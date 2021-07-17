На Украине полицию обвинили в передаче личных данных граждан радикалам

Эксперт: С отставкой Авакова МВД Украины вывели из политической игры

«Новый глава МВД Денис Монастырский – человек команды. Не стоит от него ожидать самостоятельности и, тем более, какого-то сопротивления политике президента Зеленского», – сказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Константин Бондаренко. Так он прокомментировал переход депутата от пропрезидентской партии «Слуга народа» Дениса Монастырского на пост руководителя МВД Украины.

«В отличие от Авакова, ранее занимавшего этот пост, Монастырский не будет самостоятельной политической фигурой. Он – человек команды», – считает директор фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко. По его оценке, деятельность Министерства внутренних дел, а также подконтрольных ему органов отныне будет полностью солидаризироваться с политикой, которую проводит офис Владимира Зеленского.

«Не приходится говорить о том, что Монастырский может стать продолжателем традиций Арсена Авакова на этом посту или же что он будет представлять собой противовес Зеленскому. По сути, МВД Украины выведено из политической игры», – отмечает собеседник. Бондаренко предполагает, что самая главная задача, которая будет стоять перед Монастырским – это обеспечение правопорядка в стране, поскольку безопасность граждан оставляет желать лучшего. Эту ситуацию необходимо исправлять, добавил эксперт.

При этом политолог подчеркнул, что у МВД Украины нет права на пресечение деятельности различных радикальных группировок. «С этими группами надо бороться системно, потому что радикалы уже давным-давно перестали быть идейными. Возобладал принцип «кто платит – тот заказывает музыку». Националисты просто так уже не выходят на митинги. Поэтому обуздать уличную стихию – значит первым делом решить вопрос с заказчиками этого действа», – заметил Бондаренко.

В пятницу новым главой МВД Украины официально назначен депутат пропрезидентской партии «Слуга народа», председатель комитета Верховной рады по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский. Об этом сообщила пресс-служба парламента Украины. Такое решение на заседании поддержал 271 депутат при необходимом минимуме в 226 голосов, передает РИА «Новости».

Монастырский родился 12 июня 1980 года в Хмельницком, окончил юридический факультет Хмельницкого университета управления и права, а также учился в Институте государства и права им. В.М. Корецкого НАН Украины. Преподавал в Хмельницком университете управления и права, возглавлял отдел по вопросам законотворчества и научных экспертиз.

В 2019 году Монастырского представили как эксперта команды Владимира Зеленского по вопросам реформирования правоохранительной системы. В Раде он возглавил комитет по вопросам правоохранительной деятельности.

Во вторник глава МВД Украины Арсен Аваков написал заявление об отставке. В четверг Верховная рада Украины уволила Авакова с должности министра внутренних дел страны, которую он занимал с февраля 2014 года. По словам замглавы МВД Антона Геращенко, Аваков решил уйти в отставку с поста главы МВД Украины после просьбы президента страны Владимира Зеленского. Замминистра заявил, что «решение было абсолютно спокойным, взвешенным, оно достаточно давно готовилось, и в узком кругу это было достаточно давно известно».

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о причинах и последствиях отставки Авакова, одного из немногих политиков, сделавших стремительную карьеру после Майдана и сохранявших свои позиции после избрания Зеленского.

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