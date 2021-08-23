Россия решила вывести на зарубежные рынки танк «Армата»

Россия планирует вывести на зарубежный рынок новейший танк Т-14 «Армата», на него ожидается большой спрос, заявил в ходе форума «Армия-2021» директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.

«Мы готовим к выводу на рынок новейший танк Т-14 «Армата», и по нашим прогнозам этот танк, а также другая бронетехника на платформе «Армата» должны пользоваться большим спросом у иностранных покупателей», – цитирует РИА «Новости» Шугаева.

По его словам, Россия получила несколько заявок на возможную поставку инозаказчикам новейших бронеавтомобилей «Тайфун-К» и самоходных противотанковых комплексов «Корнет-ЭМ» на базе бронемашины «Тигр».

«На бронеавтомобили «Тайфун-К» и комплексы «Корнет» на базе автомобиля «Тигр» мы на сегодняшний день имеем несколько заявок от иностранных заказчиков», – цитирует ТАСС Шугаева.

По его словам, Россия за последнее время вывела на рынок ряд новейших образцов техники для сухопутных войск. «За последние два-три года Россией в части техники для сухопутных войск выведены на рынок бронетранспортер «Бумеранг», многоцелевой автомобиль «Тайфун-К» и противотанковый комплекс «Корнет» на базе бронеавтомобиля «Тигр», боевой робототехнический комплекс «Уран-9Э», зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1М», – сообщил глава ФСВТС.

В настоящее время готовится вывод на международный рынок вооружений новейшего основного боевого танка (ОБТ) Т-14 «Армата», отметил Шугаев. «Что касается дальнейших перспектив, то мы готовим к выводу на рынок новейший танк Т-14 «Армата», и, по нашим прогнозам, этот танк, а также другая бронетехника на платформе «Армата» должны пользоваться большим спросом у иностранных покупателей», – сказал директор ФСВТС.

Ранее зампредседателя коллегии Военно-промышленной комиссии (ВПК) России Андрей Ельчанинов сообщил, что танк Т-14 «Армата» будет модернизирован по результатам опытно-войсковой эксплуатации, первые образцы машины поступят в российские войска в 2022 году.