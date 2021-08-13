В РАН связали землетрясение в Кузбассе с быстрой добычей угля

Землетрясение в Кузбассе связано с быстрой выемкой полезных ископаемых, такие инциденты в регионе не редкость, заявил руководитель Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН Александр Еманов.

«Когда делают выработки, снимают грунт. Часть его [уголь] увозят, а остальное оставляют и образуется что-то типа гор. В результате где-то напряжение, давление на земную кору возрастает на поверхности, где-то, наоборот, ослабевает. Идет перераспределение напряжений, и, как правило, снизу идет толчок. Это характерно, и идет взаимодействие, дается колебание, которые действует на большой территории», – передает РИА «Новости» слова ученого.

По его словам, магнитуда землетрясения была 5,4.

«Эпицентр землетрясения находился на глубине 4 километра в осадочном бассейне [бассейне, сформированном осадочными породами, которым является Кузбасский угольный бассейн]. Эпицентр был ближе к Талде [поселок], с того борта впадины. Если Прокопьевск – это юго-западный борт впадины, то там северо-восточный борт. Как раз в районе угольных разрезов... 4 километра – это очень маленькая глубина, природная обычно больше. Там постоянно происходят землетрясения, но небольшой энергии. Они то там, то там около разрезов», – сказал Еманов.

Между тем департамент по ЧС Кузбасса объяснил причину землетрясения и разнящуюся трактовку его характера, данную местными властями и сейсмологами.

«Это землетрясение природного характера, но произошло сейсмособытие между несколькими угольными предприятиями, ведущими взрывные работы. То есть при производимых взрывных работах в земной коре накопилась энергия, которая высвободилась в результате природного землетрясения», – сообщили в блоке ЖКХ, дорожного комплекса и энергетики Кузбасса.

Ранее со ссылкой на Геофизическую службу США (USGS) сообщалось, что землетрясение магнитудой 5,0 произошло вблизи города Кемерово в Кемеровской области. Землетрясение было зафиксировано в 20.41 по времени UTC (23.41 мск). Эпицентр располагался в 125 километрах к северо-западу от Кемерово, в 36 километрах от поселка Инского и в 42 километрах от Киселевска. Очаг залегал на глубине 14,8 километра. Как следует из данных Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН, эпицентр землетрясения располагался недалеко от села Большая Талда в Прокопьевском районе Кемеровской области, магнитуда землетрясения составила 5,4.

Напомним, 16 октября 2020 года в результате землетрясения в районе горного хребта Бийская грива на северо-востоке Алтая в шахте Шерегешского рудника на юге Кузбасса пострадали два горняка.