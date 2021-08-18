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В США признали готовность России к любой войне
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Москва уделяет вопросам защиты от биологического, химического и ядерного оружия гораздо больше внимания, чем страны-члены НАТО, Россия готова к любой войне, пишет американский журнал The National Interest.
По словам автора статьи Чарли Гао, Россия унаследовала от СССР тенденцию совершенствовать навыки по противостоянию таким видам вооружения. Так, специалисты по гражданской обороне предусмотрели наличие в аптечках АИ-4 различных антибактериальных и радиозащитных средств, а также антидотов при химических отравлениях, передает РИА «Новости».
Также российские войска РХБЗ больше реализуют свой потенциал, нежели западные страны: помимо масштабных учений, во многих соединениях каждую неделю проходят тренировки, на которых задачи выполняются с использованием средств индивидуальной защиты.
Кроме того, армия активно закупает вооружение в этой сфере: к примеру, тяжелые огнеметные системы «Буратино» и «Солнцепек», а также реактивные пехотные огнеметы «Шмель».
В то же время военнослужащие НАТО реже проводят подобные учения, а в лучшем случае лишь изучают средства защиты раз в месяц. В странах альянса катастрофически мало учебных центров по работе с химическим оружием; в США, в частности, еще в 2007 году в последний раз совершенствовали используемые ими немецкие транспортные средства РХБ разведки M93 Fox.
Между тем Россия дважды, начиная с 2000-х, проводила модернизацию этого вида вооружения, подытожил автор.
Ранее США назвали «бумажным тигром» и сравнили с Францией перед вторжением Германии.
Немецкие СМИ: Крупнейшая экономика мира теряет власть над нефтью
Вашингтон теряет влияние над нефтью, хотя раньше крупнейшая экономика мира задавала темп в ценах на нефть и поставках газа, заявило немецкое издание Die Welt.
«До недавнего времени США задавали темп в ценах на нефть и поставках газа. Но поворот Джо Байдена к «зеленой» энергетике и новые денежные потоки инвесторов все меняют. Насколько велика потеря власти, показывает отчаянная мольба о помощи, обращенная к некогда самому большому противнику», – пишет издание, перевод статьи которого приводит ИноПресса.
Издание напомнило, что почти полтора года назад, 20 апреля 2020 года произошло нечто удивительное: впервые в истории цена на нефть опустилась до отрицательных значений – баррель нефти американской марки WTI стал стоить минус 37 долларов.
«То есть тот, кто покупал нефть в тот день, получал за нее деньги. Катастрофа для всех производителей. Спрос рухнул, ведь, в конце концов, полмира находилось в состоянии локдауна. Тем временем мировая экономика восстанавливается – а вместе с ней и цены на нефть. Баррель нефти марки WTI (159 литров) в настоящее время стоит около 70 долларов. Это больше, чем в 2019 году, в год, предшествовавший пандемии», – уточнили авторы статьи.
В публикации отмечается, что это сопровождается новой проблемой: цена теперь слишком высока для Америки. «США срочно нуждаются в падающих котировках. Потому что сейчас становится ясно, что Вашингтон теряет влияние. Крупнейшая экономика Земли теряет свою власть над нефтью», – говорится в статье.
Die Welt указывает, что Вашингтон призвал ОПЕК, определяющий цены на нефть, увеличить производство. «Этот призыв является отрезвляющим сигналом: Америка, страна, которая лишь недавно грезила о «глобальном энергетическом доминировании», теряет влияние на сырьевых рынках. Потому что сама Америка больше не может вмешаться в ситуацию, когда предложение ограничено, а цены высоки. До недавнего времени все было совсем иначе», – отмечает издание.
Отмечается, что Трамп делал ставку на уголь, нефть и газ, в то время как Байден хочет вырабатывать электроэнергию из воды, ветра и солнца. «Его климатические цели амбициозны: к 2035 году углеродно-нейтральным должен стать энергетический сектор США, к 2050 году – вся экономика», – сказано в статье.
По словам аналитика американской инвестиционной компании Price Futures Group Фила Флинна, ОПЕК оказывает огромное влияние на экономику США, и именно администрация Байдена дала ей это влияние.
Политика президента США, считает Флинн, приводит к тому, что Америка производит меньше нефти, чем в прошлом. Байден создал условия, в которых никто больше не хочет инвестировать в буровые установки. В эпоху Трампа США добывали более 13 млн баррелей нефти в день. Сейчас объемы снизились до 11,3 млн баррелей.
Инвестиционный банк Goldman Sachs также видит опасность в том, что администрация Байдена обращается за помощью к ОПЕК. По мнению аналитика Дэмиена Курвлина, сейчас важно, чтобы страны, не входящие в ОПЕК, увеличивали свои инвестиции, чтобы не попасть в зависимость от картеля. Если этого не произойдет, то в долгосрочной перспективе цены будут расти.
Ранее экс-глава американского государства Дональд Трамп подверг критике администрацию Джо Байдена за «переговоры с ОПЕК и Россией» по нефти. «Они ведут переговоры с ОПЕК и Россией, тогда как у нас столько нефти, что мы не знали, куда ее девать», – заявил Трамп.
В июле администрация США призвали ОПЕК+ достичь компромисса по возможному увеличению добычи нефти.
Польский генерал пожаловался на превосходство российских танков
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Устаревшие танки Т-72 и PT-91 Twardy, которые есть у Польши, значительно уступают современным российским танкам, заявил польский генерал-лейтенант Богуслав Самол.
Он отметил, что сейчас в польской армии значительное количество Т-72 и PT-91 Twardy, модернизированные российские танки превосходят их «в тактико-техническом плане». В ближайшие пять-десять лет Польше придется найти способ обновить свои танки, сказал Самол. Он считает, что их нужно будет разместить в восточной части страны, граничащей с «потенциальным агрессором». По мнению генерала, покупка американских «Абрамсов» серьезно усилит оборонный потенциал Польши, передает РИА «Новости».
Напомним, сейчас устраны есть свыше 200 Leopard 2A4 и 2A5, более 230 Т-72 и около 500 PT-91 Twardy. Польша хочет купить 250 американских танков за 23 млрд злотых (6 млрд долларов). Читатели польского издания Gazeta.pl высмеяли министра обороны страны Мариуша Блащака, обещавшего «разместить» американские танки в России.
МИД поставил провал НАТО в Афганистане в один ряд с Югославией и Ливией
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Ситуация в Афганистане после вывода войск США и НАТО стала закономерным итогом, заявил замглавы МИД России Александр Грушко.
«Югославия, Ливия, теперь Афганистан. Разве могли быть другими ожидания? Триллион потрачен в никуда», – приводит его слова РИА «Новости».
Как заявил замглавы МИД России, в НАТО 20 лет рассказывали о «трансатлантической спайке и учете мнения каждого члена альянса: вместе пришли – вместе уйдем», но «США сказали: «Довольно», и все это трансатлантическое единство предстало во всей своей красе».
Грушко указал, что в рамках Совета Россия – НАТО в соответствии с резолюцией СБ ООН был реализован ряд успешных и востребованных проектов по стабилизации ситуации внутри Афганистана. Так, для борьбы с наркотрафиком около 4 тыс. «офицеров антинаркотических служб Афганистана, Пакистана, стран Центральной Азии были подготовлены в основном на российской учебной базе».
Россия предлагала НАТО разработать и внедрить «алгоритм взаимодействия по спасению, оказанию помощи, эвакуации в кризисных ситуациях», но альянс не проявил интереса. Не поддержало НАТО и диалог с ОДКБ по «афганским делам», хотя очевидны общие интересы – «НАТО – внутри, ОДКБ – на внешнем периметре».
«Но разве для НАТО существуют равноправные партнеры? Результат этого высокомерия – беспардонные обращения к странам ОДКБ открыть границы для тех, кто с НАТО сотрудничал», – сказали в МИД России.
Напомним, западные посольства срочно эвакуируются из Кабула. Зарубежная пресса после взятия Кабула талибами подсчитывает пущенные на ветер триллионы долларов и констатирует унизительное поражение Запада в Афганистане. По словам президента США Джо Байдена, Россия и Китай якобы хотели, чтобы США бесконечно вкачивали ресурсы в Афганистан.
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Британцы восхитились российскими боевыми кораблями в Ла-Манше
Читатели британской газеты Daily Mail прокомментировали проход отряда боевых кораблей России во главе с большим противолодочным кораблем «Вице-адмирал Кулаков» через пролив Ла-Манш.
«Российский флот гораздо эффективнее защитил бы наши (британские) берега, чем наш собственный», – считает пользователь Frank Marker, передает РИА «Новости».
«Пока Байден вместе с клоунами и идиотами из своего окружения и из военной иерархии озабочен разрушением Афганистана и превращением мужчин в женщин, русские посылают свой флот во все точки земного шара», – отметил wm0001.
«Может они часть мигрантов с собой заберут?», – задался вопросом Star_chaser.
Ранее в пресс-службе Северного флота сообщили, что отряд кораблей и судов обеспечения, в составе которого, помимо «Вице-адмирала Кулакова», также входят корвет «Гремящий» и тральщик «Виктор Емельянов», направляется в Ла-Манш.
Напомним, 23 июня Черноморский флот совместно с Погранслужбой ФСБ России остановили нарушение российской государственной границы со стороны британского эсминца Defender, при этом пришлось произвести предупредительные выстрелы и бомбометание.
В Минобороны России обвинили командование британского эсминца в опасных действиях и грубом нарушении Конвенции ООН по морскому праву и потребовали провести расследование действий экипажа корабля.
При этом власти Британии выступили с утверждением, что эсминец королевских ВМС якобы не заходил в российские территориальные воды и не был обстрелян. В МИД России обвинили минобороны Британии в преднамеренной лжи.
США заподозрили российскую экономику в «нерыночности»
Министерство торговли США начало расследование о соответствии российской экономики статусу рыночной, заявление опубликовано в официальном издании американского правительства Federal Register.
«В рамках расследования справедливой стоимости карбамидо-аммиачной смеси, поставляемой из России, мы обнаружили, что заявитель предоставил минторгу США достаточные доказательства для того, чтобы рассмотреть вопрос о том, следует ли продолжать рассматривать Россию как страну с рыночной экономикой для целей закона об антидемпинговых пошлинах», – приводит сообщение РИА «Новости». Уточняется, что процесс запустили на фоне антидемпингового анализа поставок нитрата аммония (жидкого азотного удобрения) из России.
Российскую экономику признали рыночной в 2002 году. Такой статус усложняет введение антидемпинговых пошлин против экспортеров.
Ранее стало известно, что минторг США намерен ввести антидемпинговые пошлины на импорт углеродистой стали из России, Украины и Республики Корея.
В США испугались новой российской ракеты
Гиперзвуковая противокорабельная крылатая ракета «Циркон» может подвергнуть американские авианосцы большому риску, считает National Interest.
Журналист Марк Эпископос со ссылкой на российские СМИ напомнил, что первым штатным носителем «Цирконов» станет фрегат «Адмирал Головко». Он отмечает, что ракета обладает дальностью действия от одной до двух тысяч километров, при этом скорость ее полета может достигать М=9 (число Маха), или одиннадцати тысяч километров в час. Автор статьи считает, что эти параметры заставят нервничать авианосные ударные группы Военно-морских сил США, передает РИА «Новости».
Также Эпископос вспомнил статью RT, в которой говорится о том, что современные системы ПРО на американских миноносцах типа «Арли Берк» изначально предназначены для нейтрализации сверхзвуковых крылатых ракет и не подходят для борьбы с гиперзвуковыми.
«Циркон» – первая в мире гиперзвуковая крылатая ракета, способная на продолжительный аэродинамический полет с маневрированием в плотных слоях атмосферы с использованием на всем протяжении маршрута тяги собственного двигателя.
Ранее сообщалось, что госиспытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» с фрегата «Адмирал Горшков» начнутся в июне. Испытания планируется завершить в 2021 году.
В конце июня президент России Владимир Путин анонсировал поставку на боевое дежурство уникальных систем вооружений, в том числе гиперзвуковых ракет «Циркон». Первым штатным носителем гиперзвуковых ракет «Циркон» станет фрегат проекта 22350 «Адмирал Головко».
В феврале также стало известно, что фрегаты модернизированного проекта 22350 «Адмирал Амелько» и «Адмирал Чичагов» станут носителями гиперзвукового оружия и будут способны нести в общей сложности по 32 крылатых ракеты.
Авиаэксперт оценил интерес для России американских вертолетов Black Hawk
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«Никаких секретных разработок открыто не будет, так как в Афганистан, наверняка, передавались машины устаревшей модификации», – сказал газете ВЗГЛЯД авиаэксперт Дмитрий Дрозденко, комментируя заявление бывшего президента США Дональда Трампа о том, что переданные афганской армии вертолеты США Black Hawk теперь будет изучать Россия.
«Доступ к чужой современной технике всегда интересен и полезен. Не только для нас. Когда мы начали применять вертолет Ми-24, американцы провели целую спецоперацию, чтобы похитить эту машину и привезти ее для изучения в США. Более того, они не только изучают наши машины, они их закупают по всему миру, тренируют своих летчиков с ними бороться», – отметил обозреватель журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко.
Но, добавил эксперт, если в распоряжение российских военных попадет американский вертолет Black Hawk («Черный ястреб»), из тех, что поставлялись ВВС Афганистана, маловероятно, чтобы были получены какие-либо ценные сведения. «В Афганистан, наверняка, передавались машины устаревшей модификации и без каких-либо супер-секретов. Хотя технологии потенциального противника всегда интересны», – указал Дрозденко.
«До правления Дональда Трампа армия США для Афганистана закупала в России вертолеты Ми–8. По эксплуатационным возможностям и простоте обслуживания, особенно в таких невероятно суровых условиях, как Афганистан – пыль, холод, жара, высота, все то, что не любит авиационная техника, наши вертолеты впереди планеты всей. Американские Black Hawk стоят в ангарах, с них тщательно стирается пыль. А наши вертолеты могут стоять на улице, просто накрытые чехлом», – отметил эксперт.
Дрозденко добавил, что «наш вертолет Ми–8 и его модификации не просто живы, а имеют потенциал на развитие и пользуются популярностью во всем мире, в том числе в самом Афганистане».
Переданные афганской армии «новейшие вертолеты Black Hawk... теперь будут изучать Россия, и Китай, и кто угодно, потому что это лучшая техника в мире», – заявил бывший президент США Дональд Трамп. Он возмутился тем, что США не уничтожили военную технику перед тем, как уходить из Афганистана.
По информации бюллетеня Military Balance за 2021 год, на вооружении ВВС Афганистана находилось до 30 многоцелевых вертолетов Sikorsky UH-60 Black Hawk.
В июле афганские правительственные силы получили от США семь новых боевых вертолетов Black Hawk, техника уже доставлена в Кабул, сообщил портал «Военное обозрение» со ссылкой на пресс-службу 209-го корпуса «Шохин» Афганской национальной армии. Согласно сообщению, на все семь вертолетов установлено оборудование, позволяющее осуществлять точное целеуказание в любое время суток.
Лондонская Daily Mail сообщала о том, что в ходе своего наступления движение «Талибан» (признано в России террористическим и запрещено) захватило в аэропорту города Кандагар несколько «Черных ястребов» на общую сумму 6 млн долларов.
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Лавров и Блинкен договорились вести консультации с Китаем и Пакистаном по Афганистану
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен договорились продолжить консультации с участием Китая, Пакистана и других заинтересованных стран, и ООН для создания условия по межафганскому диалогу в новых условиях.
«Главы внешнеполитических ведомств договорились продолжить консультации с участием представителей Китая, Пакистана, других заинтересованных стран и ООН с тем, чтобы способствовать созданию предпосылок для завязывания инклюзивного межафганского диалога в новых условиях», – сообщила пресс-служба итоги телефонного разговора Лаврова и Блинкена на сайте МИД России.
В воскресенье отряды запрещенного в России террористического движения «Талибан» вошли в столицу Афгнистана и установили контроль над городом. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. В тот же день движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана.
Всех американских дипломатов эвакуировали из посольства США в Кабуле и вертолетами доставили в аэропорт столицы Афганистана. Перед эвакуацией американским дипломатам в Кабуле пришлось сжечь флаги Соединенных Штатов.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал провал миссии США в Афганистане, а сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения Соединенных Штатов всему миру.
Газета ВЗГЛЯД писала о причинах и возможных последствиях победы «Талибана» и разбирала, чем опасно создание террористического государства талибов под боком у России.
Шойгу сообщил о наблюдателях из стран НАТО на «АрМИ–2021»
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Наблюдатели из четырех стран НАТО будут присутствовать на международных играх «АрМИ–2021», сообщил глава Минобороны России генерал армии Сергей Шойгу.
«В этом году у нас будет 11 групп наблюдателей, которые выезжают на игры, четыре из них из стран НАТО», – приводит его слова «Красная звезда».
VII Армейские международные игры «АрМИ-2021» пройдут с 22 августа по 4 сентября. Помимо России, конкурсы будут проходить на территории Армении, Белоруссии, Казахстана, Китая, Ирана, Узбекистана, а также в Алжире, Вьетнаме, Сербии и Катаре, которые примут конкурсы впервые. В них будут участвовать свыше 280 команд из 43 стран. Команды Бразилии, Буркина-Фасо, Кипра, Малайзии, Камеруна и Эквадора впервые примут участие в играх, передает ТАСС.
В играх, по словам министра, «с учетом отборочных этапов в Вооруженных силах» России примут участие 455 тыс. человек: летчики, танкисты, моряки, мотострелки, десантники, водители боевых машин, техники, операторы систем ПВО, снайперы, врачи – «практически все, кто предназначен для ведения боевых действий», передает РИА «Новости».
Впервые состоятся конкурс «Тактический стрелок», состязания военных топографов «Меридиан» и музыкально-танцевальный конкурс «Армия культуры».
Шойгу также сообщил, что на форуме «Армия–2021» ожидаются делегации из 97 стран, включая 34 министров обороны. Свыше 1,5 тыс. предприятий из России и еще 12 стран продемонстрируют свою продукцию – всего около 20 тыс. образцов. Российское военное ведомство намерено подписать 45 госконтрактов на 500 млрд рублей. Форум пройдет с 22 по 28 августа на базе конгрессно-выставочного центра «Патриот», а также на аэродроме Кубинка и полигоне Алабино. 25–26 августа Минобороны проведет чемпионат по робототехнике и покажет боевых роботов.
В частности, будут заключены сделки на поставку робототехнических комплексов «Уран14», систем дистанционного минирования, артиллерийских и тяжелых огнеметных систем, спецтехники для Сухопутных войск, танков Т-90М и на модернизацию танков Т90. Минобороны подпишет контракт на строительство разведывательных кораблей и минных тральщиков, на поставку и модернизацию авиатехники и закупку высокоточного оружия.
Напомним, на форуме будет впервые представлена экспозиция, посвященная военной деятельности России в Арктике.
Боевой модуль «Охотник» вышел в серийное производство
Новый боевой модуль «Охотник» разработки и производства НПО «Электромашина» (в составе концерна «Уралвагонзавод» входит в Ростех) поставлен на серийное производство, рассказали в пресс-службе концерна.
«Универсальный боевой модуль «Охотник» успешно прошел квалификационные испытания и поставлен на серийное производство. Боевой модуль покажут на международном форуме «Армия-2021», – передает РИА «Новости» сообщение УВЗ.
В концерне уточнили, что дистанционно управляемая платформа пользуется спросом в войсках различного назначения. В частности, серия из пяти «Охотников» отгружена на «Ремдизель» для установки на бронеавтомобили «Тайфун-К».
«В 2020 году пять колесных бронированных автомобилей «Тайфун К-53949» с боевыми модулями «Охотник» приняли участие в параде на Красной площади. В этом году изделия «Электромашины» для этих автомобилей поставлены после ряда усовершенствований. В том числе, на боевом модуле установлен новый пулемет российского производства, который создавался именно для роботизированных комплексов», – отметил заместитель гендиректора по спецтехнике АО «НПО «Электромашина» Иван Корольков.
По его словам, благодаря модернизации эффективность попадания «Охотника» по цели увеличилась на 20-30%.
В 2021 году серийный «Охотник» будет поставлен на опытную машину УКБТМ (входит в состав концерна «Уралвагонзавод») и на технику производства еще нескольких российских предприятий.
По данным пресс-службы, универсальность модуля позволяет использовать его на спецтехнике различных родов войск, в том числе сухопутных и инженерных, от которых уже поступили заявки на «Охотник».
Стабилизированная дистанционно управляемая платформа предназначена для наблюдения и ведения боевых действий из защищенного места размещения стрелка. Имеет тепловизионное наблюдение, встроенную диагностику исправности системы, счетчик патронов с индикацией окончания боезапаса, гироскопическую систему стабилизации прицела и оружия, лазерный дальномер. Также в модуле используется автоматический взвод, то есть стрельба происходит полностью дистанционно.
Прицельную стрельбу боевым модулем можно вести при движении на скорости до 20-30 километров в час с поражением цели на расстоянии до 1 километра. Модуль оснащен боекомплектом на 250 патронов. Общий боезапас модуля – 1 тыс. патронов.
Лавров предупредил о нетерпимости Москвы к попыткам вмешаться в дела России
Россия открыта к сотрудничеству с другими странами и поддерживает усилия по развитию контактов между людьми, однако не потерпит попыток вмешиваться в свои внутренние дела под прикрытием деятельности различных институтов гражданского общества, заявил глава МИД Сергей Лавров, выступая перед преподавателями и студентами Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта.
Лавров заявил, что Москва приветствует «деполитизированное сотрудничество со всеми без исключения странами», а также «сотрудничество по линии гражданских обществ, если оно на самом деле продиктовано желанием развивать контакты между людьми, помогать им общаться, дружить», передает ТАСС.
Однако «если под видом деятельности различных институтов гражданского общества будут наблюдаться, как это часто бывает, попытки вмешиваться в наши внутренние дела под вывеской народной дипломатии, таких попыток мы, конечно, не оставим без реакции, мы их не потерпим».
По его словам, коллеги из Евросоюза (ЕС) должны осознать, что от желания наказать Россию они ничего не выиграют, а санкции результата не дадут, передает РИА «Новости».
«По моей оценке, они давно должны были бы уже понять, что игры в одни ворота не будет, и что санкции никакого результата не дадут, и что на любые недружественные шаги мы будем вынуждены принципиально реагировать по принципу взаимности, которую никто во внешней политике и в дипломатии не отменял», – указал министр.
Он также выразил мнение, что США предъявят итоги «Саммита за демократию», который Вашингтон планирует провести 9-10 декабря в виртуальном формате, как руководство к действию для других стран, в этом нет сомнений.
«Они сами будут определять круг приглашенных, то бишь степень демократизации того или иного государства, и сами будут определять повестку дня», – отметил Лавров.
Ранее России и Китаю предложили объяснить США недопустимость вмешательства в их дела.
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Британские истребители поднялись в небо над Румынией из-за Су-24 ВКС
Для сопровождения бомбардировщика Су-24 ВКС России британские ВВС подняли в небо истребители Typhoon с авиабазы в Румынии, сообщила пресс-служба Королевских ВВС.
На авиабазе «Михаил Когэлничану» в румынском уезде Констанца базируются истребители 121 экспедиционного авиакрыла. Их «подняли в воздух по тревоге, чтобы перехватить российский истребитель», который находился в международном воздушном пространстве над Черным морем, сообщили в британских ВВС.
По версии британцев, Су-24 (фронтовой бомбардировщик) вошел в район полетной информации Бухареста, направляясь в сторону Румынии, причем российская сторона не передала план полета и не стала разговаривать с румынской авиадиспетчерской службой, передает ТАСС.
Королевские ВВС утверждают, что Су-24 якобы «создал угрозу безопасности полетов для всех пользователей воздушного пространства». Typhoon «сопроводили Су-24 до того момента, пока он не покинул район полетной информации Бухареста».
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МИД заявил о попытках извне подвернуть сомнению итог предстоящих выборов в России
Имеются основания полагать о готовящихся извне попытках подвергнуть сомнению результаты предстоящих выборов в России, заявил глава МИД Сергей Лавров.
Лавров заявил в ходе встречи с преподавательским составом Калининградской области, что Москва продолжает работать со всеми ее партнерами, «исходя из того, что мы будем решать свои вопросы самостоятельно, без подсказок извне», передает РИА «Новости».
«Это касается предстоящих выборов в Государственную думу, вы, наверное, уже слышали, что есть основания полагать о готовящихся попытках подвергнуть сомнению их результаты», – добавил он.
Министр указал, что важен прежде всего результат, который основан на мнении народа России.
«Наш народ сам даст оценку власти и сам определит свое развитие на дальнейший исторический период», – заключил он.
Выборы в Госдуму восьмого созыва пройдут в единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней – 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.
Ранее в Совфеде заявили о подготовке Западом почвы для массовых беспорядков после выборов.
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В СФ сочли достаточным законодательство по невмешательству в дела России
Сенаторы считают достаточным законодательство о противодействии вмешательству в дела России, такого же мнения придерживаются в Генпрокуратуре, Госдуме и ЦИК, заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов.
Во вторник на площадке МИД прошла встреча сенаторской комиссии, представителей министерства, ЦИК и послов стран ОБСЕ, передает РИА «Новости».
«Был вопрос, какие новые законы мы собираемся принимать нашей комиссией», – сказал Климов.
Он напомнил, что во время выступления в Совете Федерации генпрокурора он задал Игорю Краснову вопрос, считает ли он принятые парламентом законы по защите от невмешательства в дела России хорошей законодательной базой для реализации на практике.
«Генпрокурор сказал, что считает это законодательство достаточным. У нас такое же мнение. Этого мнения придерживаются и в Госдуме, и в ЦИК», – отметил сенатор.
При этом, по его словам, это не означает, что сенаторы могут прекратить свою работу. К сожалению, наши западные партнеры придумывают все новые форматы по вмешательству в дела России.
Законодатель на встрече с главами дипмиссий подчеркнул, что Россия вырабатывает меры ответного характера.
Кроме того, в ходе встречи обсуждались уже принятые законы и их реализация на практике, добавил политик. В этой связи он напомнил, что «один кандидат в Госдуму имеет статус иноагента, причем он сам об этом попросил».
Климов рассказал, что представители стран ОБСЕ благодарили сенаторов и представителей МИД за организацию подобной встречи, поскольку они смогли узнать достоверную информацию о принятых в России законодательных инициативах. Климов уточнил, что это мероприятие было запланировано еще в ноябре прошлого года.
Коснулся он и решения БДИПЧ ОБСЕ не направлять наблюдателей в Россию из-за ограничения квоты. «Представитель одной из стран зачитал некую позицию о том, что БДИПЧ имеет «право» самим определять количество наблюдателей», – рассказал парламентарий. По его словам, в ответ до представителя миссии довели, что такая позиция «не имеет никаких оснований».
В заключение Климов уточнил, что на встрече присутствовали представители 48 стран ОБСЕ, несколько стран отказались приходить на встречу.
Ранее глава МИД Сергей Лавров предупредил о нетерпимости Москвы к попыткам вмешаться в дела России.
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Летчики Китая и Белоруссии прибыли в Россию для участия в «Авиадартсе-2021»
Более 20 военных самолетов и вертолетов Китая и Белоруссии прибыли в Рязань, где примут участие в международном конкурсе воздушных экипажей «Авиадартс», сообщили в Минобороны России.
«Всего на аэродром Дягилево в Рязани перебазировано более 20 единиц авиационной техники иностранных государств, включая истребители J-10 и J-16, дальние бомбардировщики H-6, военно-транспортные самолеты Y-9, и Y-20 Народно-освободительной армии Китая, а также штурмовики Су-25, вертолеты Ми-8 и Ми-24 ВВС Республики Беларусь», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.
В Минобороны уточнили, что китайские и белорусские авиационные экипажи выполнили перелет из пунктов дислокации и будут участвовать в соревнования на своей штатной технике. Кроме того, военно-транспортными самолетами были доставлены инженерно-технический состав и наземное оборудование для обслуживания авиационной техники.
Международный конкурс по воздушной выучке летных экипажей «Авиадартс-2021» пройдет в Рязанской области с 22 августа по 4 сентября. В конкурсе задействованы аэродром Дягилево и полигон Дубровичи. Участвуют команды Китая, Белоруссии и России. Всего около 60 экипажей.
Летчикам предстоит соревноваться в визуальной воздушной разведке, технике пилотирования, навигации. Финальным этапом станет боевое применение авиационных средств поражения по наземным целям: экипажи выполнят практические пуски неуправляемых авиационных ракет, бомбометание и стрельбу из авиационных пушек.