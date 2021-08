Мьянма попросила помощи у России для укрепления армии

Лавров заявил о подорванном доверии России к Европе в сфере энергетики

Доверие России ко многим европейским партнерам в сфере энергетики серьезно подорвано, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«К слову, наше доверие ко многим европейским партнерам в энергетической сфере тоже серьезно подорвано», – передает ТАСС слова Лаврова в интервью венгерскому изданию «Мадьяр немзет».

Министр напомнил, что в мае 2019 года специально под проект газопровода «Северный поток – 2» в ЕС были приняты поправки в газовую директиву Третьего энергопакета. «Приняты задним числом, когда основные инвестиции уже были произведены, – рассказал он. – Тем самым был нанесен удар по одному из фундаментальных принципов рыночных отношений – защите прав добросовестного инвестора. Конечно, это не добавило нам уверенности в надежности наших партнеров».

Россия в свою очередь, как напомнил Лавров, никогда не давала повода усомниться в своей надежности как поставщика углеводородного сырья. «Вспомните морозные февраль и март 2018 года, вошедшие в историю под именем The Beast from the East. Кто тогда мобилизовал срочные дополнительные поставки газа в замерзающую Европу?» – обратил внимание министр.

По его словам, для восстановления доверия первым конструктивным шагом со стороны Евросоюза мог бы стать отказ от попыток политизировать торгово-экономическое взаимодействие с Россией. «Со своей стороны [мы] всегда открыты к конструктивному сотрудничеству на принципах равноправия, взаимного уважения и учета интересов. Мяч на стороне еэсовских коллег», – указал Лавров.

«Рассматриваем строительство газопровода «Северный поток – 2» как исключительно коммерческий, взаимовыгодный проект. Утверждения, что он усилит зависимость Европы от поставок газа из России, необоснованны. Более правильно, на наш взгляд, говорить о позитивной взаимозависимости – ведь Россия тоже заинтересована в том, чтобы европейцы приобретали ее товары, в данном случае – энергоресурсы», – сказал министр.

Министр отметил, что с вводом «Северного потока – 2» в эксплуатацию будет обеспечена диверсификация маршрутов транзита газа без увеличения объемов его поставок на данный момент. «Устойчивые поставки газа европейским потребителям можно будет осуществлять по кратчайшему пути, что приведет к снижению «экологического следа» от его транспортировки. Кроме того, мы не отказываемся от соблюдения имеющихся договоренностей по поставкам российского газа в Европу – при этом странам-транзитерам в будущем придется конкурировать за право транзита, а не пытаться диктовать собственные условия», – отметил глава российского внешнеполитического ведомства.

Лавров выразил уверенность, что «Северный поток – 2» укрепит стратегическую энергобезопасность Европы на десятилетия вперед. «Именно поэтому заинтересованные в проекте европейские столицы твердо выступают за завершение строительства газопровода», – указал дипломат.

Ранее бывший глава правления Нафтогаза Андрей Коболев заявил, что потеря Украиной статуса «любимца» США стала главной причиной провала борьбы Киева с проектом «Северный поток – 2». До этого украинский политический эксперт Тарас Семенюк заявил, что Украина в условиях достройки «Северного потока – 2» должна потребовать у США статус «особого» союзника вне НАТО.

Напомним, Вашингтон и Берлин заключили сделку по газопроводу «Северный поток – 2». США обещают не накладывать санкции на немецкого оператора проекта, а Германия взамен сделает все от нее зависящее, чтобы продлить российско-украинский контракт на прокачку газа до 2034 года.

