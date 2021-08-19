Кузнецова призвала избегать манипулятивных техник в вопросах вакцинации детей

Манипулятивных техник в вопросах вакцинации детей и подростков от COVID-19 быть не должно, сообщила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова.

«Что касается вакцинации: наша позиция однозначная, никаких принудительных и санкционных подходов здесь быть не должно, тем более результатов исследования влияния вакцины на здоровье подростков у нас ещё нет, они должны быть представлены широкой общественности, затем – решение принимают родители. Никаких манипулятивных техник здесь быть не должно», – передает РИА «Новости» слова Кузнецовой.

Она также отметила, что программа капремонта школ обязательно должна учитывать запросы детей с особенностями развития. Омбудсмен добавила, что речь идет о доступной среде.

«Буквально недавно президентом была инициирована федеральная программа капитального ремонта школ. Мы вместе с коллегами, экспертами обсуждали предложение и сейчас его уже внесли, чтобы в программе капитального ремонта обязательно учитывали запросы детей с особенностями развития, речь идет о доступной среде», – сказала Кузнецова.

По словам детского омбудсмена, где бы человек ни находился, какой бы не занимал пост, важно оставаться родителями. «Смотреть на задачи, которые стоят – более расширенно и комплексно работать со всей инфраструктурой детства», – добавила она.

Ранее Кузнецова заявила, что выступает против принудительной вакцинации школьников, а также санкций к «непривитым детям».