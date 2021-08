В России разработали спутниковую платформу мониторинга электросетей и трубопроводов Индия сообщила о неудачном запуске спутника наблюдения Земли 12 августа 2021, 13:33 Текст: Дмитрий Зубарев

Индийская организация космических исследований сообщила о неудачном запуске спутника наблюдения Земли из-за технической неисправности ракеты-носителя. «Запуск (ракеты) GSLV-F10 состоялся сегодня в 05:43 местного времени, как и было запланировано. Работа первой и второй ступеней была в норме. Однако зажигания верхней криогенной ступени не произошло из-за технической неисправности. Миссия не могла быть выполнена, как предполагалось», – передает РИА «Новости» сообщение организации. Индийская организация космических исследований не уточнила, на какой орбите находится ракета-носитель. EOS-03, ранее известный как Geo Imaging Satellite-1, или GISAT-1, является спутником для получения изображений и наблюдения Земли. Спутник EOS-3 относится к новому поколению спутников наблюдения Земли, способных отслеживать стихийные бедствия, такие как циклоны и наводнения, а также проводить мониторинг посевов, лесного покрова и водоемов в реальном времени. Это была третья попытка запуска спутника с марта 2020 года. Как е заявил известный американский эксперт по космонавтике Джонатан МакДауэл, спутник наблюдения Земли и третья ступень ракеты-носителя упали в Андаманское море через 10 минут после запуска из Космического центра Сатиша Дхавана. Ранее Индия одной ракетой запустила на орбиту 104 спутника.

Протасевич рассказал, кто стоял за неудачной попыткой переворота в Белоруссии 11 августа 2021, 15:42

Фото: RT на русском

Текст: Елизавета Булкина

Оппозиционные журналисты и блогеры стояли за неудавшейся попыткой смены власти в Белоруссии в прошлом году, а не политики, рассказал сооснователь Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. Он объяснил, что NEXTA превратился из оппозиционного медиаресурса в финансируемый из-за рубежа, в частности со стороны Польши, политический проект с антигосударственной направленностью. Протасевич рассказал, что он не стоял у истоков проекта NEXTA. «И более того, я к проекту присоединился, в принципе, только после того как (белорусского журналиста Владимира – прим. ВЗГЛЯД) Чуденцова арестовали на границе, при его попытке, соответственно, уехать из Белоруссии в Польшу. Поэтому до этого времени, в принципе, я не имел никакого отношения к проекту. Я знал о его существовании, я знал, что Владимир работает со Степаном (Путило, создателем Telegram-канала NEXTA – прим. ВЗГЛЯД)», – сказал он в интервью RT. «И изначально это не был политический проект. Точно так же, наверное, как и большинство белорусских медиа, даже ныне закрытых, они не были изначально сугубо политическими проектами. Направленными сугубо, допустим, на антигосударственную деятельность. Отнюдь нет», – отметил Протасевич. «Я проект NEXTA воспринимал, я имею в виду Telegram-проект, как свой проект. И я им занимался. Для меня это было, действительно, мое детище. Что делал Степан, как, грубо говоря, директор всей организации, каким образом. Он мог с кем-то контактировать. С кем он общался, откуда он брал деньги, и так далее – это была его головная боль, и это были его дела. Я в них не лез. То есть, единственное, то что я раньше говорил, я просто видел в строке зачислений на кошельке PayPal – все», – пояснил он. Сейчас же Протасевич намерен создать свой проект. ««Я думаю над тем, насколько это будет каким-то моим персональным брендом, либо все-таки делать какой-то отдельный медиапроект. Я не говорю, что он с самого начала будет большой. Но планы у меня есть. И планы, возможно, наполеоновские. Тем более что сейчас в Беларуси практически нет СМИ, которые были бы посередине», – рассказал он. Кроме того, Протасевич заявил, что ушел от радикальной оппозиции, поскольку «это то, чего сейчас требует общество». «Потому что общество устало от оголтелой пропаганды с хейт-спичем. Общество устало от постоянных обвинений друг друга.... Я же хочу сделать то, что будет отвечать, во-первых, запросам общества, во-вторых – запросам времени. И сделать что-то на нейтральной полосе, то, что каждый сможет спокойно читать. И более того – доносить многие тезисы с принципиально новой стороны», – сказал Протасевич. Напомним, 23 мая борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании. Команду о принятии «заминированного» борта отдал президент Белоруссии Александр Лукашенко. На борту оказался основатель признанного в республике экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич, он был задержан белорусскими правоохранителями. Также задержана его девушка, россиянка София Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии. После задержания Протасевич признал вину по обвинению в призывах к протестам в Белоруссии и назвал подставившего его человека из оппозиции. Позже Протасевич и Сапега заключили досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием. Украинский военный перешел на сторону ДНР 11 августа 2021, 17:14

Фото: Валентин Спринчак/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Военнослужащий Вооруженных сил Украины решил перейти на сторону Донецкой народной республики, сообщил заместитель начальника народной милиции ДНР Эдуард Басурин. «На нашу сторону добровольно перешел действующий украинский военнослужащий. В ходе его предварительного опроса установлено, что причиной бегства послужил низкий уровень материального обеспечения, невыносимые условия службы, неуставные взаимоотношения, а также отсутствие помощи и защиты в сложившейся ситуации со стороны командования и правоохранительных органов», – цитирует Басурина РИА «Новости». Представитель народной милиции отметил, что сейчас с украинским военным проводятся следственные действия. В феврале рядовой ВСУ перешел на сторону ДНР, чтобы избежать насилия и поборов в своей воинской части, сообщали в республике. В Раде предостерегли власти Украины от игнорирования предупреждений Путина 12 августа 2021, 07:29

Фото: www.kremlin.ru

Текст: Дмитрий Зубарев

Депутат Рады Ренат Кузьмин предостерег украинские власти от неадекватной реакции на предупреждения президента России Владимира Путина. Парламентарий пояснил, что российский лидер неоднократно указывал на ошибочную политическую линию Киева, однако власти Украины предпочли проигнорировать предупреждения со стороны восточного соседа, передает РИА «Новости». «Первый месседж Путина украинской власти был по поводу Майдана. Никто его не понял. Второй месседж – Крым. Опять не дошло. Третий – Донбасс. Мимо. «Турецкий поток». Пофиг. «Северный поток – 2». Аналогично. Увеличение цены на газ. До лампочки», – написал Кузьмин на своей странице в соцсети Facebook. Кроме того, парламентарий напомнил об иске к Украине в ЕСПЧ, заявлении в ООН, статье Путина об Украине и реакции главы России на преследование лидера украинской оппозиции Виктора Медведчука. «А наши в ответ: кому не нравится – валите жить в Россию... Как думаете, они действительно не понимают, чем все это может закончиться? И даже после слов Путина о том, что Украина при выходе из СССР незаконно отхватила чужие территории с многомиллионным населением?» – задался вопросом парламентарий. Напомним, в прошлую субботу бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев предупредил о приближающемся разделе Украины. Ранее Мураев предсказал распад Украины на четыре части. Выяснилось, какую информацию британский дипломат мог передавать спецслужбам РФ 11 августа 2021, 15:54 Текст: Наталья Ануфриева

Сведения, которые сотрудник британского посольства в Берлине якобы передал российской разведке, касались борьбы с терроризмом, сообщают западные СМИ. Онлайн-журнал Focus Online сообщил, что «речь идет об информации, касающейся борьбы с терроризмом», передает РИА «Новости». Напомним, в среду гражданина Великобритании задержали в Германии по подозрению в работе якобы на российские спецслужбы. Контрразведка ФРГ отказалась комментировать задержание британца, однако в МИД ФРГ заявили, что будут следить за развитием событий. Сотрудник ФНС платил налоги за граждан из своего кармана 11 августа 2021, 21:52 Текст: Дарья Григоренко

В территориальной ИФНС Московской области проводится проверка сотрудника Федеральной налоговой службы, оплачивавшего налоги за налогоплательщиков ради улучшения своих показателей отчетности. Как уточняется, сотрудник ФНС оплачивал незначительные суммы – от нескольких копеек до 100 рублей, сообщается в Facebook ЭСМИ «Закония». По мнению сотрудника, сложнее, дольше и дороже пытаться взыскивать с граждан мелкие долги, возникшие перед бюджетом «техническим» образом, либо в результате округления или доначисления пеней. В результате служебной проверки по неоднократным жалобам коллег, так как его показатели оказывались на порядок выше, ухищрения налогового чиновника были вскрыты. Отмечается, что сейчас ведется проверка всей служебной деятельности сотрудника. Ранее в Пензенской области руководителя управления Федеральной налоговой службы задержали по подозрению в злоупотреблении полномочиями. В ВОЗ назвали срок одобрения «Спутника V» 11 августа 2021, 18:27

Фото: Сергей Батурин/РИА Новости

Российская вакцина «Спутник V» может быть одобрена Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в сентябре, заявила помощник гендиректора ВОЗ Марианджела Симао. «По «Спутнику» мы в настоящее время проводим юридические процедуры. Мы также начали анализировать эту вакцину на предмет включения в портфель механизма COVAX», – цитирует Симао ТАСС. «По срокам мы пока не знаем, когда будет завершен процесс, но мы рассчитываем, что это произойдет в середине сентября», – добавила она. COVAX является международным механизмом, запущенным ВОЗ совместно с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации и Коалицией за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям. В соответствии с условиями программы страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин для менее благополучных государств. Согласно планам, в рамках механизма к концу 2021 года должны быть произведены и равномерно распределены по всему миру 2 млрд доз вакцины. Сейчас ВОЗ рекомендует для экстренного применения семь препаратов: вакцины китайских компаний Sinopharm и Sinovac, вакцину Comirnaty, разработанную совместно компаниями Pfizer из США и BioNTech из Германии, препарат компании Janssen, которая является подразделением американской Johnson & Johnson, вакцину американской компании Modern, а также два варианта вакцины британско-шведской фирмы AstraZeneca и Оксфордского университета. От России кандидатами в программу являются «Спутник V», разработанный центром Гамалеи, и «ЭпиВакКорона» центра «Вектор». В настоящий момент российскому препарату «Спутник V» уже год, в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) отмечали, что за год применения вакцина «доказала свою высочайшую безопасность и эффективность в борьбе с коронавирусом на опыте применения в ведущих странах мира». На сегодняшний день «Спутник V» зарегистрирован в 69 странах с общим населением более 3,7 млрд человек, или около половины населения Земли. РФПИ заключил соглашения о производстве «Спутника V» более чем с 20 ведущими производителями в 14 странах, в том числе с производителями из Индии, Китая, Южной Кореи, Аргентины, Мексики и ряда других стран. МИД Белоруссии предложил США оставить пять человек в посольстве в Минске 11 августа 2021, 15:44

Фото: Иван Руднев/РИА Новости

Текст: Елена Мирошниченко

МИД Белоруссии предложил США до 1 сентября сократить численность своего посольства в Минске до пяти человек, сообщил пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз. «До американской стороны наша ответная реакция на их недружественные и даже агрессивные действия предметно доведена сегодня в МИД в ходе встречи с временным поверенным Рубеном Арутюняном... На фоне действий Вашингтона по сокращению сотрудничества во всех сферах и экономическому удушению нашей страны мы также совершенно объективно не видим смысла в присутствии в Беларуси столь значительного персонала американской дипмиссии», – приводит его слова РИА «Новости». Он отметил, что «просто непонятно, чем им заниматься на таком фоне». «В этой связи американской стороне предложено до 1 сентября сократить численность своего посольства в Минске до пяти человек. Собственно, подобная вполне понятная логика будет учитываться и в случае дальнейшего снижения двустороннего взаимодействия по инициативе США», – сообщил Глаз. МИД Белоруссии отозвал ранее выданное согласие на назначение Джулии Фишер послом США в Минске. Также сообщается, что временный поверенный в делах США был вызван в белорусский МИД, ему сообщили об ответной реакции Минска на санкции. Напомним, в Белом доме заявили, что новый пакет санкций против Белоруссии стал самым масштабным на сегодняшний день, новые санкции США против Белоруссии затронули оборонный и энергетический секторы. Правительство Великобритании также объявило о введении санкций. Навальному предъявили новое обвинение 11 августа 2021, 16:07 Текст: Елизавета Булкина

Следственный комитет предъявил блогеру Алексею Навальному обвинение в создании организации, посягающей на права граждан, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. «Продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 239 УК РФ, по факту создания некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан. Обвинение в совершении указанного преступления предъявлено Алексею Навальному», – передает ее слова РИА «Новости». По словам Петренко, новое обвинение связано с публичными призывами выходить на несогласованные акции в январе 2021 года. Следствие полагает, что деятельность созданной Навальным ФБК* (запрещенная в России экстремистская организация, признанная иноагентом) была сопряжена с побуждением граждан к совершению противоправных деяний. Управляли ФБК также Иван Жданов и Леонид Волков. «Навальный, Волков, Жданов и иные лица организовали распространение на своих личных страницах в сети интернет и на страницах ФБК от имени возглавляемой ими некоммерческой организации публикаций, содержащих призывы к участию граждан Российской Федерации в несогласованных митингах в январе текущего года», – сказала Петренко. Также, отметила Петренко, Навальному было заранее известно о противоправном характере планируемых мероприятий в связи с действующими ограничениями, а их проведение не было согласовано с органами власти. «Навальный осознавал, что за участие в несогласованных митингах предусмотрена административная ответственность», – подчеркнула Петренко. Ранее Росфинмониторинг внес некоммерческие организации «Фонд борьбы с коррупцией*» и «Фонд защиты прав граждан» (НКО-иноагенты и экстремистские организации) в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения о причастности к экстремистской деятельности или терроризму. 9 июня Мосгорсуд по иску прокуратуры признал эти организации экстремистскими. Минюст официально внес ФБК** и «Штабы Навального*» в перечень запрещенных в России организаций. Напомним, 2 февраля Симоновский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания Навальному на реальное – по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» сроком на три с половиной года. Суд постановил отправить Навального в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок. В колонии Навальный должен провести около двух с половиной лет. Россия и Япония обсудили вопрос мирного договора по Курилам 11 августа 2021, 14:49 Текст: Евгения Шестак

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с японским коллегой Тосимицу Мотэги вопрос о мирном договоре по Курильским островам, сообщил российский МИД. Дипломаты переговорили относительно реализации договоренностей лидеров России и Японии о комплексном развитии двусторонних связей для их вывода на качественно новый уровень, включая расширение взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической области, сообщается на сайте ведомства. «Особое внимание было уделено осуществлению совместных проектов в области водородной энергетики на Дальнем Востоке России, планам совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах», – сообщило министерство. В ходе переговоров министры также обсудили график дальнейших российско-японских контактов, в том числе церемонию открытия Года российско-японских межрегиональных и побратимских обменов. Ранее издание The Asahi Shimbun заявило, что Япония провалила внешнюю политику в отношении России при прошлом премьер-министре Синдзо Абэ, новому правительству следует ее пересмотреть. До этого президент России Владимир Путин анонсировал «уникальные и беспрецедентные» предложения по вовлечению Японии в экономическую деятельность Курильских островов. Он также поручил премьеру Михаилу Мишустину во время поездки на Дальний Восток уделить особое внимание ситуации на Курильских островах. В июле Москва заявила послу Японии решительный протест в связи с недружественными шагами Токио по отношению к России. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Байден ответил на вопрос о возможности дефолта в США 12 августа 2021, 00:58

Фото: Al Drago - Pool Via Cnp/

Keystone Press Agency/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Президент Соединенных Штатов Джо Байден выразил уверенность в том, что Конгресс увеличит потолок государственного долга США и не допустит дефолта. На вопрос о том, обеспокоен ли он нынешней ситуацией с потолком госдолга, который американские законодатели до сих пор не успели поднять, Байден ответил: «Нет. Они не допустят дефолта», передает ТАСС. Накануне Байден объяснил рост инфляции в США влиянием пандемии на американскую экономику. Ранее президент России Владимир Путин обратил внимание, что инфляция в США превысила 5% при целевом показателе около 2%, и американские законодатели уже два года подряд верстают бюджет с дефицитом по 15%. Он также отметил, что эмиссия доллара для покрытия дефицита бюджета в Соединенных Штатах сказывается на всей мировой экономике. Тем временем 3 августа Минфин США объявил о достижении очередного потолка госдолга. В конце июля глава Минфина США Джанет Йеллен предупреждала Конгресс об угрозе дефолта в случае отказа американских законодателей поднять потолок госдолга Соединенных Штатов. По ее словам, к 1 октября возможности правительства США выплачивать долги могут быть серьезно подорваны, так как на этот период запланированы серьезные бюджетные расходы. Йеллен подчеркнула, что дефолт «нанесет непоправимый ущерб экономике» США. Напомним, в первом полугодии 2021 финансового года дефицит бюджета США превысил 1,7 трлн долларов. В марте президент США Джо Байден направил на стимулирование экономики Соединенных Штатов в условиях пандемии коронавируса 1,9 трлн долларов. На фоне вливания в американскую экономику значительного объема ликвидности и роста госдолга США эксперт предупредил о росте долларовой инфляции. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Соединенные Штаты заставили расти цены по всему миру. В США предупредили Европу о расплате за «Северный поток – 2» 12 августа 2021, 05:32

Фото: www.gazprom.ru

Текст: Антон Никитин

Благодаря трубопроводу «Северный поток – 2» Германия, вероятно, получит более низкие цены на газ, но для остальных стран Евросоюза энергетика и безопасность станут более дорогостоящими, предположила обозреватель Юлия-Сабина Джоджа в статье для журнала National Interest. По мнению автора статьи, успешное завершение сделки между Москвой и Берлином по «Северному потоку – 2» чревато серьезными экономическими последствиями не только для Восточной Европы, но и для всего Евросоюза, передает РИА «Новости». «Экономические, политические последствия и последствия в сфере безопасности, которые последуют за введением в строй газопровода, будут значительными, а расплачиваться в основном придется Восточной Европе», – считает Джоджа. Публицист утверждает, что для Украины запуск нового газопровода будет означать повышение цен на голубое топливо, и «ситуация будет становиться все опаснее». «Лишение Украины транзитных сборов – это часть существующей тенденции, которая ведет к сокращению экономических выгод и ослаблению энергетической безопасности Восточной Европы», – утверждает автор статьи. Ранее сенатор Алексей Пушков выразил уверенность, что Вашингтон не отказался от давления на российский газопровод «Северный поток – 2», начинается второй раунд противодействия проекту со стороны Соединенных Штатов. Накануне Пушков предположил, что назначение спецпосланника США по «Северному потоку – 2» означает намерение Вашингтона помешать ввести газопровод в эксплуатацию, раз проект не удалось сорвать на этапе строительства. Напомним, в понедельник стало известно, что президент США Джо Байден назначил Амоса Хохштейна спецпосланником по «Северному потоку – 2». Позже в Госдепе раскрыли задачи Хохштейна на посту старшего советника Госдепа США по энергетической безопасности. Американист Дмитрий Дробницкий в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил: «Новый спецпосланник США по «Северному потоку – 2» Амос Хохштейн был в группе тех, кто говорил: только дайте мне на пять дней в руки ресурсы, я остановлю газопровод. Если бы в задачи Хохштейна входило противодействие России, то у нас бы появился очень опасный враг». В МИД России заметили, что ранее уже было «много номинаций, было много деклараций, было много намерений, которые, к сожалению, дальше декларативной формы никуда не шли», потому «будем исходить из практических шагов американской стороны». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Поклонской пришлось заговорить по-японски 11 августа 2021, 21:27

Фото: Наталья Поклонская/Facebook

Текст: Елена Мирошниченко

Зампредседателя комитета Госдумы России по международным делам Наталья Поклонская создала свою анимационную копию, которую назвала SORA, что в переводе с японского означает «небо». «Тем временем мы с командой создали мою цифровую копию «Няш-Мяш» по имени SORA (в переводе с японского – небо). Первый выпуск NFT (non-fungible token) в стиле аниме посвящаем только что прошедшей Олимпиаде в Токио», – написала она в своем Facebook. По словам Поклонской, ради реализации проекта ей пришлось заговорить на японском языке. «Миловидная, но сильная внутри SORA с развевающимся флагом Олимпийских игр является первой частью проекта, для создания которого мне пришлось заговорить на японском языке, и скажу, что мне очень понравилось! А дальше будет еще интереснее», – рассказала она. Цифровая копия повторяет новый девиз Олимпийских игр: «Быстрее, выше, сильнее – вместе». «И тем самым подчеркиваю важность единства людей всего мира на пути к безопасной жизни человечества. А дальше будет еще интереснее», – заключила Поклонская. Ранее Поклонская заявила, что снимается с предварительного голосования «Единой России» по отбору кандидатов партии на сентябрьские выборы в связи с переходом на новую работу. Россия и Молдавия договорились о снятии взаимных ограничений по экспортным поставкам 11 августа 2021, 20:56

Фото: DUMITRU DORU/ЕРА/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Кишинев и Москва договорились о взаимном снятии ограничений на экспорт продукции, сообщил вице-премьер России Дмитрий Козак после встречи с президентом Молдавии Майей Санду. «Договорились о сотрудничестве по вопросам взаимной торговли, беспошлинной торговле, по снятию ограничений для российских экспортеров и ответных шагах о поставке молдавской сельхозпродукции на российский рынок», – приводит его слова РИА «Новости». Ранее Козак заявил, что решение приднестровского вопроса является внутренним делом Молдавии, но Россия готова помочь. Напомним, Санду заявила, что власти Молдавии хотят обсудить проблемы и наладить сотрудничество с Россией. В частности, она указала на вопрос расширения экспорта молдавских товаров в Россию, социальные вопросы молдавских трудовых мигрантов и новый контракт на поставку газа. Она считает «главной причиной нестабильности неразрешенный приднестровский конфликт». В Екатеринбурге прошла спецоперация по задержанию криминальных авторитетов 11 августа 2021, 19:48

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

В центре Екатеринбурга правоохранители задержали приехавших на «стрелку» криминальных авторитетов, пишут СМИ со ссылкой на региональное ГУ МВД. «Задержана группа граждан, которые могут иметь отношение к противоправной деятельности. Сейчас оперуполномоченные устанавливают их личности и цель сбора», – цитирует E1.ru главу пресс-службы ГУ МВД региона Валерия Горелых. По данным портала, задержание проходило в ресторане EatMeet, там указали, что в «собрании» участвовало порядка 10 человек. «Собрались 10 человек, сидели на летней веранде около получаса. Они заказали только напитки, вели себя спокойно, о чем-то разговаривали. Потом все произошло очень быстро, всех скрутили и положили лицом в пол», – рассказали в заведении. Отмечается, что в ходе спецоперации проводилась работа одновременно в трех разных местах Екатеринбурга. В начале июля МВД Грузии провело операцию против «воров в законе» в Тбилиси и еще в 10 городах страны, арестовав 25 криминальных авторитетов. Путин заявил о необходимости реконструкции исторического центра Севастополя 11 августа 2021, 14:10

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Текст: Евгения Шестак

Президент Владимир Путин на встрече с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым обсудил планы реконструкции исторического центра Севастополя. По словам главы государства, работы по благоустройству не проводились очень давно. «Поговорим по всем вопросам социально-экономического развития Севастополя. Знаю, что многое сделано, но у вас есть предложения по плану дальнейшей работы, в том числе по исторической части города», – цитирует ТАСС Путина. Глава государства отметил, что с советских времен в Севастополе не было реконструкции того, что «представляет гордость не только Севастополя и Крыма, но и всей России». В свою очередь Развожаев попросил Путина помочь в формировании единого плана реставрации исторических зданий в центре города. По его словам, в настоящее время действительно «многое делается» для наведения порядка в центральной части Севастополя, идет масштабное благоустройство общественных пространств, передает РИА «Новости». «Владимир Владимирович, мое предложение: поручить правительству России совместно с правительством Севастополя разработать правительственный план по каждому зданию, определить сроки и источники финансирования. И чтобы это было в одном документе. И в течение трех–четырех лет привести главные исторические здания Севастополя в порядок, используя разные источники финансирования», – сказал Развожаев. Глава Севастополя рассказал, что работы по некоторым объектам уже ведутся. В том числе в этом году планируется завершить работы в Севастопольском художественном музее имени М. П. Крошицкого, где ремонт ведется с 2018 года. Также в федеральную целевую программу развития Крымского полуострова заложены средства на ремонт одного из театров Севастополя, сейчас идет разработка проекта, а через два года планируется приступить непосредственно к ремонту. Между тем президент призвал минимизировать расходы жителей Севастополя при подключении газа к земельным участкам. Путин напомнил, что в целом уровень газификации в Севастополе достиг 41%. Развожаев ответил, что власти планируют принять меры по минимизации расходов для социально незащищенных категорий граждан, «чтобы были только физические, производственные расходы и никакие бюрократические расходы не грузили цену, и плюс сделать рассрочки или какие-то социальные выплаты». «Есть федеральная инициатива партии «Единая Россия», чтобы попробовать на федеральном уровне какие-то категории льготников здесь выделить, потому что, конечно, региональному бюджету сложно это будет сделать. Но мы этим сейчас активно занимаемся», – добавил губернатор. Ранее Развожаев заявил, что Севастополь в ближайшее время ждет активное развитие, поэтому важно думать о качественном водоснабжении.