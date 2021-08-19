Кузнецова заявила о готовности школ принять детей очно

Уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова заверила, что с 1 сентября дети начнут обучение в очном формате, переводить школьников на удаленку не планируется, сообщила пресс-служба партии «Единая Россия».

«Мы с министром просвещения [Сергеем Кравцовым] буквально на днях встречались и договорились о том, что никакого дистанционного обучения в начале года не будет – 1 сентября все дети должны пойти в школу, образовательные учреждения готовы ко всем требованиям, которые сейчас предъявляются в связи с особенностями ситуации. Дети будут учиться очно. Конечно, пандемия повлияла на учреждения дополнительного образования – мы видим их сокращение. Считаю, что нужно обратить пристальное внимание на поддержку учреждений допобразования в связи с пандемией, не допустить никакого сокращения», – приводятся ее слова на сайте ЕР.

Говоря о вакцинации, Кузнецова отметила, позиция по этому вопросу однозначная: «никаких принудительных и санкционных подходов здесь быть не должно, тем более результатов исследования влияния вакцины на здоровье подростков у нас еще нет, они должны быть представлены широкой общественности, затем решение принимают родители». «Никаких манипулятивных техник здесь быть не должно», – подчеркнула она.

По словам Кузнецовой, аппарат омбудсмена серьезно занимается темой горячего питания школьников. «Безусловно, когда был принят закон «О горячем питании» Президентом, мы поставили себе задачу мониторинга качества его исполнения, подключили общественные организации, «Совет отцов», родительское сообщество. Несколько десятков тысяч школ было проверено в 80 регионах страны, к сожалению, всего лишь 8% образовательных организаций на тот момент оказались готовы кормить детей с пищевыми особенностями. Конечно, это недопустимо. Мы с коллегами из Министерства просвещения, Роспотребнадзора, представителями ведомств провели большую работу. В итоге наши комплексные предложения, которые мы направили, поддержаны», – сказала она.

Напомним, по предложению президента Владимира Путина на съезде «Единой России» в июне Анна Кузнецова вошла первую пятерку списка партии.