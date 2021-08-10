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Белорусская ассоциация гимнастики открестилась от грубости в адрес России
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Заявление, в котором российским спортсменам предлагалось «снять корону», было результатом взлома страницы Белорусской ассоциации гимнастики в соцсети Facebook, сообщила ассоциация.
В соцсетях от имени Белорусской ассоциации гимнастики появился комментарий в адрес российских спортсменов: «Псевдовеликие вы наши. Снимите корону. Если великие, сравнивайте себя с великими спортивными странами, которым вы бездарно профукали. ROC номер 5», пишет «Чемпионат».
Ассоциация пояснила, что «8 августа был осуществлен несанкционированный вход» в ее аккаунт в Facebook, а появившиеся тогда комментарии «не имеют отношения к Белорусской ассоциации гимнастики». Ассоциация извинилась за инцидент и сообщила, что начала «техническо-регламентные работы, призванные увеличить надежность аккаунта».
Белорусская сторона заверила, что «не имеет отношения к эмоциональным оценочным суждениям, связанным с результатами соревнований по художественной гимнастике». «Особенно хочется поддержать российских гимнасток, победные традиции которых вносят огромный вклад в развитие этого прекрасного вида спорта», – говорится в сообщении. Подчеркивается, что Белорусскую ассоциацию гимнастики и Всероссийскую федерацию художественной гимнастики «на протяжении долгого времени связывают добрые отношения».
В субботу россиянка Дина Аверина стала серебряным призером в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио. Сама Аверина заявила, что не понимает судейство в финале соревнований и считает себя истинным победителем. Эксперты назвали позором судейство турнира по художественной гимнастике на ОИ в Токио. Олимпийский комитет России отправил запрос по судейству на Олимпиаде руководству Международной федерации гимнастики.
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Соловьев оценил условие Лукашенко для признания Крыма российским
Журналист Владимир Соловьев назвал странным заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что Минск признает Крым, когда «последний российский олигарх» начнет поставлять продукцию в регион.
«Довольно странное заявление для президента страны. Ставить свои политические решения в зависимость от действий «олигархов», да еще и чужих, вежливо говоря, недальновидно. Да и олигархов, в понимание 90-х, в России уже давно нет. Пока в этом заявлении Лукашенко скорее слышится эхо уже давно отвергнутой Западом пресловутой «многовекторности». Теперь это выглядит так: Запад отвергает Беларусь, а Россию из-за старых обид сам Лукашенко держит на дистанции. Идеальный рецепт стратегического одиночества», – написал он в своем Telegram-канале.
Напомним, Лукашенко заявил: «Когда Белоруссия Крым признает? Я отвечаю публично: когда последний олигарх в России признает Крым и начнет поставлять туда продукты. За мной дело не заржавеет».
Тренер гимнастки Ашрам ответила на жалобы России из-за судейского скандала с Авериной
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Айелет Зуссман, тренер олимпийской чемпионки Токио в личном многоборье по художественной гимнастике Линой Ашрам, отреагировала на критику в России судейства Игр в Японии.
«Дайте мне насладиться первым местом и тем фактом, что я воспитала олимпийскую чемпионку. Россиянки входят в число мировых лидеров в художественной гимнастике, но Линой показала свое лучшее выступление в жизни. Я знала, что она может завоевать любую медаль. Это Линой Ашрам, она умеет делать правильные вещи в нужное время», – передает РИА «Новости» слова Зуссман.
Российская команда осталась без золотых медалей в художественной гимнастике на Олимпийских играх впервые с 1996 года.
В субботу россиянка Дина Аверина стала серебряным призером в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио. Сборная России по художественной гимнастике также завоевала серебро в групповом многоборье.
Сама Аверина заявила, что не понимает судейство в финале соревнований и считает себя истинным победителем. Россиянки по ходу индивидуального и группового многоборья подали в общей сложности шесть протестов, два из которых были удовлетворены.
Эксперты назвали позором судейство турнира по художественной гимнастике на ОИ в Токио. Олимпийский комитет России (ОКР) отправил запрос по судейству на Олимпиаде руководству Международной федерации гимнастики (FIG).
Лукашенко назвал условие признания Крыма частью России
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Минск официально признает Крым в составе России в том случае, если «последний российский олигарх» начнет поставлять продукцию в регион, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе «Большого разговора с президентом».
«Когда Белоруссия Крым признает? Я отвечаю публично: когда последний олигарх в России признает Крым и начнет поставлять туда продукты. За мной дело не заржавеет», – цитирует ТАСС Лукашенко.
Также он отметил, что Белоруссия не против интеграции с Россией, но без потери государственности и суверенитета страны. По его словам, Белоруссия никогда не была против тесного союза с Россией, но Москва и сейчас держит республику на расстоянии. При этом Лукашенко отметил, что в союзниках «у России больше никого нет», кроме Белоруссии.
«Может, вам не нравится это, но факт есть факт, может, конечно, было лучше, если бы Китай был вашим таким союзником, и для мира, может, было бы лучше, но увы», – сказал Лукашенко.
По мнению Лукашенко, основой любого межгосударственного союза является равноправие, в том числе и в вопросах экономики.
«Основа любого союза – это одинаковые условия, равноправие. Для людей равноправие, что мы во многом сделали. Это большая заслуга и россиян, и белорусов. Но как можно интегрироваться, если у вас на природный газ цены в два-три раза ниже, чем в Белоруссии», – сказал он.
При этом президент подчеркнул, что для развития экономической интеграции нет необходимости вступать в Россию. «Когда говорят все эти намеки об интеграции, я всегда головой Путина думаю, что нужна еще одна головная боль? Нет. Президент России это так и понимает. Для того чтобы интегрироваться, развивать экономику, не надо, чтобы кого-то брать в состав... Если вы говорите об интеграции, взять вот так включить в состав, может, мы и будем одним государством, может, мы и будем в составе России, может, Россия будет в составе Белоруссии», – заявил он.
Ранее Лукашенко заявил, что руководству Белоруссии поставлена задача углублять интеграцию с Россией в Союзном государстве с соблюдением национальных интересов.
Накануне белорусский премьер Роман Головченко заявил, что Белоруссия рассчитывает, что за счет поддержки из России ей удастся полностью перекрыть возможные негативные последствия от санкций Запада.
Лукашенко заявил о скором уходе с поста президента Белоруссии
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что «очень скоро» может покинуть должность главы республики. «Только вы там не парьтесь в своей среде [по вопросу сроков]», – попросил Лукашенко.
«Я вросся в эту страну, она – в меня. И я не понимаю, как можно жить: на пенсию уйти или заниматься каким-то другим делом – я это пока не представляю. Это не значит, что я вцепился и посиневшими пальцами буду держаться за это кресло. Нет. После меня придут люди, даже очень скоро. Только вы там не парьтесь в своей среде [по вопросу сроков]», – передает его слова ТАСС.
«Самый сложный вопрос [о преемнике]. Почему сложный? Я мог бы ответить, как когда-то мой хороший друг и старший брат Владимир Владимирович Путин: кого белорусский народ изберет, тот и будет президентом. Это действительно так. За кого народ проголосует. Какую я позицию при этом буду занимать – я не определился. Честное слово. Я думаю об этом, это естественно. Это же не вечная должность. Я человек. …Я просто хочу иногда спокойно пожить, но потом начинаю углубляться в эти размышления и думаю, что спокойной жизни у меня уже не будет до смерти. Потому что такая работа, и так она по мне прошлась», – отметил Лукашенко.
По его словам, он всегда завидовал украинскому политику Леониду Кучме. «Встречаюсь, говорю: «Леонид, ну как ты себя чувствуешь?» – «Прекрасно». Я вижу, что он прекрасно себя чувствует. Я начинаю это обдумывать, думаю: нет, я так не смогу», – цитирует Лукашенко РИА «Новости».
При этом он признался, что видит 15-20 человек, которые могут вырасти до президента, они похожи в своей преданности Белоруссии на него.
Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа 2020 года, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов. 23 сентября Лукашенко официально вступил в должность президента Белоруссии.
Тимановская решила продать серебряную медаль Европейских игр 2019 года
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Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская выставила на аукцион eВay свою серебряную медаль Европейских игр 2019 года.
Тимановская завоевала серебро в беге на дистанции 100 метров на домашних Европейских играх в Минске в 2019 году. Начальная стоимость лота составила 5 тыс. долларов. Пока им заинтересовался лишь один потенциальный покупатель, который принял эту ставку, передает РИА «Новости».
В описании под лотом говорится, что все средства от продажи медали Тимановской будут перечислены в Белорусский фонд спортивной солидарности, который оказывает поддержку белорусским спортсменам, находящимся в оппозиции.
Сообщалось, что Тимановскую якобы насильно хотели вывезти с Олимпиады после критики легкоатлеткой спортивного руководства. После вмешательства МОК Тимановская заявила, что находится «в безопасном месте». 4 августа она прибыла в Польшу. Дисциплинарная комиссия МОК начала работу по ее делу, тренеры сборной Белоруссии на Олимпиаде Артур Шимак и Юрий Моисевич были лишены аккредитации.
Напомним, ранее в понедельник Тимановская заявила, что опасается за свою безопасность.
В Европарламенте призвали ЕС готовить революцию в Белоруссии
Консервативная Европейская народная партия в Европарламенте распространила заявление с призывом к Евросоюзу готовить революцию в Белоруссии.
«Режим падет, и победа народа неизбежна – это только вопрос времени. ЕС должен готовить победу демократической революции в Белоруссии», – приводит ТАСС заявление главы фракции Манфреда Вебера.
Ранее сообщалось, что депутаты Европарламента рассматривают проект резолюции с призывом ввести четвертый пакет санкций против Белоруссии.
23 мая борт Ryanair совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании. На борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич, он был задержан. Евросоюз запретил перевозчикам Белоруссии использовать воздушное пространство и аэропорты ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над республикой. ЕС начал проработку секторальных санкций против Белоруссии.
Глава ОКР рассказал о флаге и гимне российских олимпийцев на ОИ в Пекине
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Российские спортсмены на Олимпийских играх 2022 года в Пекине выступят под флагом Олимпийского комитета России и с фрагментом из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского в качестве гимна, сообщил президент ОКР Станислав Поздняков.
«Форма на Пекин находится уже в стадии финального согласования. Все остальные вещи останутся такими же: мы будем выступать под флагом ОКР и с гениальным творением Чайковского вместо гимна. Кстати, многие коллеги, которые присутствовали на протокольных церемониях, благодарили нас за выбор именно этой композиции», – передает РИА «Новости» слова Позднякова.
По его словам, ни один российский спортсмен, тренер или член делегации ОКР не нарушил решение Спортивного арбитражного суда (CAS) на Олимпийских играх в Токио. «Со стороны МОК в неофициальных контактах были только слова благодарности за четкое взаимодействие. Мы с нашими коллегами не один год проводим сложные с организационной точки зрения Игры. В Пхенчхане было еще сложнее. Здесь все было достаточно просто: наши спортсмены, тренеры, члены делегации – дисциплинированные люди, никто из них не нарушал те правила, которые были на нас возложены решением CAS», – сказал Поздняков.
Глава ОКР также подвел итоги Олимпиады в Токио. «Покидаем Токио с легким сердцем. Ехали сюда с некоторой тревогой, потому что не знали, как пройдут для нас эти Игры. Сегодня они завершились триумфально для нашей команды. Уезжаем с небольшой грустинкой, потому что всегда печально расставаться с друзьями. Организаторы сделали все возможное, чтобы Олимпиада состоялась. Чтобы 11 тыс. спортсменов смогли реализовать свою олимпийскую мечту. Среди этих спортсменов – 334 представителя России. Наши спортсмены завоевали максимальное количество медалей с 2004 года, когда я еще сам был участником Олимпиады», – сказал Поздняков.
Довольны ли вы выступлением российских спортсменов на Олимпиаде в Токио?
«Во время подготовки к Играм спортсмены проявили лучшие качества: терпение, мужество, граничащее с героизмом. Прилетали сюда разрозненной командой профессиональных, хорошо подготовленных спортсменов-олимпийцев, а улетаем командой героев. Это делает меня, как руководителя ОКР, крайне счастливым. Горжусь каждым участником своей команды, вне зависимости от того, завоевал он медали или нет. Все спортсмены проявили лучшие качества и получат порцию благодарности от болельщиков в России. Отдельно хочу поблагодарить СМИ за яркое и точное освещение событий, к которым из-за коронавирусных ограничений большинство наших соотечественников не могли прикоснуться здесь в Токио, но они получали заряд энергии от нашей команды», – сказал Поздняков.
По его словам, ОКР находится в стадии коммуникации с Международной федерацией гимнастики (FIG) по поводу судейства в индивидуальном многоборье в соревнованиях по художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио. «Решение таких вопросов – ее прерогатива. Но вместе с тем мы проинформировали руководителей Международного олимпийского комитета о сложившейся ситуации. Коль скоро этот вопрос будет решаться в FIG, то один из вице-президентов ОКР Василий Титов является вице-президентом FIG, и мы надеемся, что он поможет в разрешении этого вопроса», – сказал Поздняков.
«В данный момент нам нужно разобраться с судейством. Это самая главная задача. После того, как будет объективно определена картина, будем делать следующие шаги. Я вижу это так», – отметил Поздняков.
Напомним, в декабре 2020 года CAS запретил российским спортсменам выступать на крупных международных спортивных соревнованиях под государственным флагом до 16 декабря 2022 года. Также представителям российской власти на два года запретили посещать Олимпиады. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие крупные спортивные соревнования может потерять Россия.
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Лукашенко рассказал, как в 1991 году «мог спасти СССР»
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе «Большого разговора» в Доме Независимости в Минске, организованного спустя ровно год после выборов, рассказал, как был готов сорвать подписание Беловежского соглашения и спасти СССР.
«Если бы Горбачев меня тогда послушал, мы бы сейчас жили в единой стране. Когда они приехали в Беловежскую пущу, у нас было заседание парламента, я поднял этот вопрос. Я предлагал: «разрешите я выеду на границу, я там служил, и к утру все будет изолировано. Никакие телефоны работать не будут, баня будет работать, спиртное будем подвозить машинами, и они даже не будут стараться никому звонить». Не послушали!» – заявил Лукашенко в ходе «Большого разговора», прямую трансляцию вело «Общенациональное телевидение».
Лукашенко добавил, что «предлагал колючей проволокой резиденцию обнести, и никто бы не дернулся».
«Они пили, ужас что творилось, сплошная бытовуха. В баню сходили, выпили, забыли, подписали, опять забыли. Позвонили дедушке Бушу, доложили. А там элементарно было все: колючей проволокой, телефоны отключили и пишите еще что-нибудь. И остался бы Горбачев и Нурсултан, который не успел приехать. Но наши струсили!» – добавил белорусский лидер.
В октябре 1991 года в Минске состоялся съезд оргкомитета по созданию новой демократической партии, которая в итоге получила название «Партия народного согласия». Одним из сопредседателей комитета стал Лукашенко. Позже, в условиях споров и неопределенности, Лукашенко покинул оргкомитет.
В ноябре 1991 года Лукашенко голосовал против создания Белоруссией собственных Вооруженных сил и денежной системы. При ратификации в Верховном Совете республики Беловежских соглашений, ознаменовавших собой прекращение существования СССР, Лукашенко, по одним данным, был единственным депутатом, проголосовавшим против.
Ранее Лукашенко заявил, что «очень скоро» может покинуть должность главы республики. «Только вы там не парьтесь в своей среде [по вопросу сроков]», – попросил Лукашенко.
Политолог объяснил, почему украинские спортсмены братаются с россиянами
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«Легкоатлетка Ярослава Магучих не боится публично выражать свою симпатию к россиянам, потому что может в любой момент сказать «прощай» Збройным силам Украины и уехать в другую страну», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Золотарев. Ранее украинская легкоатлетка подверглась критике минобороны Украины за совместное фото с российской коллегой.
«Украинцы, ставшие звездами в спорте высоких достижений, не боятся выражать свое дружелюбие к российским коллегам, потому что чувствуют свою независимость, у них есть чувство собственного достоинства. Они знают себе цену», – пояснил директор аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев.
В этой связи он вспомнил и чемпиона мира по боксу в тяжелом весе Александра Усика, который также регулярно заявляет о своей дружбе с россиянами. «Усик тоже не боится выражать свое отношение к России и при этом «глубоко имеет в виду» всех национально озабоченных украинцев. Это ж не какой-нибудь провинциальный бизнесмен, который при малейшем окрике власти будет вилять хвостом», – пояснил эксперт.
Кампанию травли в адрес Магучих инициировали две группы, считает директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. Первая – украинские националисты. «Есть часть общества, которая ненавидит Россию, и она будет реагировать на любое подобное братание украинцев с россиянами», – отметил Погребинский. Вторая группа – чиновники, поставленные следить за идеологической чистотой общества. «Например, в задачи уполномоченного по защите государственного языка Тараса Кременя и его ведомства фактически входит организация гонений на русский язык, давление на русскоязычных жителей», – указал киевский политолог.
То, что госаппарат подключился к травле Магучих, вполне объяснимо, добавил Погребинский: «Для наших властей спорт стал одной из арен идеологической борьбы, хотя в нормальном обществе этого быть не должно».
При этом участники травли не представляют мнение большинства общества, полагает Погребинский. «Напомню: согласно весенним опросам киевских социологов, больше 40% украинцев хорошо или очень хорошо относятся к России. И в эти 40% входит и большинство спортсменов. Так что объятия Магучих и Ласицкене – это не героизм, а норма», – уверен собеседник.
Напомним, на Олимпиаде в Токио украинская легкоатлетка Ярослава Магучих, завоевавшая бронзу в прыжках в высоту, обнялась и сделала фото с получившей золотую медаль россиянкой Марией Ласицкене. При этом Магучих держала за спиной флаг Украины, а Ласицкене – флаг Олимпийского комитета России, отмечал портал «Страна.UA».
После этого Магучих подверглась критике со стороны украинских блогеров, к которым позже присоединились власти. Минобороны пообещало провести беседу со спортсменкой. Замглавы военного ведомства Анна Маляр напомнила, что Магучих – младший лейтенант Вооруженных сил Украины, и каждое ее действие может использоваться для «информационных спецопераций врага».
«Спортсмены, представляющие Украину на международных соревнованиях, должны понимать, что на Украине продолжается российско-украинская война и это накладывает определенные ограничения и ответственность. Верное следование спортивным традициям, к примеру, фото объятий со спортсменами – гражданами РФ, когда они становятся призерами, сразу использует враг как информационно-психологическую пушку», – заявила Маляр.
За Магучих заступились депутаты Верховной рады Макс Бужанский и Даниил Гетманцев, назвавшие травлю спортсменки «мракобесием» и предупредив, что такое отношение к олимпийцам может привести к тому, что потенциальные украинские медали в будущем будут попадать «в другой карман». Украинский каратист, бронзовый призер Олимпийских игр в Токио Станислав Горуна поддержал Магучих.
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Лукашенко ответил на угрозу ЕС закрыть транзит белорусских удобрений
Минск готов переправить белорусские калийные удобрения в порты Мурманска на фоне угроз Евросоюза, в частности, Литвы перекрыть транзит удобрений, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
«Сейчас хотят попасть [выстрелить себе] в голову: закрыть нам порты для того, чтобы грузить химические, калийные удобрения. Слушайте, мы поставим эти объемы, в Мурманске загрузим, это не вопрос. И по Северному морскому пути кратчайшим путем поставим в Китай, это наш основной рынок, и в Индию. Пожалуйста, стреляйте в голову. Выход: пока мы, перейдя красную линию, не загнали друг друга в угол, выходить из этой ситуации надо сейчас. Но мяч на той стороне», – передает слова Лукашенко РИА «Новости».
Вместе с тем президент республики подчеркнул, что Западу не стоит браться за санкционные «топоры и вилы».
«Не надо браться за санкционные «топоры и вилы». Тем более: они могут иметь обратный эффект. Что показывает реальная действительность сегодня – то, что на слуху, – события на белорусско-польской, белорусско-украинской, белорусско-литовской и [белорусско]-латвийской границах», – цитирует Лукашенко ТАСС.
Кроме того, он рассказал, что в 2020 году обсуждался вопрос о переносе президентских выборов, но это было бы незаконно.
«Тогда очень широко обсуждался вопрос [о том, чтобы] не проводить <...> год назад президентские выборы. И общество аплодисментами бы это восприняло», – сказал президент. По его словам, выборы можно было бы перенести, «но если и были основания, а они были, то это было бы не совсем порядочно и незаконно».
«Законы можно было бы поправить, но это было бы не очень. Западные представители СМИ и особенно обезумевшие политики вытерли бы о меня ноги так, что мало бы не показалось», – заявил Лукашенко.
Помимо этого, на встрече с журналистами и общественниками президент Белоруссии отметил, что завершился первый этап работы Конституционной комиссии республики.
«Замечу: на переменах настаивали многие. И тогда все восприняли изменения в конституцию как первый, самый главный и основной шаг к этим переменам – на основании законов. Все остальное было бы хаосом и беззаконием», – сказал он.
Лукашенко добавил, что в адрес Конституционной комиссии поступило огромное количество предложений. «Вы помните, мы начинали эту работу открыто, честно, гласно, пригласив всех желающих на местные площадки, где шло первое обсуждение сути наших перемен и внесение предложений», – сказал он.
Также Лукашенко объявил, что 2021 год объявлен в стране Годом народного единства, так как белорусы «сумели сохранить страну в борьбе за свой выбор исторического пути и перспектив». Это было бы невозможно без консолидации общества, подчеркнул он.
Лукашенко 16 марта подписал указ о создании конституционной комиссии, которая занимается подготовкой поправок, в ее состав вошли 36 человек. Руководит работой комиссии председатель Конституционного суда Петр Миклашевич. Комиссия должна до 1 августа представить главе государства свои предложения. Лукашенко заявлял, что проект новой конституции Белоруссии вынесут на референдум в начале 2022 года, а подготовлен проект основного закона будет до конца 2021 года.
В США новый пакет санкций против Белоруссии назвали самым масштабным
В Белом доме заявили, что новый пакет санкций против Белоруссии стал самым масштабным на сегодняшний день, новые санкции США против Белоруссии затронули оборонный и энергетический секторы.
«Министерство финансов США инициирует самый крупный раунд санкций на сегодняшний день против физических и юридических лиц Белоруссии в рамках указа 13405 и указа от 9 августа 2021 года», – говорится в пресс-релизе, сообщает РИА «Новости».
Новый пакет санкций Соединенных Штатов против Белоруссии включает ограничения в отношении оборонного, энергетического и транспортного секторов республики, заявил президент США Джо Байден.
Байден подписал указ, согласно которому ограничения коснутся лиц, которые «работают или работали в оборонном или связанном с ним секторах, энергетическом секторе, секторе производства калийных удобрений, секторе производства табачных изделий, строительном и транспортном секторах экономики Белоруссии».
Санкции США против Белоруссии затрагивают бизнесменов, приближенных к белорусскому лидеру Александру Лукашенко, а также 15 контролируемых ими компаний, сообщили в Белом доме. Ограничения затронули 23 физических лица и 21 организацию.
Ограничения затронули ряд крупнейших белорусских промышленных предприятий, включая «Беларуськалий», «Белнефтегаз», «БелКазТранс» и другие. Также под санкции попали Следственный комитет республики, а также УВД Гомельского облисполкома.
Среди лиц, попавших под ограничения США, указаны бизнесмены и представители крупных госкомпаний Алексей Олексин, Андрей Бунаков, Леонид Чуро и другие.
Кроме того, США обвиняют Национальный олимпийский комитет Белоруссии в пособничестве отмыванию денег и обходе визовых запретов.
«Национальный олимпийский комитет Белоруссии, который обвиняется в пособничестве отмыванию денег, уклонении от санкций и обходе визовых запретов и которому Олимпийский комитет публично объявил выговор за неспособность защитить белорусских атлетов от политической дискриминации и репрессий», – говорится в указе Белого дома.
Ранее правительство Великобритании объявило о введении санкций в отношении российского бизнесмена Михаила Гуцериева из-за «связей» с Лукашенко. Кроме того, Лондон ввел санкции против Минска, которые в том числе направлены на предотвращение полетов и посадок белорусских авиакомпаний в Британии.
Напомним, 23 мая борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании. Команду о принятии «заминированного» борта отдал президент Александр Лукашенко. На борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного телеграм-канала Роман Протасевич, он был задержан белорусскими правоохранителями. Также задержана его девушка, россиянка София Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.
После задержания Протасевич признал вину по обвинению в призывах к протестам в Белоруссии и назвал подставившего его человека из оппозиции. Позже Протасевич и Сапега заключили досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием.
Лукашенко обвинил Украину в переброске боевиков в Белоруссию
Украинские власти причастны к подготовке боевиков и переброске их в республику, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе «Большого разговора».
«И что меня в этой истории удручает – Украина и Белоруссия? Вы же видели мою позицию по Украине? Я вокруг Владимира Владимировича (Путина, президента России) вертелся, как юла, вокруг (бывшего президента Украины Петра) Порошенко, (нынешнего президента Украины Владимира) Зеленского..., как с сыном с ним разговаривал. Володя, надо это, надо (то)... Он все это воспринимал, понимал, что с ним случилось? Ладно, ты там побежал за Западом, ты их поддержал, ты плюнул на все. Но зачем ты боевиков готовишь на территории Украины и оружие забрасываешь к нам сюда?» – цитирует РИА «Новости» Лукашенко.
По его словам, оружие в Белоруссию поступает в основном с Украины, в связи с чем Минск был вынужден «намертво» закрыть границу, хотя сделать это трудно.
Также глава государства отметил, что политические отношения Киева и Минска находятся «в самой низкой точке», чего не скажешь об экономических отношениях.
«Белорусско-украинские политические отношения, чего пока не скажешь об экономических, находятся в самой низкой точке. Причины вы знаете. Я говорил, что наверху мы тут шумим, такие наши отношения. Но мы ведем диалог», – заявил он.
Ранее замглавы МИД России Андрей Руденко заявил, что оружие для радикалов ввозится с Украины в Белоруссию, на этом фоне Минску пришлось усилить охрану границы.
2 июля Лукашенко заявил о раскрытии «спящих» террористических ячеек, деятельность которых координируется из ряда стран, включая ближайших соседей – Литву, Польшу и Украину.
Лукашенко пожелал Лондону «подавиться санкциями»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал британские власти «прихвостнями американцев» и пожелал Лондону «подавиться санкциями», которые Британия ввела против Минска.
«Кто введет экономические санкции, Великобритания? Господь с вами. Да подавитесь вы этими санкциями в Великобритании. Мы тысячи лет не знали этой Великобритании и знать не хотим. Вы прихвостни американские», – передает его слова РИА «Новости».
Напомним, правительство Великобритании объявило о введении санкций в отношении российского бизнесмена Михаила Гуцериева из-за «связей» с Лукашенко.
Кроме того, Лондон ввел санкции против Минска, которые в том числе направлены на предотвращение полетов и посадок белорусских авиакомпаний в Британии.
Лукашенко назвал Путина инициатором отказа от политической «дорожной карты»
Москва и Минск отказались от 31-й «дорожной карты» по политической интеграции по инициативе российского президента Владимира Путина, заявил глава Белоруссии Александр Лукашенко.
«У нас, помните, была… 31 «дорожная карта»? Мы с Путиным сразу же выбросили 31-ю, которая имела политический подтекст. Это было предложение Владимира Владимировича на одних из переговоров. Очень мудро, умно сказал: «Слушайте, мы все время на нее наталкиваемся… Если мы не можем решить из тридцати одной этой карты одну 31-ю, давайте ее отложим. Давайте ее вообще выбросим», – передает его слова РИА «Новости».
Лукашенко добавил, что он поддержал предложение коллеги.
«Мы ничего не потеряем, потому что у нас есть не наднациональные органы, а совместные ведомственные органы. Допустим, совместная коллегия министерств промышленности России и Беларуси, совместная коллегия минобороны Беларуси и России, и они работают», – сказал президент республики.
Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан 8 декабря 1999 года, к его 20-летию предлагалось принять программу углубления интеграции. Была создана рабочая группа по выработке предложений, сторонами в общей сложности разрабатывался 31 проект отраслевых «дорожных карт», но программа до сих пор не принята.
Лукашенко: Польша и Литва «заказали» Протасевича
Главного редактора Telegram-канала Nextа, признанного в Белоруссии экстремистским, «заказали» Польша и Литва, теперь Белоруссия вынуждена его защищать, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
«Слушайте, я сегодня не рад, что он оказался в Беларуси. Мне было бы проще, чтобы он был в Польше или Литве. Потому что они его заказали... И мне надо его сейчас защищать, потому что не дай Бог случится с Протасевичем, как с Шишовым (с главой «Белорусского дома на Украине» Виталием Шишовым в Киеве), крыть нечем. Преступление на территории Беларуси. Убивал Лукашенко Протасевича бы, не убивал, он здесь. Я за него несу ответственность», – цитирует РИА «Новости» Лукашенко.
Также глава государства отметил, что белорусские власти не причастны к смерти главы сообщества взаимопомощи белорусов «Белорусский дом в Украине» Виталия Шишова.
«Ну какой безумец возьмет с Белоруссии пойдет и его там повесит? Кроме там если разборки какие-то? Ну зачем? Элементарно: ну повесили одного, завтра будет такой же другой. Всех же не перевешаешь! Это глупость!» – сказал он.
Также Лукашенко напомнил, что Шишов находился на Украине, где его «поддерживали спецслужбы Украины». «Он был на вашей территории. Он повесился или его повесили на вашей территории. Вы, пожалуйста, занимайтесь и дайте нам ответ, кто повесил, как повесил гражданина Белоруссии? (...) Надо разбираться. А если вы нас упрекнули, то факты на стол», – добавил президент.
2 августа «Белорусский дом в Украине» заявил о пропаже своего руководителя Виталия Шишова в Киеве. На следующий день полиция Киева сообщила, что Шишов был найден повешенным в одном из парков украинской столицы. Возбуждено уголовное дело, полиция проверит версию об убийстве, замаскированном под суицид.
По данным украинского Минюста, «Белорусский дом на Украине» зарегистрирован в стране как общественная организация. На сайте «Дома» указано, что эта некоммерческая общественная организация создана для помощи белорусам «и всем пострадавшим» от белорусских властей.