Президентская кампания на Украине началась с битвы за Киев

Украинские силовики начали давление на киевского мэра Виталия Кличко. В кабинетах столичной администрации идут обыски, оперативники наведались даже к соседям градоначальника. Формально речь идет о расследовании коррупции, но аналитики уверены – дело в президентских амбициях Кличко. На стороне Зеленского силовой блок, но у Кличко есть влиятельные покровители в США. Каковы шансы сторон в этой схватке?

Во вторник мэр Киева Виталий Кличко заявил, что с утра в подъезд дома, где он живет, ворвались вооруженные люди, которые ломились в дверь квартиры. О произошедшем инциденте градоначальник в подробностях проинформировал журналистов – причем начал выступление с цитаты из запрещенного на Украине фильма «Брат-2»: «В чем сила, брат?» – «Сила в правде». «Я хочу сказать, что они не рассчитывали, что я с утра тренируюсь, в 7.30 я был уже в спортзале, дверь была закрыта, никого нет, но они постояли-постояли и пошли дальше», – рассказал Кличко.

В Службе безопасности Украины утверждают, что визит силовиков в дом, где живет Кличко, действительно имел место, но не был связан с мэром. Версия о том, что это была «какая-то крупная операции против контрабандистов, предположительно живущих на два этажа ниже, выглядит неубедительно», – написал Кличко на своей странице в Facebook. Мэр Киева посоветовал силовикам тщательнее подходить к формулировке объяснений.

Не далее как на прошлой неделе обыски прошли в одном из департаментов Киевской городской государственной администрации (КГГА), которой руководит Кличко. Полицейские и сотрудники прокуратуры в общей сложности более шести десятков раз появлялись с ордерами в различных отделах КГГА. Официально было заявлено, что следственные действия идут в рамках нескольких коррупционных дел – например, дела о хищении 13,5 млн гривен (около 488 тыс. долларов) при закупках средств личной гигиены. В прокуратуре также упомянули дела против сотрудников мэрии об уклонении от уплаты налогов, злоупотреблении служебным положением, осуществлении незаконных поборов с предпринимателей, крышевании нелегального бизнеса и т. д.

«В течение последних двух дней правоохранители и налоговики буквально кошмарят столичную власть... Врываются на коммунальные предприятия, домой к их руководителям. Это какие-то налеты!» – с негодованием написал Кличко в Facebook. Глава столичной администрации выразил уверенность в том, что действия против него одобрены «на самом высоком государственном уровне», а именно на уровне офиса президента Владимира Зеленского.

Кличко связал давление на него с тем, что мэрия собирается ввести в столице систему исполкомов – органов самоуправления на местах, напрямую не подчиняющихся властной вертикали, завязанной на «Банковую улицу», т. е. президентский офис. «Киев изучает вопрос о введении исполкомов, когда общество и управление городом не зависят от указаний и воли Банковой. И этого очень не хотят. Не хотят, чтобы Киевом руководил мэр, избранный киевлянами, а не назначенный центральной властью», – добавил глава КГГА. Но, похоже, дело не только в том, что офис Зеленского недоволен муниципальной реформой.

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Киевский градоначальник провел довольно опасную аналогию – он сравнил действия Зеленского с политикой Виктора Януковича, который использовал ту же схему атаки на городскую власть в 2010 году. Напомним, что в 2014-м Кличко был одним из лидеров Майдана, который и сверг Януковича.

Нынешний президент уже пытался добиться отстранения Кличко от власти. Первый состав кабмина, сформированный после избрания Зеленского, порекомендовал новому главе государства уволить Кличко с поста главы КГГА. На эту должность планировалось назначить лояльную фигуру – депутата от пропрезидентской партии «Слуга народа», экс-гендиректора канала «1+1» Александра Ткаченко. Но в итоге в отставку ушел глава президентской администрации Андрей Богдан, который был инициатором смещения Кличко. Сами киевляне явно были довольны своим градоначальником. В ноябре 2020 года Кличко вновь победил на выборах, набрав более 50,5% голосов.

Нынешняя атака связана с тем, что мэр, по сути, начал свою президентскую кампанию, считает директор фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко. Напомним, что выборы президента Украины запланированы на 2024 год. При этом, судя по опросу, который в середине мая провела группа «Рейтинг», в Киеве мэру Кличко доверяют больше (51%), чем президенту Зеленскому (45%). Рейтинг недоверия у Зеленского соответственно выше – 51% против 48% у Кличко.

Кличко уже создал команду, которая работает над его имиджем, отметил Бондаренко. «Соответственно,

власть решила спросить у него, что он сделал для Киева, прежде чем идти в президенты», –

указал эксперт.

Неудивительно, что жесткую ревизию решили начать с наиболее болезненных для Кличко точек – с дорог, которые в Киеве находятся в ужасном состоянии, и с жилищного фонда, заметил собеседник. «Поэтому на прошлой неделе начались обыски в компании «Киевавтодор» и выемка документов у чиновников, ответственных за распределение квартир», – пояснил Бондаренко.

Также показательно, что обыски прошли у кума мэра – бизнесмена и политика Артура Палатного, «которого считают кошельком Кличко», отметил эксперт. «К Палатному давно были вопросы, так как его подозревали в не совсем законных видах бизнеса, – пояснил Бондаренко. – Ну и показателен обыск у соседей Кличко. Он это принял на свой счет и расценил как элемент запугивания. Думаю, что в данной ситуации первооснова событий – это именно политическая деятельность Кличко, которая и вызвала повышенный интерес у власти».

Украинский эксперт считает справедливой аналогию с конфликтом начала 2010-х, когда Янукович схлестнулся с тогдашним киевским мэром Леонидом Черновецким. «Мэр был вынужден капитулировать, то есть уйти в отставку. Чтобы идти в большую политику, очевидно, что руководителям городов нужно иметь безупречную репутацию и оставить за собой безукоризненное хозяйство в столице. Кличко пока похвастаться этим не может», – заметил Бондаренко.

«Но Кличко – упорный парень, и не думаю, что он сам уйдет, – в свою очередь подчеркнул киевский политолог Михаил Погребинский. – Хотя, возможно, его удастся приструнить настолько, что он откажется от каких-то своих людей и согласится на то, что на определенные городские бюджетные потоки сядут люди Зеленского». По мнению эксперта, Кличко прав, полагая, что представители силовых структур приходили именно к нему, а не к его соседям. «Я тоже в это не верю.

Похоже, что его пугают»,

– отметил Погребинский.

«Мэр Киева окружен сетью людей, которые работают «за себя и за того парня». Это не нравится окружению Зеленского, которое хотело бы самостоятельно рулить этими вопросами. Поэтому они пытаются избавиться от Кличко, например, оказав давление так, чтобы он сам ушел со своей должности», – добавил эксперт.

Отметим, что «Банковая» может устраивать давление на столичную администрацию в силу специфики законодательства, довольно запутанного и изобилующего пробелами. Начнем с того, что по закону в Киеве существуют две высшие должности – глава КГГА (руководитель исполнительной власти) и городской голова. Руководитель КГГА, у которого в руках находится реальное управление, назначается решением президента. Городской голова избирается жителями, но это малозначащая церемониальная фигура. С 2014 года обе должности – городского головы и руководителя КГГА – совмещает Кличко. Такова традиция – главой горадминистрации президент обычно назначает именно избранного мэра Киева. Но законодательно этот момент не закреплен даже в законе о столице. На сей счет лишь решение Конституционного суда, принятое еще при Леониде Кучме, которое вполне можно и пересмотреть.

Шаткое правовое положение Кличко позволяет команде Зеленского поставить мэру ультиматум, полагает украинское издание «Страна.ua». Вероятно, киевскому руководителю предложат два варианта: либо он занимается только городом и сворачивает подготовку к общеукраинской политической кампании, либо он будет уволен президентом с поста главы КГГА «на волне уголовных дел и разоблачений». При этом Кличко, конечно, останется всенародно избранным мэром, но этот пост, как было сказано выше, мало что значит.

Но не факт, что президенту Зеленскому удастся повторить то, что удалось президенту Януковичу. Показательно, что, комментируя обыски в КГГА, Кличко написал в своем телеграм-канале: «Такие действия в отношении городских властей не останутся без внимания и оценки наших международных партнеров». Отметим, что во время визита делегации Госдепа во главе с Энтони Блинкеном Кличко встречался с замом госсекретаря по политическим вопросам Викторией Нуланд (которая, напомним, сыграла не последнюю роль во время Майдана 2014 года). По оценке издания «Страна.ua», Кличко обозначает себя как наиболее приемлемую для Запада альтернативу Зеленскому – и на этом основании рассчитывает получить защиту Вашингтона от нападок офиса президента Украины.