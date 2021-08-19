Пранкеры разыграли постпреда ФРГ в ОЗХО в годовщину инцидента с Навальным

Представитель Германии в ОЗХО Гудрун Лингнер призналась, что она не переживает по поводу того, что выводы Берлина о причинах госпитализации Алексея Навального могут быть ошибочными. Дипломат рассказала об этом пранкерам Вовану и Лексусу, которые разыграли ее от лица депутата Верховной рады, вице-президента ПАСЕ Александра Мережко.

«Мережко» в беседе указал, что у блогера Алексея Навального после якобы «отравления» был обнаружен высокий уровень лития в крови. «Это может говорить, что он употреблял антидепрессанты долгое время. Так что нельзя с полной уверенностью говорить, что это был «Новичок», – пояснил «нардеп».

В ответ Лингнер призвала собеседника полагаться на те выводы, на которые полагается и она. «Я не знаю, был ли он в депрессии, пил ли он. Честно, я не переживаю», – добавила дипломат.

«Парламентарий» также подчеркнул, что ОЗХО (Организация по запрещению химического оружия) так и не сделала вывод о том, какой вид «Новичка» был применен против Навального. В ответ Лингнер сослалась на химиков, заявлявших, что было использовано химически похожее на «Новичок», но «немного другое» средство, которое есть в списке ОЗХО.

При этом Лингнер опровергла вывод «Мережко» о том, что образцы «Новичка» есть в лабораториях организации. «Я так не думаю. Я думаю, они ориентируются на базу данных, которая содержит список веществ. Я не думаю, что нужно обязательно хранить образцы», – пояснила немецкий дипломат.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила , что немецкой стороне следует опубликовать видеозапись отбора биопроб у Навального специалистами ОЗХО. Она напомнила о нашумевшей истории с якобы «технической ошибкой» в докладе ОЗХО относительно даты направления в Берлин спецмиссии организации для забора биоматериала Навального в берлинской клинике «Шаритэ».

Захарова указала, что «инициативу взяла на себя» Германия, постпред которой «несколько переиначила текст, заменив даты с 20 августа на 4 сентября 2020 года». Дипломат в этой связи отметила, что и сами немцы «запутались во всей этой «мутной» истории».

В свою очередь европейские эксперты, комментируя скандал с нестыковками в докладе ОЗХО по делу Навального, заявили, что главной целью операции, связанной с прошлогодним якобы имевшем место отравлением блогера, была дискредитация России и прекращение строительства «Северного потока–2». По их мнению, после того как газопровод будет завершен, таких эпизодов станет меньше.

В августе 2020 года Навальный был направлен на лечение в берлинскую клинику. На Западе утверждают, что блогер был якобы отравлен в России. ОЗХО заявила, что в анализах Навального было обнаружено вещество, аналогичное яду из группы «Новичок», но не значившееся в списках запрещенных. При этом информацию скрывают как власти Германии, даже в ответ на официальные запросы Москвы, так и сами участники этой истории. В то же время европейские политики указывали, что Россия сделала все для спасения Навального. Немецкие СМИ подчеркнули, что блогер выжил благодаря действиям пилотов самолета Томск – Москва, которые совершили экстренную посадку и врачей омской клиники.