Москвичам пообещали «хлябистый» август

Август в Москве будет дождливый и умеренно теплый, лето пойдет на спад, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Какой же август ждёт жителей Центральной России? Если коротко – противоположный июлю, то есть дождливый и умеренно тёплый. Лето пойдет на спад. По долгосрочным прогнозам, среднемесячная температура воздуха в августе 2021 года на большей части Среднерусской равнины будет соответствовать норме или немного превысит её, но буквально на символические 0,3-0,8 градуса, что укладывается в статистическую погрешность. При чем наибольший тепловой вклад внесет только первая декада, когда в отдельные дни столбики термометров попробуют штурмовать даже 30-градусную высоту», – рассказал Тишковец, передает РИА «Новости».

По его словам, к середине месяца лето станет меркнуть – температурные показатели вернутся в свое климатическое русло, ночами в среднем посвежеет до плюс 8-13, а в дневные часы воздух будет прогреваться всего до плюс 18-23.

«Начнется поворот к осени – заметно поубавится день, ночи станут более холодными и тёмными, ощутимо остынет вода, участятся дожди, некоторые птицы потянутся на юг. По предварительным оценкам, климатическую границу сезонов природа перейдет примерно к 25 августа, когда прогнозируется переход от метеорологического лета к метеорологической осени - среднесуточная температура воздуха становится ниже +15 градусов», – сообщил Тишковец.

Синоптик уточнил, что август, по всей видимости, будет относительно дождливым. «В старину такую погоду называли «хлябистой». Анализ показывает, что месяц вернет долг за засушливую середину лета и образовавшийся существенный дефицит небесной влаги. Так, в Центральной России последний летний месяц может стать на 40-60% дождливее, чем должен быть, а местами - на юге региона, а также в Черноземье в осадкомеры попадет в 1,6-1,8 раза больше положенной нормы. При чем, свыше половины месячного объема прольется уже за первую десятидневку! Летний хронометр запустит обратный отсчет», – добавил метеоролог.

Также Тишковец отметил, что последний раз комфортно можно будет искупаться в Москве в следующие выходные. «Последний раз этим летом комфортно можно будет еще искупаться в следующие выходные, после чего температура воды окажется ниже плюс 20», – рассказал Тишковец.

Он сообщил, что июль в Москве на 2,5 градуса превысил температурную норму. «По окончательным данным июль-2021 в Москве стал довольно теплым и сухим: на 2,5 градуса превысил норму, а по количеству осадков не добрал 65% от положенного за весь месяц», – рассказал специалист.