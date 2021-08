Юрист допустил сделку между Соболь и правоохранителями Следственный комитет завел новое дело на соратников Навального Бывший юрист команды Навального обвинил экс-руководителей ФБК в обмане 10 августа 2021, 11:19 Текст: Наталья Ануфриева

Юрист Геннадий Макаров, представлявший в начале 2000-х интересы блогера Алексея Навального в Липецкой области, обвинил его соратников и своих бывших руководителей в обмане: они обещали ему возместить расходы, связанные с регистрацией партии, однако никакого возмещения Макаров до сих пор не получил. Макаров заявил, что возглавлявший в те годы сеть штабов Навального Леонид Волков и директор ФБК* (Фонд борьбы с коррупцией* включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента; организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена в России – прим. ВЗГЛЯД) Иван Жданов обещали ему возместить расходы, связанные с регистрацией партии, передает RT. Юрист рассказал, что был в числе сторонников Навального с конца 2011 – начала 2012 годов до 2014 года, «планировал вместе с ними создать партию – называлась бы «Партия прогресса» или «Народный альянс», однако ничего не получилось. «Меня им порекомендовали как юриста, сказали, что я мог бы возглавить липецкое отделение и зарегистрировать его на себя. Они выдали мне нотариально заверенную доверенность, что я представляю их интересы в Липецкой области. Я должен был зарегистрировать партию в Минюсте официально (...) Я создал здесь первую ячейку, подавал заявки на ее оформление в Минюст шесть раз, нам отказывали. Договоренность (с командой Навального) была следующая: сначала мы по регионам регистрируемся, затем в Москве регистрируется главный штаб, в Минюсте России. Сделав так, мы стали бы стали настоящей официальной партией», – пояснил он. Макаров указал, что «все это время работал за свой счет, ни копейки Навальный мне не заплатил, каждый раз обещали, но ничего не платили». В результате он потратил больше 100 тыс. рублей, «по тем временам очень внушительную сумму». «Все было добровольно. У меня была только доверенность. Все на общественных началах. Я рассчитывал возглавить штаб Навального в области, но со мной внезапно прекратили всякое общение», – добавил юрист, отметив, что не знает, почему так произошло. По его словам, в «черный список» его добавили именно Волков и Жданов. После на Макарова завели «пару административных дел», он сидел в спецприемнике и ему «никто ни в чем не помогал». «В любом случае (ущерб составляет) больше 200 тыс. рублей за все эти годы. Но об этом я уже забыл. Я их по-христиански прощаю. И думаю, что требовать что-то от них бесполезно. Их уже наказали правоохранители», – отметил он. Макаров также рассказал о том, как бывший начальник липецкого штаба Навального Илья Данилов обманул сторонников блогера – вместо финансирования штаба он купил себе квартиру за 4,5 млн рублей, «никакой работы не велось, все деньги забрал себе»: «Приходят ребята, говорят, что тоже хотят баллотироваться в депутаты горсовета, просят денег на агитацию, а денег нет». «Он безработный. Без высшего образования. Данилов объяснил покупку квартиры тем, что взял кредит. Но кто даст такой кредит человеку, который нигде никогда не работал?», – объяснил юрист. По его словам, бюджет липецкого штаба составлял не меньше 1 млн рублей в месяц. Финансирование зависело от региона: «Если регион перспективный, протестный, там больше денег давали». Ранее юрист Илья Ремесло заявил, что теперь соратники Навального борются не за власть, а за деньги Запада.

Журналист Владимир Соловьев назвал странным заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что Минск признает Крым, когда «последний российский олигарх» начнет поставлять продукцию в регион. «Довольно странное заявление для президента страны. Ставить свои политические решения в зависимость от действий «олигархов», да еще и чужих, вежливо говоря, недальновидно. Да и олигархов, в понимание 90-х, в России уже давно нет. Пока в этом заявлении Лукашенко скорее слышится эхо уже давно отвергнутой Западом пресловутой «многовекторности». Теперь это выглядит так: Запад отвергает Беларусь, а Россию из-за старых обид сам Лукашенко держит на дистанции. Идеальный рецепт стратегического одиночества», – написал он в своем Telegram-канале. Напомним, Лукашенко заявил: «Когда Белоруссия Крым признает? Я отвечаю публично: когда последний олигарх в России признает Крым и начнет поставлять туда продукты. За мной дело не заржавеет». Лукашенко заявил о скором уходе с поста президента Белоруссии 9 августа 2021, 14:26

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что «очень скоро» может покинуть должность главы республики. «Только вы там не парьтесь в своей среде [по вопросу сроков]», – попросил Лукашенко. «Я вросся в эту страну, она – в меня. И я не понимаю, как можно жить: на пенсию уйти или заниматься каким-то другим делом – я это пока не представляю. Это не значит, что я вцепился и посиневшими пальцами буду держаться за это кресло. Нет. После меня придут люди, даже очень скоро. Только вы там не парьтесь в своей среде [по вопросу сроков]», – передает его слова ТАСС. «Самый сложный вопрос [о преемнике]. Почему сложный? Я мог бы ответить, как когда-то мой хороший друг и старший брат Владимир Владимирович Путин: кого белорусский народ изберет, тот и будет президентом. Это действительно так. За кого народ проголосует. Какую я позицию при этом буду занимать – я не определился. Честное слово. Я думаю об этом, это естественно. Это же не вечная должность. Я человек. …Я просто хочу иногда спокойно пожить, но потом начинаю углубляться в эти размышления и думаю, что спокойной жизни у меня уже не будет до смерти. Потому что такая работа, и так она по мне прошлась», – отметил Лукашенко. По его словам, он всегда завидовал украинскому политику Леониду Кучме. «Встречаюсь, говорю: «Леонид, ну как ты себя чувствуешь?» – «Прекрасно». Я вижу, что он прекрасно себя чувствует. Я начинаю это обдумывать, думаю: нет, я так не смогу», – цитирует Лукашенко РИА «Новости». При этом он признался, что видит 15-20 человек, которые могут вырасти до президента, они похожи в своей преданности Белоруссии на него. Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа 2020 года, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов. 23 сентября Лукашенко официально вступил в должность президента Белоруссии. Умерла актриса из фильма «Москва слезам не верит» 9 августа 2021, 15:08

Заслуженная артистка РСФСР Татьяна Жукова-Киртбая, сыгравшая в фильме «Москва слезам не верит», умерла в 81 год. «Сегодня не стало заслуженной артистки РСФСР, актрисы Содружества актеров Таганки Татьяны Жуковой-Киртбая», – говорится на сайте «Содружества актеров Таганки». Татьяна Жукова-Киртбая была актрисой Театра на Таганке с 1966 года, с 1992 работала в театре «Содружество актеров Таганки». Она исполнила роли в более чем 40 фильмах, среди них «Москва слезам не верит», «Отель Элеон», «Воронины», «Братья по обмену». Грузия захотела нормализовать отношения с Россией за 10 лет 9 августа 2021, 13:55 Текст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

Грузия намерена в ближайшие десять лет найти возможности нормализовать отношения с Россией, прерванные войной 2008 года, заявил глава МИД страны Давид Залкалиани, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. Представляя основные цели и задачи внешнеполитического ведомства на ближайшие десять лет, он заявил, что «следует добиться, чтобы появились возможности нормализовать политические отношения с Россией на основании принципов деоккупации и территориальной целостности Грузии». По его словам, это необходимо, чтоб реально начать процесс урегулирования отношений с Россией. Говоря о других целях и задачах, Давид Залкалиани заявил, что «к 2030 году должен быть начат процесс деоккупации страны, достигнут прогресс по восстановлению территориальной целостности Грузии». Он сообщил, что Грузия продолжит работать в формате Женевских консультаций по урегулированию конфликта, созданном после войны 2008 года, но также подчеркнул, что Тбилиси будет готов на тот случай, если он будет исчерпан. По словам министра, в Женеве у Грузии есть возможность разговаривать с Россией при международных посредниках. Напомним, на прошлой неделе Более 40 известных грузинских политиков, общественных деятелей, спортсменов, отставных военачальников призвали президента России Владимира Путина восстановить сотрудничество с Грузией, обвинив США в провоцировании грузино-российских отношений. Лавров: Запад готовит почву для дискредитации результатов выборов в Госдуму 9 августа 2021, 18:16

Западные страны активно готовятся к попытке подвергнуть сомнению результаты парламентских выборов в России, заявил на открытии штаба общественной поддержки партии «Единая Россия» глава МИД России Сергей Лавров. «К нашим внутренним делам, особенно к выборам, проявляется особое внимание за рубежом, прежде всего среди наших западных партнеров. Они пытаются использовать международные организации для того, чтобы всячески затруднить проведение выборов. Вот использовали ОБСЕ для неприемлемых действий, которые прямо противоречат обязанностям секретариата этой организации и бюро, которое должно заниматься демократическими вопросами и правами человека», – приводит его слова РИА «Новости». По его словам, Москва знает, «что готовятся и дополнительные шаги, в том числе заранее хотят подготовить почву для того, чтобы попытаться подвергнуть сомнению результаты наших выборов. Мы за этим следим и будем делать соответствующие выводы, принимать соответствующие меры». Ранее директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин предупредил о подготовке Западом провокаций во время парламентских выборов в России в сентябре 2021 года и президентских выборов в 2024 году. Перед этим глава МИД Сергей Лавров обвинил Запад в ежедневных попытках вмешаться в дела России. Блинкен пожаловался на разговоры России и Китая об упадке США 9 августа 2021, 22:24

Россия и Китай убеждают зарубежных контрагентов, что США переживают упадок, но это не так, заявил глава Госдепа Энтони Блинкен. По его словам, «ни для кого из нас не секрет», что Москва и Пекин – «среди прочих» – и в «частном порядке», и публично заявляют об «упадке» США. Блинкен сказал, что Россия и Китай советуют «связать свое будущее с их авторитарным видением мира», а не с американским «демократическим». Однако, как утверждает глава Госдепа, США «в состоянии напомнить им и напоминают одной мерой за другой», что сил Вашингтону «хватает с лихвой». При этом госсекретарь не стал отрицать, что конкуренты понемногу теснят США на мировой арене. Так, США опустились на 13-е место по качеству инфраструктуры, на девятое – по объемам инвестиций в инновации в пропорции к валовому продукту. По мнению Блинкена, США необходимо «внутреннее обновление», чтобы остаться глобальным лидером, передает РИА «Новости». Блинкен также заявил, что «прежде чем заключать новые торговые сделки», необходимо «произвести поколенческие инвестиции в конкурентоспособность» США. Вашингтон готовит триллионный пакет инвестиций в модернизацию инфраструктуры страны, предполагающий ремонт тысяч мостов и дорог, переход на экологически чистый транспорт и внедрение широкополосного интернета. Напомним, администрация США сообщила, что смогла договориться с группой американских сенаторов от обеих партий по инфраструктурному плану. Экс-глава американского государства Дональд Трамп раскритиковал сенаторов-республиканцев за соглашение с Белым домом, назвав однопартийцев «слабыми и тупыми». Политолог объяснил, почему украинские спортсмены братаются с россиянами 9 августа 2021, 22:05

«Легкоатлетка Ярослава Магучих не боится публично выражать свою симпатию к россиянам, потому что может в любой момент сказать «прощай» Збройным силам Украины и уехать в другую страну», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Золотарев. Ранее украинская легкоатлетка подверглась критике минобороны Украины за совместное фото с российской коллегой. «Украинцы, ставшие звездами в спорте высоких достижений, не боятся выражать свое дружелюбие к российским коллегам, потому что чувствуют свою независимость, у них есть чувство собственного достоинства. Они знают себе цену», – пояснил директор аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев. В этой связи он вспомнил и чемпиона мира по боксу в тяжелом весе Александра Усика, который также регулярно заявляет о своей дружбе с россиянами. «Усик тоже не боится выражать свое отношение к России и при этом «глубоко имеет в виду» всех национально озабоченных украинцев. Это ж не какой-нибудь провинциальный бизнесмен, который при малейшем окрике власти будет вилять хвостом», – пояснил эксперт. Кампанию травли в адрес Магучих инициировали две группы, считает директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. Первая – украинские националисты. «Есть часть общества, которая ненавидит Россию, и она будет реагировать на любое подобное братание украинцев с россиянами», – отметил Погребинский. Вторая группа – чиновники, поставленные следить за идеологической чистотой общества. «Например, в задачи уполномоченного по защите государственного языка Тараса Кременя и его ведомства фактически входит организация гонений на русский язык, давление на русскоязычных жителей», – указал киевский политолог. То, что госаппарат подключился к травле Магучих, вполне объяснимо, добавил Погребинский: «Для наших властей спорт стал одной из арен идеологической борьбы, хотя в нормальном обществе этого быть не должно». При этом участники травли не представляют мнение большинства общества, полагает Погребинский. «Напомню: согласно весенним опросам киевских социологов, больше 40% украинцев хорошо или очень хорошо относятся к России. И в эти 40% входит и большинство спортсменов. Так что объятия Магучих и Ласицкене – это не героизм, а норма», – уверен собеседник. Напомним, на Олимпиаде в Токио украинская легкоатлетка Ярослава Магучих, завоевавшая бронзу в прыжках в высоту, обнялась и сделала фото с получившей золотую медаль россиянкой Марией Ласицкене. При этом Магучих держала за спиной флаг Украины, а Ласицкене – флаг Олимпийского комитета России, отмечал портал «Страна.UA». После этого Магучих подверглась критике со стороны украинских блогеров, к которым позже присоединились власти. Минобороны пообещало провести беседу со спортсменкой. Замглавы военного ведомства Анна Маляр напомнила, что Магучих – младший лейтенант Вооруженных сил Украины, и каждое ее действие может использоваться для «информационных спецопераций врага». «Спортсмены, представляющие Украину на международных соревнованиях, должны понимать, что на Украине продолжается российско-украинская война и это накладывает определенные ограничения и ответственность. Верное следование спортивным традициям, к примеру, фото объятий со спортсменами – гражданами РФ, когда они становятся призерами, сразу использует враг как информационно-психологическую пушку», – заявила Маляр. За Магучих заступились депутаты Верховной рады Макс Бужанский и Даниил Гетманцев, назвавшие травлю спортсменки «мракобесием» и предупредив, что такое отношение к олимпийцам может привести к тому, что потенциальные украинские медали в будущем будут попадать «в другой карман». Украинский каратист, бронзовый призер Олимпийских игр в Токио Станислав Горуна поддержал Магучих. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Эксперт объяснил значение взятия Кундуза талибами для стран Средней Азии 9 августа 2021, 12:34

«Для партнеров России в Средней Азии взятие Кундуза «Талибаном» – это неприятная новость. В случае нарушения границ, на талибов обрушится вся мощь ОДКБ», – сказал газете ВЗГЛЯД полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Ранее в Афганистане допустили, что захват стратегически важного города Кундуз на севере страны открывает талибам доступ к Таджикистану и Узбекистану. «Движение «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) захватило столицу северных провинций в Афганистане – Кундуз. Его падение открывает талибам ворота как в Среднюю Азию, в частности в Таджикистан, так и в Кабул – политический центр Афганистана», – отметил полковник в отставки, участник операции советских войск в Афганистане Анатолий Матвийчук. По его словам, для партнеров России в регионе – это неприятная новость, так как «Талибан» может нарушить их границы, но и развитие негативных сценариев маловероятно. «Не зря же талибы приезжали на переговоры в Москву и уверяли в том, что они не будут вторгаться в страны Центральной Азии», – считает Матвийчук. При этом Россия, несмотря на заверения талибов, обозначила свое военно-политическое присутствие в пограничных районах с Афганистаном. «Совсем недавно прошли военные учения с Узбекистаном. Кроме того, Россия увеличила численность военных 201-й базы в Таджикистане. Москва во всеоружии готова к развитию ситуации. В случае нарушения границы Таджикистана на талибов обрушится вся мощь ОДКБ», – уверен эксперт. В то же время Матвийчук сомневается в том, что дело дойдет до прямого столкновения с талибами в Средней Азии. «Скорее всего, боевики «Талибана» не пойдут на это. У них очень много внутренних проблем: это захват центральной власти и взятие под контроль всей страны, борьба с запрещенной в России террористической группировкой «Исламское государство*». Думаю, в ближайшее время мы будем наблюдать развитие вооруженного конфликта между ними внутри страны», – прогнозирует эксперт. «Также не следует забыть о факторах Пакистана и пуштунов, которые оказывают серьезное влияние на ситуацию в Афганистане. Пуштуны стремятся вернуть власть, которую у них отобрали в 1979 году в результате революции. Что же касается Пакистана, то Исламабад уже не тот союзник Вашингтона, который безропотно шел за ним. Пакистан играет в свою игру, решая территориальные и политические проблемы с Афганистаном и Индией, а также оглядываясь на страны Центральной Азии как возможных партнеров. Так что США уже не оказывают сильного влияния на Пакистан», – заключил Матвийчук. В воскресенье дубайский телеканал «Аль-Арабия» передал заявление «Талибана» о взятии Кундуза – стратегически важного города с населением более 370 тыс. человек, центра одноименной провинции на севере Афганистана, которая граничит с Таджикистаном. Позже кабульское правительство заявило, что спецназ правительственных войск проводит операцию по вытеснению талибов из Кундуза. Как бы то ни было, большая часть территории провинции находится под полным контролем «Талибана». В этот же день глава офиса международных отношений Совета национальной безопасности Афганистана Ахмад Шудша Джамал дал интервью «Аль-Джазире», котором дал общую оценку происходящего в стране. В частности, он указал, что «Кундуз – это ворота в Среднюю Азию, и если «Талибан» сможет установить свою власть в этой провинции, то он получит доступ к Таджикистану и Узбекистану». «Поэтому бороться с «Талибаном» – это главная задача не только правительственных войск Афганистана, но и стран Центральной Азии и их соседей», – уточнил Джамал. Кроме того, он сообщил о сильном влиянии пакистанского фактора в конфликте. «Талибы получали людей, оружие и взрывчатые вещества, а также указания из-за наших южных рубежей, то есть из Пакистана. Вот почему они могут оказывают такое мощное сопротивление по всей стране», – говорит он. Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что после захвата Кундуза талибы начнут штурм Кабула. В Европарламенте призвали ЕС готовить революцию в Белоруссии 9 августа 2021, 12:55

Консервативная Европейская народная партия в Европарламенте распространила заявление с призывом к Евросоюзу готовить революцию в Белоруссии. «Режим падет, и победа народа неизбежна – это только вопрос времени. ЕС должен готовить победу демократической революции в Белоруссии», – приводит ТАСС заявление главы фракции Манфреда Вебера. Ранее сообщалось, что депутаты Европарламента рассматривают проект резолюции с призывом ввести четвертый пакет санкций против Белоруссии. 23 мая борт Ryanair совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании. На борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич, он был задержан. Евросоюз запретил перевозчикам Белоруссии использовать воздушное пространство и аэропорты ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над республикой. ЕС начал проработку секторальных санкций против Белоруссии. Путин поручил правительству увеличить ввоз сельхозпродукции из стран СНГ 9 августа 2021, 16:53

Президент России Владимир Путин поручил правительству для стабилизации цен на продукты принять меры для увеличения ввоза сельхозпродукции из стран СНГ. «Правительству Российской Федерации... в ходе проведения мероприятий по стабилизации цен на продовольственные товары принять меры, направленные на увеличение объема ввоза на территорию Российской Федерации сельскохозяйственной продукции из государств – участников Содружества Независимых Государств», – перечень поручений опубликован на сайте Кремля. Путин поручил доложить о принятых мерах до 1 сентября, далее – один раз в квартал. Также президент поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) обеспечить мониторинг формирования цен на продукты в торговых сетях, первый доклад – до 1 сентября, далее – раз в квартал. «ФАС России обеспечить мониторинг формирования цен на продовольственные товары, реализуемые через торговые сети», – говорится в перечне поручений. Ранее Путин поручил правительству организовать мониторинг и при необходимости дополнительно поддержать граждан с низкими доходами. Эксперт рассказал, как спецпосланник Байдена будет влиять на «Северный поток - 2» 9 августа 2021, 22:30

«Новый спецпосланник США по «Северному потоку-2» Амос Хохштейн был в группе тех, кто говорил: только дайте мне на пять дней в руки ресурсы, я остановлю газопровод. Если бы в задачи Хохштейна входило противодействие России, то у нас бы появился очень опасный враг», – сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий, комментируя сообщения о назначении Хохштейна на пост спецпосланника по «СП-2» «По своему карьерному положению Амос Хохштейн – человек из команды Джона Керри, бывшего госсекретаря, а ныне – спецпредставителя президента США по вопросам климата. Хохшейн известен как лоббист нефтегазового сектора, при этом у него большой стаж в Демократической партии. Он работал в предвыборных кампаниях сначала сенаторов, потом кандидатов в президенты, в том числе самого Керри в кампании 2004 года. Хотя квалификация управленческих кадров в Вашингтоне снижалась в последнее время, Хохштейн – безусловно квалифицированный специалист», – отметил политолог-американист Дмитрий Дробницкий. С одной стороны, Хохштейн владеет информацией в сфере нефтегазового бизнеса, с другой стороны – он знаком с политической повесткой европейских стран, досконально разбирается в политике Германии, Франции и Австрии, указал собеседник. «Он был в группе тех, кто говорил: только дайте мне на пять дней в руки ресурсы, я остановлю «Северный поток-2», – отметил Дробницкий. – Он просто парализовал бы работу немецких бизнес-структур, которые завязаны на этом проекте, или во всяком случае создал очень серьезные проблемы для Nord Stream». По мнению собеседника, если бы в задачи Хохштейна входило противодействие России, «то у нас бы появился очень опасный враг». «А так это цербер от Демократической партии, который будет приглядывать за газовым хабом в Германии, и за исполнением условий американо-германской сделки», – заметил Дробницкий. «У США давно сложилась такая практика специальных представителей. Но не всегда приносит успех. У них долго была должность спецпредставителя Госдепа по энергетическим проектам Каспия – в частности, трубопроводу «Набукко». В итоге «Набукко» не состоялся», – сказал газете ВЗГЛЯД ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. «Что касается Хохштейна, то он знает специфику именно «Северного потока-2», и он поднаторел в рассказах о том, как опасен газопровод, он понимает расклад сил в этом проекте. Ему достаточно знать, что Польша, страны Прибалтики и Украина сделают то, что прикажут Соединенные Штаты, а с другими игроками он разберется по ходу дела, в координации с посольствами США в странах ЕС. По его мнению, в общении с европейцами Хохштейн будет использовать метод кнута и пряника – кому-то обещать инвестиции со стороны Соединенных Штатов и газовые поставки в случае прекращения российского транзита, а против кого-то инициировать санкции на уровне Еврокомиссии. Кроме того, в задачу спецпосланника будет входить координация информационного потока, который идет с Украины, добавил Юшков. «Сейчас явно идет поток сообщений, что во всех бедах на европейском газом рынке виновата Россия, которая преследует свои политические интересы, – заметил эксперт. – А в соглашении США и Германии по «Северному потоку-2», напомню, записано, что Германия обязуется ввести санкции, если Россия будет применять газ в качестве энергетического оружия или если Россия проявит какую-то агрессию по отношению к Украине». «Так называемую «агрессию» мы, наверное, еще увидим – какие-то провокации на Донбассе, которые будут предъявлять как доказательство агрессивных намерений Москвы», – заметил Юшков. Он также отметил, что в вину России ставят повышение цены на 1 тыс. кубометров газа до 550 долларов. Цена скакнула из-за сильного пожара на газохимическом комплексе «Газпром переработки» в Новом Уренгое. «И что бы ни происходило, во всем виновата Россия», – заметил Юшков. «Впрочем, не думаю, что будет какой-то прорыв в кампании против «Северного потока-2». Скорее Хохштейн сыграет роль координатора заявлений и действий на Украине и в Восточной Европе», – полагает эксперт. Отметим, что Хохштейн по завершении работы в администрации Барака Обамы (где он занимал пост помощника госсекретаря по энергетическим ресурсам), ушел в частный бизнес. Так, с ноября 2017 года по октябрь 2020 года он работал в качестве независимого директора в Наблюдательном совете «Нафтогаза Украины». В декабре 2019-го внефракционный депутат Верховной Рады Андрей Деркач утверждал, что руководство «Нафтогаза» под видом европейского газа и под прикрытием Джо Байдена (на тот момент – бывшего вице-президента) продавало украинцам российский газ, заработав 1,5 млрд долларов. О том, что президент США Джо Байден назначил Хохштейна спецпосланником США по газопроводу «Северный поток – 2», в понедельник сообщил портал Axios со ссылкой на собственные источники. Ранее Хохштейн был близким советником и экс-спецпосланником госдепа по международным энергетическим вопросам, передает РИА «Новости». Источники считают, что назначение Хохштейна, который ранее выступал против реализации этого проекта, означает, что он будет «активно добиваться эффективной стратегии» для США. Также Хохштейн займется отношениями с Германией. В июле Вашингтон и Берлин заключили сделку по газопроводу «Северный поток – 2». США обещают не накладывать санкции на немецкого оператора проекта Nord Stream 2 AG, а Германия взамен сделает все от нее зависящее, чтобы продлить российско-украинский контракт на прокачку газа до 2034 года. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Лукашенко рассказал, как в 1991 году «мог спасти СССР» 9 августа 2021, 17:29

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе «Большого разговора» в Доме Независимости в Минске, организованного спустя ровно год после выборов, рассказал, как был готов сорвать подписание Беловежского соглашения и спасти СССР. «Если бы Горбачев меня тогда послушал, мы бы сейчас жили в единой стране. Когда они приехали в Беловежскую пущу, у нас было заседание парламента, я поднял этот вопрос. Я предлагал: «разрешите я выеду на границу, я там служил, и к утру все будет изолировано. Никакие телефоны работать не будут, баня будет работать, спиртное будем подвозить машинами, и они даже не будут стараться никому звонить». Не послушали!» – заявил Лукашенко в ходе «Большого разговора», прямую трансляцию вело «Общенациональное телевидение». Лукашенко добавил, что «предлагал колючей проволокой резиденцию обнести, и никто бы не дернулся». «Они пили, ужас что творилось, сплошная бытовуха. В баню сходили, выпили, забыли, подписали, опять забыли. Позвонили дедушке Бушу, доложили. А там элементарно было все: колючей проволокой, телефоны отключили и пишите еще что-нибудь. И остался бы Горбачев и Нурсултан, который не успел приехать. Но наши струсили!» – добавил белорусский лидер. В октябре 1991 года в Минске состоялся съезд оргкомитета по созданию новой демократической партии, которая в итоге получила название «Партия народного согласия». Одним из сопредседателей комитета стал Лукашенко. Позже, в условиях споров и неопределенности, Лукашенко покинул оргкомитет. В ноябре 1991 года Лукашенко голосовал против создания Белоруссией собственных Вооруженных сил и денежной системы. При ратификации в Верховном Совете республики Беловежских соглашений, ознаменовавших собой прекращение существования СССР, Лукашенко, по одним данным, был единственным депутатом, проголосовавшим против. Ранее Лукашенко заявил, что «очень скоро» может покинуть должность главы республики. «Только вы там не парьтесь в своей среде [по вопросу сроков]», – попросил Лукашенко. Во Владикавказе девять человек погибли из-за прорыва трубы с кислородом в больнице 9 августа 2021, 20:14

Девять человек скончались в результате прорыва трубы с кислородом в больнице скорой помощи во Владикавказе. «На 19.24 информация по пострадавшим в результате поломки кислородной системы в Клинической больнице скорой помощи: скончались семь человек, в тяжелом состоянии – два человека, всего в реанимации находился 71 человек. По обновленной информации на 19.46 врио министра здравоохранения (республики) Сослана Тебиева, число жертв достигло девяти», – сообщили в пресс-службе главы и правительства региона, передает РИА «Новости». Ранее в результате пожара в отделении реанимации рязанской областной больницы имени Семашко погибли трое пациентов, а число пострадавших выросло до десяти человек. Уточняется, что шестеро из них находятся в тяжелом состоянии. Сообщалось, что произошло возгорание аппарата ИВЛ. Россия ввела санкции против ряда граждан Британии 9 августа 2021, 19:44

Москва вводит персональные санкции против ряда граждан Британии в ответ на заявления Лондона по ситуации с правами человека в Чечне, сообщили в МИД России. «В ответ на недружественные действия британских властей и на основе принципа взаимности российской стороной принято решение о введении персональных санкций в отношении соразмерного числа представителей Великобритании, которые плотно вовлечены в антироссийскую деятельность. Им закрыт въезд на территорию Российской Федерации», – передает сообщение российского МИДа РИА «Новости». Отмечается, что меры введены в соответствии с Федеральным законом «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» от 15 августа 1996 года. «Вновь призываем руководство Великобритании отказаться от ничем не обоснованной конфронтационной линии в отношении нашей страны. Любые недружественные шаги не останутся без адекватного пропорционального ответа», – заявили в МИДе. В МИДе пояснили, что «под надуманными и абсурдными предлогами» правительство Великобритании в декабре 2020 года и апреле 2021 года объявило о введении персональных санкций против граждан России из-за «якобы имевших место нарушений прав человека» в Чечне, а также в рамках одобренного британским парламентом «Положения о глобальных антикоррупционных санкциях». В министерстве назвали выпады Лондона «наглядной демонстрацией истинных намерений руководства страны в отношении дальнейшего выстраивания своего курса на российском направлении». «Легкость, с которой в Лондоне берутся «назначать» виновных и определять им «наказание», иначе, как попыткой вмешательства во внутренние дела другого государства и оказания давления на российскую систему правосудия, назвать нельзя», – заключили в МИДе. Также Москва призывает Британию отказаться от конфронтации в отношении России, недружественные шаги не останутся без адекватного ответа. В 2020 году Лондон ввел санкции против трех российских политиков за якобы имевшие место нарушения прав человека в отношении представителей нетрадиционной сексуальной ориентации в Чечне. Министр иностранных дел Британии Доминик Рааб заявил, что санкции отражают приоритеты страны, которая желает играть на международной арене более активную роль в привлечении к ответственности за нарушения прав человека. В 2018 году СМИ сообщали о якобы имевших место преследованиях гомосексуалистов в Чечне. В связи с этими публикациями уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась в правоохранительные органы с просьбой о проверке данной информации. Власти республики категорически отвергают обвинения. Глава Чечни Рамзан Кадыров подчеркивал, что не соответствующую действительности информацию о преследованиях гомосексуалистов в республике распространяют правозащитные организации, рассчитывающие на этом заработать. Стало известно о назначении Байденом спецпосланника США по «Северному потоку – 2» 9 августа 2021, 14:58

Американский лидер Джо Байден назначил Амоса Хохштейна спецпосланником США по газопроводу «Северный поток – 2», сообщил портал Axios со ссылкой на источники. По данным издания, ранее он был близким советником и экс-спецпосланником госдепа по международным энергетическим вопросам, передает РИА «Новости». Источники считают, что назначение Хохштейна, который ранее выступал против реализации этого проекта, означает, что он будет «активно добиваться эффективной стратегии» для США. Также Хохштейн займется отношениями с Германией. Напомним, Вашингтон и Берлин заключили сделку по газопроводу «Северный поток – 2». США обещают не накладывать санкции на немецкого оператора проекта, а Германия взамен сделает все от нее зависящее, чтобы продлить российско-украинский контракт на прокачку газа до 2034 года.