На Украине рассказали об угодившем «в ловушку» Зеленском

Захарову привела в шок реакция Франции на украинский нацизм

Официального представителя МИД Марию Захарову привела в шок реакция Франции на активную деятельность неонацистских группировок на Украине.

«Когда в прошлом месяце французские сенаторы во главе с заместителем председателя комиссии по вопросам конституции и законодательства Сената Н.Гуле увидели в центре Киева, как под присмотром сторонников ультраправой идеологии украинских детей учат собирать автомат и призывают ехать убивать на Донбасс, думаю, у многих из них было состояние, близкое к шоку. Теперь никто из очевидцев той «ярмарки» карательного (неонацистского – прим. ВЗГЛЯД) полка «Азов» на Андреевском спуске не скажет, что разгул неонацизма на Украине – российская пропаганда. И надо отдать должное мадам Гуле, она обеспокоилась и направила запрос в Министерство Европы и иностранных дел Пятой республики. Французские дипломаты запрос не проигнорировали», – написала Захарова в Telegram.

В своем ответе французская сторона констатирует, что «неонацистские группировки на Украине есть», что, как отметила Захарова, «видимо, не особо смущает Париж», однако их «популярность» якобы «не превышает среднюю по Европе», а «антисемитские акции на Украине происходят «реже, чем в Европе». Подпись под ответом – «министр иностранных дел Ж.-И.Ле Дриан».

«Теперь шокирована уже я, потому что про батальон «Азов» давно всем известно, а про то, что в Европе еще хуже – нет (...) Детей приобщают к человеконенавистнической братоубийственной идеологии, а французские чиновники говорят, что в целом, это в порядке вещей: все в Европе так делают. И тут уже возникают вопросы не к Киеву, а к той части Европы, для которой неонацизм, выходит, не является угрозой. И вопросы эти должны задавать не в России, а в международных организациях, которые занимаются подобными проблемами, например, ОБСЕ», – указала Захарова.

Она также заявила, что абсурдно, на ее взгляд, звучит другая часть ответа министра – «якобы то, что Зеленский пришел к власти демократическим путем, доказывает отсутствие неонацизма на Украине».

«Эта часть ответа вызывает не только шок, но и смех. Хочется напомнить французским знатокам истории, что в одной из европейских стран в 30-х годах XX века один человек пришел к власти самым что ни на есть демократическим путем. Тот самый, который потом завоевал пол-Франции – об этом-то в Париже должны помнить. Трудно спорить, что при нем не было неонацизма – при нем был обыкновенный нацизм. Результат демократического отбора уничтожил миллионы людей, и, если бы его не остановил советский народ, отправив нацистскую гадину восвояси и добив ее в ее же логове, то и Франция, и вся Европа, а с ними Азия, Африка и тд были бы порабощены», – отметила представитель МИД.

Захарова подчеркнула, что «с такими познаниями собственной истории полагаться на анализ не стоит, лучше начать верить собственным глазам и законодателям: при попустительстве Запада Украина превратилась в теплицу, где пышным цветом расцвели старые нацистские идеи».

«Хотелось бы уточнить у МИД Франции: где в Европе еще есть неонацистские батальоны (про отдельные экспедиционные роты в Литве мы в курсе)? Хотелось бы уточнить у ЕС: учтена ли столь сенсационная информация Парижа при оценке ситуации с правами человека, законностью и безопасностью в отчетных документах Евросоюза?», – задалась она вопросами.

Напомним, в июне группа французских сенаторов после визита в Киев обратилась к главе МИД Франции Жан-Иву Ле Дриану с просьбой отреагировать на деятельность неонацистских организаций на территории Украины.

Между тем в июле на Украине появилась команда по игре в стритбол под названием «Гитлеровцы». Кроме того, улицу под названием Российская в Киеве переименовали в честь боевика нацбатальона.