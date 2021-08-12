На Украине предложили каждому главе области назначить «зама по мове» Сотрудников СБУ обвинили в принуждении к оговору для дискредитации оппозиции 12 августа 2021, 20:15 Текст: Вера Басилая

Возбуждено уголовное дело по факту превышения служебных полномочий сотрудниками службы безопасности Украины при подготовке дискредитации всеукраинского движения «Патриоты – за жизнь», они заставили подставного свидетеля дать ложные показания, сообщил депутат Верховной рады Украины Илья Кива. «Генпрокуратура Украины зарегистрировала сегодня факт преступления со стороны сотрудников СБУ Харьковской области по статье КК Украины 373 ч. 1, которые заставили подставного свидетеля дать неправдивые показания относительно нашего соратника Олега Ширяева. На этих фальшивых показаниях построили все обвинение и облили нашу организацию грязью. Но мы стоим на страже закона и никому не позволим его приступать!», – написал Кива в Telegram. По словам Кивы, эти показания «послужили основой информационного вброса о том, что организация «Патриоты – за жизнь» якобы ликвидирована». При этом оппозиционер подчеркнул, что все члены движения ведут свою деятельность в соответствии с законом. Ранее депутат Верховной рады Украины от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Илья Кива обвинил руководство Харьковского управления стратегических расследований в передаче личных данных членов Всеукраинского движения по борьбе с фашизмом «Патриоты – за жизнь» представителям «Национального корпуса».

В Раде предостерегли власти Украины от игнорирования предупреждений Путина 12 августа 2021, 07:29

Фото: www.kremlin.ru

Текст: Дмитрий Зубарев

Депутат Рады Ренат Кузьмин предостерег украинские власти от неадекватной реакции на предупреждения президента России Владимира Путина. Парламентарий пояснил, что российский лидер неоднократно указывал на ошибочную политическую линию Киева, однако власти Украины предпочли проигнорировать предупреждения со стороны восточного соседа, передает РИА «Новости». «Первый месседж Путина украинской власти был по поводу Майдана. Никто его не понял. Второй месседж – Крым. Опять не дошло. Третий – Донбасс. Мимо. «Турецкий поток». Пофиг. «Северный поток – 2». Аналогично. Увеличение цены на газ. До лампочки», – написал Кузьмин на своей странице в соцсети Facebook. Кроме того, парламентарий напомнил об иске к Украине в ЕСПЧ, заявлении в ООН, статье Путина об Украине и реакции главы России на преследование лидера украинской оппозиции Виктора Медведчука. «А наши в ответ: кому не нравится – валите жить в Россию... Как думаете, они действительно не понимают, чем все это может закончиться? И даже после слов Путина о том, что Украина при выходе из СССР незаконно отхватила чужие территории с многомиллионным населением?» – задался вопросом парламентарий. Напомним, в прошлую субботу бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев предупредил о приближающемся разделе Украины. Ранее Мураев предсказал распад Украины на четыре части. В Крыму предупредили участников «Крымской платформы» о последствиях 12 августа 2021, 08:26 Текст: Евгения Шестак

Международный саммит «Крымская платформа» может обернуться для его участников болезненными последствиями, предупредил вице-премьер правительства Крыма и постпред региона при президенте России Георгий Мурадов. Мурадов считает, что участники международного саммита «Крымская платформа» намерены «поставить под вопрос территориальную целостность» России и посягать на российскую территорию и жизни россиян, которые «веками проживают» на полуострове, поэтому следует четко обозначить, какие их могут ждать «болезненные последствия», передает РИА «Новости». В качестве возможных ограничительных мер он назвал запрет на въезд в Россию и арест активов. Кроме того, Мурадов заявил, что до государств-участников саммита необходимо донести, что посягая на Россию они могут попасть в список недружественных стран. В то же время постпред при президенте уточнил, что принятие решений по данным вопросам находится в компетенции федеральных властей. Ранее Мурадов заявил, что киевские власти готовят целый комплекс антироссийских и антикрымских провокаций, нацеленных на нагнетание напряженности в Черноморском регионе. Напомним, проведение саммита «Крымской платформы», на котором Киев планирует обсудить вопрос «возвращения» полуострова, запланировано на 23 августа. Украинская сторона предложила присоединиться к мероприятию ряду государств, в том числе США, Турции, Великобритании, Канаде, странам Евросоюза. При этом президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что страны, которые будут участвовать в новой переговорной площадке «Крымская платформа», рискуют испортить отношения с Москвой. На Украине предложили разделить «российское» и «русское» 12 августа 2021, 10:19

Фото: Александр Полегенько/РИА Новости

Текст: Евгения Шестак

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович предложил на законодательном уровне разделить понятия «российский» и «русский». Он выступил против языкового закона и предложил разрешить свободное использование других языков на украинской территории. «Я считаю, что мы должны различать на законодательном уровне понятия «российский» и «русский», сказать, что «русская культура», «русский язык» кодифицирован в Украине. Кстати, он возник в Украине, это наш исторический язык – так же, как и украинский», – цитирует Арестовича «Украина 24». Он отметил, что является противником закона, который позволяет использовать «региональные языки» наравне с государственным только в пределах того региона, где его признают родным 10% населения. По мнению Арестовича, украинскому языку нужно оказывать поддержку, но при этом стоит разрешить свободное использование других языков. В администрации украинского лидера Владимира Зеленского уже не первый раз говорят о правах Украины на русский язык. В апреле тогдашний пресс-сек Зеленского Юлия Мендель заявляла, что у России нет монополии на русский язык, и Киеву нужно заявить, что есть украинский русский. Тогда газета ВЗГЛЯД объясняла, зачем украинские власти бросились защищать русский язык. В июле сам Зеленский заявлял, что русский язык не является собственностью России. Тем временем уполномоченный по защите украинского языка Тарас Креминь предложил покинуть страну тем, кого не устраивает лично он, закон о языке или украинское государство. Эксперт объяснила, почему Украина не стала «второй Францией» 12 августа 2021, 13:44

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Текст: Анастасия Куликова

«На момент приобретения независимости Украина входила в пятерку самых развитых экономик Европы. Но сегодня у страны нет ни одного направления, в котором она достигла бы хоть каких-то высот. Все провалено. Сегодня страна находится в низшей точке своего развития», – сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер. «За 30 лет независимости Украина полностью разрушила свою экономическую, промышленную и технологическую базу. Фактически вместо «второй Франции», которую обещал построить еще Леонид Кравчук, Украина превратилась в аграрную страну, в которой основу ВВП составляют не услуги и промышленность, как это было в 1991 году, а производство сельскохозяйственной продукции», – отметила глава Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер. По ее словам, на Украине были утеряны все высокотехнологичные отрасли: судостроение, авиастроение, автомобилестроение и электроника. «Сегодня там сохраняется металлургия. Но в этой отрасли преобладает производство низкого передела, в то время как во всех странах Европы и мира используются улучшенные технологии. Можно сказать, что Украина живет на старых, еще советских запасах», – указала собеседница. Более того, на момент приобретения независимости на Украине были хорошо развиты все виды инфраструктуры, указала Шеслер. «Это была компактная республика с хорошо организованным транспортом, хорошей доступностью электросетей и газораспределительных станций. Все это было утеряно за 30 лет», – с сожалением отмечает собеседница. «Проблемы страны сказались и на ее демографии, – продолжила Шеслер. – Если в советское время, не считая Прибалтики, это была самая привлекательная республика, куда люди мечтали переехать жить, то сегодня Украина потеряла почти половину своего населения, которое проживало в ней до начала 90-х. Например, в 1993 году население Украины составляло 52 млн человек, а сегодня, по многим косвенным показателям – менее 30 млн человек. Это приговор независимости Украины». «Кроме того, на момент приобретения независимости Украина входила в пятерку самых развитых экономик Европы, – напомнила эксперт. – А сегодня это самая бедная страна в Европе. Ее ВВП и доходы на душу населения сопоставимы с аналогичными параметрами целого ряда стран Африки». Отметим, что внешний государственный долг Украины на 30 июня 2021 года составлял 54,34 млрд долларов США, передает РИА Новости. Указывается, что в 2021 году Украина должна выплатить по внешним долгам 16 млрд долларов. «Получается, что сейчас у Украины нет ни одного направления, в котором она достигла бы каких-то высот и которым могла бы похвалиться. К сожалению, все провалено. Сегодня Украина находится в низшей точке своего развития», – резюмировала Шеслер. Напомним, в конце августа Украина отмечает 30-летие с момента провозглашения своей независимости. Отмечать праздник планируют с размахом, а гуляния продлятся целых три дня: 22, 23 и 24 августа. Президент Украины Владимир Зеленский попросил жителей Крыма и Донбасса праздновать День независимости Украины. Кабинет министров страны выделил на празднование 5,4 млрд гривен (около 200 млн долларов). Ранее Зеленский утвердил стратегию экономической безопасности Украины до 2025 года, принятую ранее Советом национальной безопасности и обороны (СНБО). Об этом сообщалось в среду на сайте офиса главы государства. В числе национальных интересов страны в стратегии выделены: «устойчивое развитие отечественной экономики, интеграция страны в европейское экономическое пространство и развитие равноправного взаимовыгодного экономического сотрудничества с другими государствами». К 30-летию независимости в офисе Зеленского задались целью поставить в каждой области флагшток с флагом Украины. Флагштоки привезут из Турции. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД На Украине захотели отказаться от «совковости» на параде в День независимости 12 августа 2021, 14:57 Текст: Евгения Шестак

Украина отойдет от «советских стандартов» организации парада в День независимости страны, мероприятие пройдет по-новому, заявил украинский министр обороны Андрей Таран. По его словам, очень символично, что в этом году, на тридцатую годовщину независимости, Украина отходит от «советской системы организации парадов», передает ТСН. «Оставили «совковость» позади. Были некоторые мысли относительно организации парада, даже этого парада, юбилейного, на тридцатую годовщину. И предлагалось так, как было раньше, провести объезд войск на автомобилях, «здравствуйте, товарищи, поздравляю вас с годовщиной великой октябрьской социалистической революции, ура!». Я говорю: «Что, ребята, доколе мы будем идти за советскими стандартами?! Надо уже отходить. Этого, наверное, уже нигде нет, кроме России», – сказал Таран. Ранее сообщалось, что украинские парашютисты устроят на аэродроме в Днепропетровской области показательное выступление в честь Дня независимости, станцевав гопак во время прыжка. Напомним, президент Украины Владимир Зеленский попросил жителей Крыма и Донбасса праздновать День независимости Украины. Кабинет министров страны выделил на празднование 5,4 млрд гривен (около 200 млн долларов). Лавров назвал встречу «Крымской платформы» шабашем 12 августа 2021, 14:25

Фото: пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

В рамках инициируемой Киевом «Крымской платформы» Запад будет развивать неонацистские настроения Украины, заявил глава МИД Сергей Лавров на встрече с участниками арт-кластера «Таврида». «Через неделю состоится очередной шабаш – «Крымская платформа», на которой Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти», – передает его слова ТАСС. При этом Запад понял, что Россию не удастся сбить с ее собственного пути, подчеркнул Лавров. «Наша линия на укрепление своего суверенитета стала встречать сопротивление. А потом, когда Запад понял, что нас с этого курса не собьешь, нас стали наказывать», – цитирует министра РИА «Новости». Ранее вице-премьер правительства Крыма и постпред региона при президенте России Георгий Мурадов предупредил, что международный саммит «Крымская платформа» может обернуться для его участников болезненными последствиями. Напомним, проведение саммита «Крымской платформы», на котором Киев планирует обсудить вопрос «возвращения» полуострова, запланировано на 23 августа. Украинская сторона предложила присоединиться к мероприятию ряду государств, в том числе США, Турции, Великобритании, Канаде, странам Евросоюза. При этом президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что страны, которые будут участвовать в новой переговорной площадке «Крымская платформа», рискуют испортить отношения с Москвой. Климкин испугался распада Украины на несколько частей 12 августа 2021, 07:46

Фото: Nicolas LandemardLe Pictorium/

ZUMA/Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Бывший глава МИД Украины Павел Климкин выступил с утверждением, что Москва якобы планирует включить одну из частей Украины в Союзное государство России и Белоруссии, а другую сделать буфером между РФ и Западом. «Совсем другое дело – Союзное государство России и Белоруссии. Цель Путина – разделить Украину и включить одну ее часть в эту новую империю, а другую сделать буфером между собой и Западом», – написал Климкин на своей странице в соцсети Facebook. Также экс-дипломат прокомментировал слова президента Белоруссии Александра Лукашенко, пообещавшего «вернуть Украину». Лукашенко ранее заявил, что Киев «допрыгается» с подготовкой боевиков на подконтрольных ему территориях и отправкой их в возглавляемую им республику. В ответ на эти действия президент Белоруссии пообещал «без оружия перейти границу» Украины, где, по мнению Лукашенко, его поддержат «минимум 90% украинцев». На это экс-глава МИД Украины посоветовал белорусскому лидеру оставить свои высказывания «при себе». Ранее депутат Рады Ренат Кузьмин предостерег украинские власти от игнорирования предупреждений президента России Владимира Путина. Кроме того, в прошлую субботу бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев предупредил о приближающемся разделе Украины. Ранее Мураев предсказал распад Украины на четыре части. Зеленский уволил главу Харьковской областной администрации 11 августа 2021, 22:00 Текст: Дарья Григоренко

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Айну Тимчук с должности главы Харьковской областной администрации и назначил на ее место Скакуна Александра Евгеньевича, соответствующие указы обнародованы на официальном сайте офиса главы государства. «Освободить Тимчук Айну Леонидовну от должности председателя Харьковской областной государственной администрации согласно поданному ей заявлению», – говорится в тексте указа, опубликованном на сайте офиса Зеленского. Следующим своим указом Зеленский назначил Скакуна Александра Евгеньевича исполняющим обязанности главы Харьковской областной администрации, документ также опубликован на сайте. Ранее президент Украины Владимир Зеленский уволил начальника генерального штаба страны Сергея Корнийчука, на его место глава государства назначил Сергея Шапталу. Киркорову запретили въезд на Украину 12 августа 2021, 09:10

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Служба безопасности Украины запретила въезд в страну российскому певцу Филиппу Киркорову сроком на три года. «В интересах обеспечения национальной безопасности Украины... 7 июня 2021 года Службой безопасности Украины принято решение о запрете въезда запрашиваемому вами лицу (Киркорову) на территорию Украины сроком на три года», – приводит УНН сообщение СБУ. В июне министерство культуры и информационной политики Украины исключило из перечня лиц, представляющих угрозу национальной безопасности для государства, российского певца Филиппа Киркорова. Тренер Магучих заявила о стрессе у украинской спортсменки после травли 12 августа 2021, 15:44 Текст: Алексей Дегтярев

Травля в социальных сетях украинской спортсменки Ярославы Магучих стала для нее серьезным стрессом, заявила тренер легкоатлетки Татьяна Степанова. «Я ее отгораживала от таких стрессов, читала и их пересказывала. Это для меня был очень большой стресс, мне даже тренером не хочется работать после этого. У меня сын подрастает, и я всегда учила его любить Украину, и Ярославу так же... Мы приезжали в разные страны и я всегда говорила, какая у нас красивая страна, как хорошо мы живем. И после того, что произошло, для меня это был большой стресс», – сказала Степанова в интервью украинским СМИ, передает РИА «Новости». Тренер указала, что ей поступило множество предложений переехать в другие страны, в том числе в Германию, в Россию, на Кипр или в Австрию. «Но мы здесь, мы остались и будем выступать на международной арене и приносить медали нашей стране», – подчеркнула Степанова. Она отметила, что перед соревнованиями в Токио Магучих травмировалась – подвернула лодыжку, потому спортсменка 10 дней до начала Олимпиады не тренировалась. «Поэтому она сделала все, что могла. Я считаю, что эта ситуация не повлияет на ее будущие результаты, и я смогу подготовить ее», – заверила Степанова. Ранее сама Магучих заявила, что в совместном фото с российской спортсменкой, из-за которой ее затравили в соцсетях, было сделано «без политики». Магучих подверглась критике в соцсетях со стороны соотечественников за совместные фото с Ласицкене. После этого минобороны Украины решило провести беседу с легкоатлеткой. Депутат Верховной рады Жан Беленюк высказался в поддержку Магучих. НОК Украины также осудил травлю Магучих. Лавров счел позорной позицию Запада по Крыму 12 августа 2021, 14:45 Текст: Елена Мирошниченко

Глава МИД Сергей Лавров заявил, что позиция Запада по Крыму является позорной, после прошедшего референдума волеизъявление крымского народа пытаются оскорбить. «Вы видели, когда мы поддержали абсолютно свободное волеизъявление крымчан, как отреагировал Запад, как было забыто мгновенно, что договоренность, достигнутая тогдашним президентом (Украины Виктором) Януковичем и лидерами оппозиции, которая была гарантирована Францией, Германией, Польшей, Евросоюзом, была гарантирована Соединенными Штатами, – и эту договоренность оппозиция наутро растоптала», – сказал Лавров в ходе выступления в арт-кластере «Таврида», передает РИА «Новости». По словам Лаврова, Россия попросила гарантов образумить оппозиционеров и вернуться к выполнению того, под чем подписались западные структуры, но «они развели руками: ну вот как бы знаете, демократия восторжествовала». «Когда произошел референдум, при нашей, конечно же, поддержке, потому что военнослужащие нашей военной базы обеспечивали порядок, и благодаря им это (голосование не референдуме) прошло бескровно, нам вдруг стали говорить: «Вы аннексировали Крым». Это настолько позорная позиция наших западных партнеров, которые поощрили этот переворот. С тех пор вы видите, что происходит с русским языком на Украине, как пытаются всячески оскорбить свободные чувства, свободные волеизъявления народа Крыма», – заключил глава МИД. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Крым якобы никогда не будет русской территорией, так как россияне никогда не будут любить этот край так, как украинцы. Зеленский также призвал крымчан праздновать День независимости Украины. Глава Крыма Сергей Аксенов в ответ напомнил, что крымчане уже почувствовали «любовь» Украины, которая выражается в блокадах, постоянных угрозах и попытках диверсий. В свою очередь глава Минобороны Сергей Шойгу ответил на слова Зеленского одесским анекдотом. Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди в комментарии газете ВЗГЛЯД отметила, что крымчане «реализовали свое право на самоопределение». На Украине заговорили о достройке корвета «Владимир Великий» 12 августа 2021, 17:00 Текст: Алексей Дегтярев

Украинское минобороны намерено достроить первый корвет страны «Владимир Великий», заявил глава ведомства Андрей Таран. «Сейчас совместно с генеральным штабом вооруженных сил Украины прорабатывается вопрос достройки корабля уже по классу «фрегат». В таком формате в будущем «Владимир Великий» может заменить в боевом составе Военно-морских сил ВСУ «Гетмана Сагайдачного», – сказал Таран, передает РИА «Новости». На эти цели необходимо выделить порядка 310 млн долларов, добавил украинский министр. Еще в 2011 году был анонсирован проект под названием «Украинский корвет», головным кораблем которого должен был стать «Владимир Великий». Его строительство было заморожено в 2014 году. Позже программа по строительству была возобновлена. Построить его должны были в 2015 году, однако из-за недофинансирования процесс затягивается. Всего по проекту 2011 года планировалось построить 10 корветов проекта 58250 до 2026 года. В 2016 году сообщалось, что корвет решили назвать не «Владимир Великий», а «Винница», по мнению чиновников, «Владимир Великий» может вызвать ассоциацию с президентом России Владимиром Путиным. В Киеве на Дне независимости покажут танк «Оплот» 12 августа 2021, 17:12 Текст: Дарья Григоренко

Украинское госпредприятие «Завод имени Малышева» по заказу госконцерна «Укрспецэкспорт» изготовило экземпляр танка «Оплот», который примет участие в параде ко Дню независимости страны 24 августа, сообщила пресс-служба госконцерна «Укроборонпром». «Государственное предприятие «Завод имени В. А. Малышева», которое входит в состав Укроборонпрома, вовремя изготовило боевую машину, которую заказала компания «Укрспецэкспорт», – пояснили в пресс-службе, передает РИА «Новости». Уточняется, что новый танк будет демонстрировать свои боевые возможности потенциальным заказчикам, в том числе иностранным. «Впервые новый «Оплот» можно будет увидеть вживую во время военного парада к 30-летию независимости Украины, который состоится 24 августа в Киеве», – добавили в пресс-службе. Ранее украинский министр обороны Андрей Таран заявил, что Украина отойдет от «советских стандартов» организации парада в День независимости страны, мероприятие пройдет по-новому. Кроме того, украинские парашютисты устроят на аэродроме в Днепропетровской области показательное выступление в честь Дня независимости, станцевав гопак во время прыжка. Напомним, президент Украины Владимир Зеленский попросил жителей Крыма и Донбасса праздновать День независимости Украины. Кабинет министров страны выделил на празднование 5,4 млрд гривен (около 200 млн долларов). На Украине предложили каждому главе области назначить «зама по мове» 12 августа 2021, 18:40 Текст: Вера Басилая

Уполномоченный по защите украинского языка Тарас Креминь предложил ввести в каждой области профильных заместителей, которые отвечали бы за применение языкового закона. Креминь заявил, что премьер Украины уже поручил назначить таких заместителей для всех министров. Они должны будут следить за украинизацией профильных сфер: образования, спорта, медицины, транспорта и так далее, передает Sputnik. Ранее уполномоченный по защите украинского языка Тарас Креминь предложил покинуть страну тем, кого не устраивает лично он, закон о языке или украинское государство. Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович предложил на законодательном уровне разделить понятия «российский» и «русский». Он выступил против языкового закона и предложил разрешить свободное использование других языков на украинской территории. В июле сам Зеленский заявлял, что русский язык не является собственностью России. Телеканал «Интер» вновь проверят из-за фильмов с запрещенными на Украине актерами 12 августа 2021, 18:22 Текст: Евгения Шестак

На украинском телеканале «Интер» пройдет третья внеплановая проверка в связи с показом фильмов с российскими актерами, сообщила пресс-служба Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Украины. «Национальный совет рассмотрел на заседании 12 августа результаты мониторинга ЗАО «Телеканал «Интер» (логотип «ИНТЕР») 26, 27, 28, 29, 31 июля и 3, 4 и 7 августа этого года и, обнаружив признаки нарушения украинского законодательства, назначил ему внеплановую невыездную проверку. Телеканал показывает фильмы с российскими актерами, входящими в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, и тем самым нарушает действующее законодательство», – сообщается на сайте Нацсовета. По данным регулятора, в этот период в эфире «Интера» были продемонстрированы картины «Место встречи изменить нельзя» (1979) режиссера Станислава Говорухина, «Узник замка Иф» (1988) с Михаилом Боярским, «Д'Артаньян и три мушкетера» (1978) с Михаилом Боярским, Ириной Алферовой, Алисой Фрейндлих, Олегом Табаковым, Борисом Клюевым, «По семейным обстоятельствам» (1978) с Евгением Стебловым, «Большая перемена» (1973) с Валентиной Талызиной. Отмечается, что указанные артисты внесены в черный список украинского Минкульта за «незаконное посещение Крыма, участие в съемках на полуострове и в пропагандистских мероприятиях РФ, за поддержку российской агрессии против Украины». Новую проверку телеканалу назначили с 30 августа по 10 сентября 2021 года. Телеканал должен отправить регулятору документы и материалы для проведения проверки, а также свои объяснения. В июле телеканалу «Интер» уже назначали внеплановую проверку в связи с показом фильмов «Карнавал», «Собачье сердце», «Любовь и голуби», «Москва слезам не верит» с артистами из черного списка. Ранее минкультуры Украины внесло в список «угроз» почти 200 человек. В список включены актеры Вера Алентова и Евгений Александров, певица Эльвира Тугушева (Elvira T.), пианист и композитор Игорь Бриль, джазмены Денис Каганец и Яков Окунь, основатель кинокомпании «Таврида Фильм» Одиссей Пипия. Напомним, министерство культуры Украины в 2015 году обнародовало черный список деятелей культуры, в том числе из России, которые «создают угрозу национальной безопасности». В числе артистов, попавших тогда в список, были Олег Газманов, Валерия, Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина, Иван Охлобыстин, Михаил Задорнов, Михаил Пореченков. Список регулярно расширяется.