношении которых ввели санкции, на платформе YouTube.

Напомним, в феврале каналы «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили эфирное вещание после указа Зеленского о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны о применении пятилетних санкций.