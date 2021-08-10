Проценко в рамках народной программы ЕР призвал заранее начинать реабилитацию больных COVID

Главный врач больницы в московской Коммунарке Денис Проценко заявил, что Реабилитация больных коронавирусом должна начинаться еще в отделении интенсивной терапии. Эта инициатива найдет отражение в народной программе «Единой России».

Он отметил, что у врачей накоплен достаточный опыт работы с коронавирусом, успешные практики должны быть внедрены повсеместно, говорится в сообщении на сайте ЕР.

«Понятны основные схемы лечения, меры профилактики COVID, есть задача масштабировать успешный опыт на всю страну в целом», – сказал он, обратив внимание на необходимость раннего начала реабилитации людей, перенесших COVID.

Система здравоохранения прошла серьезное испытание пандемией, но коронавирус еще не побежден. Для решения вопроса необходимо продолжать вакцинацию, считает Проценко.

«Уверен, что вакцинация позволит нам всем вернуться к нормальной жизни, других рецептов нет», – отметил он.

При этом тема развития системы здравоохранения в целом не должна уходить на второй план, подчеркнул главврач больницы в Коммунарке. Перезагрузку системы здравоохранения должны проводить сами врачи.

«Пандемия заставляет нас, врачей, жить в особом ритме и, конечно, на первый план в общении с коллегами сейчас выходит COVID, но мы думаем и на перспективу, сегодня звучали интересные предложения по перезагрузке системы здравоохранения, которые обязательно войдут в народную программу [«Единой России»]. Мы готовы внести в нее много интересных и полезных идей и предложений, которые помогут нам сделать медицинскую помощь в нашей стране максимально эффективной и качественной вне зависимости от места проживания граждан нашей страны», – заключил ДПроценко.

Запустить программу развития медицинской реабилитации, в том числе после коронавируса, Правительству и «Единой России» Президент поручил на Съезде партии в июне. Владимир Путин подчеркнул, что на нее должно быть выделено не менее 100 млрд рублей на 2021-2026 годы, причем 60 млрд из них – на 2021-2024 годы.