«Вертолеты России» представили на «Армии-2021» кабину вертолета будущего

«Вертолеты России» (входят в Ростех) представили на международном военно-техническом форуме «Армия-2021» макет кабины перспективных российских вертолетов, выполненный с учетом современных требований по эргономике и функциональности, сообщил холдинг.

«Данный макет позволит отработать сразу несколько технологий, в том числе применение сенсорной «стеклянной кабины», системы прогнозирования и поддержки принятия решений пилота и другие», – передает РИА «Новости» сообщении.

При этом в холдинге отметили, что научно-исследовательская работа по созданию макета эргономичной кабины направлена на повышение безопасности полетов, а также надежности и эффективности деятельности экипажей вертолетов. Информационно-управляющее поле кабины перспективного вертолета сформировано таким образом, чтобы снизить психофизические и интеллектуальные затраты экипажа при пилотировании, а также поддерживать его полную ситуационную осведомленность.

«Развитие бортового радиоэлектронного оборудования уже в ближайшем будущем серьезно изменит облик современных вертолетов, и я уверен, что эта научно-исследовательская работа позволит нам встать во главе этих перемен», – подчеркнул гендиректор холдинга Андрей Богинский.

На макете будет изучено применение «стеклянной кабины» с современными средствами индикации и управления на едином рабочем поле сенсорной приборной доски, а также опробована концепция применения элементов дополненной реальности с реализацией системы «синтетического видения» на основе комплексирования информации от различных бортовых датчиков и систем. Кроме того, перспективная кабина позволит изучить концепцию оптимальной автоматизации, которая предполагает введение «виртуального пилота» и рациональное распределение функций между ним и экипажем.

Макет кабины создан по заказу холдинга «Вертолеты России» широкой кооперацией разработчиков и производителей бортового радиоэлектронного оборудования, в которую входят ОАО «Научно-испытательный институт эргатических систем», АО «Навигатор», ФГУП «Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем» и Научно-исследовательский испытательный центр авиационно-космической медицины и военной эргономики ЦНИИ ВВС Минобороны России. Экспертной организацией по проекту выступает Государственный летно-испытательный центр имени Чкалова.