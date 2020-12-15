Как украинские власти поощряют погромщиков и убийц

Украинские политики продолжают демонстрировать новые высоты ненависти к своим согражданам. На этот раз отличился бывший кандидат в президенты страны, не только устроивший показательный акт антисемитизма, но и отбившийся от сотрудников СБУ. Оно и неудивительно – ведь украинское государство такой «героизм» во многом и поощряет. Каким образом?

«Украинцы – мы сила, ж*дам – могила» – с такой установкой начал субботнее утро Андрей Рачок, экс-кандидат в президенты Украины. Повод подходящий: евреи как раз отмечали Хануку. В качестве «поздравления» политик, кандидат в президенты Украины, ветеран АТО решил перевернуть ханукию (ритуальный светильник, стоявший на одной из киевских улиц), заснял это на видео и выложил в Facebook.

«Полиция жестко и мгновенно отреагировала... на какие-либо проявления нарушений равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений или по другим признакам», – оперативно похвастался глава киевской полиции Андрей Крищенко. В тот же день Рачку предъявили обвинение. И отпустили домой. Возможно, и к лучшему, иначе бы у этой истории не случилось весьма знакового продолжения.

14 декабря к Рачку пришли сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) – зачитать документ о подозрении в совершении преступления. Но не учли, с кем имеют дело. Экс-кандидат заявил, что они «служат ж*дам», а затем вытолкал их из квартиры. Наконец, уже после всего этого на вандализм очередного борца с евреями отозвалось посольство США на Украине, осудившее нападение.

Однако ответ на вопрос, что же будет с вандалом и антисемитом дальше, далеко не однозначен. И даже красноречивое покашливание американского посольства не обязательно поможет.

Награды ищут героев

По удивительному совпадению в минувшую субботу на Украине произошло еще одно примечательное событие. Президент страны Владимир Зеленский наградил орденом «За мужество» военнослужащего Национальной гвардии Виталия Маркова (в украинской транскрипции – Маркива).

Этот «герой» нам уже известен: в июне 2017 года Марков был арестован в Италии по обвинению в убийстве итальянского журналиста Андреа Рокелли в Донбассе (по приказу Маркова минометная батарея открыла огонь по местности, на которой находились журналисты Андреа Рокелли и Андрей Миронов, оба погибли). Летом прошлого года итальянский суд приговорил Маркова к 24 годам тюрьмы.

На эту тему

Однако затем, после апелляции и явного вмешательства украинских властей (достаточно сказать, что забирать Маркова ездил лично глава МВД Украины, куратор Нацгвардии и серый кардинал украинской политики Арсен Аваков), приговор был пересмотрен и, по сути, отменен. Следившие за процессом журналисты отмечали, что защита Маркова не привела новых аргументов во время апелляции. А значит, отмена приговора явно имеет политические причины.

Ну, отпустили и отпустили. Савченко в свое время тоже отпустили. Но Зеленский зачем-то сел в ту же лужу, что и Порошенко: Савченко дали «Героя Украины», Маркову – орден «За мужество». Хотя Марков, уже находясь в заключении, фактически признал свою вину в разговоре с украинским консулом, объяснив свои действия так: «Человек приходит в саванну, и гид говорит ему: не ходи туда, там лев, который может тебя съесть. Человек сам решает, идти ему туда или нет. Если же он все-таки решает идти и лев его съедает, кто после этого потащит льва в суд?»

Угрозы как политическая программа

Снова-таки на днях, 11 декабря, стало известно о том, что на довыборы в Верховную раду от партии Порошенко «Европейская солидарность» пойдет активистка Маруся Зверобой. Барышня и впрямь хоть куда: «Разница между тобой [это она к Зеленскому обращалась год назад – прим. ВЗГЛЯД] и Порошенко основная в том, что Порошенко кто-то желал, чтобы его в тюрьму посадили, а тебе желают, чтоб ты, с*ка, сдох, и просто обсуждают, каким образом. Или тебя повесить, или пристрелить, или пусть граната взорвется... Тебя кто-нибудь подорвет, я тебе обещаю. Тебя надо мочить, с*ка, в сортире», – писала она в Facebook, пожелав также Зеленскому «у***вать в Израиль».

С такой политической программой ее шансы победить на довыборах в Ивано-Франковской области достаточно высоки. А значит, и уголовное расследование, которое очень вяло тянется в отношении активистки вот уже больше года, заглохнет. Мандат депутата не орден и не звание Героя, но тоже своего рода общественное признание.

Ордена нацистам, медали погромщикам

Примеры можно множить. Вот Зеленский награждает орденом украинского футболиста Романа Зозулю.

В футбол Роман играет хорошо, но хорошо он и зигует. Настолько хорошо, что награждал Зозулю еще Порошенко – чтобы поднять ему настроение от бойкота, устроенного Зозуле фанатами «Альбасете», «Бетис» и «Райо Вальекано».

Два последних клуба попросту разорвали контракты с футболистом из-за его неонацистских взглядов. И будь он испанским, а не украинским футболистом, его карьера уже давно завершилась бы.

Не говоря уж о том, что президенты не стояли бы в очереди, чтобы повесить на него очередную медальку. «Впервые в Испании остановили игру, чтобы сказать правду. Зозуля, ты – нацист» – какой политик рискнет даже подойти к человеку, о котором говорят и пишут такое? Только украинский.

Или вот не награждение, но публичный призыв наградить. Во время последних выборов на Украине «активисты» партии «Нацкорпус» (в любой другой стране – погромщики, но это Украина) напали на автобус, в котором ехали агитаторы партии ОПЗЖ. Автобус разгромлен, агитаторы избиты ногами и битами. «...я надеюсь, что Служба безопасности Украины, которая должна этим заниматься, Генеральная прокуратура будут иметь в этом плане волю, совесть и характер и наградят этих парней медалями за борьбу с сепаратизмом», – прокомментировал ситуацию глава партии «Нацкорпус» Андрей Билецкий.

И вот на фоне этого – новый «герой». Вандал, погромщик, об эсбэушников чуть ли не ноги вытирает. С антисемитизмом перебарщивает чуток, а в остальном мало чем отличается в ряду прочих.

Так почему же Савченко – звезду Героя, Маркову – орден, Зверобой – депутатство, а этому – ничего? Надо бы Зеленскому и борца с ханукиями чем-то наградить.