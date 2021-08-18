Американский генерал назвал Россию главной военной угрозой для США

Россия с ее большим количеством современной военной техники представляет сегодня главную военную угрозу для США, заявил глава Северного командования вооруженных сил Соединенных Штатов генерал Глен Ванхерк.

По его словам, российский военно-промышленный комплекс развивает технологии, которых еще 20 лет назад не существовало. Он также отметил в ходе выступления в Центре стратегических и международных исследований (CSIS) значительные достижения России в области строительства ракетных вооружений и бесшумных субмарин, передает USNI News.

Помимо этого, Ванхерк назвал принципиальные различия между крылатыми и баллистическими ракетными угрозами. Крылатые ракеты «могут запускаться с нескольких платформ: от средств воздушного пуска до средств морского пуска, от средств подводного пуска до контейнера на коммерческом судне. Есть несколько способов сделать это».

Он уточнил, что современные крылатые ракеты в российском арсенале имеют дальность поражения Соединенных Штатов при запуске с российской территории.

Генерал ВВС США отметил, что Кремль намерен «создать сдерживание для себя, уничтожить нашу волю и задержать или ослабить нашу способность двигаться вперед».

Ванхерк также добавил, что «Китай и Россия развили очень продвинутые средства» в кибернетической и космической сферах.

Кроме того, по его словам, новая ракета КН-28 Северной Кореи обладает «гораздо большими возможностями, а общее количество ракет государства имеет тенденцию к увеличению».

«То, что я пытаюсь сделать, это взять информацию, которую вы видите, и поделиться ею на оперативном и стратегическом уровнях, чтобы создать варианты сдерживания и деэскалации, а при необходимости и варианты поражения», – резюмировал Ванхерк.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не согласны с мнением США о том, что новые разработки России в области гиперзвукового оружия могут нарушить паритет в сфере стратегической стабильности.