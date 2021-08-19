В Nord Stream 2 опровергли окончание строительства газопровода 23 августа

Компания Nord Stream 2 AG считает «спекуляциями» сообщения СМИ о том, что строительство газопровода «Северный поток – 2» будет завершено 23 августа.

«Мы не можем подтвердить спекуляции, запущенные несколькими СМИ, относительно дат, а также неправильное толкование, касающееся завершения трубоукладки и строительства всего трубопровода. Более 99% трубопровода уже завершены, и мы проинформируем о завершении трубоукладки в надлежащее время», – отметила пресс-служба Nord Stream 2 AG в письменном ответе на вопрос ТАСС.

Пресс-служба в связи с этим привлекла внимание к интервью, которое дал в июле германской газете Handelsblatt исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг. В этой публикации, подчеркнули в компании, есть информация о «завершении трубоукладки и о необходимых пусконаладочных работах, которые последуют».

Согласно тексту интервью, предоставленному пресс-службой Nord Stream 2 AG, Варнинг заявил: «Мы ожидаем, что работа по строительству будет завершена к концу августа». Отвечая на вопрос, как долго продлится затем тестирование давления и сертификация, исполнительный директор отметил: «По нашим оценкам – два-три месяца для каждой ветки. Мы уже начали эту работу на завершенной ветке».

Ряд СМИ сообщили ранее со ссылкой на германскую медиакомпанию Deutsche Welle о том, что строительство газопровода «Северный поток – 2» завершится 23 августа.

Напомним, Европа считает дни до окончания строительства газопровода «Северный поток – 2», а вместе с ними и все препятствия, которые остаются для его успешного запуска. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что еще теоретически способно помешать завершению российского газового проекта и как необходимо действовать Газпрому, чтобы избежать этих опасностей.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД