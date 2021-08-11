Эксперт назвал причины массовых беспорядков в Вильнюсе

«Литовская власть, проливающая крокодиловы слезы по поводу задержаний в Москве и Минске, придумает отменно жестокое наказание для своих граждан, несогласных с линией правительства», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Николай Межевич, комментируя беспорядки в Вильнюсе во время антиковидных протестов.

«Еще недавно Литва критиковала действия силовиков во время протестов, проходивших в России, Белоруссии и в Китае, – напомнил президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич. – А теперь в Вильнюсе полиция применяет против протестующих слезоточивый газ и задерживает их в жесткой форме, анонсируя суровые меры наказания».

По его словам, президент Литвы Гитанас Науседа, призвавший литовцев не путать демократию с анархией, – «обычный лимитрофный поджигатель, который всегда старается разжечь костер в доме у соседа, но при этом удивляется, когда собственные граждане не считают его легитимным лидером, представляющим интересы народа».

Межевич уверен: решение властей Литвы ввести ограничения для тех, кто не привился от коронавируса, стало лишь поводом для протестов. «На деле же причин, которые заставили людей прийти к стенам сейма, много», – добавляет политолог.

«Среди основных – нежелание «кормить» офис госпожи Тихановской и прочих белорусских эмигрантов в условиях, когда денег не хватает на зарплаты врачам и учителям; непонятная миграционная политика и пограничный кризис с Белоруссией, непонимание того, зачем нужно портить отношения с Москвой, Пекином и Минском в условиях, когда Брюссель ограниченно поддерживает Литву», – перечислил собеседник.

«Литовское руководство не способно решить эти проблемы. Поэтому и получилось то, что мы наблюдали вчера в Вильнюсе», – указал Межевич.

«Что касается задержанных, то, думаю, что литовская власть, проливающая крокодиловы слезы по поводу задержаний в Москве и Минске, придумает отменно жестокое наказание для граждан, несогласных с линией правительства», – считает Межевич. При этом эксперт сомневается в том, что протесты будут продолжаться. «Силовой сценарий подавления протестов в Литве победит», – заключил политолог.

Напомним, во вторник у здания парламента Литвы в Вильнюсе прошла акция протеста против решения властей ввести ограничения для тех, кто не привился от коронавируса. К вечеру она переросла в беспорядки. Митингующие заблокировали депутатов внутри здания сейма, полиции пришлось применить слезоточивый газ, передает Delfi.

Президент Литвы Гитанас Науседа раскритиковал действия протестующих. «Граждане могут протестовать и выражать свое мнение. Да, политикам не следует вешать ярлыки на граждан, нужно аргументировать и объяснять свои решения. <...> Но демократия – это не анархия. Я призываю цивилизованно – без оскорблений и нападок – позволить представителям сейма покинуть здание парламента», – написал он в Facebook.

По подсчетам полиции, у парламента собралось около 4,5 тыс. человек, передает LRT. Полиция, чтобы разогнать протестующих, применила слезоточивый газ и начала оттеснять их от входов в парламент. Против митингующих была применена сила.

В связи с беспорядками были задержаны 26 человек, сообщил департамент полиции при МВД республики.

В июле в Литве отменили карантин, действующий с ноября 2020 года в рамках мер по борьбе с пандемией. Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что жители стран Прибалтики мечтают о российской вакцине.