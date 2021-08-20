Выборы-2021: КПРФ остается без Грудинина, «Единая Россия» борется с русофобами Партия пенсионеров составит дорожную карту долголетия Рейтинг «Единой России» поднялся до максимальных значений за месяц 20 августа 2021, 12:18 Текст: Алина Назарова

Рейтинг партии «Единая Россия», согласно результатам опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ), поднялся до максимальных значений за месяц и составил 30%. ФОМ представил результаты опроса «ФОМнибус», проведенного 13-15 августа в 207 населенных пунктах 73 субъектов России среди 3 тыс. респондентов. Статистическая погрешность не превышает 2,5%. Согласно опубликованным данным, рейтинг партии «Единая Россия» составил 30% – это максимальное значение за август. В то же время рейтинг КПРФ составил 13%, ЛДПР – 10%, рейтинг партии «Справедливая Россия – За правду» – 6%. Исходя из социологических исследований рейтингов партий и ситуации в одномандатных округах, руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков прогнозирует, что распределение мест в новой Госдуме принципиально не изменится. «Единая Россия» по итогам выборов получит 305 мест в Госдуме, КПРФ – 62 мандата, ЛДПР – 40, «Справедливая Россия» – 33 места. Остальные партии и самовыдвиженцы могут получить по одному – два места. Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они пройдут в течение трех дней – 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов России (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.

Кандидат в Госдуму от КПРФ стал лидером по расходам на зарубежную недвижимость 18 августа 2021, 14:01 Кандидат от партии КПРФ и депутат Госдумы VII созыва Владимир Блоцкий потратил на зарубежную недвижимость более 100 млн рублей, он владеет домом в Великобритании площадью 312 кв. метров. Дом и земельный участок в 1050 кв. метров в королевстве обошелся ему в 2013 году в 102,8 млн рублей. Сумма общего дохода кандидата и его супруги за три последних года, предшествующих приобретению имущества, составила 117,2 млн рублей, передает «Дождь». В 2021 году Блоцкий стал 47-м в рейтинге госслужащих с самыми высокими доходами, по данным Forbes. С начала 2000-х Блоцкий занимался бизнесом в сфере рыбной промышленности. Согласно информации о его доходах за 2020 год, он совладелец компаний «Треска Мурманск» и «Интерфарт», торгующих рыбой и морепродуктами. Блоцкий является соавтором законопроекта о снижении НДС на пресноводную форель и других проектов, связанных с рыболовством. Депутат также имеет долю в компании по торговле недвижимостью «Подмосковье», юрфирме «Современное право» и сельскохозяйственном предприятии «Лидер». Выборы-2021: Зюганов заступился за Бутину, в «Справедливой России» наметился раскол 19 августа 2021, 08:50 Текст: Анастасия Куликова

«Единая Россия» поставила точку в вопросе отмены принудительной вакцинации студентов. В одном из важнейших региональных отделений «Справедливой России» назревает раскол, а лидер КПРФ Геннадий Зюганов заступился за Марию Бутину перед коллегами по партии. «Нельзя ставить в зависимость от вакцинации использование инфраструктуры или включенность студентов и сотрудников в образовательную, исследовательскую, творческую, спортивную деятельность. Локальные акты университетов в этой части также являются недопустимыми», – сказал он. Несколько кандидатов в депутаты Госдумы и Заксобрания от свердловского регионального отделения «Справедливой России – За правду» написали руководителю фракции СР в Госдуме Сергею Миронову обращение, в котором обвинили местного лидера Андрея Кузнецова в лоббировании политических амбиций местного бизнесмена Армена Карапетяна и его родственников. По мнению авторов обращения, присутствие Карапетянов в предвыборных списках существенно снижает электоральную привлекательность партии. В связи с этим они попросили Миронова исключить из списка Карапетяна и его сына. В противном случае они снимут свои кандидатуры, что поставит под угрозу полноценное участие партии в выборах. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов отреагировал на инициативу одного из региональных отделений партии о снятии с выборов кандидата от «Единой России» Марии Бутиной. «Давайте разберемся внимательно. Я прошу Афонина (первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин) и наш штаб немедленно разобраться и доложить – посмотрим, что там происходит. Мы за то, чтобы рекламировать свою программу, а не судиться», – заявил Зюганов. Ранее на сайте кировского отделения коммунистов появилось сообщение о направлении запроса в Центризбирком с требованием проверить законность наличия у Бутиной иностранных счетов. Сама Бутина называет эти утверждения попыткой заработать политические очки. «Достойных способов добавить себе рейтинга у этой партии, видимо, не осталось», – цитирует Бутину RT. Кандидат отметила, что ее документы прошли надлежащую проверку в Центризбиркоме. Президент Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев убежден, что решение «Единой России» о добровольной вакцинации для студентов будет положительно воспринято молодежным электоратом партии. «Это решение найдет отклик особенно в молодежной среде, где сохраняется достаточно спорное отношение к вакцинации. Поэтому мы видим правильный политтехнологический ход», – считает Григорьев. На этом фоне скандал внутри «Справедливой России» может негативно повлиять на доверие избирателей. «Свердловские кандидаты предполагают, что наличие в списках «одиозных политиков», как они выразились, может нанести ущерб результатам. Поэтому их обращение к Миронову понятно, – отметил Григорьев. – Очевидно, что в этом регионе есть значительные проблемы». По мнению Григорьева, формально «Справедливая Россия – За правду» – единая партия, «но с идеологической точки зрения она существует в форме двух партий, каждая из которых действует в соответствии со своими представлениями о политике». Тем не менее «такая модель может дать какой-то результат, есть устранить противоречия на уровне регионов». В то же время политолог назвал «правильной» реакцию Зюганова на инициативу о снятии Бутиной с выборов. «Лидер КПРФ фактически заступился за Бутину. Это разумное поведение со стороны Геннадия Андреевича, ведь КПРФ имеет антиамериканскую позицию, а Мария Бутина – это человек, который несправедливо пострадал от судебной машины Соединенных Штатов. Нападки на нее, на мой взгляд, не воспринимались электоратам коммунистов позитивно», – указал Григорьев. При этом коммунисты никак не навредят репутации Бутиной, у которой «хорошие позиции в Кировской области», благодаря «активной работе», убежден политолог. Читайте новости и аналитику о выборах в Госдуму – 2021. В СФ зафиксировали попытки ряда стран ОБСЕ вмешаться в выборы в России 17 августа 2021, 18:07 Текст: Елена Мирошниченко

Со стороны ряда стран ОБСЕ фиксируются попытки вмешаться в ход парламентской избирательной кампании в России, заявил первый замглавы международного комитета СФ, руководитель рабочей группы комиссии Владимир Джабаров. «Комиссия фиксирует непрекращающиеся попытки вмешаться в ход парламентской избирательной кампании в России со стороны ряда стран-членов ОБСЕ», – заявил Джабаров, его слова приводятся в Telegram-канале комиссии СФ. По словам сенатора, значительная часть выпадов в адрес России «не имеет отношения ни к собственно процедуре голосования, ни к обеспечению избирательных прав граждан». «Практически ежедневно мы наблюдаем поток ничем не подкрепленных обвинений в адрес избирательного законодательства нашей страны и информационные атаки на ЦИК. Это позволяет говорить о заранее спланированных попытках дискредитировать голосование как таковое», – подчеркнул он. Джабаров назвал отказ БДИПЧ и ПА ОБСЕ направить в России наблюдательную миссию «спектаклем». По его мнению, отказ «был спланирован заранее, чтобы иметь возможность выступать с безосновательными оценками, ссылаясь на отсутствие наблюдателей». «Расцениваем это как коллективную попытку срыва непредвзятого освещения выборов на международном уровне. Именно в этом ключе будем рассматривать отсылки к отсутствию наблюдателей ОБСЕ в комментариях и заявлениях по итогам голосования», – подчеркнул политик. Он также предостерег «все иностранные государства от участия в любых формах вмешательства во внутренние дела нашей страны». «Успехом такие попытки не увенчаются, а лишь навредят отношениям между странами. Огульные обвинения относительно проведения выборов в высший законодательный орган Российской Федерации не могут не испортить парламентский диалог и приведут к еще большим проблемам в работе ОБСЕ», – сказал сенатор. Ранее директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин предупредил о подготовке Западом провокаций во время парламентских выборов в России в сентябре 2021 года и президентских выборов в 2024 году. Перед этим глава МИД Сергей Лавров обвинил Запад в ежедневных попытках вмешаться в дела России. Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Путин встретится с лидерами списка «Единой России» и посетит ее съезд 18 августа 2021, 21:58 Текст: Елена Мирошниченко

Президент России Владимир Путин встретится с представителями «Единой России» 22 августа, а 24 августа посетит вторую часть предвыборного съезда партии, рассказали источники, близкие к руководству партии, и источник в администрации президента. По сведениям «Коммерсанта», во встрече 22 августа примут участие «новые лица» партии, а также члены первой пятерки ее федерального списка: министр обороны Сергей Шойгу, глава МИДа Сергей Лавров, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, глава образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева и уполномоченный по правам детей Анна Кузнецова. По данным издания, окончательный сценарий встречи еще прорабатывается, но мероприятие 22 августа будет публичным. Путин 19 июня посетил первый этап предвыборного съезда «Единой России», на котором были выдвинуты кандидаты партии в депутаты Госдумы. Во второй части съезда единороссы планируют представить свою предвыборную программу. В Москве показали квартиры, которые смогут выиграть участники электронного голосования 19 августа 2021, 19:22

Фото: Андрей Никеричев/Агентство «Москва»

Текст: Елена Мирошниченко

Среди голосующих на сентябрьских выборах разыграют 100 машин и 20 квартир. Число тех, кто решил сделать выбор онлайн, приближается к миллиону. В эфире телеканала «Москва 24» показали одну из квартир, которая будет разыграна среди участников дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в рамках программы «Миллион призов – #ВыбираемВместе». В Агентстве городских новостей сообщается, что разыгрываемые квартиры находятся в разных районах Москвы, все они расположены в новых жилых комплексах, и в них предусмотрена чистовая отделка. Всего среди участников электронного голосования разыграют 100 машин и 20 квартир. Чтобы стать участником акции, необходимо записаться на онлайн-голосование до 23.59 мск 13 сентября, принять участие в электронном голосовании с 17 по 19 сентября и дождаться розыгрыша (ежедневно с 18 по 20 сентября). Следить за розыгрышем можно будет на телеканале «Москва 24», результаты также будут опубликованы на сайте ag-vmeste.ru. Всего в рамках акции будет разыграно свыше 250 тыс. призов, среди которых 10 тыс., 25 тыс., 50 тыс. и 100 тыс. баллов (один балл равен одному рублю). Эти баллы можно обменять на товары, представленные партнерами программы. Выборы в Госдуму восьмого созыва пройдут в единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней – 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов. В МИД обвинили НАТО в поддержке вбросов команды Навального для вмешательства в дела России 18 августа 2021, 21:41 Текст: Елена Мирошниченко

Страны НАТО подхватывают вбросы команды Алексея Навального для вмешательства в дела России, заявило министерство иностранных дел России. В МИД сообщили, что ряд западных государств напрямую, а также посредством подконтрольных информационных ресурсов и системных СМИ последовательно конструирует из Навального и его окружения образ организационного центра демократического протестного движения в России, передает РИА «Новости». «Соответствующие публичные комментарии регулярно озвучиваются по линии правительств и внешнеполитических ведомств различных стран НАТО, пресс-службы которых с готовностью подхватывают информационные вбросы «команды» блогера, стремящейся при подобной поддержке любыми способами удерживать его фигуру в новостной повестке в РФ и за рубежом с целью вмешательства во внутренние дела нашей страны, в том числе для оказания влияния на избирательную кампанию по выборам депутатов Государственной Думы», – сообщили в МИД России. Напомним, в августе Навальный отправился на лечение в берлинскую клинику. На Западе утверждают, что блогер был якобы отравлен в России. ОЗХО заявила, что в анализах блогера было обнаружено вещество, аналогичное яду из группы «Новичок», но не значившееся в списках запрещенных. При этом информацию скрывают как власти Германии, даже в ответ на официальные запросы Москвы, так и сами участники этой истории. В то же время европейские политики указывали, что Россия сделала все для спасения Навального. Немецкие СМИ подчеркнули, что блогер выжил благодаря действиям пилотов самолета Томск – Москва и врачей омской клиники, куда был доставлен Навальный. 18 января глава МИД Сергей Лавров заявил, что слова западных политиков о возвращении блогера Алексея Навального в Россию призваны отвлечь внимание от глубокого кризиса, в котором оказались их страны. Министр также заявил, что Германия прибегает к методам дипломатического хамства при общении с Россией по ситуации вокруг Алексея Навального, Москва в таком тоне разговаривать не будет. Отвечая на заявления Запада по поводу задержания в Шереметьево Алексея Навального, официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала зарубежным политикам уважать российские законы и заняться проблемами своих стран. Кроме того, она заявила, что ответы ФРГ на запросы России по ситуации вокруг инцидента с Навальным были получены, однако не содержали информации по сути вопроса. 17 января блогер вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево. 2 февраля суд заменил блогеру Алексею Навальному условный срок на реальный. Выборы в Госдуму восьмого созыва пройдут в единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней – 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов. Эксперт оценил поручения Мишустина по итогам визита в Хабаровский край 17 августа 2021, 18:20 Текст: Анастасия Куликова

«Радует, что принципиальные решения принимаются после того, как глава правительства лично приехал в регион, пообщался с простыми людьми, услышал их пожелания и лишь затем принял соответствующие решения», – заявил газете ВЗГЛЯД общественник Андрей Белоглазов. Так он комментировал публикацию поручений Михаила Мишустина по итогам рабочей поездки в Хабаровский край. «Во-первых, сам по себе визит премьер-министра и его поручения говорят о том, что он держит руку на пульсе и пытается помочь жителям региона конкретными делами. Например, это касается выделения ресурсов для завершения строительства детской больницы в Комсомольске-на-Амуре. Это проблемный, но очень важный объект, который на протяжении нескольких лет никак не могут достроить» – сказал член Общественной палаты Хабаровского края Андрей Белоглазов. «Также стоит отметить поддержку градообразующих судостроительных предприятий. Для любого жителя Хабаровского края важно иметь стабильную работу, гарантированный доход и развитую инфраструктуру. Поэтому поддержка того же Амурского судостроительного завода государственными заказами говорит о том, что сотрудники предприятия будут стабильно получать свою зарплату и получат уверенность в завтрашнем дне. Это важно для промышленного центра Хабаровского края», – добавил собеседник. «И, конечно же, каждого жителя Хабаровского края тревожит личный вопрос – возможность пользоваться подержанными праворульными автомобилями японского производства. Введение моратория на установку системы Эра-ГЛОНАСС – важнейшая для нас тема. Мы за последние десятилетия привыкли к японским автомобилям, пользуемся ими в повседневной жизни, поэтому для жителей региона такое решение – однозначный плюс», – считает эксперт. «Таким образом и сам визит, и поручения премьера в регионе оценивают позитивно. Радует, что принципиальные решения принимаются не просто в высоких кабинетах Москвы, а после того, как глава правительства лично приехал в регион, пообщался с простыми людьми, услышал их пожелания и лишь затем принял соответствующие решения. Это очень положительный момент», – заключил Белоглазов. Во вторник премьер-министр России Михаил Мишустин дал поручения по итогам рабочей поездки в Хабаровский край. Два поручения касаются завершения строительства детского больничного комплекса в Комсомольске-на-Амуре. Возводить здание начали еще в 2017 году, но из-за ошибок в проектной документации объект пришлось заморозить. Сейчас проектная документация доработана и прошла государственную экспертизу. Строительство и оснащение больницы планируется завершить к 1 сентября 2023 года, указано на сайте правительства. Еще одно поручение касается продления временного порядка ввоза на территорию России подержанных праворульных автомобилей без установки системы ЭРА-ГЛОНАСС. До 3 декабря 2021 года жителям Дальнего Востока разрешается ввозить по одному такому автомобилю в год для личного пользования. Теперь такой порядок будет продлен еще на один год – до 3 декабря 2022 года. Отдельный блок поручений посвящен вопросам модернизации и реконструкции Амурского судостроительного завода. Напомним, с 26 по 29 июля Мишустин побывал с рабочими поездками в регионах Дальневосточного и Сибирского федеральных округов – Иркутской и Сахалинской областях, а также в Хабаровском крае. В ходе командировок глава правительства посетил промышленные предприятия, социальные и инфраструктурные объекты, встретился с главами регионов, а также провел совещание по ликвидации последствий ЧС на Дальнем Востоке. Ранее эксперт Общероссийского народного фронта Павел Склянчук в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что «своим визитом в Хаюаровский край и встречей с Дегтяревым Мишустин символически закрепил достижения врио губернатора». «Теперь Дегтяреву есть с чем идти к избирателям в сентябре. В своей предвыборной повестке он делает акцент на крупные социальные проекты», – уверен политолог. Стало известно о расколе в свердловском региональном отделении «Справедливой России – за правду» 18 августа 2021, 16:40 Несколько кандидатов в депутаты Госдумы и Заксобрания от свердловского регионального отделения партии «Справедливая Россия – за правду» написали обращение лидеру партии Сергею Миронову, в котором обвинили областного лидера Андрея Кузнецова в лоббировании политических амбиций местного бизнесмена и его родственников. Речь идет о бывшем депутате Заксобрания Армене Карапетяне, полномочия которого депутаты прекратили досрочно по требованию прокуратуры. «По причинам, о которых мы можем только догадываться, в число кандидатов общеобластного списка попал Армен Карапетян – одиозный политик [...] Не самая лучшая репутация для «защитника народных интересов». В списках кандидатов присутствует и его сын Акоп Карапетян», – цитирует обращение Just media. По мнению авторов обращения, присутствие Карапетянов в предвыборных списках существенно снижает электоральную привлекательность партии. В связи с этим они просят Миронова лично вмешаться в ситуацию и исключить из списка Карапетяна и его сына. В противном случае они снимут свои кандидатуры. Обращение подписали пять человек, среди которых олимпийский чемпион по боксу Егор Мехонцев и бизнесвумен Мария Штань, занимавшаяся реконструкцией парка Зеленая роща в Екатеринбурге. Выборы-2021: Цифровой манифест «ЕР» и углеродный налог от «Зеленых» 18 августа 2021, 08:50 Текст: Анастасия Куликова

«Единая Россия» представила «Цифровой манифест» партии. «Зеленые» задумались о введении внутреннего углеродного налога для российских производителей, а КПРФ выступила с инициативой понизить возраст выхода на пенсию. На площадке штаба общественной поддержки «Единой России» приняли «Цифровой манифест». «Цифровизация должна опираться на три главных принципа – безопасность, свободу, развитие», – отметил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, замсекретаря Генсовета «Единой России» Александр Хинштейн. Для эффективной цифровизации населения, считают в ЕР, государству необходимо создать условия, чтобы каждый гражданин имел равные возможности доступа к цифровым сервисам. Также необходимо гарантировать соблюдение прав человека в интернете и законов всеми участниками процесса. Кроме того, не стоит забывать о безопасности и гарантиях соблюдения конституционных норм, в том числе – конфиденциальность персональных данных. Партия «Зеленые» предлагает обсудить введение углеродного налога для российских производителей, чтобы тратить деньги внутри страны на смягчение последствий изменения климата. Директор природоохранных программ «Зеленого патруля» Роман Пукалов заявил, что «расплывчатые цели и бюрократия ЕС заставляет нас усомниться в том, что углеродный налог пойдет на противодействия глобальным климатическим изменениям». В России, уверен активист, «нужно побуждать к экологичности всех производителей, к внедрению наилучших доступных технологий (НДТ)». «Существующие справочники по НДТ должны быть пересмотрены с учетом минимизации выбросов парниковых газов. Помимо вышеперечисленных целей, на средства углеродного налога должны активно высаживаться леса. Именно они и морской фитопланктон связывают углекислый газ, переводя его в биомассу, и удерживают воду», – указал Пукалов. В то же время группа депутатов фракции КПРФ во главе с ее лидером Геннадием Зюгановым и сенатор Василий Иконников внесли в Госдуму законопроект о снижении с 1 января 2022 года возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по старости. Документ размещен в электронной базе данных ГД. «Законопроект направлен на возвращение возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по старости, 60 и 55 лет (соответственно мужчинам и женщинам)», – говорится в пояснительной записке. По мнению коммунистов, вместо повышения пенсионного возраста в 2018 году необходимо было совершенствовать механизм финансового обеспечения страховой пенсионной системы. Например, путем пополнения ее за счет части налогов. Политолог Марат Баширов позитивно оценил ключевые положения «Цифрового манифеста» «Единой России. «Документ тезисно определяет важные направления, которые будут реализовываться в законотворческой работе», – заметил он. Однако, по его словам, болезненные темы манифеста нужно дополнить разъяснениями. «В частности, это касается темы искусственного интеллекта и якобы его ограничения. Депутат Александр Хинштейн уже заявил о том, что партия расширит текст манифеста в этой части», – отметил Баширов. Важно соблюдать права граждан, но вместе с тем не забывать, что цифровые технологии и искусственный интеллект – это то, что облегчает жизнь, заметил собеседник. «Поэтому надо не вводить ограничения, а продумывать как, например, государству защищать персональные данные граждан. У государства должны быть определенные ключи. Если речь идет о технологических платформах, то государство должно принимать участие в контроле и работе цифровых платформ», – добавил политолог. На этом фоне предложение «Зеленых» о введении внутреннего углеродного налога «выглядит глупо». «Складывается впечатление, что в партии не знают, как устроено налоговое законодательство. Уже есть достаточно жесткие ограничения для тех, кто работает в реальном секторе экономики. Также действуют отдельные правительственные программы», – напомнил Баширов. Инициатива партии похожа на предложение Европейского Союза по углеродному налогу. «Но у европейцев эта идея оформлена не так, как «Зеленые» собираются ее продвигать, – подчеркнул Баширов. – Поэтому предложение «Зеленых» – популизм. Партия идет на выборы, произнося то, в чем не слишком разбирается, еще и копирует свои идеи с Европейского Союза». При этом желание коммунистов снизить пенсионный возраст также является откровенно популистской. «У законопроекта КПРФ нет шансов на принятие, – указал профессор Финансового университета при правительстве России Олег Матвейчев. – Люди понимают, что эта тяжелая реформа понадобилась из-за того, что у нас ежегодно наблюдался дефицит средств в пенсионном фонде». Он напомнил, что «порядка 20% трудоспособного населения, получая зарплату в конверте, не отчисляли никакие деньги в Пенсионный фонд». «КПРФ известны эти цифры», – добавил политолог. По его мнению, в партии рассуждают так: «Народ, как дурак, не разбирается в цифрах. Сейчас мы наобещаем им, что все вернем, а они за нас проголосуют». «В этом прослеживается стиль коммунистов: когда они включают в свой избирательный список олигарха Павла Грудинина и рассказывают, что это председатель совхоза... Это как «плюй в глаза – скажут: божия роса». Исходя из этого циничного подхода, на дорогах появляются огромные плакаты с призывами отменить пенсионную реформу, а депутаты выступают подобными инициативами», – резюмировал Матвейчев. Читайте новости и аналитику о выборах в Госдуму – 2021. «Единая Россия» подготовила законопроект о запрете въезда в страну русофобам 19 августа 2021, 10:28 Текст: Алина Назарова

Депутаты от фракции «Единая Россия» разработали законопроект, запрещающий въезд в Россию иностранцам, проявившим ненависть или вражду к русскоязычному населению или же оскорбившим ветеранов Великой Отечественной войны, сообщил глава думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи, замсекретаря генсовета партии Александр Хинштейн. Документ стал ответом на возмутительные случаи проявления откровенной русофобии на постсоветском пространстве и предусматривает запрет на въезд в Россию иностранцев и лиц без гражданства по ряду оснований, говорится в сообщении на сайте «Единой России». «Если возбуждают ненависть, вражду, унижают людей по национальному, расовому, религиозному, языковому признаку; оскорбляют память защитников Отечества, унижают честь и достоинство ветеранов Великой Отечественной войны, оскверняют символы воинской славы России, уничтожают (повреждают) воинские захоронения, памятники, стелы, обелиски и другие мемориалы, увековечивающие память погибших при защите Отечества; распространяют заведомо ложные сведения о деятельности СССР в годы Великой Отечественной войны, о ветеранах ВОВ, пропагандируют, демонстрируют, изготавливают нацистскую или экстремистскую атрибутику (символику); а также отрицают факты, установленные приговором Нюренбергского трибунала, и одобряют преступления нацистов», – отметил Хинштейн. Он подчеркнул, что позиция парламентариев от «Единой России» предельна проста: «для русофобов и нацистских последователей – двери в страну должны быть плотно закрыты». «Впрочем, запрет на въезд – не означает индульгенцию. Каждая русофобская выходка должна получать адекватную правовую оценку со стороны властей тех государств, где такое происходит. Как раз об этом, в частности, министр иностранных дел Сергей Лавров говорил накануне со своими казахстанским и кыргызстанским коллегами», – сказал депутат. Изменения вносятся в Федеральный закон «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ»: в части расширения оснований для запрета въезда в Россию. МВД России, как уполномоченный орган, полностью поддерживает предложенную депутатами от «Единой России» концепцию, отметил Хинштейн. Ранее жителя Киргизии, напавшего на девушку за обращение на русском языке, водворили в СИЗО в Бишкеке. На этом фоне спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутаты предложили запретить въезд в Россию лицам, притесняющим русскоговорящих. «Единая Россия» и правительство разработали основные направления программы «Санитарный щит» 17 августа 2021, 19:25 Текст: Елена Мирошниченко

Программа «Санитарный щит» должна строиться на современной инфраструктуре – лабораториях, научных центрах, программных платформах для анализа и проектирования эпидемиологических моделей, заявил первый вице-спикер Совфеда, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак на круглом столе «Санитарный щит страны – безопасность для граждан». «Для эффективной борьбы с возможными новыми инфекциями нужен единый алгоритм действий всех уровней власти и слаженное взаимодействие всех служб. Если для этого понадобятся необходимые законодательные изменения, депутаты от «Единой России» готовы с Правительством их подготовить», – приводятся его слова на сайте партии. Новая программа включит несколько направлений – от обеспечения достаточного запаса средств индивидуальной защиты и эффективных тест-систем до создания в максимальное короткое время качественных вакцин. Создание «Санитарного щита» будет идти по нескольким направлениям, рассказала в свою очередь вице-премьер Татьяна Голикова. «Первое – своевременное и заблаговременное прогнозирование возможных эпидемий, ликвидация риска их завоза и распространения на территории страны. При этом очень важно, чтобы это происходило без закрытия границ. Мы предполагаем на всем внешнем периметре [установить] 241 пункт пропуска», – сообщила она. Одновременно, должна быть доступной быстрая диагностика инфекций для каждого жителя страны в любой ее точке. Также необходимо развивать лабораторную сеть: в каждом городе с населением от 100 тыс. человек должна действовать своя лаборатория. Зампред правительства отметила, что пандемия показала и необходимость подготовки медперсонала «другого качества». Речь идет о специалистах, которые занимаются вопросами эпидемиологической безопасности. Также нужно дать ответ на большой запрос россиян на «информацию о безопасности среды обитания». «Мы предлагаем сделать эту информацию понятной, доступной и сопроводить ее рекомендациями по защите здоровья. Еще одно важное направление, которое президент в послании обозначил, как инновационное, – это научная составляющая: разработка тестов – за четыре дня, вакцин – за четыре месяца», – отметила Голикова. Вице-премьер подчеркнула, что в ближайшие годы на создание принципиальной новой системы оказания медпомощи и выстраивания биологической безопасности будет направлено 30 млрд рублей. «Нам предстоит не только в рамках программы, но и в рамках закона о биологической безопасности, который подписал президент в конце прошлого года, переосмыслить ту работу, которая выстраивалась ранее. Мы должны быть готовы реагировать на потенциально новые угрозы», – отметила Татьяна Голикова. При этом «Санитарный щит» не должен создавать препятствий для коммуникаций и передвижений граждан, отметил Андрей Турчак. Он напомнил, что сейчас при въезде в ряд стран требуется сдавать по несколько ПЦР-тестов подряд. На пространстве Евразийского экономического союза, где активность россиян особенно интенсивна и важна, нужно обеспечить признание ПЦР-тестов сданных в России, а также полученных на Госуслугах QR-кодов. «Чтобы выезжающие из России граждане могли сдать один тест в аэропорту, а к моменту прибытия в государство ЕАЭС – имели бы уже признаваемый там QR-код. Готовы в случае вашей поддержки вместе с Роспотребнадзором выработать практические шаги по реализации данной инициативы», - сказал Андрей Турчак. Предложение поддержала главный государственный санитарный врач Анна Попова. По ее словам, программа «Санитарного щита» в целом будет способствовать укреплению сети государственных лабораторий, расширению доступности услуг для населения и формированию санитарной культуры. «Пандемия очень ярко показала, что скорость распространения инфекции сегодня – это скорость движения авиалайнера. Мы должны понимать, как возникают угрозы и как мы можем предупредить их завоз внутрь страны. Для этого во всех пунктах пропуска мы делаем возможной экспресс-диагностику», - сообщила она. Россия расширит сеть сотрудничающих лабораторий за пределами страны. Они сегодня есть в странах СНГ, в Дальнем Зарубежье. При этом важно обеспечить доступность лабораторных услуг для людей. «Должна быть снижена стоимость и скорость получения результатов анализов. Усиление лабораторных мощностей позволит нам расшифровывать любую неизвестную инфекцию за 24 часа. Мы поставили задачу разрабатывать тест-системы на неизвестную инфекцию за 4 дня. Чем быстрее научимся распознавать, тем меньше будет возможностей для распространения инфекции», - подчеркнула Анна Попова. О необходимости создания «щита» в сфере санитарной безопасности заявил Президент РФ Владимир Путин в ходе Послания. По его словам, в случае появления инфекции, такой же опасной, как коронавирус, Россия должна быть готова в течение четырех дней разработать собственные тест-системы, и в самое короткое время создать эффективную отечественную вакцину, после чего приступить к ее массовому производству. Также предполагается создание информационного ресурса, где граждане смогут получить достоверную информацию о состоянии окружающей среды и эпидемиологической обстановки. Турчак заявил, что «Санитарный щит» должен с одной стороны эффективно защищать от эпидемиологических угроз, а с другой – не создавать препятствий для коммуникаций и передвижений граждан. Он напомнил, что сейчас при въезде в ряд стран требуется сдавать по несколько ПЦР-тестов подряд. На пространстве Евразийского экономического союза, где активность россиян особенно интенсивна и важна, нужно обеспечить признание ПЦР-тестов сданных в России, а также полученных на Госуслугах QR-кодов, подчеркнул Турчак. «Чтобы выезжающие из России граждане могли сдать один тест в аэропорту, а к моменту прибытия в государство ЕАЭС – имели бы уже признаваемый там QR-код. Готовы в случае вашей поддержки вместе с Роспотребнадзором выработать практические шаги по реализации данной инициативы», – обратился он к вице-премьеру Татьяне Голиковой. Напомним, президент Владимир Путин в ходе обращения с посланием к Федеральному собранию заявил о необходимости создать в России мощный санитарный щит, который позволит организовать в стране полный цикл производства вакцин и лекарств, в том числе против вирусов, устойчивых к антибиотикам. МИД заявил о попытках извне подвернуть сомнению итог предстоящих выборов в России 17 августа 2021, 15:11 Текст: Наталья Ануфриева

Имеются основания полагать о готовящихся извне попытках подвергнуть сомнению результаты предстоящих выборов в России, заявил глава МИД Сергей Лавров. Лавров заявил в ходе встречи с преподавательским составом Калининградской области, что Москва продолжает работать со всеми ее партнерами, «исходя из того, что мы будем решать свои вопросы самостоятельно, без подсказок извне», передает РИА «Новости». «Это касается предстоящих выборов в Государственную думу, вы, наверное, уже слышали, что есть основания полагать о готовящихся попытках подвергнуть сомнению их результаты», – добавил он. Министр указал, что важен прежде всего результат, который основан на мнении народа России. «Наш народ сам даст оценку власти и сам определит свое развитие на дальнейший исторический период», – заключил он. Выборы в Госдуму восьмого созыва пройдут в единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней – 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов. Ранее в Совфеде заявили о подготовке Западом почвы для массовых беспорядков после выборов. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В СФ сочли достаточным законодательство по невмешательству в дела России 17 августа 2021, 15:32 Текст: Наталья Ануфриева

Сенаторы считают достаточным законодательство о противодействии вмешательству в дела России, такого же мнения придерживаются в Генпрокуратуре, Госдуме и ЦИК, заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов. Во вторник на площадке МИД прошла встреча сенаторской комиссии, представителей министерства, ЦИК и послов стран ОБСЕ, передает РИА «Новости». «Был вопрос, какие новые законы мы собираемся принимать нашей комиссией», – сказал Климов. Он напомнил, что во время выступления в Совете Федерации генпрокурора он задал Игорю Краснову вопрос, считает ли он принятые парламентом законы по защите от невмешательства в дела России хорошей законодательной базой для реализации на практике. «Генпрокурор сказал, что считает это законодательство достаточным. У нас такое же мнение. Этого мнения придерживаются и в Госдуме, и в ЦИК», – отметил сенатор. При этом, по его словам, это не означает, что сенаторы могут прекратить свою работу. К сожалению, наши западные партнеры придумывают все новые форматы по вмешательству в дела России. Законодатель на встрече с главами дипмиссий подчеркнул, что Россия вырабатывает меры ответного характера. Кроме того, в ходе встречи обсуждались уже принятые законы и их реализация на практике, добавил политик. В этой связи он напомнил, что «один кандидат в Госдуму имеет статус иноагента, причем он сам об этом попросил». Климов рассказал, что представители стран ОБСЕ благодарили сенаторов и представителей МИД за организацию подобной встречи, поскольку они смогли узнать достоверную информацию о принятых в России законодательных инициативах. Климов уточнил, что это мероприятие было запланировано еще в ноябре прошлого года. Коснулся он и решения БДИПЧ ОБСЕ не направлять наблюдателей в Россию из-за ограничения квоты. «Представитель одной из стран зачитал некую позицию о том, что БДИПЧ имеет «право» самим определять количество наблюдателей», – рассказал парламентарий. По его словам, в ответ до представителя миссии довели, что такая позиция «не имеет никаких оснований». В заключение Климов уточнил, что на встрече присутствовали представители 48 стран ОБСЕ, несколько стран отказались приходить на встречу. Ранее глава МИД Сергей Лавров предупредил о нетерпимости Москвы к попыткам вмешаться в дела России. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Эксперт оценила итоги встречи Путина с врио главы Мордовии 18 августа 2021, 16:40 Текст: Елена Лексина

«В регионе давно назрела потребность обновления системы управления, это поможет решить многие проблемы, которые обсудили Путин и Здунов», – сказала газете ВЗГЛЯД политолог Анна Федорова, комментируя итоги совещания президента Владимира Путина с врио главы Мордовии Артемом Здуновым. «Мордовия – непростой регион. Главная проблема – это огромный долг, превышающий объем бюджета, на что как раз обратил внимание президент. Поэтому такому региону особенно нужны современные управленцы», – считает политолог Анна Федороова. В этой связи собеседница обратила внимание на запущенный Здуновым проект «Лидеры России» регионального уровня. По ее словам, «конкурс позволит открытым и современным образом рекрутировать управленческие кадры». «Очевидно, что обновление системы управления региона давно назрело», – добавила Федорова. Кроме того, «из-за большой закредитованности региона там сложно решать вопрос повышения заработных плат». «Тем не менее, команда Здунова занимается решением этой проблемы и постепенно ситуация в регионе улучшается», – полагает она. «Еще одной значимой проблемой является газификация. Насколько я понимаю, в этом направлении тоже идет работа: заключены достаточно оптимистичные соглашения с Газпромом. Кроме того, есть программа, которая до 2023 года охватит почти 3 тыс. домовладений. Все это зримые и качественные изменения, которые принесут людям пользу», – заключила она. В среду президент Владимир Путин провел совещание с временно исполняющим обязанности главы Мордовии Артемом Здуновым, в ходе которого пообещал оказать поддержку региону из-за его закредитованности. Глава государства заслушал доклад Здунова, в котором тот рассказал о проблемных вопросах в регионе, передает РИА «Новости». «Артем Алексеевич, проблема известна, досталась вам в наследство, я имею в виду закредитованность совершенно ненормальную, так скажем. Безусловно, помогать будем, правительство знает об этом, над этим работаем», – сказал Путин. Президент отметил, что ограничения, связанные с таким положением дел в республике, «носят искусственный характер» и их нужно снимать. При этом Путин обратил внимание врио руководителя Мордовии на сокращение инвестиций в основной капитал региона. «Думаю, что с этим как раз и связано, потому что есть определенные ограничения в связи с долговой нагрузкой», – добавил президент. Также глава государства отметил, что в регионе есть положительные моменты, на которые нужно опираться: не самая большая доля аварийного жилья, меньшее количество школ, которые работают в две смены, большее количество врачей на 100 тысяч населения. Путин констатировал, что в регионе «в современных условиях уровень безработицы ниже, чем в среднем по России» Ранее Здунов обсудил с министром труда и социальной защиты России Антоном Котяковым вопросы капитального ремонта зданий организаций социального обслуживания, а также строительства новых объектов. Нижегородской области первой в России одобрили инфраструктурный кредит 19 августа 2021, 14:15 Правительственная комиссия под руководством вице-премьера Марата Хуснуллина одобрила проект комплексного развития территорий Нижегородской агломерации. Нижегородской области первой в России будет предоставлен инфраструктурный кредит. Средства направят на строительство метро, развитие южных территорий и исторического центра. В рамках федерального лимита региону будет предоставлено на первом этапе 8,373 млрд рублей на обеспечение инженерными коммуникациями (включая строительство водозабора) южных территорий Нижегородской агломерации для дальнейшего жилищного строительства, а также на строительство станции метро «Сенная». Корректировку проекта продления метрополитена и, параллельно, подготовку территорий для будущего строительства региональное правительство готово начать уже в этом году. Об этом говорится в пресс-релизе нижегородского отделения партии «Единая Россия», который имеется в распоряжении газеты ВЗГЛЯД. Совокупная стоимость комплексного проекта составляет около 410 млрд рублей, 75% из которых – внебюджетные инвестиции. На следующих этапах реализации проекта также планируется задействовать механизм инфраструктурных облигаций. «Развитие южных территорий города для жилищного строительства потенциально даст порядка 2,3 млн кв. метров жилья. В отдельное мероприятие выделено строительство дублера проспекта Гагарина. Комплексная заявка включает в себя редевелопмент исторического центра с формированием речного фасада города, реформу общественного транспорта с опорой на внеуличный общественный транспорт – метрополитен и наземный электротранспорт. На первом этапе необходимо снять инфраструктурные ограничения для дальнейшей реализации проекта», – пояснил глава региона Глеб Никитин. Он подчеркнул, что проект комплексного развития территорий Нижегородской агломерации также соответствует апрельским поручениям президента РФ Владимира Путина о реализации пилотных проектов территориального развития с использованием инфраструктурных бюджетных кредитов. «Хочу поблагодарить Глеба Никитина и его команду за такой комплексный подход. Они сделали большую работу. Давайте мы отработаем на примере Нижегородской агломерации, как должен быть реализован проект комплексного развития территории», – сказал Хуснуллин. Напомним, партия «Единая Россия» ранее обратилась к президенту Владимиру Путину с предложением запустить программу развития инфраструктурных проектов в регионах и обеспечить ее необходимыми ресурсами, в том числе льготными кредитами под низкий процент и на длительный срок. Глава государства поддержал инициативу партии, отметив в ходе оглашения Послания необходимость выделения инфраструктурных бюджетных кредитов регионам на строительство дорог, мостов, обновление общественного транспорта, благоустройство и другие проекты. 9 июня 2021 года Госдума единогласно приняла законопроект, который позволит регионам реализовывать крупные инфраструктурные проекты. Как отметил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, инфраструктурные проекты станут локомотивами развития субъектов РФ. Он также подчеркнул, что партия предложила сформировать единые условия для участия регионов в инфраструктурных проектах – чтобы все получили к ним равный доступ. Нижегородская область вошла в число пилотных регионов по реализации проектов территориального развития с использованием инфраструктурных бюджетных кредитов.