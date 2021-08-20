Украинские военные получили партию новых неуправляемых ракет Минобороны решило продемонстрировать НАТО силу «русского медведя» 20 августа 2021, 22:38 Текст: Антон Антонов

Стратегические учения «Запад–2021» продемонстрируют странам НАТО, что не стоит беспокоить «русского медведя», заявил замглавы Минобороны России Андрей Картаполов. Оценивая военную активность НАТО в Европе, он заявил, что Москве показывают существование проекции военной угрозы. «Чтобы мы это чувствовали и понимали», – сказал он, отметив, что Россия «готова к этим намекам». Как заявил Картаполов, в ходе учений на территории России и Белоруссии Западу «еще раз попытаются показать, что не нужно этого делать, не нужно беспокоить русского медведя», передает РИА «Новости». Напомним, стратегические командно-штабные учения «Запад–2021» пройдут на территории России и Белоруссии в сентябре. Белоруссия озвучила сценарий учений «Запад–2021». В учениях будет задействовано около 200 тыс. военнослужащих, около 80 единиц авиатехники и 15 кораблей.

Индия срочно закупает у России новые автоматы 20 августа 2021, 17:22

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Текст: Вера Басилая

Россия и Индия подписали соглашение о немедленной закупке 70 тыс. автоматов последней серии AK-200, поставка оружия начнется в ноябре этого года. Контракт был подписан между индийским министерством обороны и российскими представителями в присутствии официальных лиц из Indo-Russia Rifles Pvt Ltd – фирмы по производству винтовок, которая возглавит местное производство автоматов АК в Индии. Ожидается, что эти винтовки начнут поступать в страну с ноября этого года, пишет ThePrint. Предполагается, что они заменят 5,56 × 45 мм винтовки INSAS (Indian Small Arms System), которые в настоящее время используются в армии, флоте и ВВС, помимо других сил безопасности, и станут опорой вооруженных сил на долгие годы. В вооруженных силах Индии также используются американские винтовки SIG716 под патрон 7,62 × 51 мм, которые были закуплены армией в ускоренном порядке. Передовая пехота будет оснащена ЗИГ, а остальные – АК-203. Обе страны работают над более крупным проектом по совместному производству 6 млн винтовок АК-203 в Индии. Ранее стало известно, что АК-203 решили сделать основным штурмовым оружием индийской армии. Напомним, в августе посол южноазиатской республики в России Бала Венкатеш Варма заявил, что Индия в скором времени ожидает «очень позитивных сдвигов» в вопросе запуска производства на ее территории российских автоматов АК-203, которые будут поставляться в том числе для нужд индийской армии. Эксперт объяснил отказ Испании пустить корабли ВМФ России в Сеуту 20 августа 2021, 13:16

Фото: Павел Львов/РИА Новости

Текст: Наталья Макарова

«Испанцы и пять-семь лет назад не давали нам возможности осуществить демонстрацию флага. Но сейчас ситуация особая», – сказал газете ВЗГЛЯД капитан первого ранга запаса Михаил Ненашев. Так он прокомментировал отказ Испании разрешить кораблям ВМФ России заход в порт Сеута, при этом стоянка была заранее согласована с испанскими властями. «С технической точки зрения то, что испанские власти не разрешили стоянку в порту Сеута на африканском побережье, не скажется на морском походе отряда наших кораблей по Средиземноморью. Отряд кораблей всегда включает вспомогательные суда, которые способны во время переходов заправить корабли и водой, и топливом. Кроме того, для заправки в данном районе Средиземноморья корабли могут зайти в Алжир», – отметил капитан первого ранга запаса, председатель Общероссийского движения поддержки флота Михаил Ненашев. Но, добавил эксперт, сам по себе заход в Сеуту был бы демонстрацией российского флага и намерений Москвы политически взаимодействовать со всеми странами Средиземноморья, в том числе в борьбе с терроризмом и нелегальной миграцией. «Но проблема в том, что испанские власти сами себе не хозяева. Им подсказывают решения из штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. А в целом всем дирижируют американцы», – убежден Ненашев. «Испанцы и пять-семь лет назад не давали нам возможности осуществить демонстрацию флага», – напомнил собеседник. Но сейчас, отметил он, ситуация особая – США, чья репутация в мире пошатнулась после бегства американских войск из Афганистана, будут особенно рьяно демонстрировать эффективность в «противодействии российским провокациям». Со своей стороны, истерию подстегивают британцы – подогревая опасения по поводу того, что россияне во время стоянки в Сеуте якобы могут узнать некие секреты с британской базы ВМС в Гибралтаре, отметил Ненашев. «Я сам неоднократно ходил на кораблях через Гибралтар, и могу сказать – там нет никаких секретов, все видно как на ладони», – подчеркнул капитан первого ранга запаса. МИД Испании не разрешил российским военным кораблям стоянку в порту Сеута – испанском анклаве на африканском побережье Средиземного моря. Как сообщает мадридское издание El Pais, российская сторона запрашивала разрешение для стоянки в Сеуте с 18 по 20 августа для большого противолодочного корабля (БПК) «Вице-адмирал Кулаков» и буксира «Алтай». По имеющимся у El Pais сведениям, испанское Минобороны не увидело никаких препятствий для выдачи разрешения, однако МИД страны дополнительно запросил Москву о конечной цели похода, передает РИА «Новости». Издание полагает, что МИД Испании таким образом хотел избежать какой-либо конфликтной ситуации, связанной с маршрутом российских кораблей. Не получив ответа, внешнеполитическое ведомство Испании отклонило заявку, говорится в статье. В материале делается акцент на политическом характере этого решения, на которое в первую очередь оказала влияние позиция Мадрида как будущего организатора саммита НАТО весной 2022 года. Ранее сообщалось, что власти Испании оказались в замешательстве из-за запроса флота России на дозаправку в Сеуте. Мадридский журналист Игнасио Рейес, специализирующийся на военной тематике, в беседе с DW напомнил, что корабли ВМФ России останавливались в Сеуте в последние десятилетия довольно регулярно. Эти заходы вызывали в последние годы критику со стороны союзников Испании по НАТО и Евросоюзу – в частности Европарламент просил правительство Испании разъяснить, как «гостеприимство» по отношению к военным кораблям согласуется с антироссийскими санкциями ЕС. Кроме того, отмечает DW, несогласие с заходом российских кораблей неоднократно высказывала Британия – Лондон указывал, что испанская Сеута находится недалеко от базы британских ВМС в Гибралтаре. По мнению Лондона, российский флот может использовать свою стоянку для сбора информации об этой стратегически важной базе. Испания запретила российским кораблям стоянку в порту Сеуты 20 августа 2021, 07:37

Фото: vk.com/mil

Текст: Дмитрий Зубарев

МИД Испании не разрешил российским военным кораблям стоянку в порту Сеуты на северном побережье Африки, сообщает El Pais. Как сообщается в статье, российская сторона запрашивала разрешение для стоянки в Сеуте с 18 по 20 августа для большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» и буксира «Алтай». По имеющимся у издания сведениям, испанское министерство обороны не увидело никаких препятствий для выдачи разрешения, однако МИД страны дополнительно запросил Москву о конечной цели похода, передает РИА «Новости». Издание полагает, что МИД Испании таким образом хотел избежать какой-либо конфликтной ситуации, связанной с маршрутом российских кораблей. Не получив ответа, внешнеполитическое ведомство Испании отклонило заявку, говорится в статье. В материале говорится о политическом характере этого решения, на которое в первую очередь оказала влияние позиция Мадрида как будущего организатора саммита НАТО весной 2022 года. Ранее сообщалось, что власти Испании оказались в замешательстве из-за запроса флота России на дозаправку в Сеуте. Началось проектирование российского тяжелого ударного БПЛА «Гром» 20 августа 2021, 07:49 Текст: Дмитрий Зубарев

Российская компания «Кронштадт» начала эскизное проектирование тяжелого ударного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) «Гром», сообщил генеральный директор компании Сергей Богатиков в преддверии форума «Армия-2021». «Гром» находится на этапе эскизного проекта, идет его проработка», – передает РИА «Новости» ответ Богатикова на вопрос об этапе работы над аппаратом. Говоря о возможности выполнения «Громом» боевых задач в паре с пилотируемым самолетом, генеральный директор компании сообщил, что «прорабатываются различные варианты исполнения («Грома»)». Концепт беспилотника «Гром» был впервые представлен в рамках форума «Армия-2020». Тогда отмечалось, что масса аппарата должна составить семь тонн, вес боевой нагрузки – две тонны. Также заявлялось, что БПЛА сможет нести авиационные средства поражения различного класса, например, авиационные управляемые ракеты Х-38МЛ или корректируемые бомбы КАБ-500С. Максимальная скорость будущего аппарата была указана на уровне 1000 км/ч. Ранее в России решили выпускать ударные беспилотники на экспорт. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Блинкен обсудил ситуацию в Афганистане с генсеком НАТО 20 августа 2021, 03:57

Фото: Frederic Sierakowski/

Keystone Press Agency/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Госсекретарь США Энтони Блинкен и генсек НАТО Йенс Столтенберг в четверг обсудили по телефону ситуацию в Афганистане и посвященную этой теме онлайн-встречу министров иностранных дел альянса, сообщила пресс-служба Госдепартамента. «Эта встреча соберет союзников для обсуждения событий в Афганистане и усилий НАТО по обеспечению безопасной и упорядоченной эвакуации <…>. Госсекретарь и генсек подчеркнули, что тесная координация с нашими союзниками и партнерами имеет важнейшее значение в этом деле, а также в планировании дальнейшего пути НАТО <…> [касательно] Афганистана», – приводит текст сообщения пресс-службы ТАСС. Накануне бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер назвал итоги операции в Афганистане катастрофой для США и НАТО. Во вторник президент Чехии Милош Земан усомнился в необходимости существования НАТО после «драматического» провала в Афганистане. В минувшее воскресенье талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день запрещенное в России террористическое движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. Всех американских дипломатов эвакуировали из посольства США и вертолетами доставили в аэропорт Кабула. Перед эвакуацией дипломатам США пришлось сжечь американские флаги. Бывший президент США Дональд Трамп обвинил Байдена в бегстве ВС США из Афганистана и одном из величайших поражений в истории. В Конгрессе США события в Афганистане назвали «капитуляцией Америки». Глава МИД Сергей Лавров констатировал провал США в Афганистане, а сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США миру. В российском МИДе поставили провал НАТО в Афганистане в один ряд с Югославией и Ливией. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Первая советская АПЛ ушла из Мурманска на вечную стоянку в Кронштадт 20 августа 2021, 10:33 Текст: Дмитрий Зубарев

Первая советская атомная подводная лодка (АПЛ) К-3 «Ленинский комсомол» отправилась с завода в Мурманской области в Кронштадт, где она встанет на вечную стоянку в Музее военно-морской славы, сообщили в пресс-службе судоремонтного завода (СРЗ) «Нерпа». Подлодку готовили к транспортировке и производили постановку на стапель-палубу плавдока «Свияга» в Снежногорске на «Нерпе». «АПЛ К-3 ушла от заводского причала и в течение нескольких дней возьмет курс на Балтику. Завод завершил все работы по обеспечению безопасности во время движения по внутренним путям Беломоро-Балтийского канала», – сообщил источник РИА «Новости», добавив, что межфлотский переход до Кронштадта продлится от 10 до 14 суток. На борту АПЛ «Ленинский комсомол» в сентябре 1967 года произошла трагедия на 56-е сутки похода при возвращении субмарины в подводном положении с боевой службы. В 1-м отсеке вспыхнул пожар. Командир второго отсека капитан-лейтенант Анатолий Маляр принял единственное верное решение и закрыл изнутри переборочную дверь между 2-м и 3-м отсеками, остановив распространение огня, чем спас лодку от гибели. Жертвами трагедии стали 39 человек. Напомним, в 2015 году сообщалось, что первую советскую атомную подлодку решено превратить в музей. Способные возвращаться на самолет-носитель дроны начали разрабатывать в России 20 августа 2021, 09:21 Текст: Дмитрий Зубарев

Российская компания «Кронштадт» разрабатывает беспилотные летательные аппараты с воздушным стартом, которые смогут возвращаться на самолет-носитель, сообщил гендиректор компании Сергей Богатиков в преддверии форума «Армия-2021». «Да, мы прорабатываем такой вариант», – передает РИА «Новости» ответ Богатикова на вопрос о создании системы возврата дронов из состава системы «Молния» на самолет-носитель. При этом глава компании уточнил, что не все типы беспилотников из состава системы можно будет вернуть на самолет, с которого их запустили. «Надо понимать, что исполнение аппаратов из состава «Молнии» может быть в нескольких версиях – разведывательные, ударные и дроны радиоэлектронной борьбы. Возвращение разведывательных аппаратов и беспилотников РЭБ подразумевается, ударных – очевидно нет, так как их возвращать будет просто опасно, даже если они не были реализованы по каким-то целям», – сказал гендиректор. «Кронштадт» разрабатывает беспилотный комплекс группового применения «Молния». В качестве одного из базовых самолетов-носителей дронов системы рассматривается тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76. Ранее Су-57 решили доработать для управления группой беспилотников. Особый батальон решили создать в Белоруссии перед учениями «Запад-2021» 20 августа 2021, 11:51 Текст: Дмитрий Зубарев

Отдельный стрелковый батальон территориальных войск создадут в юго-западной области Белоруссии в рамках подготовки к совместным стратегическим учениям белорусских и российских вооруженных сил «Запад-2021», сообщило минобороны республики. «В рамках подготовки территориальных войск к совместному стратегическому учению вооруженных сил Беларуси и России «Запад-2021» с 20 августа 2021 осуществляется формирование отдельного стрелкового батальона территориальных войск Барановичского района Брестской области», – передает РИА «Новости» сообщение министерства. Отмечается, что с военнообязанными проведут занятия по обращению со стрелковым оружием и другим вооружением территориальных войск, выполнению инженерных мероприятий, оказанию медицинской помощи и порядку выполнения задач территориальной обороны. Согласно сообщению, в ходе учений военнообязанные будут отрабатывать задачи по противодействию незаконным вооруженным формированиям и диверсионно-разведывательным группам, выполнению боевых задач с соединениями и воинскими частями сухопутных войск, подготовке и ведению обороны населенного пункта. Стратегические командно-штабные учения «Запад-2021» пройдут на территории России и Белоруссии в сентябре. В рамках маневров будет проверена готовность вооруженных сил двух стран к защите Союзного государства. Ранее Белоруссия озвучила сценарий учений «Запад-2021». Лукашенко исключил прекращение давления Запада на Белоруссию 20 августа 2021, 14:41 Текст: Евгения Шестак

Запад никогда не прекратит давление и закулисную войну против Минска, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко, призвав силовиков не расслабляться. «Закулисная война против Белоруссии со стороны так называемого коллективного Запада никогда не прекращалась и не прекратится. Вы это знаете не хуже меня, потому что полностью вовлечены в события, которые происходят после августовских-сентябрьских событий прошлого года», – цитирует БелТА Лукашенко. По его словам, Белоруссии казалось «ну все – победили, дальше будет спокойно». «А нет, ничего подобного», – сказал он. Ранее Лукашенко заявил, что Минск готов к диалогу со всеми странами, однако у республики есть чем ответить тем, кто «играет мускулами» на Западе. До этого Лукашенко назвал санкции Запада шантажом в международном масштабе. Также он указывал, что данные меры представляют собой бесцеремонные попытки устранить экономических конкурентов и «наложить лапу» на ресурсы России и Белоруссии. Шойгу предложил «оцифровать» российские военкоматы 20 августа 2021, 14:58 Текст: Алексей Дегтярев

Обновление военных комиссариатов, в том числе внедрение в них IT-технологий, сможет качественно улучшить обслуживание более 40% населения страны, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу на селекторном совещании. «По нашим расчетам, реализация намеченных планов позволит обеспечить комфортное обслуживание для более чем 40% населения страны», – цитирует Шойгу РИА «Новости». Он добавил, что особенно важно дать возможность людям во время пандемии получать услуги в электронном виде. В ходе совещания министр предложил определить меры по более эффективному использованию данных военкоматов и информационных ресурсов регионов для подготовке к военной службе и призыву. Также Шойгу предложил руководителям регионов за два месяца заключить соглашения для реализации проекта по внедрению современных IT-технологий. «Для реализации такого масштабного проекта предлагаю консолидировать усилия министерства обороны и субъектов Федерации и в течение ближайших двух месяцев заключить соответствующие соглашения», – сказал он. Эти соглашения уже подписаны более чем с 10 регионами. «Как показало обсуждение, основные усилия необходимо сосредоточить на внедрении в повседневную деятельность военкоматов современных цифровых технологий», – добавил министр. Работа в этом направлении призвана повысить качество выполнения задач, которые стоят перед учреждениями. Подобная работа уже проводится в Подмосковье, указал он. В совещании принимают участие главы регионов, заместители главы военного ведомства, командующие войсками военных округов и Северным флотом. В июле Шойгу поставил задачу сократить сроки постановки на воинский учет в военных комиссариатах. Украинские военные получили партию новых неуправляемых ракет 20 августа 2021, 20:53 Текст: Алексей Дегтярев

Украинский производитель ракет «Артем» (входит в «Укроборонпром») досрочно поставил воздушным силам ВСУ неуправляемые авиационные ракеты РС-80. «Государственная акционерная холдинговая компания (ГАХК) «Артем», которая входит в состав Укроборонпрома, отгрузила Воздушным силам ВСУ партию неуправляемых авиационных ракет РС-80. Таким образом, предприятие досрочно выполнило государственный оборонный заказ», – цитирует сообщение предприятия РИА «Новости». Там пояснили, что ракеты спроектированы КБ «Артем» для вооружения ударных и специальных вертолетов и боевых самолетов штурмовой, истребительной и бомбардировочной авиации ВСУ. «Ракеты способны пробивать 400 миллиметров брони по дальности запуска в 1,3 ­– 5 тыс. метров. Дальность поражения воздушных целей – до четырех километров, наземных – до семи километров», – указали в «Артеме». Эти ракеты предназначены для уничтожения живой силы противника, бронетехники, фортификаций и других целей. Для эффективного поражения ракеты оборудовали разными боевыми частями и детонаторами. «Оснащение ракеты пучково-осколочной боевой частью с программируемым взрывателем позволит осуществлять подрыв непосредственно в воздухе в нескольких метрах от цели, что значительно повышает эффективность поражения. Эта модификация разработана для борьбы с беспилотниками в составе зенитных ракетных комплексов. Также РС-80 может оснащаться кумулятивной боевой частью для уничтожения бронетехники противника. Неуправляемая авиационная ракета РС-80 поставлена на вооружение ВСУ», – отметили там. В июле минобороны Украины сообщало о проведении успешных испытаний нового реактивного снаряда для модернизированной системы залпового огня БМ «Верба». «Ремдизель» решил показать на «Армии-2021» новые модификации «Тайфун-ВДВ» 20 августа 2021, 12:13 Текст: Дмитрий Зубарев

Одно из крупнейших предприятий российского ОПК «Ремдизель» представит на Международном военно-техническом форуме «Армия-2021» варианты колесной бронетехники, среди которых будут новые модификации защищенных автомобилей К-4386 «Тайфун-ВДВ», сообщает министерство промышленности и торговли Татарстана. «В этом году компания предлагает проследить за эволюцией развития семейства защищенных автомобилей К-4386 «Тайфун-ВДВ», некоторые модификации будут продемонстрированы впервые. Новые варианты бронемашин планируется представить в ходе отдельной презентации», – передает ТАСС сообщение ведомства. Также будут представлены модернизированный гусеничный тягач и грузовой автомобиль двойного назначения «Мустанг». Как отмечает главный конструктор предприятия Игорь Зарахович, техника компании позволяет выполнить боевую задачу в сложных условиях, а также сохранить жизнь экипажа в случае поражения техники. Ранее ВДВ получили новейшие броневики «Тайфун-ВДВ». Тральщик «Георгий Курбатов» вошел в состав ВМФ России 20 августа 2021, 14:19 Текст: Дмитрий Зубарев

Корабль противоминной обороны (ПМО) «Георгий Курбатов» вошел в состав флота, торжественная церемония первого подъема военно-морского флага прошла в Балтийске, сообщили в пресс-службе флота. «20 августа в полдень в Балтийске состоялся торжественный ритуал первого подъема Военно-морского флага Российской Федерации на новейшем корабле ПМО «Георгий Курбатов» проекта 12700, построенном для ВМФ на судостроительном заводе «Средне-Невский судостроительный завод», – передает ТАСС сообщение пресс-службы. «Георгий Курбатов» пополнил минно-тральные силы ВМФ России в рамках программы по их переоснащению. В церемонии приняли участие начальник штаба Балтийского флота вице-адмирал Сергей Липилин, генеральный директор Средне-Невского судостроительного завода Владимир Середохо, главный советник президента Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) по военному кораблестроению Виктор Чирков, военнослужащие Балтийской военно-морской базы, личный состав нового корабля. «Георгий Курбатов» войдет в состав 68-й бригады охраны водного района Черноморского флота. В пресс-службе отметили, что новый корабль ПМО успешно выполнил весь комплекс испытаний, в том числе государственных, в морских полигонах Балтийского флота. Из Балтийска корабль отправится к месту постоянного базирования, сказали в пресс-службе, не уточняя дату начала межфлотского перехода. Корабли ПМО проекта 12700 предназначены для борьбы с морскими минами, в том числе и с новыми так называемыми умными морскими минами, которые корабли этого проекта способны обнаружить как в воде морских акваторий, так и в морском грунте, не входя в опасную зону. Для борьбы с минами они могут применять различные виды тралов, а также телеуправляемые и автономные необитаемые подводные аппараты.

Водоизмещение корабля составляет 890 тонн, длина – 61 метр, ширина – 10 метров, скорость хода при полном водоизмещении – 16,5 узла, экипаж – свыше 40 человек. Корабль обладает высокой маневренностью за счет применения эффективного комплекса различных подруливающих устройств. Корабли ПМО данного проекта имеют самый большой в мире корпус из монолитного стеклопластика, сформированный методом вакуумной инфузии. «Георгий Курбатов» был заложен весной 2015 года. Первоначально спуск этого корабля на воду был намечен на 2016 год, однако позднее его перенесли на 2018 год. Задержка строительства тральщика связана с пожаром, который произошел в начале июня 2016 года. По данным спасателей, горела внутренняя обшивка корабля на площади 600 квадратных метров. Напомним, в сентябре 2020 года тральщик «Георгий Курбатов» спустили на воду в Петербурге. «Рособоронэкспорт» анонсировал более десяти контрактов на «Армии-2021» 20 августа 2021, 14:39 Текст: Дмитрий Зубарев

«Рособоронэкспорт» (входит в госкорпорацию «Ростех») планирует заключить более десяти контрактов с иностранными заказчиками в ходе Международного военно-технического форума «Армия-2021», сообщили в пресс-службе компании. «В планах «Рособоронэкспорта» на «Армию-2021» провести более 70 переговоров с нашими иностранными партнерами. По итогам некоторых из них планируем подписать более десяти контрактных документов. В результате существенно увеличим портфель заказов компании, который на сегодняшний день превышает 52 млрд долларов, и обеспечим загрузку экспортными заказами российские предприятия промышленности», – передает РИА «Новости» слова генерального директора «Рособоронэкспорта» Александра Михеева. Как сообщили в пресс-службе, на форуме ожидаются представители около 150 стран. «Форум «Армия» видится «Рособоронэкспортом» как основная площадка с возможностью демонстрации иностранным заказчикам широчайшей линейки российской продукции для всех видов вооруженных сил и родов войск, а также средств для спецподразделений и полиции, – добавил Михеев. – Покажем технику и вооружение для сухопутных войск, авиацию, новейшие высокоточные средства поражения для них, средства ПВО и РЭБ. Много заявок на демонстрацию военно-морской техники, которой на «Армии» в этом году посвящен отдельный кластер». Форум «Армия-2021» пройдет в подмосковной Кубинке с 22 по 28 августа. Ранее «Ремдизель» решил показать на «Армии-2021» новые модификации «Тайфун-ВДВ». На форуме «Армия – 2021» покажут более 200 единиц вооружения и техники 20 августа 2021, 15:28 Текст: Алина Назарова

Гостям форума «Армия – 2021», который пройдет в Кронштадте на территории филиала парка «Патриот» с 26 по 28 августа, представят свыше 200 образцов различного вооружения и техники, сообщил командующий войсками Западного военного округа (ЗВО) генерал-полковник Александр Журавлев. «Всего для гостей форума «Армия – 2021» будет представлено более 200 образцов вооружения и военной техники войск Западного военного округа», – сказал он, передает ТАСС. Командующий отметил, что посетители форума смогут увидеть береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион», пусковую установку оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер», зенитную ракетную систему С-400 «Триумф», зенитный ракетный комплекс «Тор», зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь С-1», а также бронеавтомобили «Тайфун» и «Тигр». Кроме того, на форуме также покажут боевые и учебные плавсредства, в том числе корвет «Сообразительный», малый ракетный корабль «Зеленый дол», вооруженный высокоточными ракетами «Калибр», малый противолодочный корабль «Зеленодольск», учебный корабль «Перекоп», а также океанографическое исследовательское судно «Адмирал Владимирский» и ряд противодиверсионных, водолазных и патрульных катеров. Эти корабли покажут на статическом показе. В динамическом показе зрители смогут увидеть прохождение больших гидрографических катеров, а также имитацию различных ситуаций. «Экипаж базового тральщика «Иван Хенов» продемонстрирует траление акватории гавани и подрыв плавающей мины. Огневые возможности покажут экипажи катеров типа «Раптор» и быстроходных лодок. Вашему вниманию также будет представлен эпизод по оказанию помощи условно аварийному кораблю с тушением пожара на борту», – отметил Журавлев.