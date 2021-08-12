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На Украине предложили разделить «российское» и «русское»
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Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович предложил на законодательном уровне разделить понятия «российский» и «русский». Он выступил против языкового закона и предложил разрешить свободное использование других языков на украинской территории.
«Я считаю, что мы должны различать на законодательном уровне понятия «российский» и «русский», сказать, что «русская культура», «русский язык» кодифицирован в Украине. Кстати, он возник в Украине, это наш исторический язык – так же, как и украинский», – цитирует Арестовича «Украина 24».
Он отметил, что является противником закона, который позволяет использовать «региональные языки» наравне с государственным только в пределах того региона, где его признают родным 10% населения.
По мнению Арестовича, украинскому языку нужно оказывать поддержку, но при этом стоит разрешить свободное использование других языков.
На этой неделе депутаты Госдумы предложили запретить въезд в Россию лицам, притесняющим русскоговорящих.
Ранее уполномоченный по защите украинского языка Тарас Креминь предложил покинуть страну тем, кого не устраивает лично он, закон о языке или украинское государство.
Украинский военный перешел на сторону ДНР
Военнослужащий Вооруженных сил Украины решил перейти на сторону Донецкой народной республики, сообщил заместитель начальника народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
«На нашу сторону добровольно перешел действующий украинский военнослужащий. В ходе его предварительного опроса установлено, что причиной бегства послужил низкий уровень материального обеспечения, невыносимые условия службы, неуставные взаимоотношения, а также отсутствие помощи и защиты в сложившейся ситуации со стороны командования и правоохранительных органов», – цитирует Басурина РИА «Новости».
Представитель народной милиции отметил, что сейчас с украинским военным проводятся следственные действия.
В феврале рядовой ВСУ перешел на сторону ДНР, чтобы избежать насилия и поборов в своей воинской части, сообщали в республике.
В Раде предостерегли власти Украины от игнорирования предупреждений Путина
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Депутат Рады Ренат Кузьмин предостерег украинские власти от неадекватной реакции на предупреждения президента России Владимира Путина.
Парламентарий пояснил, что российский лидер неоднократно указывал на ошибочную политическую линию Киева, однако власти Украины предпочли проигнорировать предупреждения со стороны восточного соседа, передает РИА «Новости».
«Первый месседж Путина украинской власти был по поводу Майдана. Никто его не понял. Второй месседж – Крым. Опять не дошло. Третий – Донбасс. Мимо. «Турецкий поток». Пофиг. «Северный поток – 2». Аналогично. Увеличение цены на газ. До лампочки», – написал Кузьмин на своей странице в соцсети Facebook.
Кроме того, парламентарий напомнил об иске к Украине в ЕСПЧ, заявлении в ООН, статье Путина об Украине и реакции главы России на преследование лидера украинской оппозиции Виктора Медведчука.
«А наши в ответ: кому не нравится – валите жить в Россию... Как думаете, они действительно не понимают, чем все это может закончиться? И даже после слов Путина о том, что Украина при выходе из СССР незаконно отхватила чужие территории с многомиллионным населением?» – задался вопросом парламентарий.
Напомним, в прошлую субботу бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев предупредил о приближающемся разделе Украины. Ранее Мураев предсказал распад Украины на четыре части.
Украина начала импорт угля из Казахстана
Украинская компания «ДТЭК Энерго», которая занимается добычей угля и генерацией электроэнергии в структуре энергетического холдинга ДТЭК, на фоне низких запасов данного сырья на складах тепловых электростанций (ТЭС) начала импорт энергетического угля из Казахстана, а также ведет переговоры о его поставках из Польши и США, сообщила пресс-служба компании.
«Несмотря на повышенный спрос на уголь на мировых рынках, мы фактически уже начинаем его импорт. Первая партия из Казахстана уже в пути. На следующей неделе ожидаем начало поставок угля из Польши. Ведем также переговоры о поставке судовых партий из США», – передает ТАСС слова генерального директора «ДТЭК Энерго» Ильдара Салеева.
В компании также сообщили, что в январе – июле добыча газового угля на шахтах «ДТЭК Энерго» составила почти 10 млн тонн. На шахтах компании введены в работу 17 новых лав.
Минувшей зимой украинские ТЭС и теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) массово останавливали энергоблоки из-за нехватки топлива или выводили их на аварийный ремонт. В связи с низкими запасами угля и дефицитом электроэнергии Украина вынуждена была импортировать электроэнергию из России и Белоруссии.
Напомним, с ноября 2020 года на Украине повысили цену на газ для населения на 35%, а с 1 января 2021 года правительство Украины отменило льготный тариф на электроэнергию для населения. В связи с этим в различных регионах Украины прошли протестные акции с требованием снизить тарифы. На этом фоне сообщалось, что проведение досрочных выборов президента Украины считают необходимыми более 45% жителей республики. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Украина идет к тарифному майдану.
В Госдуме рекомендовали Украине изучить вопрос «помощи» США Афганистану
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«Украине следует извлечь уроки не только из истории с Афганистаном, но и остальные примеры «помощи» США другим странам», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Олег Морозов. Ранее президент США Джо Байден заявил, что силы безопасности Афганистана после вывода американских войск «должны сражаться за себя сами».
«Украине стоит с опаской относиться к подобного рода заявлениям Байдена. Многие страны, куда приходили США, а потом бросали их на произвол судьбы, могут обвинить Вашингтон в ненадежности их заверений о поддержке и помощи», – считает член комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Олег Морозов.
По его словам, «американцы давно используют стратегию, в рамках которой сначала где-то сеют хаос, а затем извлекают из него собственные выгоды, не считаясь ни с населением, ни с интересами этих государств».
«В этом случае Украине следует извлечь уроки не только из истории с Афганистаном, но и изучить остальные примеры «помощи» США другим странам. Не стоит забывать, что Вашингтон в любом партнерстве ищет только одно – собственные интересы. На Украину им глубоко наплевать. Их совершенно не волнует, что с ней будет через 5-10 лет», – уверен Морозов.
В свою очередь сенатор Андрей Климов считает, что «подобные заявления официальных лиц США очень далеки от реального положения дел и являются пиаром». При этом сенатор полагает, что «Соединенные Штаты поступают в Афганистане хитрее, чем многим кажется».
«Во-первых, они удовлетворяют запросам внутренней публики, которой надоело, что их дети, братья и мужья уже 20 лет гибнут в Афганистане, – указывает он. – Во-вторых, они надеются, что разведка и агентура, которую они оставляют в Афганистане, а также неразрешенный конфликт будет создавать неприятности нескольким странам, включая Россию и Китай, которые США официально называют своими противниками. Вывод войск на это и рассчитан».
«А на территории Украины они, наоборот, пытаются наращивать свое присутствие, тем самым с помощью военной инфраструктуры укрепляя свои позиции на западных рубежах России», – уверен Климов.
Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что силы безопасности Афганистана после вывода американских войск «должны сражаться за себя сами, сражаться за свою страну». Он также добавил, что не жалеет о своем решении вывести войска.
«Послушайте, мы потратили более 1 трлн долларов за 20 лет. Мы обучили и предоставили современное оборудование более чем 300 тыс. афганских военнослужащих. Афганские лидеры должны объединиться», – заявил глава Белого дома, добавив, что тысячи американских военнослужащих пострадали и были убиты в результате операций в Афганистане.
В минувшее воскресенье запрещенное в России террористическое движение «Талибан» объявило о захвате Кундуза. Днем ранее талибы заявили о захвате провинции Нимроз на юго-западе Афганистана и Джаузджан на севере страны. За день до этого талибы захватили афганский город Зарандж на границе с Пакистаном. После захвата оплота «Северного альянса» эксперт предсказал скорое наступление талибов на Кабул.
В прошлый вторник СБ ООН принял заявление в связи с наступлением талибов в Афганистане. Ранее глава МИД России Сергей Лавров констатировал провал миссии США в Афганистане. Он также указал на стремительную деградацию ситуации в республике. Лавров заявил, что американские военные спешно уходят из Афганистана, побросав огромное количество техники. Москва призвала страны ОДКБ и Узбекистан к инвентаризации возможностей на фоне обострения ситуации в Афганистане, особенно на севере, где в том числе активизируются боевики запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство*».
Напомним, в Афганистане идет противостояние правительственных сил с талибами, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города на фоне вывода американских войск из страны. При этом президент США Джо Байден призвал не сравнивать уход США из Афганистана и Вьетнама. В комментарии газете ВЗГЛЯД эксперт отметил: «В такой ситуации с развернутыми знаменами с поля боя не уходят». Сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США в Афганистане всему миру.
Ранее запрещенное в России террористическое движение «Талибан» потребовало вывести американские войска из Афганистана. При этом президент Афганистана Ашраф Гани не исключил начала в стране гражданской войны после ухода американских войск. В сенате США предсказали захват Афганистана запрещенным в России террористическим движением «Талибан». Однако Кабул не стал просить Вашингтон задержать вывод американских войск.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, что случится на Украине, если США прекратят поддержку Киева.
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В Крыму предупредили участников «Крымской платформы» о последствиях
Международный саммит «Крымская платформа» может обернуться для его участников болезненными последствиями, предупредил вице-премьер правительства Крыма и постпред региона при президенте России Георгий Мурадов.
Мурадов считает, что участники международного саммита «Крымская платформа» намерены «поставить под вопрос территориальную целостность» России и посягать на российскую территорию и жизни россиян, которые «веками проживают» на полуострове, поэтому следует четко обозначить, какие их могут ждать «болезненные последствия», передает РИА «Новости».
В качестве возможных ограничительных мер он назвал запрет на въезд в Россию и арест активов. Кроме того, Мурадов заявил, что до государств-участников саммита необходимо донести, что посягая на Россию они могут попасть в список недружественных стран.
В то же время постпред при президенте уточнил, что принятие решений по данным вопросам находится в компетенции федеральных властей.
Ранее Мурадов заявил, что киевские власти готовят целый комплекс антироссийских и антикрымских провокаций, нацеленных на нагнетание напряженности в Черноморском регионе.
Напомним, проведение саммита «Крымской платформы», на котором Киев планирует обсудить вопрос «возвращения» полуострова, запланировано на 23 августа. Украинская сторона предложила присоединиться к мероприятию ряду государств, в том числе США, Турции, Великобритании, Канаде, странам Евросоюза. При этом президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что страны, которые будут участвовать в новой переговорной площадке «Крымская платформа», рискуют испортить отношения с Москвой.
Климкин испугался распада Украины на несколько частей
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Бывший глава МИД Украины Павел Климкин выступил с утверждением, что Москва якобы планирует включить одну из частей Украины в Союзное государство России и Белоруссии, а другую сделать буфером между РФ и Западом.
«Совсем другое дело – Союзное государство России и Белоруссии. Цель Путина – разделить Украину и включить одну ее часть в эту новую империю, а другую сделать буфером между собой и Западом», – написал Климкин на своей странице в соцсети Facebook.
Также экс-дипломат прокомментировал слова президента Белоруссии Александра Лукашенко, пообещавшего «вернуть Украину».
Лукашенко ранее заявил, что Киев «допрыгается» с подготовкой боевиков на подконтрольных ему территориях и отправкой их в возглавляемую им республику. В ответ на эти действия президент Белоруссии пообещал «без оружия перейти границу» Украины, где, по мнению Лукашенко, его поддержат «минимум 90% украинцев».
На это экс-глава МИД Украины посоветовал белорусскому лидеру оставить свои высказывания «при себе».
Ранее депутат Рады Ренат Кузьмин предостерег украинские власти от игнорирования предупреждений президента России Владимира Путина. Кроме того, в прошлую субботу бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев предупредил о приближающемся разделе Украины. Ранее Мураев предсказал распад Украины на четыре части.
Зеленский уволил главу Харьковской областной администрации
Президент Украины Владимир Зеленский уволил Айну Тимчук с должности главы Харьковской областной администрации и назначил на ее место Скакуна Александра Евгеньевича, соответствующие указы обнародованы на официальном сайте офиса главы государства.
«Освободить Тимчук Айну Леонидовну от должности председателя Харьковской областной государственной администрации согласно поданному ей заявлению», – говорится в тексте указа, опубликованном на сайте офиса Зеленского.
Следующим своим указом Зеленский назначил Скакуна Александра Евгеньевича исполняющим обязанности главы Харьковской областной администрации, документ также опубликован на сайте.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский уволил начальника генерального штаба страны Сергея Корнийчука, на его место глава государства назначил Сергея Шапталу.
Зеленский и Меркель обсудят в Киеве гарантии ФРГ по «Северному потоку – 2»
Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Ангела Меркель договорились на ближайшей встрече обсудить гарантии ФРГ Киеву после запуска «Северного потока – 2», а также ситуацию в Донбассе, сообщил пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров.
Меркель намерена посетить Украину 22 августа. «Ангела Меркель и Владимир Зеленский будут говорить, как конкретно Германия будет гарантировать выполнение тех обязательств, которые дала на случай… если Россия после запуска «Северного потока – 2» попробует каким-то образом злоупотреблять своим монопольным состоянием», – передает слова пресс-секретаря РИА «Новости».
Также Меркель и Зеленский обсудят ситуацию в Донбассе и двусторонние отношения.
Кроме того, по его словам, Меркель и Зеленский намерены обсудить ситуацию в Донбассе. «Обязательно будут говорить о ситуации с безопасностью на востоке Украины и о том, как реанимировать мирные переговоры», – сказал Никифоров.
По словам пресс-секретаря, пока неизвестно, будет ли канцлер ФРГ участвовать в саммите «Крымская платформа», который состоится в Киеве 22 августа.
Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов заявил, что Украина готова к запуску «Северного потока – 2». Он заверил, что «без газа Украина точно не останется», у страны есть «четкое понимание и стратегия энергетической безопасности». Власти Украины, по его словам, «все эти вопросы отрабатывают».
Ранее бывший глава правления Нафтогаза Андрей Коболев заявил, что потеря Украиной статуса «любимца» США стала главной причиной провала борьбы Киева с проектом «Северный поток – 2». До этого украинский политический эксперт Тарас Семенюк заявил, что Украина в условиях достройки «Северного потока – 2» должна потребовать у США статус «особого» союзника вне НАТО.
Напомним, Вашингтон и Берлин заключили сделку по газопроводу «Северный поток – 2». США обещают не накладывать санкции на немецкого оператора проекта, а Германия взамен сделает все от нее зависящее, чтобы продлить российско-украинский контракт на прокачку газа до 2034 года.
Украинские парашютисты станцуют гопак в небе в День независимости Украины
Украинские парашютисты устроят на аэродроме в Днепропетровской области показательное выступление в честь Дня независимости, станцевав гопак во время прыжка, сообщила менеджер проекта Марина Моисеенко.
По ее словам, выступление пройдет одновременно в небе и на земле: пока профессиональный ансамбль будет танцевать перед зрителями, спортсмены исполнят отдельные элементы гопака и выстроятся в фигуру «сердца» в свободном падении, передает «Укринформ».
«Так решили признаться в любви Украине. Во время приземления парашютисты будут буксировать большой государственный флаг», – сказала Моисеенко.
Она отметила, что мероприятие состоится 21 августа на аэродроме в селе Майское Днепропетровской области. После окончания акции зрителей ждет воздушное шоу с дымом, а также гулянья.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский попросил жителей Крыма и Донбасса праздновать День независимости Украины. Кабинет министров страны выделил на празднование 5,4 млрд гривен (около 200 млн долларов). Национальный банк Украины (НБУ) выпустил в обращение памятную монету номиналом пять гривен по случаю 30-летия провозглашения независимости страны.
Апелляционный суд Киева оставил в силе решение об аресте акций «Мотор Сич»
Киевский апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции об аресте акций компании «Мотор Сич», сообщили в пресс-службе суда.
«Киевский апелляционный суд оставил без изменений решение суда первой инстанции о наложении ареста на простые именные акции АО «Мотор Сич», – говорится в сообщении на сайте суда.
Сообщается, что апелляционная жалоба была подана одной из акционерных компаний, а именно «Business House Helena, AG».
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о национализации «Мотор Сич», одного из крупнейших производителей авиадвигателей и газотурбинных установок. В конце января 2021 года на Украине ввели санкции против китайских инвесторов предприятия, которые в 2016 году приобрели 56% акций завода. 20 марта суд в Киеве по инициативе СБУ вынес решение о конфискации всего имущества и 100% акций ПАО «Мотор Сич» с последующей передачей государственному агентству АРМА.
Киркорову запретили въезд на Украину
Служба безопасности Украины запретила въезд в страну российскому певцу Филиппу Киркорову сроком на три года.
«В интересах обеспечения национальной безопасности Украины... 7 июня 2021 года Службой безопасности Украины принято решение о запрете въезда запрашиваемому вами лицу (Киркорову) на территорию Украины сроком на три года», – приводит УНН сообщение СБУ.
В июне министерство культуры и информационной политики Украины исключило из перечня лиц, представляющих угрозу национальной безопасности для государства, российского певца Филиппа Киркорова.
В Киеве назвали сроки возвращения Кравчука к работе в контактной группе
Глава делегации Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук возможно до конца года не будет участвовать в переговорах из-за болезни, его заменит вице-премьер Украины Алексей Резников, сообщил пресс-секретарь делегации Киева в контактной группе Алексей Арестович.
«Я думаю, что еще несколько месяцев, не меньше, пока Леонид Макарович будет проходить лечение и реабилитацию, а может и до конца года», – заявил Арестович в эфире телеканала «Украина 24», отвечая на вопрос о том, останется ли Резников руководителем делегации Киева в контактной группе, передает РИА «Новости».
В конце июня Кравчук перенес операцию на сердце. После этого украинские СМИ сообщили, что до конца лета он в переговорах участвовать не будет.
Ранее сообщалось, что действующий глава украинских переговорщиков Кравчук находится в реанимации и подключен к аппарату ИВЛ.
В МИД заявили о тысяче обстрелов на востоке Украины с начала августа
Деградация ситуации в сфере безопасности и продолжающиеся обстрелы на востоке Украины вызывают беспокойство, говорится в сообщении МИД России.
«Обеспокоены деградацией ситуации в сфере безопасности на востоке страны. С начала августа Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала порядка тысячи случаев нарушения режима прекращения огня. По информации Донецка и Луганска, жертвами обстрелов стали более десяти человек, включая гражданских лиц», – говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства.
В МИД подчеркнули, что «в политической сфере вместо урегулирования конфликта в Донбассе украинские власти продолжают предпринимать шаги, которые только осложняют и без того тупиковую ситуацию в переговорном процессе».
Москва призвала международное сообщество обратить самое пристальное внимание на происходящие на Украине процессы и принять все необходимые меры.
В мае глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что в результате конфликта в Донбассе погибли примерно 14 тыс. человек, это число включает украинских военных и жертв среди гражданского населения.
В феврале в Управлении верховного комиссара ООН по правам человека сообщили, что число погибших в результате конфликта в Донбассе составляет 13,1-13,3 тыс. человек («не менее 3375 гражданских лиц, около 4150 украинских военных и примерно 5700 членов вооруженных групп»).
Захарова сочла провокационными заявления Украины о размещении ПВО США
Заявления украинских политиков о возможности размещения систем ПВО США на территории Украины провокационны и не отвечают коренным интересам граждан страны, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Это, мне кажется, является доказательством в данном случае того, о чем мы говорили много лет, и того, что пытался киевский режим опровергнуть – а именно доказательством провокационной политики Украины и в регионе, в отношении России», – сказала Захарова в эфире Первого канала.
По ее словам, основной целью политики в регионе, которую выстраивают Соединенные Штаты, является так называемая «попытка бесконечно разыгрывать украинскую карту в контексте нашей страны».
«Вот это еще одно очень веское доказательство, так сказать, наших тезисов. Для чего это нужно украинскому народу? Так до сих пор никто и не ответил. Украинскому народу это не нужно. Это противоречит коренным интересам граждан Украины, каких бы политических взглядов они ни придерживались», – добавила она.
Также Захарова отметила, что подобные заявления Киева отвечают интересам той части лоббистской группировки коллективного Запада, которая выступает за дестабилизацию ситуации на Украине в контексте России.
Ранее вице-премьер Украины по вопросам «реинтеграции временно оккупированных территорий» Алексей Резников в рамках визита в США призвал Пентагон развернуть на территории его республики «системы ПВО» или даже разместить на Украине полноценные военные подразделения.
Вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявил, что размещение оружия третьих сил на территории Украины возле Крыма повлечет за собой только повышение градуса напряженности в регионе.
Генерал-лейтенант Александр Лузан сказал газете ВЗГЛЯД, что если Украина и вступит в войну с кем-либо, против нее будут работать в первую очередь баллистические ракеты, а не пилотируемая авиация.
На Украине продлили карантин до 1 октября
Правительство Украины продлило до 1 октября карантин, введенный в стране из-за пандемии коронавируса, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
«Правительство Украины продлевает адаптивный карантин до 1 октября. Кабмин также продлит режим чрезвычайной ситуации в стране», – цитирует ТАСС премьера.
Ранее руководитель бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на Украине Ярно Хабихт заявил, что новая вспышка эпидемии коронавируса ожидается на Украине в конце августа – начале сентября.
Накануне исследование центра «Социальный мониторинг» показало, что большая часть украинцев считают проваленной кампанию вакцинации, проводимую киевскими властями.
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