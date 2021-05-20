Как Зеленский превратился в худшую версию Порошенко

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20 мая, четверг  |  Последнее обновление — 21:34  |  vz.ru
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Пока Росатом лишился в Чехии потенциального заказа, в Китае он начинает реальный крупный проект – строительство новых блоков сразу для двух АЭС. У России есть все шансы получить здесь еще больше заказов на атомные станции и дать фору западным конкурентам, которые слишком плотно осели на китайском рынке. Что поможет нам отвоевать китайский рынок у американцев и европейцев? Подробности...
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Складывается впечатление, будто Прага играет с Москвой в известную всем по фильмам игру «плохой коп, хороший коп». В роли «плохого» выступает премьер Андрей Бабиш, превративший Чехию в официально недружественное России государство, в роли «хорошего» – президент Милош Земан. Их конфликт ярок и нагляден, но на его фоне Земан заявил, что именно Бабиша видит своим преемником. Как это все понимать?  Подробности...
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Как советская власть унижала желающих уехать из СССР

Наличие заграничного паспорта в СССР еще не гарантировало права выезда за границу Юрий Заритовский/РИА Новости
Ровно тридцать лет назад в нашей стране произошло событие, последствия которого миллионы россиян ощущают до сих пор – были отменены любые препятствия на выезд за границу. Какими запретами и унижениями были обставлены путешествия за рубеж при СССР и как ограничивали зарубежные поездки в царские времена? Подробности...
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Встреча Лаврова и Блинкена подтвердила раскол администрации США mid.ru
Сергей Лавров впервые провел очные переговоры со своим коллегой Энтони Блинкеном, в ходе которых были затронуты проблемы стратегической стабильности и вопросы регионального уровня. При этом характер и тональность оценок прошедшей встречи у Москвы и Вашингтона оказались совершенно разными. В чем именно заключается эта разница и как прошедшие переговоры отразятся на подготовке саммита президентов Путина и Байдена? Подробности...
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Трагедия в Казани должна изменить правила продажи оружия

Спецназу удалось быстро прибыть в школу благодаря «тревожной кнопке» Максим Богодвид/РИА «Новости»
Трагедия в школе в Казани поставила ряд важных вопросов – как человек с таким уровнем агрессии мог легально купить ружье, почему он смог беспрепятственно проникнуть в школу и почему новичок может приобрести оружие, относящееся к классу штурмового. На часть этих вопросов предстоит дать ответ следствию. Но что надо изменить в российской системе оборота оружия, чтобы массовые убийства не повторились вновь? Подробности...
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Сергей Худиев, публицист, богослов
Выпущены уже десятки мультсериалов, которые внушают детям, что вступать в интимные отношения с лицами своего пола нормально и даже здорово. Если бы речь шла об американских детях, мы могли бы счесть это не нашей проблемой. Но речь о детях во всем мире – включая Россию. Подробности...
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Курсовые и дипломы как национальное бедствие

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Глеб Простаков, бизнес-аналитик
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    Как Зеленский превратился в худшую версию Порошенко

    Владимир Зеленский старался убедить, что скоро на Украине станет лучше    20 мая 2021, 21:30
    Фото: REUTERS/Gleb Garanich
    Текст: Николай Стороженко

    Президент Украины Зеленский публично подвел итоги двух лет пребывания на этом посту - и сделал это пафосно и вместе с тем парадоксально. Человек, который пришел к власти на волне массового желания избавиться от Порошенко, теперь сам стал почти неотличим от своего предшественника. Отличает его от Порошенко разве что один-единственный пункт.

    Пресс-конференцию по поводу завершения второго года президентских полномочий Владимира Зеленского его Офис организовал в цехах авиастроительного предприятия «Антонов». И не только из соображений соблюдения карантинных ограничений. Сам Зеленский объяснил выбор желанием помнить о прошлом. «Мы должны помнить о прошлом, понимать, где и в каком состоянии мы сегодня находимся, и что мы будем делать - думать строить будущее, строить нашу независимость. Нашу Украину».

    Однако объяснение получилось с оговоркой. Авиационное КБ «Антонов» - это действительно прошлое Украины. Примерно как мегалитические сооружения древности, глядя на которые современный человек не может объяснить сам себе, как это вообще можно было построить. Хотя в обоих случаях на поверку оказывается, что всё не так уж и сложно - было бы желание это самое прошлое изучать, а не только о нём помнить. 

    Пышная независимость

    Итак, о чём же говорил Зеленский? Главное, что стоит отметить сразу же: говорил он не о том, чего все ждали и не о том, о чём должен был. В такой день Зеленскому стоило бы сосредоточиться на двух основных темах:

    1. Что сделано за два года, какие обещания выполнены и почему не выполнены оставшиеся;

    2. Чем качественно Украина Зеленского («наша Украина») отличается от Украины образца 2014-2019 гг, Украины Петра Порошенко. Напомним, что в первом туре выборов действующий президент Украины получил 5,71 млн голосов, тогда как во втором - 13,54 млн. Как минимум 8 млн украинцев проголосовали за Зеленского лишь с одной внятной мотивацией: лишь бы не Порошенко. 

    «Конечно, надежды на то, что отношения наши с приходом нового президента Украины улучшатся, к сожалению, не оправдались», - констатировал заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко. Однако такие же надежды питал не только МИД России, но и немалая часть граждан Украины. И было бы честно сказать им хотя бы что-то ободряющее.

    Вместо этого Зеленский предпочёл рассказать о подготовке празднования 30-летия независимости Украины. Предыдущая красивая дата пришлась как раз на президентский срок его соперника (2016). Порошенко не просто возобновил традицию проведения военных парадов на день независимости, но и впервые с 2008 года вывел в центр Киева военную технику. И разумеется, что в 2016-м парад был особенно грандиозным. 200 единиц техники, более 4,5 тыс военнослужащих. Последний раз Киев видел такое ещё в 2001 году, (тогда на параде присутствовал даже Владимир Путин). 

    Зеленский в 2019-2020 гг показательно воздерживался от военного пафоса: мол, я не Порошенко, чтобы накручивать себе популярность такими приёмчиками (в 2018-м, перед началом выборов, Порошенко притащил для участия в параде натовских солдат, пресловутые «Джавеллины» и даже военных капелланов). Но теперь, на фоне падения рейтинга, и порошенковские приёмы пригодятся: «Будет парад, большой - на суше и на воде, и на Днепре, и в Одессе, и в Киеве на майдане». Судя по тому, что гулять собрались 3 дня, Зеленский решил переплюнуть все парады Порошенко разом. 

    Да и выбор места для пресс-конференции тоже намекает на то, что Офис президента будет чаще использовать армию, оружие и военпром для создания Зеленскому более выгодного фона.

    В конце прошлого года Зеленский взял своеобразное шефство над «Антоновым» (завод получил заказ на 3 транспортника Ан-178 для ВСУ). Порошенко похожим образом опекал производство ПТРК «Стугна» и бронетехники в Харькове.

    Закончить тему независимости Украины стоит одним уточнением. Чем дальше от её провозглашения, тем пышнее становятся празднования. И тем меньше самой независимости. Ещё при Порошенко констатировалась несамостоятельность руководства Украины в вопросах внутренней (вплоть до согласования кандидатур руководителей департаментов в министерствах, ГПУ и пр с посольством США) и внешней политики. При Зеленском эта несамостоятельность обретает уже анекдотические формы. Министр здравоохранения на ужине у временно поверенного в делах США на Украине узнаёт, какие вакцины Украина будет покупать, а какие - нет. А украинские правоохранители после победы Джо Байдена на президентских выборах спешно бросаются закрывать уголовные дела против Хантера Байдена, которые открывали при президенте Дональде Трампе. Ну, а пышные празднования не слишком успешно эту грустную реальность камуфлируют.

    Победили Медведчука

    Далее Зеленский упомянул еще одну свою заслугу - и сам признал, что ее не было в перечне его предвыборных обещаний. Но она настолько важна, что не упомянуть о ней нельзя. «Не помню, была ли на билбордах эпоха Медведчука... Считаю, что эта эпоха заканчивается».

    Речь, конечно же, об атаке на главу украинской оппозиционной партии ОПЗЖ, которую Зеленский активно ведёт с начала года. Сначала были введены санкции против телеканалов, принадлежащих однопартийцу Виктора Медведчука. Члены СНБО потом признались, что даже не читали то, что подписывают. Затем санкции ввели уже в отношении самого Медведчука, его жены и принадлежащих им компаний и банковских счетов. Сегодня лидер ОПЗЖ находится под домашним арестом. «Это даже не программа президента, а общества», - акцентирует президент и даже как-то забываешь уточнить: а те самые 13,5 миллионов избирателей точно голосовали именно за это?

    Подоплёка происходящего станет яснее, если вспомнить, что (по задумке администрации Порошенко) его соперником на выборах станет... Медведчук как один из лидеров ОПЗЖ. Это обкатанная украинская политтехнология: действующий президент загодя готовит себе спарринг-партнёра на выборы. Но тогда всё пошло не по плану, ОПЗЖ выставила кандидатом Юрия Бойко. Но соратники Порошенко от плана отказываться не стали и ГПУ в в разгар президентских выборов открыла уголовное дело в отношении Медведчука (февраль 2019 года). 

    Поэтому и тут Зеленский ничем не отличается от своего предшественника, готовясь протащить во второй тур удобного себе политика. Впрочем, у предшественника это как раз не вышло. 

    Нанайская борьба с бедностью

    Зато завершить эпоху бедности Зеленский изначально действительно обещал. И тут получилось как в известном анекдоте: 

    - Хотим, чтобы не было богатых.

    - Странно. А папа хотел, чтобы не было бедных.

    Бороться с бедностью в команде Зеленского решили посредством борьбы с олигархами (снова Медведчук), контрабандистами, ворами в законе, а также усилением силовой вертикали и её финансирования. Всё это мы уже тоже видели.

    Порошенко в своё время тоже боролся с олигархами в лице Игоря Коломойского. Кампаний по борьбе с контрабандой было даже несколько, все они окончились увеличением неофициальной «таксы». А уж наращивать бюджеты МВД, СБУ и Генпрокуратуры начали ещё в 2014 году. Единственная разница: команда Зеленского использует для борьбы с неугодными механизм СНБО и санкций. Во-первых, их легче применять: закон удобно выписан, ввести их можно в отношении кого угодно, будь он хоть трижды невиновный праведник. Во-вторых, сложнее опротестовать в судах.

    Правда, есть ещё один способ: ««Мы хотим построить страну, в которой нет бедности. Это как раз то направление, которое нам придется строить с нуля. Тем не менее, увеличение минимальной зарплаты с 5000 до 6000 гривен - это мы ввели. С 4000, если быть справедливым, когда я стал президентом... До конца этого года будет 6500 тысяч гривен», заявил Зеленский.

    Нет, не с нуля. Повышать минимальную зарплату начали ещё при Порошенко. С января 2017 - сразу вдвое (с 1600 до 3200 грн). Затем - до 3700 (с 2018) и до 4700 (с 2019, так что тут Зеленский что-то путает). Но борьбой с бедностью эти повышения являются лишь на бумаге. Есть сразу два механизма, которые вынимают эти деньги из карманов украинцев и кладут обратно в казну: тарифы на ЖКХ и рост стоимости потребительской корзины. 

    От размера минимальной зарплаты зависит, какое количество украинских семей получат субсидию на оплату ЖКУ. Ещё в начале правления Порошенко тарифы выросли кратно вслед за падением курса гривны. И чтобы не допустить вала неплатежей власти возродили подзабытый механизм субсидирования. Размер субсидии зависел от уровня доходов. А тот, в свою очередь, - от уровня минимальной зарплаты. Повышая её, украинская власть просто перекладывает деньги из одного кармана в другой. Больше зарплаты получат бюджетники, зато меньше субсидий придётся выдать. В январе 2021 года её получали 3,1 млн домохозяйств. Тогда как на пике это количество доходило до 6,9 млн (2017). 

    Повышение Зеленским минимальной зарплаты точно так же вернётся населению обратно ростом тарифов.

    Накануне пресс-конференции Зеленского правительство Украины отменило режим ПСО для теплокоммунэнерго, который позволял устанавливать фиксированную стоимость газа для отопления в осенне-зимний период. На практике, по оценке экспертов, это будет означать рост тарифа на тепло в сезон 2021/2022 в 1,5-1,7 раза от действующих. К тому же, многие небольшие города рискуют перезимовать с холодными батареями, поскольку ПСО ещё и давал возможность отсрочки платежей, а теперь платить придётся вперёд.

    С потребительской корзиной ещё проще. Продажа продукции АПК уже давно вторая по значимости статья экспорта Украины. Растут мировые цены - растут и внутриукраинские. Однако в последнее время цены на украинском рынке даже опережают цены у соседей. Причём как в ЕС, так и в России. Частично виновата эпидемия COVID-19, из-за которой выросли мировые цены. Однако ещё осенью 2019 года украинские аграрии просили правительство ограничивать импорт российских овощей.

    Донбасс

    Тему Донбасса - главную для него - Зеленский и журналисты затрагивали даже не один раз. Однако ничего нового Зеленский не сказал. И тем более не ответил, почему спустя два года Украина по сути не приблизилась к миру ни на шаг. В этом он тоже похож на своего предшественника, обещавшего в году завершить АТО не за месяцы и дни, а за часы. К слову, Порошенко через 4 года просил прощения за эти слова.

    Зеленский пока не просит, видимо, ещё надеется хоть на что-то, что во время пресс-конференции 2022 года можно будет выдать за прогресс. В конце апреля он прямо предложил Владимиру Путину встретиться на Донбассе (а потом - в Ватикане). 20 мая он заявил: «Начат, скажу вам так, откровенно, начат разговор между офисом президента Украины и России [об организации встречи]».

    Однако судя по комментарию Дмитрия Пескова («гипотетический набросок к гипотетической встрече»), такой разговор может вестись довольно долго. Тем более, что смысла в ней немного. Киев несамостоятелен в решении куда менее значимых вопросов.

    Итоги подводим не только мы. 19 мая Комитет избирателей Украины огласил итоги своего анализа программы кандидата Зеленского и двух лет работы президента Зеленского. Выводы таковы: «Из избирательной программы Зеленского эксперты КИУ выделили 30 пунктов, из которых 22 - не выполнены, 8 - частично или полностью выполнены... Преимущественно реализованы «второстепенные» обещания, которые не имеют существенного влияния на жизнь граждан. Зато принципиальные положения программы по окончанию войны, повышению качества жизни, борьбе с коррупцией, проведению важных реформ не выполнены».

    Впрочем, даже журналисты не слишком гоняли Зеленского по пунктам его же программы. То ли это несоответствие их тоже не волнует, то ли опасаются пополнить санкционный список. 

    Итого, если просеять всё, о чём Зеленский говорил на пресс-конференции и выделить из этого то, что отличает его от Петра Порошенко, останется разве что земля. Порошенко продать её не успел, а Зеленский - надеется успеть. И это не менее символично, чем пресс-конференция на старом авиазаводе, к основанию которого современная Украина не имеет никакого отношения. 

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