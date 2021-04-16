Как украинские националисты подчинили Зеленского

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НОВОСТЬ ЧАСА

Россия запретила въезд ответственным за антироссийский курс чиновникам США

16 апреля, пятница  |  Последнее обновление — 23:25  |  vz.ru
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Почему «адские» санкции США слабо ударили по России

Российский рубль не испугался новых экономических санкций США Артем Геодакян/ТАСС
Американские законодатели окрестили новые санкции против России «адскими». Однако главный удар, нанесенный по российскому госдолгу, оказался не столь страшным. Реакция рубля и вовсе вызывает удивление: если в 2014 и 2018 годах в ответ на экономические санкции рубль резко уходил вниз и провоцировал валютную панику, то в этот раз он даже укрепился. Что будет дальше? Подробности...
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Москва готовит чувствительные для США контрсанкции

Правящие круги США надеются вызвать внутри России смуту с помощью новых финансовых санкций Юрий Смитюк/ТАСС
Американская политика в очередной раз продемонстрировала свою непоследовательность. После, казалось бы, рассудительного звонка в Кремль, Байден ввел серию новых антироссийских санкций. Он запретил продавать в США российские долговые облигации, выслал десять наших дипломатов и внес в черный список десятки предприятий и отдельных россиян. Москва уже пообещала ответ. Каким он должен быть? Подробности...
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«Северный поток – 2» требует защиты военными методами

Укладка «Северного потока – 2» очень нервирует наших западных партнеров Jens Büttner/ZB/Global Look Press
Запад продолжает оказывать давление на Россию с целью прекратить строительство газопровода «Северный поток – 2» – и важнейшим событием в этой цепи стали польские военные провокации. Могут ли противники газопровода прибегнуть к реальным военным операциям против «Северного потока – 2» – и если да, то что Россия должна этому противопоставить?  Подробности...
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Новый тон Байдена не вызвал доверия в России

Байден назвал Россию великой державой, а русских – гордым народом POOL/CNP/InStar/Cover Images/Reuters
Джо Байден выступил с новой речью об отношениях с Россией. Американский лидер назвал РФ великой державой, а русских – гордым народом, заявил о нежелании эскалации конфликта и выразил надежду на прямые переговоры с Владимиром Путиным. «Слащавые речи» президента США после введенных накануне санкций вызвали критику экспертов в России. Как Москве относиться к противоречивым действиям Вашингтона? Подробности...
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Почему катапульта убила экипаж Ту-22М3

Ракетоносцы Ту-22М3 могут быть носителями ядерного оружия mil.ru
«Возможно, тот, кто сидел в кресле командира экипажа, от недоученности или волнения включил тумблер принудительного катапультирования». Такими словами источник газеты ВЗГЛЯД описывает основную версию трагедии под Калугой – на военном аэродроме из-за случайного катапультирования погибли три члена экипажа бомбардировщика Ту-22М3. Впрочем, есть и иные предположения. Подробности...
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Пенсионеры рок-н-ролла испустили бунтарский дух

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Весь этот пандемический год мне было интересно – где голоса свободолюбивых рокеров? В 1969 году они поднимали голос против вьетнамской войны, в 71-м – за Бангладеш, в 77-м – против капитализма, в 96-м – за свободу Тибета, в 2011-м собирали деньги Толоконниковой, а потом – тишина. Подробности...
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Блинкен должен уйти

Дмитрий Дробницкий
Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Из чего следует, что завтра или через 10-15 дней не последует никаких новых виражей, двойных интерпретаций, оговорок, санкций и прочих действий, прямо противоречащих байденовскому «настало время заняться деэскалацией»? Подробности...
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Киев нарвался на настоящие санкции Москвы и Минска

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Если в России и Белоруссии действительно решили подержать Украину на голодном топливном пайке, эффект от таких контрсанкций превысит все то, что мы наблюдали до сих пор. Страна в буквальном смысле остановится. Подробности...
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Украина шантажирует НАТО атомной бомбой

Байден ввел против России «суперсанкции»

Путин и Байден: Историческая встреча

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Пожар уничтожил здание «Невской мануфактуры» в Петербурге

В Санкт-Петербурге после пожара на «Невской мануфактуре», где погиб пожарный, задержали гендиректора предприятия и его заместителя. По данным правоохранительных органов, в здании мануфактуры ранее выявили нарушения требований пожарной безопасности
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Французское вино спасают с помощью костров

Урожай французского вина 2021 года оказался под угрозой. Из-за аномальных для начала апреля морозов (до минус пяти) виноградники в регионах Бургундия, Шабли и Бордо пришлось обогревать с помощью костров и жаровен. Сообщается, что больше всего от заморозков пострадал цветущий раньше других сорт Шардоне
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Скончался супруг английской королевы принц Филип

Муж британской королевы Елизаветы Второй, принц Филип Маунтбеттен, герцог Эдинбургский умер в пятницу в возрасте 99 лет. Они прожили в браке 75 лет. Кстати, по отцовской линии умерший – праправнук российского императора Николая Первого
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18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
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Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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21:35

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Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
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Возможно ли в перспективе выстраивание дружеских и партнерских отношений между Россией и США?
  • Да, в ближайшей перспективе

  • Да, в среднесрочной перспективе

  • Да, в далекой перспективе

  • Нет, никогда
Какая из стран больше заинтересована в проведении встречи Путина и Байдена?
  • Россия

  • США

  • Обе в равной степени
На какое черноморское побережье вы предпочли бы отправиться на отдых этим летом?
  • В Крым

  • В Сочи
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    НОВОСТЬ ЧАСА: Россия запретила въезд ответственным за антироссийский курс чиновникам США
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    Игорь Мальцев: Пенсионеры рок-н-ролла испустили бунтарский дух

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    Возможно ли в перспективе выстраивание дружеских и партнерских отношений между Россией и США?

    Как украинские националисты подчинили Зеленского

    Украинское государство оказалось в руках экстремистов    16 апреля 2021, 23:15
    Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
    Текст: Андрей Резчиков,
    Дмитрий Павлов

    Годовщина гибели журналиста Олеся Бузины напомнила о том, что его вероятные убийцы по-прежнему не только гуляют на свободе, но и ведут активную общественную жизнь. На преступления неонацистов власть закрывает глаза. Более того, радикалы гордятся, что смогли заставить Владимира Зеленского изменить политический курс. Почему же на Украине явные маргиналы приобрели такое влияние?

    В пятницу исполнилось шесть лет с момента убийства известного украинского журналиста и писателя Олеся Бузины. Он был застрелен в Киеве у подъезда собственного дома.  Бузина неоднократно, в том числе, в интервью одной из российских газет за месяц до гибели говорил, что получает угрозы. За несколько дней до убийства адрес литератора появился на сайте «Миротворец», который курировал Антон Геращенко, ныне – замглавы МВД Украины Арсена Авакова.

    «Тогда самых смелых начали отстреливать, – вспоминает бывший главный редактор газеты «Киевский телеграф», ныне политэмигрант Владимир Скачко. – Сначала убили экс-депутата Олега Калашникова, который вместе со своими сторонниками хотел дать бой неонацистам в День победы 9 мая 2015 года. Потом, чтобы запугать всех, убили самого знакового в то время журналиста, который публично не принял переворот и вообще всю ту идеологию, которая навязывалась».

    Как отмечает киевское издание «Страна.Ua», суд по делу Бузины длится уже три года. При этом вероятные убийцы – лидер праворадикальной организации С-14 Евгений Карась, боевики Денис Полищук и Андрей Медведько  разгуливают на свободе (их отпустили из-под стражи еще в 2015-м). Более того, они ведут активную общественную жизнь. Так, подследственный Медведько в январе не только открыл кафе в пригороде Киева, но и поучаствовал вместе с полицией в разгоне митинга антифашистов в центре столицы.

    Когда пять лет назад вероятных убийц выпустили на волю, – притом, что следствие еще продолжалось, – это объяснялось тем, что тогдашний президент Петр Порошенко делал ставку на «патриотов Украины». Многие, включая Валентину Бузину – мать погибшего журналиста, надеялись, что после ухода Порошенко процесс сдвинется с мертвой точки. Но произошло обратное – при Зеленском дело окончательно застопорилось. Более того, в сентябре 2019 года обвиняемого в убийстве Медведько избрали  в общественный совет Национального антикоррупционного бюро Украины.

    А в феврале этого года Медведько публично поблагодарил президента за блокировку «пророссийских» телеканалов. «Мы – черный отряд Зеленского», – написал правый радикал, перефразируя цитату из популярной немецкой песни 1930-х, официального марша 8-й дивизии СС.

    Олесь Бузина (фото: Serg Glovny/Zuma/ТАСС)

    Олесь Бузина (фото: Serg Glovny/Zuma/ТАСС)

    Не далее как на прошлой неделе глава партии «Национальный корпус» Андрей Белецкий (один из создателей «Правого сектора*», известный как «Белый вождь»)

    отчитался в том, что провел учения «ветеранов российско-украинской войны» для подготовки к отражению предстоящей «агрессии» России в Донбассе.

    «Главный бенефициар убийств оппозиционеров – глава МВД Аваков – опять призвал добробатовцев, бойцов националистических батальонов, объединиться и дать отпор «бешеной собаке», которая подошла к границам Украины, то есть «агрессивной России», – отмечает Скачко.

    Правые ультрас по-прежнему активно участвуют в киевской политике. Так, на пике противостояния Зеленского с Конституционным судом, радикалы закидали здание КС дымовыми шашками, проявив себя как пропрезидентская сила. А в конце марта националисты закидали шашками уже офис самого президента, требуя отпустить бывшего лидера одесского «Правого сектора» Сергея Стерненко. Стерненко обвиняется в убийстве одного из пророссийских политиков в Одессе.

    Как пояснили эксперты, кампанию в защиту Стерненко также курируют западные партнеры Украины – в том числе, структуры, связанные с Фондом Джорджа Сороса и «Атлантический совет».  Как бы то ни было, рабочим инструментом в борьбе серьезных политиков опять стали радикалы. Своего они добились – Стерненко уже на свободе. Те же, кто громил администрацию Зеленского, никакого наказания не понесли.   

    На парламентских выборах правые радикалы набирают мало голосов, они - электоральное меньшинство, но зато они – большинство на улице, поясняет директор Украинского института политики Руслан Бортник. «Радикалы определяют многие политические процессы, поскольку не стесняются силового воздействия на политиков, на суды, на правоохранительные органы, на прессу. Государственная власть на Украине будет оставаться лишь номинальной до тех пор, пока не решится вопрос радикальных групп. До тех пор они и будут конкурировать», – сетует политолог.

    Но не стоит думать, что радикалы представляют из себя монолит, предупреждает эксперт. «Разные группы имеют своих патронов. Одно крыло ориентировано на Порошенко, есть и те, кто ориентирован на других олигархов. Третьих курируют западные дипломаты, министры силового блока, спецслужбы. Так что нельзя сказать, что все они управляются из одного центра. Будь это так, решить вопрос с ними было бы проще», – предполагает Бортник.

    Скачко напоминает, что внутри «пассионарного ядра» националистов достаточно людей, которые до 2014 года сами состояли в пророссийских партиях. «Там полно таких перелицованных людей, – рассказывает собеседник. –

    Они пытались найти себя в военизированных структурах, а гражданская война в Донбассе за деньги внешних кураторов дала им такую возможность».

    На ультрапатриотичные позиции постепенно перешел и сам Зеленский, за которого два года назад 74% украинцев проголосовали как за президента мира, способного остановить войну в Донбассе. Президент скорректировал свой курс относительно России под давлением «патриотов», с гордостью признает Алексей Гончаренко, бывший член «Партии регионов» – партии Виктора Януковича, который после Майдана перешел в «Блок Петра Порошенко». Сейчас он входит во фракцию сторонников Порошенко в Верховной раде.  В том, что Зеленский сменил позицию, «сказалось не только наше влияние, а влияние патриотической настроенной части общества, которую мы представляем в парламенте», – сказал депутат Гончаренко газете ВЗГЛЯД.

    «Многие из этих людей защищали свою страну, воевали за нее, участвовали в Революции достоинства. Безусловно, мы ставим перед украинской властью определенные красные линии, переступить через которые украинское общество власти не даст. Общество не хочет сдачи интересов государства», – подчеркнул украинский парламентарий.

    Другие политические силы пока не могут создать противовес правым радикалам, напоминает Бортник. «Оппозиционная платформа» – За жизнь» пытается создать альтернативный проект. Он называется «Патриоты за жизнь» – молодежная силовая, спортивная структура. Однако оказалась под серьезным нажимом, против нее объединяются сразу все оппоненты – от государственных до негосударственных. За улицу пыталась бороться и «партия Шария», – рассказывает политолог. – Но для создания сильных уличных структур необходимо серьезное финансирование и лояльность официальных силовых структур. У оппозиции таких условий нет».

    * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"


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