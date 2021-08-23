Подсчитана необходимая для анонсированных Путиным соцвыплат сумма Эксперт: На встрече с «Единой Россией» Путин обозначил важные социальные вопросы 23 августа 2021, 11:20 Текст: Елена Лексина

«Предстоит еще очень большая работа в направлении поддержки пенсионеров и ветеранов, но важно, что глава государства считает этот вопрос значимым», – сказал газете ВЗГЛЯД общественник Юрий Алексеев, комментируя итоги встречи Владимира Путина с представителями партии «Единая Россия». «Единая Россия» – партия, которая берет на себя ответственность за многие инициативы, проекты и законы, поэтому неудивительно, что президент делает ставку именно на нее», – отметил член Российского организационного комитета «Победа», председатель Общероссийской общественной организации военных инвалидов «ВоИн» Юрий Алексеев. Собеседник отметил необходимость поддержки пенсионеров и военных. По его словам, «единовременные выплаты – это хорошее начало, но не спасение для людей пожилого возраста». «В рамках общественной организации «ВоИн» мы стараемся продвигать в Госдуму инициативы о постоянной поддержке ветеранов, инвалидов и пенсионеров. Предстоит еще очень большая работа на этом направлении, но важно, что глава государства считает этот вопрос важным», – отметил он. «Проблема развития Сибири – тоже очень серьезная тема», – подчеркнул Алексеев. По его словам, этот вопрос требует качественной проработки и обсуждений. «Идеи о строительстве городов, переносе столицы и финансовой поддержке региона – это хорошо, но без создания рабочих мест, организации производства – все эти прекрасные идеи останутся просто словами», – считает он. Что касается вопроса об отношениях с Западом, который был затронут в ходе встречи президента с членами «Единой России», то, по мнению собеседника, «Россия осталась один на один со своими проблемами». «Даже страны постсоветского пространства не торопятся нас поддерживать по Крыму и другим вопросам. Отношения с Западом непростые. Не думаю, что в ближайшем будущем произойдут какие-то позитивные изменения. Напротив, текущие проблемы, включая напряженность в Афганистане и по периметру его границ, только усугубляют ситуацию, все сильнее разъединяя нас. Западные страны хотят отправить афганских беженцев в Среднюю Азию, но для нас это представляет большую опасность. У нас абсолютно разные точки зрения, и найти точки соприкосновения очень сложно», – подытожил Алексеев. В воскресенье президент Владимир Путин предложил осуществить единовременную выплату военным в размере 15 тысяч рублей, а также предусмотреть разовую выплату пенсионерам – 10 тысяч рублей. О своем предложении глава государства рассказал на встрече с лидерами списка партии «Единая Россия» на выборах в Госдуму. На этой же встрече глава государства заявил о необходимости подготовить предложения по развитию сибирских регионов. Он добавил, что министр обороны Шойгу, для которого Сибирь – малая родина, является «активным сторонником и даже локомотивом этого проекта». Напомним, в начале августа Шойгу заявил, что в Сибири надо построить три-пять крупных городов с населением больше 500 тыс. человек. Эти города станут отраслевыми экономическими центрами. Кроме того, на встрече президента с представителями «Единой России» шла речь об актуальных вопросах внешней политики страны. Глава государства подчеркнул, что Москва будет в контакте с западными странами делать все, чтобы обеспечить стабильность в Афганистане, сообщил ТАСС. В ходе общения с лидерами списка «Единой России» на выборах в Госдуму президент отметил – первая пятерка списка состоит из известных всем гражданам страны лиц, чья эффективность у большинства не вызывает сомнений. При этом Путин отметил, что «хотелось, чтобы появились новые лица, уже зрелые, знающие, эффективно работающие, но широко стране неизвестные». «Но такие люди должны появляться, чтобы важнейшие направления для нашего государства шли вперед», – добавил он. Также российский лидер выразил надежду на то, что партия «Единая Россия» сохранит свои позиции после выборов в сентябре. Напомним, что по итогам съезда «Единой России» 19 июня в общефедеральную часть списка партии по предложению президента вошли: министр обороны Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров, главный врач больницы №40 в московской Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель центрального штаба ОНФ Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова. Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они пройдут в течение трех дней – 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов России (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.

Китайцы оценили жест Путина на встрече с Меркель 21 августа 2021, 16:01

Фото: Евгений Одиноков/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Подаривший канцлеру Германии Ангеле Меркель букет цветов президент России Владимир Путин приковал к себе внимание китайских СМИ. Традиция российского лидера дарить цветы женщинам на официальных мероприятиях, вероятно, может рассказать о его характере, отметило издание Sohu, передает РИА «Новости». Этот поступок характеризует Путина как твердого и вежливого человека, которому «присуща романтика». «Эмоциональный интеллект дополняет его высокий IQ», – отметили в статье. Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в пятницу днем провели переговоры в Зеленой гостиной Большого Кремлевского дворца. Перед началом переговоров Путин вручил Меркель букет в бело-розовых тонах. В то же время Меркель перед началом переговоров по-русски поприветствовала главу МИД России Сергея Лаврова. «Добрый день», – обратилась она к Лаврову. В мае 2018 года после переговоров Путина и Меркель в Сочи немецкое издание Bild заявило, что подарок в виде букета цветов от российского лидера канцлеру Германии был «неким сигналом». По мнению издания, в серьезных политических кругах не заведено дарить цветы при встрече и принято обходиться рукопожатием. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков объяснял, что в России дарить женщинам цветы является признаком хорошего тона, это традиции, на которые ориентировался российский президент. Телефон Меркель зазвонил во время переговоров с Путиным 20 августа 2021, 14:38

Фото: JULIAN STRATENSCHULTE/EPA/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Телефонный звонок раздался в начале встречи президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель в Кремле. Глава германского правительства, видимо, забыла выключить свой сотовый. Во время приветственного слова российского лидера послышалась мелодия звонка, первое мгновение никто, казалось, не знал, как реагировать. Но затем Меркель, спохватившись, достала из кармана телефон и, очевидно, выключила его или перевела в беззвучный режим. Путин не показал виду, что обратил внимание на этот инцидент, и продолжил свою речь, передает РИА «Новости». Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в пятницу днем начали переговоры в Зеленой гостиной Большого Кремлевского дворца. Перед началом переговоров Путин вручил Меркель букет в бело-розовых тонах. В то же время Меркель перед началом переговоров по-русски поприветствовала главу МИД России Сергея Лаврова. «Добрый день», – обратилась она к Лаврову. Во встрече в узком составе с российской стороны также принимают участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, с германской – официальный представитель правительства Штеффен Зайберт и руководитель группы внешней политики и политики безопасности Ведомства федерального канцлера Ута Кристина Байнхофф. Перед началом переговоров канцлер ФРГ возложила венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Путин предложил сделать дополнительные выплаты пенсионерам и военным 22 августа 2021, 13:38

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Текст: Елизавета Булкина

Президент России Владимир Путин на встрече с представителями «Единой России» предложил осуществить единовременную выплату военным в размере 15 тыс. рублей, а также предусмотреть разовую выплату пенсионерам в размере 10 тыс. рублей. «Думаю, будет справедливым осуществить единовременную выплату военнослужащим по результатам этого года в среднем 15 тыс. рублей. Нужно будет «Единой России» и правительству это проработать», – приводятся слова главы государства в официальном Telegram-канале ЕР. «Попросил бы «Единую Россию», когда она сформирует фракцию в Думе, отреагировать и дополнительно предусмотреть разовую выплату пенсионерам в этом году в размере 10 тыс. рублей. Она должна коснуться всех категорий пенсионеров – и работающих, и неработающих, и военных», – добавил Путин. Ранее Путин выразил надежду на сохранение позиций «Единой России» после выборов в сентябре. В Германии рассказали об ожиданиях от последнего визита Меркель в Москву 20 августа 2021, 13:28

Фото: Markus Schreiber/Reuters

Текст: Елена Лексина

«Немецкие СМИ пытаются максимально очернить визит Меркель в Москву, чтобы свести на нет конструктивные договоренности, которые могут быть достигнуты на встрече», – сказал газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар, комментируя начавшийся визит канцлера ФРГ в Москву и предстоящее посещение Киева. «Накануне приезда Меркель в Москву повестка дня кардинально поменялась», – считает немецкий политолог Александр Рар. «Сначала планировалось обсуждение транзита газа, Минских соглашений, украинского вопроса, а также ситуации с Белоруссией, где через ее границу с Литвой идет огромный поток беженцев в Европу. В этой связи Меркель хотела попросить Путина помочь ЕС его остановить», – пояснил он. Однако, по мнению эксперта, сейчас главной темой переговоров стал Афганистан. «Теперь в той части истеблишмента Германии, которая не разучилась думать, зреет понимание того, что геополитика в мире на глазах изменилась. Американцы проиграли на Ближнем Востоке так же, как они проиграли во Вьетнаме. И это событие имеет громадные последствия для всей мировой политики, – уверен Рар. – Поэтому в интересах Германии сотрудничать с Россией и Китаем, чтобы не позволить радикальному исламизму развиваться в этом регионе». По его словам, канцлер настроена выделить крупные суммы денег странам Центральной Азии, чтобы они приняли поток беженцев из Афганистана на себя. «Но все это скорее разговоры будущего. В первую очередь нужно наладить отношения с Россией», – уверен собеседник. Вторым важным вопросом на повестке дня в Москве, по мнению Рара, станет попытка Меркель спасти Минские соглашения. «Она не хочет войти в историю как политик, который проиграл европейскую внешнюю политику. Ведь именно на Украине решается вопрос, смогут ли европейцы самостоятельно навести порядок на своем континенте, предотвратить войну и играть роль примирителя», – подчеркнул эксперт. По его словам, европейская внешняя политика пока бездействует. «Более того, ЕС проиграл в Афганистане, потому что без США Европа не в состоянии что-либо там изменить. То же самое относится и к Украине: Меркель изначально была против американского присутствия там, поскольку планировала вместе с французами решить эту проблему. Но, как мы видим, это оказалось сложной задачей, и сейчас все зашло в тупик», – считает эксперт. Отдельно Рар выделил немецкие СМИ, которые оказывают существенное влияние на атмосферу переговоров Ангелы Меркель с Владимиром Путиным. «В Германии СМИ фактически настроены русофобски. Они во многом связаны с американскими структурами, но зачастую играют и собственную роль в политических процессах как некая инквизиция либеральных ценностей. И сейчас они пытаются максимально очернить визит Меркель в Москву, – рассказывает он. – Для этого они напоминают только плохое: что это день отравления оппозиционера и блогера Алексея Навального, что Путин преследует российскую оппозицию и многие другие бездоказательные истории». Рар убежден, что «все это делается с целью нагнетания атмосферы на переговорах, чтобы пресса, которая с ней поедет, задавала вопросы только о плохом и свела на нет конструктивные договоренности, которые могут быть достигнуты на встрече». Что касается предстоящего визита Меркель в Киев, то, по мнению эксперта, там все уже обговорено в ходе недавнего посещения Владимиром Зеленским Берлина. «Там он пытался получить всевозможные гарантии за запуск в эксплуатацию «Северного потока – 2». Конечно, он надеялся на то, что партия «Зеленые» как можно быстрее придет к власти и остановит трубопровод. Но это ему не удается, потому что «Северный поток – 2» будет достроен еще до окончания выборов в бундестаг», – утверждает Рар. Эксперт отметил, что «украинская дипломатия, по сути, вертится вокруг одной темы – невозможности проводить собственные реформы, чтобы модернизировать экономику, потому что ее якобы обижает Россия». «Роль жертвы, которую бесконечно играет Украина, уже начала утомлять. Я думаю, что Меркель ему, конечно, скажет, что Минские соглашения должны выполнять все стороны – и Украина, и ДНР с ЛНР. Формула Штайнмайера о предоставлении автономии Донбассу – главенствующая в решении этого вопроса», – уверен Рар. Кроме того, он предполагает, что Меркель будет предлагать Украине «зеленую сделку». «Украина, вероятно, надеется на то, что Германия предоставит ей денежные компенсации за «Северный поток – 2», но мы же не живем в «банановой» республике. Германия просто так не будет давать никому деньги. Она будет требовать, чтобы Украина начала перестраивать свою экономику и двигалась в русле зеленой энергетики», – полагает эксперт. «Почему-то Украина требует, чтобы национальные интересы Германии полностью соответствовали украинским. Но так не бывает», – посетовал он. Касательно итогов переговоров Меркель с Путиным эксперт не ожидает особенных прорывов. «Во-первых, от Германии не так много уже зависит, как это кажется. Все-таки она встроена в трансатлантический и европейский консенсус. Если бы Меркель хотела завершить свое пребывание на посту канцлера каким-то позитивным прорывом, то ее немедленно бы остановили наиболее антироссийские страны – Польша, страны Прибалтики, Румыния, а также США», – отметил Рар. «Поэтому максимум, который может сделать Меркель – это постараться проложить некий путь сотрудничества с Россией для своего приемника. Она надеется, что им будет Армин Лашет. Поэтому она постарается хотя бы нащупать какие-то позитивные моменты, на которых стратегическое сотрудничество могло бы опять посодействовать европейской безопасности вместе, а не против России», – заключил он. Последняя зарубежная поездка Ангелы Меркель в качестве канцлера ФРГ начинается с визита в Москву. Запланированы переговоры с российским президентом Владимиром Путиным, сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт. Как ранее отмечала газета ВЗГЛЯД, прощальная поездка Меркель приходится на момент, когда важный для обеих стран проект строительства газопровода «Северный поток-2» находится на финальной стадии. В предстоящее воскресенье Меркель посетит Киев – и этот визит связывают с обсуждением вопроса газового транзита. Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что канцлер Германии сможет дать гарантии Киеву в энергетическом вопросе. Одновременно на Украине обвинили Меркель в воровстве газового транзита. «Она у дурных украинцев забрала весь транзит газа, на котором зарабатывала Украина 5 млрд (долларов) ежегодно, на Германию», – заявил украинский экономист Юрий Атаманюк. Кроме того, в канун визита немецкого руководителя Зеленский выразил обиду по поводу нежелания Германии поставлять оружие Украине. Ранее в Германии предупредили о семи препятствиях на пути реализации проекта «Северный поток – 2». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин заявил о необходимости принять факт захвата талибами Афганистана 20 августа 2021, 18:00

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Террористическое движение «Талибан» (запрещено в России) контролирует почти весь Афганистан, и нужно исходить из этих реалий, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции после переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. «Движение «Талибан» контролирует сегодня практически всю территорию страны, включая столицу. Это реалии, именно из этих реалий нужно исходить, не допуская, безусловно, развала афганского государства», – цитирует РИА «Новости» Путина. По его словам, одной из приоритетных тем на переговорах с Меркель стала тема Афганистана. Также он отметил, что важно не допустить проникновение террористов в сопредельные с Афганистаном страны, в том числе под видом беженцев. «На наш взгляд, особенно важно сейчас не допустить проникновения террористов всех мастей на территории сопредельных с Афганистаном государств, в том числе под видом беженцев», – сказал президент. «Что касается Афганистана, то хотела бы напомнить об исходной точке – теракты 11 сентября [2001 года] на территории США. Это привело к тому, что началась борьба с терроризмом, последовали операции миссии НАТО. И положение с терроризмом в Афганистане улучшилось по сравнению с тем временем. Но международное сообщество должно бороться с восстановлением терроризма Афганистане», – сказала Меркель по итогам переговоров Путиным. Ранее в Кремле завершились переговоры Путина и Меркель, которые длились три часа. Отмечается, что лидеры планировали обсудить отношения России и Германии, коронавирус, ситуацию в Афганистане и минские договоренности. Путин после переговоров заявил, что их взгляды не всегда совпадали, но диалог всегда был нацелен на результат и поиск компромисса. Канцлер ФРГ в пятницу приехала в Москву с последней поездкой в Россию в этом статусе – в сентябре в Германии пройдут выборы в бундестаг, в которых она не будет участвовать. В пятницу Меркель провела встречу с Путиным, а 22 августа посетит Киев. Перед началом переговоров канцлер ФРГ возложила венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин: «Северный поток – 2» почти завершен 20 августа 2021, 18:18 Текст: Вера Басилая

До завершения строительства «Северного потока – 2» осталось 15 километров, можно говорить о том, что газопровод почти построен, сказал президент России Владимир Путин «15 километров осталось по морю. Все, можно считать, что это близится к завершению», – приводит РИА «Новости» слова Путина по итогам переговоров с Ангелой Меркель. Как ранее отмечала газета ВЗГЛЯД, прощальная поездка Меркель приходится на момент, когда важный для обеих стран проект строительства газопровода «Северный поток-2» находится на финальной стадии. В предстоящее воскресенье Меркель посетит Киев – и этот визит связывают с обсуждением вопроса газового транзита. Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что канцлер Германии сможет дать гарантии Киеву в энергетическом вопросе. Одновременно на Украине обвинили Меркель в воровстве газового транзита. Ранее в Германии предупредили о семи препятствиях на пути реализации проекта «Северный поток – 2». Путин заявил, что в Нижнем Новгороде сконцентрирован «культурный код» народа России 21 августа 2021, 21:10 Текст: Алексей Дегтярев

В Нижнем Новгороде сконцентрирован «культурный код» и «национальная идентичность» народа России, заявил президент Владимир Путин, поздравляя местных жителей с 800-летним юбилеем города. «Нижний, как его издавна ласково и тепло называют, хранит ключ к пониманию широты души, веры и непреклонной воли нашего народа, его стремлению к созиданию и сотрудничеству. Здесь буквально сконцентрированы культурный код, национальная идентичность, мощь и размах народа России», – цитирует Путина РИА «Новости». Их олицетворяют древние храмы, святыни, центры современного искусства, никогда не покорявшийся врагам нижегородский Кремль и современные предприятия, отметил глава государства. Президент отметил, что Ока и Волга были и есть древние торговые пути и транспортные магистрали, которые связывают Евразию. Также он обратился к высказываниям художника Ильи Репина, который, по его мнению, хорошо подметил, что «Нижний – это город, царственно поставленный над всем Востоком России». По мнению президента, это город колоссальной внутренней силы, во все времена нижегородцы стояли на защите отечества, чувствовали свою сопричастность единому историческому пути России. «Так было и в конце XIV века, когда нижегородские земли сыграли огромную роль в укреплении единого государства, в собирании исторических русских земель, и в начале XVII века, когда под руководством Минина и Пожарского нижегородцы, действуя «купно и заедино» сделали все, чтобы положить конец смуте, восстановить суверенитет страны», – рассказал Путин. Он подчеркнул, что нижегородцы гордятся подвигами своих предков. «Патриотизм, гражданственность и смелость – в крови нижегородцев, как и трудолюбие, деловая смекалка, частная инициатива, инженерные и научные таланты», – указал он. Он напомнил, что на этой земле родились механик Кулибин, математик Лобачевский, шел «знатный торг на знаменитой ярмарке», а сормовские заводы и запуск первой мартеновской печи стали символом масштабной русской индустриализации XIX и ХХ веков Путин добавил, что и в период Великой Отечественной жители Нижнего Новгорода, который тогда назывался Горький, проявили себя героически. «Жители города проявили героизм не только на фронте, но и в тылу, под вражескими бомбами обеспечивали бойцов армии и флота всем необходимым, и Нижний по праву удостоен звания «Город трудовой доблести», – напомнил президент. Также Путин оценил планы регионального правительства по развитию инфраструктуры области. «Задачам будущего должна соответствовать среда для жизни людей. Она призвана быть комфортной, современной, открывать широкие возможности для технологических, предпринимательских, творческих и гражданских инициатив. У руководства региона – только что обсуждали это с губернатором [Глебом Никитиным] – серьезные планы по развитию города. Это прежде всего создание на Стрелке современного общественного пространства, а также ледового дворца, формирование в центре города на свободных землях квартала высоких технологий, где будет создано более 10 тыс. высококвалифицированных рабочих мест. 10 тыс. – это только старт, начало. [Планируется также] построить студенческий городок», – приводит слова президента ТАСС. Напомним, президент Владимир Путин в субботу приехал в Нижний Новгород на празднование 800-летнего юбилея города. В ходе визита глава государства осмотрел реконструированный парк «Швейцария». Путин выразил надежду на сохранение позиций «Единой России» после выборов 22 августа 2021, 13:25

Фото: Global Look Press

Текст: Елизавета Булкина

Президент России Владимир Путин рассчитывает, что партия «Единая Россия» сохранит свои позиции после выборов в сентябре. «Очень рассчитываю на то, что «Единая Россия» сохранит свои позиции и будет иметь возможность на законодательном уровне принимать необходимые решения в интересах страны», – передает слова главы государства «Интерфакс». Путин подчеркнул, что деятельность ЕР помогла пройти период пандемии коронавируса эффективнее и лучше, чем во многих развитых странах мира.



«Мы восстановили практически полностью докризисный уровень нашей экономики. Это создает для нас хорошую базу для решения задач, которые возникли в последнее время», – сказал президент. Путин 22 августа встречается с представителями «Единой России». Рейтинг «Единой России» поднялся до максимальных значений за месяц 20 августа 2021, 12:18 Текст: Алина Назарова

Рейтинг партии «Единая Россия», согласно результатам опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ), поднялся до максимальных значений за месяц и составил 30%. ФОМ представил результаты опроса «ФОМнибус», проведенного 13-15 августа в 207 населенных пунктах 73 субъектов России среди 3 тыс. респондентов. Статистическая погрешность не превышает 2,5%. Согласно опубликованным данным, рейтинг партии «Единая Россия» составил 30% – это максимальное значение за август. В то же время рейтинг КПРФ составил 13%, ЛДПР – 10%, рейтинг партии «Справедливая Россия – За правду» – 6%. Исходя из социологических исследований рейтингов партий и ситуации в одномандатных округах, руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков прогнозирует, что распределение мест в новой Госдуме принципиально не изменится. «Единая Россия» по итогам выборов получит 305 мест в Госдуме, КПРФ – 62 мандата, ЛДПР – 40, «Справедливая Россия» – 33 места. Остальные партии и самовыдвиженцы могут получить по одному – два места. Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они пройдут в течение трех дней – 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов России (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов. Путин попросил Меркель повлиять на Киев для соблюдения Украиной обязательств по Донбассу 20 августа 2021, 17:34

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Президент Владимир Путин в ходе переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель в Москве попросил ее в ходе визита в Киев повлиять на украинское руководство для выполнения всех обязательств по Донбассу. «Складывается впечатление, что руководство этой страны [Украины] решило в принципе отказаться от мирного разрешения ситуации. В этой связи еще раз просим госпожу федерального канцлера, в том числе и с учетом предстоящего визита в Киев, повлиять на украинскую сторону в плане выполнения всех взятых на себя ранее обязательств», – цитирует Путина ТАСС. Российский лидер выразил надежду, что Москве удастся продолжить диалог по урегулированию на Донбассе с новым руководством Германии, передает РИА «Новости». Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в пятницу днем начали переговоры в Зеленой гостиной Большого Кремлевского дворца. Перед началом переговоров Путин вручил Меркель букет в бело-розовых тонах. В то же время Меркель перед началом переговоров по-русски поприветствовала главу МИД России Сергея Лаврова. «Добрый день», – обратилась она к Лаврову. Во встрече в узком составе с российской стороны также принимают участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, с германской – официальный представитель правительства Штеффен Зайберт и руководитель группы внешней политики и политики безопасности Ведомства федерального канцлера Ута Кристина Байнхофф. Перед началом переговоров канцлер ФРГ возложила венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Путин рассказал о несовпадающих взглядах с Меркель 20 августа 2021, 17:53 Текст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин после переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель заявил, что их взгляды не всегда совпадали, но диалог всегда был нацелен на результат и поиск компромисса. «Конечно, наши взгляды не всегда совпадали, но диалог между нами был откровенный, содержательный, нацеленный на поиск компромиссов, на решение самых сложных вопросов», – цитирует РИА «Новости» Путина. По словам Меркель, она рада диалогу между Россией и ФРГ. «Мы на сегодняшний день очень рады, что между нами идет диалог и этот диалог конструктивный», – отметила канцлер. Ранее в Кремле завершились переговоры Путина и Меркель, которые длились три часа. Отмечается, что лидеры планировали обсудить отношения России и Германии, коронавирус, ситуацию в Афганистане и минские договоренности. Канцлер ФРГ в пятницу приехала в Москву с последней поездкой в Россию в этом статусе – в сентябре в Германии пройдут выборы в бундестаг, в которых она не будет участвовать. В пятницу Меркель провела встречу с Путиным, а 22 августа посетит Киев. Перед началом переговоров канцлер ФРГ возложила венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. В Кремле завершились переговоры Путина и Меркель 20 августа 2021, 17:21

Фото: Guido Bergmann/BPA/REUTERS

Текст: Дарья Григоренко

Переговоры президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель в Москве, которые продолжались почти три часа, завершились. Переговоры начались в 14.07 мск и завершились в 17.04, в общей сложности продолжались почти три часа, передает РИА «Новости». Отмечается, что лидеры планировали обсудить отношения России и Германии, коронавирус, ситуацию в Афганистане и минские договоренности. Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в пятницу днем начали переговоры в Зеленой гостиной Большого Кремлевского дворца. Перед началом переговоров Путин вручил Меркель букет в бело-розовых тонах. В то же время Меркель перед началом переговоров по-русски поприветствовала главу МИД России Сергея Лаврова. «Добрый день», – обратилась она к Лаврову. Во встрече в узком составе с российской стороны также принимают участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, с германской – официальный представитель правительства Штеффен Зайберт и руководитель группы внешней политики и политики безопасности Ведомства федерального канцлера Ута Кристина Байнхофф. Перед началом переговоров канцлер ФРГ возложила венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Путин и Меркель начали переговоры в Кремле 20 августа 2021, 14:18

Фото: кадр из видео

Текст: Алина Назарова

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в пятницу днем начали переговоры в Зеленой гостиной Большого Кремлевского дворца. В рамках переговоров Путин заявил, что у сторон много вопросов, которые требуют обсуждения лично. По его словам, этот визит канцлера ФРГ не только прощальный, но и наполненный конструктивом. «У нас много вопросов, которые требуют обсуждения и в личном формате, так что я уверен, это будет не только прощальный визит, связанный с вашим решением не избираться дальше в качестве федерального канцлера, но и визит, наполненный таким серьезным, деловым стержнем», – сказал Путин. Президент также назвал Германию одним из основных партнеров для России. Он указал, что товарооборот между Россией и ФРГ увеличился в два раза, несмотря на спад в экономике, передает РИА «Новости». «Хотел бы отметить, что ФРГ остается одним из основных партнеров для нас и в Европе, и в мире в целом. В том числе и благодаря вашим усилиям на протяжении предыдущих 16 лет в качестве федерального канцлера. В страновом измерении ФРГ для нас – второй торгово-экономический партнер после Китая. Несмотря на то, что в 2020 году у нас был спад достаточно серьезный, сейчас почти двукратное увеличение товарооборота за первые полгода», – сказал Путин. Он отметил также работу российско-германских двусторонних механизмов, групп и форумов, в том числе проведение Года Германии в России, связанного с развитием экономики. «Мы постоянно находимся в телефонном контакте», – добавил он. Во встрече в узком составе с российской стороны также принимают участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, с германской – официальный представитель правительства Штеффен Зайберт и руководитель группы внешней политики и политики безопасности Ведомства федерального канцлера Ута Кристина Байнхофф, передает ТАСС. После протокольной части переговоры продолжатся за закрытыми дверями. В ходе встречи, как уточнили в Кремле, планируется обсудить состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных областях, а также рассмотреть ряд актуальных международных и региональных вопросов. Перед началом переговоров канцлер ФРГ возложила венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Предыдущий визит Меркель в Москву состоялся в январе 2020 года.

Эрдоган выразил надежду на увеличение поставок газа по «Турецкому потоку» 21 августа 2021, 18:39 Текст: Алексей Дегтярев

Турецкая сторона ожидает наращивания поставок газа по трубопроводу «Турецкий поток», заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган во время телефонной беседы с российским коллегой Владимиром Путиным. «Президент Эрдоган отметил, что Турция и Россия придают большое значение сотрудничеству в экономическом секторе. Он также заявил, что ожидает увеличения потока газа по «Турецкому потоку», который является одним из направлений сотрудничества в этой сфере», – цитирует сообщение канцелярии турецкого лидера ТАСС. Также в ходе беседы президенты обсудили борьбу с терроризмом и наркоторговлей в Афганистане, они акцентировали внимание на приоритетном характере задач по борьбе с боевиками. Эрдоган поблагодарил Путина за помощь в тушении пожаров в стране, и выразил соболезнования в связи с крушением в Турции российского Бе-200ЧС. «Турецкий поток», запуск которого состоялся 8 января 2020 года, состоит из двух ниток мощностью по 15,75 млрд кубометров каждая и проходит по дну Черного моря от территории России до побережья Турции. Первая нитка предназначена для поставок турецким потребителям, вторая – для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Через «Турецкий поток» идут поставки потребителям Болгарии, Греции, Северной Македонии, Румынии, Сербии, Боснии и Герцеговины. Путин анонсировал «сверку часов» со странами ОДКБ на фоне ситуации в Афганистане 21 августа 2021, 14:13 Текст: Наталья Ануфриева

Президент России Владимир Путин на встрече с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым заявил, что вопросы безопасности крайне важны с учетом ситуации в Афганистане, и выразил надежду на встречу 23 августа в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Путин заявил, что «сейчас один из наиболее актуальных вопросов – это вопросы безопасности, особенно в связи с событиями, которые сейчас развиваются в Афганистане», передает РИА «Новости». Он выразил надежду, что в понедельник, 23 августа, они с Токаевым соберутся в режиме видеоконференции в рамках ОДКБ и «сверят часы». Глава государства добавил, что предстоит работа в рамках ОДКБ и Шанхайской организации сотрудничества в плановом порядке в середине сентября. «Казахстан и Россия являются союзниками, постоянно работаем по всем вопросам повестки дня, будь это международная повестка дня, проблемы безопасности и тем более вопросы двустороннего сотрудничества. Отрадно, что отношения между нашими странами успешно развиваются в духе стратегического партнерства, динамично», – сказал в ответ Токаев. Он также отметил, что контакты между странами никогда не прерывались, «даже в условиях пандемии мы работали в режиме онлайн, говорил по телефону». Президент Казахстана выразил надежду, что форум межрегионального сотрудничества двух стран состоится в октябре в очном или онлайн-формате: «Люди ждут, это очень важно с точки зрения придания дополнительного импульса нашим союзническим отношениям». Токаев также указал, что Россия и Казахстан постоянно координируют свою политику в отношении проблем безопасности, «и эта проблема особенно становится все более значимой в контексте того, что происходит в Афганистане». Ранее предполагалось, что ежегодный форум с участием глав двух государств в Кокшетау состоится во второй декаде ноября 2020 года, но он был перенесен на более поздний срок из-за пандемии. В середине февраля Путин и Токаев договорились, что в 2021 году форум состоится в Кокшетау, форма мероприятия будет зависеть от эпидемиологической ситуации. В марте правительство Казахстана сообщало, что мероприятие запланировано на вторую половину года. В августе стало известно, что Путин и Токаев примут участие в форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД