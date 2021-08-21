В США объяснили кадры с передачей афганского ребенка американским военным

Американские морские пехотинцы, охраняющие периметр аэропорта Кабула, забрали у отца-афганца больного ребенка и вернули назад после того, как ему была оказана медицинская помощь, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Так Кирби объяснил нашумевшие кадры, на которых солдаты принимают младенца из рук у кого-то в толпе, поднимают его на стену и уносят в глубь аэропорта, передает РИА «Новости».

«Родитель попросил морских пехотинцев помочь заболевшему ребенку. Морпех, который, как вы видели, перегнулся через стену, забрал ребенка в норвежский госпиталь, который действует в аэропорту. Они оказали ребенку медицинскую помощь и вернули отцу», – сказал он.

Поступок военных он назвал «гуманным актом сострадания».

Ранее в Сети появились кадры, на которых афганец передает своего ребенка американским солдатам.

Heart Broken video from #kabulairport

A mother risks her life & gives her child to #USA soldiers so that hr child can be removed fm the country & her life can be saved fm the #Talibans

She may never see hr baby again yet she doesn't care #Afghanistan

#afghanistanwomen pic.twitter.com/4OfoJiU5DL — ARMED/FORCES (@ARMEDFO20459719) August 20, 2021

Напомним, боевики вошли в Кабул практически без сопротивления и объявили о полном контроле над страной. Руководство «Талибана» (запрещено в России) начало консультации по формированию «инклюзивного исламского правительства».

Давка и паника произошли в аэропорту Кабула на следующий день. Афганские СМИ распространили кадры, на которых видно, как с американского транспортного самолета, вылетающего из Кабула, падают люди – предположительно, афганцы, которые пытались бежать, зацепившись за шасси.

Также, по данным Politico, после приземления самолета C-17, улетевшего из Кабула, в шасси были найдены человеческие останки. Погибший привязал себя к обтекателю в надежде сбежать из республики.

Позже выяснилось, талибы заблокировали доступ в аэропорт Кабула для афганцев.

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