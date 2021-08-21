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В США объяснили кадры с передачей афганского ребенка американским военным
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Американские морские пехотинцы, охраняющие периметр аэропорта Кабула, забрали у отца-афганца больного ребенка и вернули назад после того, как ему была оказана медицинская помощь, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.
Так Кирби объяснил нашумевшие кадры, на которых солдаты принимают младенца из рук у кого-то в толпе, поднимают его на стену и уносят в глубь аэропорта, передает РИА «Новости».
«Родитель попросил морских пехотинцев помочь заболевшему ребенку. Морпех, который, как вы видели, перегнулся через стену, забрал ребенка в норвежский госпиталь, который действует в аэропорту. Они оказали ребенку медицинскую помощь и вернули отцу», – сказал он.
Поступок военных он назвал «гуманным актом сострадания».
Ранее в Сети появились кадры, на которых афганец передает своего ребенка американским солдатам.
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Напомним, боевики вошли в Кабул практически без сопротивления и объявили о полном контроле над страной. Руководство «Талибана» (запрещено в России) начало консультации по формированию «инклюзивного исламского правительства».
Давка и паника произошли в аэропорту Кабула на следующий день. Афганские СМИ распространили кадры, на которых видно, как с американского транспортного самолета, вылетающего из Кабула, падают люди – предположительно, афганцы, которые пытались бежать, зацепившись за шасси.
Также, по данным Politico, после приземления самолета C-17, улетевшего из Кабула, в шасси были найдены человеческие останки. Погибший привязал себя к обтекателю в надежде сбежать из республики.
Позже выяснилось, талибы заблокировали доступ в аэропорт Кабула для афганцев.
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У талибов начали отбирать захваченное
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Министр обороны Афганистана Бисмилла Хан Мохаммади заявил, что сопротивлению удалось отбить от талибов (запрещенное и признанное террористическим в России движение «Талибан) три района в одной из провинции.
«Сопротивление террористам «Талибана» – мой долг. Районы Пули-Хесар, Дех-Салах и Бану в Баглане оккупированы местными силами сопротивления. Сопротивление все еще живо», – заявил генерал, передает РИА «Новости».
Между тем источник агентства в провинции сообщил, что силы сопротивления убили и ранили десятки талибов во время боев в Баглане.
Ранее сообщалось, что глава высшего совета по нацпримирению в Афганистане Абдулла Абдулла встретился со старейшинами и командирами единственной не подконтрольной талибам провинции Панджшер.
Многолетняя борьба США и их союзников с терроризмом в Афганистане завершилась победой талибов. Боевикам потребовалась всего неделя, чтобы после ухода американцев взять под контроль практически всю территорию страны.
Госсекретарь США Энтони Блинкен, заявил, что американцы находились в Афганистане, чтобы устранить террористическую угрозу, и добились своей цели. Американский лидер Джо Байден оправдал бегство США из Афганистана указанием на Россию.
В Совфеде прокомментировали намерение США разместить войска в Средней Азии
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«После бегства из Афганистана у американцев есть возможности для усиления позиций в Пакистане, но им этого мало. В их интересах – возвращение военного присутствия в Узбекистане и Киргизии», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов, комментируя информацию о планах США после вывода войск из Афганистана временно разместить их в Центральной Азии.
«У Соединенных Штатов более 800 военных объектов за рубежом. У нас примерно в сто раз меньше. Это говорит о том, что наша политика направлена на обеспечение безопасности России вдоль ее огромных границ, а политика США – на обеспечение военно-политического превосходства в любой точке земного шара. Конечно, Средняя Азия не может быть исключением для стратегов США», – отметил член комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.
После спешного ухода из Афганистана, у США осталась возможность сохранить и усилить позиции в соседнем Пакистане, но американцам этого очевидно мало – в их интересах возвращение военного присутствия в двух среднеазиатских странах: Узбекистане и Киргизии, подчеркнул собеседник.
«Россия же, как ранее СССР, категорически против военного присутствия в Центрально-Азиатском регионе держав, которые находятся за многие тысячи миль от этого региона. Китай и Россия находятся в непосредственной близости, – отметил Климов. – Мы рассчитываем на то, что проблемы данного региона должны решаться, во-первых, политическими средствами, во-вторых, без незваных вооруженных гостей из далеких мест и таким образом, чтобы это не несло дополнительных угроз, в данном случае России».
После вывода войск из Афганистана власти США рассчитывали временно разместить свои войска вблизи этой страны. Но президент России Владимир Путин на женевской встрече с американским коллегой Джо Байденом 16 июня выступил против этой идеи, пишет Wall Street Journal.
Такое решение также сделало невозможным размещение беспилотных летательных аппаратов и других сил США по борьбе с терроризмом в странах, граничащих с Афганистаном, утверждают источники издания. Как отмечают высокопоставленные официальные лица США, это «подрывает усилия американских военных по противодействию новым террористическим угрозам после вывода войск из Афганистана».
«Москва решительно настроена сохранить влияние в Средней Азии и не планирует расширять сотрудничество с новым американским президентом, несмотря на беспорядки в Афганистане», указывает The Wall Street Journal. «Русские не заинтересованы в том, чтобы США вернулись туда», – заявил бывший эксперт Госдепартамента по Евразии Пол Гобл.
При этом еще в июле CША попросили Таджикистан, Казахстан и Узбекистан временно разместить на своей территории около 9 тысяч граждан Афганистана – это люди, которые активно помогали американцам и теперь боятся мести со стороны талибов. Просьба исходила лично от президента Байдена. Более того, Вашингтон обсуждал возможность проводить разведывательные операции с территорий Таджикистана и Узбекистана. При этом сообщалось, что страны обговаривают детали соответствующего соглашения.
Напомним, что в 2001–2014 годах американские военные размещались на территории международного аэропорта Манас близ столицы Киргизии Бишкека. В 2001–2010 здесь находилась база антитеррористической коалиции, в 2009–2014 годах – база транзитных перевозок ВВС США.
В 2001–2005 годах база американских ВВС действовала на военном аэродроме Карши-Ханабад в южном Узбекистане.
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Путин заявил о необходимости принять факт захвата талибами Афганистана
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Террористическое движение «Талибан» (запрещено в России) контролирует почти весь Афганистан, и нужно исходить из этих реалий, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции после переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
«Движение «Талибан» контролирует сегодня практически всю территорию страны, включая столицу. Это реалии, именно из этих реалий нужно исходить, не допуская, безусловно, развала афганского государства», – цитирует РИА «Новости» Путина.
По его словам, одной из приоритетных тем на переговорах с Меркель стала тема Афганистана. Также он отметил, что важно не допустить проникновение террористов в сопредельные с Афганистаном страны, в том числе под видом беженцев.
«На наш взгляд, особенно важно сейчас не допустить проникновения террористов всех мастей на территории сопредельных с Афганистаном государств, в том числе под видом беженцев», – сказал президент.
«Что касается Афганистана, то хотела бы напомнить об исходной точке – теракты 11 сентября [2001 года] на территории США. Это привело к тому, что началась борьба с терроризмом, последовали операции миссии НАТО. И положение с терроризмом в Афганистане улучшилось по сравнению с тем временем. Но международное сообщество должно бороться с восстановлением терроризма Афганистане», – сказала Меркель по итогам переговоров Путиным.
Ранее в Кремле завершились переговоры Путина и Меркель, которые длились три часа. Отмечается, что лидеры планировали обсудить отношения России и Германии, коронавирус, ситуацию в Афганистане и минские договоренности. Путин после переговоров заявил, что их взгляды не всегда совпадали, но диалог всегда был нацелен на результат и поиск компромисса.
Канцлер ФРГ в пятницу приехала в Москву с последней поездкой в Россию в этом статусе – в сентябре в Германии пройдут выборы в бундестаг, в которых она не будет участвовать. В пятницу Меркель провела встречу с Путиным, а 22 августа посетит Киев. Перед началом переговоров канцлер ФРГ возложила венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.
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Талибы собрались представить новую систему управления Афганистаном
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В ближайшие недели планируется представить новую систему управления Афганистаном, сообщило радикальное движение «Талибан» (запрещено в России).
По словам талибов, систему представят «эксперты в области права, религии и внешней политики». Утверждается, что новая форма правления будет направлена на защиту интересов всего населения, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.
Талибы заявили о непричастности к беспорядкам в аэропорту Кабула, объяснив их возникновение отсутствием четкого плана эвакуации. Представитель движения сказал, что «Запад мог бы разработать план эвакуации получше». Сообщается, что талибы на переговорах обсуждают обеспечение вывода западных войск из Афганистана на дружественных условиях.
Напомним, боевики вошли в Кабул практически без сопротивления и объявили о полном контроле над страной. Руководство «Талибана» (запрещено в России) начало консультации по формированию «инклюзивного исламского правительства».
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Пушков ответил на «истерику» Климкина из-за борьбы с Россией
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Российский сенатор Алексей Пушков высказывание экс-главы МИД Украины Павла Климкина, назвав его слова «истерикой».
Пушков написал в Telegram, что «главная черта нынешней украинской элиты – постоянное предистерическое состояние, по любому поводу переходящее в истерику», не избежал этого и Климкин из-за угрозы ухода США из Украины после того, как они ушли из Афганистана.
Парламентарий отметил, что экс-главу МИД не смутило ни сравнение Украины с государством, которое Пушков назвал «полусредневековым», ни принципиальное различие между ситуациями в этих двух странах.
«Не смущает даже откровенное признание, что без США «новая Украина» – ноль без палочки. Ведь именно это следует из его заявления. Но это все для него не важно. А важно одно: как бы США не бросили Украину! Тогда все пропало (...) У страхов украинской элиты глаза особенно велики», – добавил сенатор.
По мнению Пушкова, такие высказывания демонстрируют, что в Киеве очень хорошо понимают реальное положение дел в украинским государстве.
Ранее Климкин выразил опасение, что неудача США в борьбе за «новый Афганистан» может привести к свертыванию борьбы за «новую Украину».
Напомним, талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день запрещенное в России террористическое движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана.
Всех американских дипломатов эвакуировали из посольства США и вертолетами доставили в аэропорт Кабула. Перед эвакуацией дипломатам США пришлось сжечь американские флаги.
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Минобороны заявило о готовности действовать при угрозах из Афганистана
Российская сторона может в случае необходимости задействовать определенные силы в Афганистане, заявил заместитель министра обороны генерал-полковник Андрей Картаполов.
«Ситуацию мы отслеживаем. Она понятна. Те силы и средства, которые должны быть задействованы, они будут задействованы при необходимости», – сказал генерал в эфире «Говорит Москва», передает РИА «Новости».
Многолетняя борьба США и их союзников с терроризмом в Афганистане завершилась победой талибов. Боевикам потребовалась всего неделя, чтобы после ухода американцев взять под контроль практически всю территорию страны.
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американцы находились в Афганистане, чтобы устранить террористическую угрозу, и добились своей цели. Американский лидер Джо Байден оправдал бегство США из Афганистана указанием на Россию.
Британец заявил, что его с женой жестоко избили талибы в Афганистане
Боевики радикального движения «Талибан» (запрещено в России) напали на британца и его жену, когда те направлялись в центр эвакуации в Афганистане, сообщают СМИ.
Британец рассказал, что получил от посольства по электронной почте письмо. В письме содержалась инструкция, которая предписывала прибыть в отель Baron в Кабуле, откуда британцев направят на эвакуационный рейс. На первом же КПП мужчину и его супругу, предъявивших «документы, электронные письма, информацию от МИДа», жестоко избили талибы. Британцу и его жене велели вернуться домой, снова выходить на улицу они боятся, передает РИА «Новости» со ссылкой на Independent.
«Они сказали, что нет никакого способа нам добраться до отеля и что мы должны вернуться, или они будут стрелять», – заявил британец. Кроме того, в аэропорт Кабула, по его словам, беспрепятственно пускают только американцев. Предположительно, поэтому британцам приходится сначала приезжать в другое место сбора. Мужчина призвал Форин-офис помочь его семье добраться до нужного отеля.
Напомним, СМИ со ссылкой на источники сообщили, что министр обороны США Ллойд Остин на брифинге по телефону с членами Палаты представителей американского Конгресса заявил о случаях избиения американцев боевиками.
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Абдулла встретился со старейшинами и командирами не подконтрольной «Талибану» провинции
Глава высшего совета по нацпримирению в Афганистане Абдулла Абдулла встретился со старейшинами и командирами единственной не подконтрольной талибам (движение «Талибан» запрещено в России как террористическое) провинции Панджшер.
Абдулла сообщил, что провел «переговоры и обмен мнениями с учеными, старейшинами и командирами провинции Панджшер», передает РИА «Новости».
О темах переговоров он не сообщил.
Напомним, многолетняя борьба США и их союзников с терроризмом в Афганистане завершилась победой талибов. Боевикам потребовалась всего неделя, чтобы после ухода американцев взять под контроль практически всю территорию страны.
Госсекретарь США Энтони Блинкен, заявил, что американцы находились в Афганистане, чтобы устранить террористическую угрозу, и добились своей цели. Американский лидер Джо Байден оправдал бегство США из Афганистана указанием на Россию.
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США обещали не давать Афганистану «ни цента» в случае нарушения прав меньшинств
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Если новые власти Афганистана не станут защищать женщин и меньшинства, то не получат «ни цента», заявил пресс-секретарь госдепартамента США Нед Прайс.
По его словам, «будущее правительство Афганистана» не получит «ни единого цента», если «не будет соблюдать этих базовых прав» и «не будет защищать свой народ». «Это включает женщин, девочек, меньшинства. Это то, о чем США говорят очень внятно», – приводит его слова РИА «Новости».
Как сообщил Прайс, движение «Талибан» (запрещено в России как террористическое) обещает не чинить препятствий тем, кто пожелает уехать из Афганистана, в том числе после 31 августа. По его словам, талибы «понимают, каковы будут последствия, если они поступят иначе».
Прайс заявил, что более 10 государств (Бахрейн, Дания, Германия, Италия, Казахстан, Кувейт, Катар, Таджикистан, Турция, ОАЭ, Великобритания и Узбекистан) или уже «участвуют, или вскоре присоединятся к транзиту американцев и в некоторых случаях иных категорий эвакуируемых через свою территорию». Прайс также сообщил, что разного рода помощь предложил ряд стран, включая Украину.
Официальный представитель Пентагона Джон Кирби рассказал, что Пентагон обеспокоен сообщениями о насилии в отношении американцев в Кабуле, талибам заявлено о недопустимости подобных ситуаций. СМИ со ссылкой на источники сообщили, что министр обороны США Ллойд Остин на брифинге по телефону с членами Палаты представителей заявил о случаях избиения американцев боевиками.
Кирби отверг заявления, что США «не считают приоритетным вывоз афганцев», ведь «числа говорят о другом» – около 6 тыс. человек «были вывезены в последние 24 часа», 5 тыс. тысяч из них афганцы.
Должна ли Россия признать правительство талибов в Афганистане?
Он объяснил нашумевшие кадры, на которых солдаты принимают младенца из рук у кого-то в толпе, поднимают его на стену и уносят в глубь аэропорта: «Родитель попросил морских пехотинцев помочь заболевшему ребенку. Морпех, который, как вы видели, перегнулся через стену, забрал ребенка в норвежский госпиталь, который действует в аэропорту. Они оказали ребенку медицинскую помощь и вернули отцу».
Кирби также заявил, что боевики международных террористических организаций «Аль-Каида» и «Исламское государство*» (запрещены в России) присутствуют в Афганистане, но их численность не столь велика, чтобы представлять серьезную угрозу для США, «какая была по состоянию на 11 сентября 20 лет назад».
Напомним, многолетняя борьба США и их союзников с терроризмом в Афганистане завершилась победой талибов. После вывода войск из Афганистана власти США рассчитывали временно разместить свои войска в республиках Средней Азии. Но президент России Владимир Путин на женевской встрече с американским коллегой Джо Байденом 16 июня выступил против этой идеи. Радикальное движение «Талибан» (запрещено в России) намерено изменить конституцию Афганистана до проведения всеобщих выборов.
Пентагон подтвердил вылазку на вертолетах за пределы аэропорта Кабула
В ходе вылазки за пределы аэропорта Кабула военные США на трех вертолетах забрали 169 американцев для эвакуации из Афганистана, сообщил Пентагон.
Как сообщает со ссылкой на военное ведомство Fox, «три вертолета CH-47 сухопутных войск США забрали 169 американцев за пределами кабульского аэропорта», передает РИА «Новости».
Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби пояснил, что решение было принято в связи с тем, что группа американцев не могла самостоятельно добраться до аэропорта, передает ТАСС.
Напомним, многолетняя борьба США и их союзников с терроризмом в Афганистане завершилась победой талибов. Движению «Талибан» (запрещено в России) потребовалась всего неделя, чтобы после ухода американцев взять под контроль практически всю территорию Афганистана. Западные страны срочно эвакуируют своих граждан, включая дипломатов, из Кабула. В аэропорту Кабула, который контролируют американские военные, началась массовая паника.
В Минобороны усомнились в обещанном талибами снижении наркотрафика из Афганистана
Афганский наркотрафик вырос со входом в страну группировки войск США и не снизится после ее ухода, заявил начальник Главного военно-политического управления Минобороны России Андрей Картаполов.
«Талибы (представители запрещенного в России движения «Талибан» — прим. ВЗГЛЯД) обещали не выращивать опий в таких количествах. Хотя, как раз торговля опиатами давала им значительную часть их бюджета все это время. Трафик никуда не денется, он был, есть и будет, потому что слишком много людей заинтересованы в этом», – сказал Картаполов, отвечая на вопрос о возможном росте наркотрафика в эфире радиостанции «Говорит Москва», передает ТАСС.
По его словам, при действии советского контингента в этой стране «особой торговли-то не было, все было под контролем».
Замминистра напомнил, что в Сирии штаты также нелегально добывают нефть. «В мутной воде, в обстановке хаоса легко обтяпывать темные делишки», — добавил замглавы военного ведомства.
Ранее министр обороны Афганистана Бисмилла Хан Мохаммади заявил, что сопротивлению удалось отбить от талибов (запрещенное и признанное террористическим в России движение «Талибан) три района в одной из провинции.
Кроме того, глава высшего совета по нацпримирению в Афганистане Абдулла Абдулла встретился со старейшинами и командирами единственной не подконтрольной талибам провинции Панджшер.
Многолетняя борьба США и их союзников с терроризмом в Афганистане завершилась победой талибов. Боевикам потребовалась всего неделя, чтобы после ухода американцев взять под контроль практически всю территорию страны.
Госсекретарь США Энтони Блинкен, заявил, что американцы находились в Афганистане, чтобы устранить террористическую угрозу, и добились своей цели. Американский лидер Джо Байден оправдал бегство США из Афганистана указанием на Россию.
Меркель рассказала о планах обсудить с Путиным Афганистан и Ливию
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что в ходе переговоров с российским лидером Владимиром Путиным в рамках визита в Москве намерена обсудить Афганистан, Ливию и другие вопросы.
«Да, это мой прощальный визит. Я очень этому рада. Как правильно было сказано, не только прощальный, но и рабочий. Нам есть о чем поговорить. … Двусторонние отношения, много вопросов международной повестки дня: прошедшая конференция по Ливии, конечно же, Афганистан», – заявила она на переговорах с Путиным в Кремле, передает РИА «Новости».
Также она намерена обсудить торговые отношения России и ФРГ, вопросы гражданского общества, некоммерческих организаций. «У нас есть чем заполнить наше время», – заключила Меркель.
Она также заявила, что Германия намерена и дальше поддерживать контакты с Россией, несмотря на существующие разногласия. «Несмотря на то, что у нас есть разногласия во мнениях, я думаю, что хорошо, что мы говорим друг с другом и мы намерены и дальше поддерживать контакт и говорить друг с другом», – подчеркнула канцлер.
Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в пятницу днем начали переговоры в Зеленой гостиной Большого Кремлевского дворца. Во встрече в узком составе с российской стороны также принимают участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, с германской – официальный представитель правительства Штеффен Зайберт и руководитель группы внешней политики и политики безопасности Ведомства федерального канцлера Ута Кристина Байнхофф.
Перед началом переговоров канцлер ФРГ возложила венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.
Лидер политического крыла «Талибана» прибыл в Кабул для обсуждения создания правительства
Лидер политического крыла движения «Талибан» (запрещено в России) Абдул Гани Барадар прибыл в Кабул для обсуждения вопроса о создании правительства, сообщают СМИ.
Агентство AFP со ссылкой на одного из высокопоставленных представителей «Талибана» передает, что Барадар «будет в Кабуле, чтобы провести встречи (...) для создания инклюзивного правительства», передает ТАСС.
Другие подробности визита не раскрываются.
Ранее сообщалось, что талибы собрались представить новую систему управления Афганистаном, а также принять новую конституцию.
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Стало известно о планах талибов принять новую конституцию Афганистана
Радикальное движение «Талибан» (запрещено в России) намерено изменить конституцию Афганистана до проведения всеобщих выборов, сообщает телеканал Afghan International со ссылкой на заявление официального представителя катарского политического офиса движения Мохаммада Сохаила Шахина.
«До того, как мы проведем выборы, надо еще многое сделать. В том числе принять новую конституцию. Действующая не соответствует текущим условиям», – сказал он, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что радикальное движение «Талибан» (запрещено в России) предложит ряду членов прежних администраций Афганистана должности в новом правительстве и будет сотрудничать с женщинами.
Напомним, многолетняя борьба США и их союзников с терроризмом в Афганистане завершилась победой талибов. Боевикам потребовалась всего неделя, чтобы после ухода американцев взять под контроль практически всю территорию страны. Госсекретарь США Энтони Блинкен, заявил, что американцы находились в Афганистане, чтобы устранить террористическую угрозу, и добились своей цели. Джо Байден оправдал бегство США из Афганистана указанием на Россию.
Талибы заявили о присоединении к ним брата президента Афганистана
Движение «Талибан» (запрещено в России как террористическое) заявило, что младший брат президента Афганистана Хашмат Гани якобы присягнул на верность боевикам.
Талибы заявили, что «Хашмат Гани, брат бывшего президента Афганистана Ашрафа Гани, присягнул на верность Исламскому эмирату (самоназвание режима талибов) в присутствии Халила Аль-Рахмана Хаккани», передает РИА «Новости».
До этого местный телеканал Shamshad News сообщил, что в Кабуле прошла встреча между Халилем Аль-Рахманом Хаккани, высокопоставленным членом террористической группировки «Сеть Хаккани», поддерживающей тесные контакты с талибами, и афганским экс-премьером, лидером Исламской партии Афганистана Гульбеддином Хекматияром.
Подробности встречи не указываются.
Напомним, «Сеть Хаккани» вела борьбу против советского контингента в Афганистане. Их идеологией является национализм и религиозный радикализм. После организация вошла в союз с талибами. Они вместе стремились демонтировать светские порядки и установить власть шариата по всей стране.
После того, как в августе 2021 года боевики взяли контроль над территорией почти всего Афганистана, в том числе вошли в Кабул, Ашраф Гани бежал с огромной суммой денег, причем часть средств даже не удалось вывезти из страны. Сообщалось, что он украл из казны 169 млн долларов.
В данный момент Гани и его семья находятся в ОАЭ. Сам он заявил, что его якобы вынудили покинуть Афганистан. В МИД России указали на ответственность Гани за происходящее в его стране.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, кто способен победить талибов в Афганистане.
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