Слуцкий пообещал Британии ответные меры из-за санкций по делу Навального

Москва предпримет ответные меры на санкции Великобритании против семи россиян по делу блогера Алексея Навального, сообщил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

По его мнению, санкции Великобритании против семи россиян по «делу Навального» – еще один акт в постановке «highly likely», передает РИА «Новости».

«Лондон продолжает поддерживать градус провокации имени берлинского пациента, несмотря на то, что внятных доказательств его т.н. отравления так и не было предоставлено ни российской стороне, ни мировому сообществу», – заявил Слуцкий.

Он отметил, что это еще один деструктивный шаг к полнейшей деградации российско-британских отношений, и «ответные меры Москвы не заставят себя ждать».

В пятницу власти Великобритании ввели санкции в отношении семи сотрудников ФСБ, которых считают причастными к инциденту с блогером Алексеем Навальным.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что немецкой стороне следует опубликовать видеозапись отбора биопроб у Навального специалистами ОЗХО. Она напомнила о нашумевшей истории с якобы «технической ошибкой» в докладе ОЗХО относительно даты направления в Берлин спецмиссии организации для забора биоматериала Навального в берлинской клинике «Шаритэ». В свою очередь европейские эксперты, комментируя скандал с нестыковками в докладе ОЗХО по делу Навального, заявили, что главной целью операции, связанной с прошлогодним якобы имевшем место отравлением блогера, была дискредитация России и прекращение строительства «Северного потока – 2». По их мнению, после того как газопровод будет завершен, таких эпизодов станет меньше.

В августе 2020 года Навальный был направлен на лечение в берлинскую клинику. На Западе утверждают, что блогер был якобы отравлен в России. ОЗХО заявила, что в анализах Навального было обнаружено вещество, аналогичное яду из группы «Новичок», но не значившееся в списках запрещенных. При этом информацию скрывают как власти Германии, даже в ответ на официальные запросы Москвы, так и сами участники этой истории. В то же время европейские политики указывали, что Россия сделала все для спасения Навального. Немецкие СМИ подчеркнули, что блогер выжил благодаря действиям пилотов самолета Томск – Москва, которые совершили экстренную посадку, и врачей омской клиники.