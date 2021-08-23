В Италии не исключили отречения папы Римского от престола

Папа Римский Франциск, которому в декабре исполнится 85 лет, может по примеру своего предшественника Бенедикта XVI отречься от Апостольского престола, сообщили СМИ.

Как сообщила итальянская газета Libero, причиной возможного решения папы Франциска может стать состояние здоровья понтифика, которому 4 июля в Риме была проведена хирургическая операция на кишечнике.

«В Ватикане все более настойчиво говорят о новом конклаве. Согласно этим утверждениям, папа Франциск выразил намерение уйти. В будущем декабре, кстати, ему исполнится 85 лет, столько же, сколько было Бенедикту XVI в момент отречения», – передает РИА «Новости» сообщение Libero.

«Однако причиной отречения (Хорхе Марио) Бергольо стал бы не столько возраст, сколько состояние здоровья, которое оказалось в центре всеобщего внимания неожиданным и непредвиденным образом в связи с хирургической операцией», – отмечает газета.

Ранее сообщалось, что папа Римский Франциск хорошо перенес операцию, которую ему провели из-за дивертикулярной болезни кишечника.