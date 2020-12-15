Как украинские власти поощряют погромщиков и убийц

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15 декабря, вторник  |  Последнее обновление — 21:48  |  vz.ru
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Какие меры остановят рост цен на продукты

В России установили персональную ответственность за высокие цены Павел Бедняков/РИА Новости
Критика Владимиром Путиным министра экономического развития Максима Решетникова за подорожание сахара, подсолнечного масла и хлеба возымела действие. Быстрое решение кризиса найдено. А чтобы чиновники вновь не допустили удорожание важных продуктов питания, установлена персональная ответственность. Поможет ли ручное управление сдержать цены на продукты? Подробности...
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На что рассчитывает «Единая Россия» в 2021 году

«Единой России» на выборах прогнозируют конституционное большинство er.ru
На выборах в Госдуму в 2021 году «Единая Россия» может получить в парламенте устойчивое большинство. Но для того, чтобы подтвердить статус партии народного большинства, ей придется продолжать активно решать проблемы, вызванные пандемией, улучшать свою репутацию, а также сформулировать понятный образ будущего для страны, считают политологи. Подробности...
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Испытания «Ангары-А5» прокладывают России дорогу на Луну

«Ангара-А5» – важнейшее звено на пути российских космонавтов к Луне пресс-служба Минобороны РФ/РИА «Новости»
Второй запуск тяжелой ракеты «Ангара-А5» с космодрома Плесецк, осуществленный 14 декабря, стал событием в космической жизни России. «Она летает, черт возьми!!!» – эмоционально прокомментировал пуск «Ангары» в своем Twitter глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Почему же, казалось бы, рядовой запуск «Ангары» вызвал столь бурную реакцию? Подробности...
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Новая ссора США и Китая вспыхнула из-за трех женщин

Кристин Фанг не стеснялась вступать в интимные отношения с американскими топ-чиновниками, уверяет пресса facebook.com/christine.fang2
Джо Байден, всю избирательную кампанию изображавший из себя «анти-Трампа», стремительно превращается в «Трампа номер два». В частности, Байден дал понять, что продолжит главное начинание Трампа во внешней политике – конфликт с Китаем. Это следует из решения нового президента назначить на пост, от которого зависит ход торговой войны с Пекином, чиновницу Кэтрин Тай, дочь бежавших из Китая антикоммунистов. Подробности...
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За смерть в прямом эфире могут ответить зрители

Стас Решетников (Reeflay) продолжал стримить даже после гибели своей подруги кадр из видео
Очередной стрим подмосковного блогера Стаса Решетникова (Reeflay) закончился трагедией – фактически в прямом эфире умерла его подруга Валентина Григорьева. Ранее блогер не раз демонстрировал пытки над девушкой своим подписчикам, а перед гибелью выгнал ее раздетой на мороз. Эксперты отмечают, что насилие в прямых интернет-эфирах в последнее время стало нормой. Подробности...
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У русского и западного патриотизма разная сила

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Нелепо, когда современные российские сверхпатриоты калькируют англосаксонский патриотизм. Думая, что для обоснования российского патриотизма достаточно перевести в гугле англосаксонские девизы. Заменить в нужных местах «Америку» на «Россию» – и готово. Подробности...
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Русские напали, Google, Amazon, Facebook защитили

Дмитрий Дробницкий
Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Цифровые транснациональные корпорации настроены в отношении Москвы очень решительно. Они съели Трампа и теперь идут за нами. Чего, несомненно, следовало ожидать. И это всё, что нужно знать о первом сроке Байдена. Подробности...
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Или ты каешься, или ты враг

Алексей Алешковский
Алексей Алешковский, сценарист
Людям нужно то, что их разъединяет. Инстинкт разногласий требует единомыслия. Активистам нужны враги. Люди объединяются перед лицом общего врага, а если его нет или они его не видят, ищут врагов друг в друге. Подробности...
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Донбассу поможет опыт войны в Боснии

Грузия хочет рулить всем Кавказом

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Последний шанс Трампа

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Авиалайнер МС-21 впервые взлетел с российскими двигателями

На фото – новейший отечественный пассажирский авиалайнер МС-21-310, совершающий первый полет с российскими двигателями ПД-14. До этого момента лайнер летал только с иностранными авиадвигателями
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Умер Валентин Гафт

Народный артист РСФСР Валентин Гафт скончался в Москве на 86-м году жизни. По словам его супруги Ольги Остроумовой, причиной смерти стали последствия инсульта. Прощание состоится в «Современнике» 15 декабря, похоронят артиста на Троекуровском кладбище
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Азербайджан отметил парадом победу над Карабахом

Мощной символической акцией отметил Азербайджан свою победу во второй карабахской войне – по улицам Баку прошел военный парад. Жители страны встречали военную технику с восторгом и воодушевлением и приветствовали ее в том числе флагами Турции
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12:13

Модельную библиотеку с мультстудией и клубом комиксов открыли в Коми

Модельная библиотека в рамках нацпроекта «Культура» открылась в отдаленном поселке лесозаготовителей Югыдъяг в Республике Ком, в ней созданы мультстудия, клубы комиксов, технического творчества, коворкинг-зона, рассказала директор центральной библиотечной системы района Галина Пашнина.
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19:06
собственная новость

Библиотеки Оренбургской области в рамках нацпроекта обновили книжный фонд

Модернизация четырех муниципальных библиотек по национальному проекту «Культура» завершается в Оренбургской области. Помимо преобразований интерьеров учреждения получили почти 13 тыс. новых книг, сообщила министр культуры региона Евгения Шевченко.
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18:00

В Новосибирске определили сроки ремонта исторического здания театра кукол

В Новосибирске запланировали начать капитальный ремонт областного театра кукол в 2022 году, здание построили больше 100 лет назад, оно имеет статус регионального памятника архитектуры, сообщил директор театра Юрий Горлатых.
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Должно ли государство регулировать цены на продукты питания?
  • Да, устанавливая фиксированные цены

  • Да, с помощью антимонопольных инструментов и пошлин

  • Нет, цены должен устанавливать рынок
Какую елку вы предпочитаете ставить на Новый год?
  • Живую

  • Искусственную

  • Не ставлю елку
Борщ может быть:
  • Русским блюдом

  • Только украинским блюдом

  • Главное, чтобы был вкусным
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    Как украинские власти поощряют погромщиков и убийц

    Андрей Рачок в свое время претендовал на высший государственный пост на Украине    15 декабря 2020, 21:10
    Фото: кадр из видео
    Текст: Николай Стороженко

    Украинские политики продолжают демонстрировать новые высоты ненависти к своим согражданам. На этот раз отличился бывший кандидат в президенты страны, не только устроивший показательный акт антисемитизма, но и отбившийся от сотрудников СБУ. Оно и неудивительно – ведь украинское государство такой «героизм» во многом и поощряет. Каким образом?

    «Украинцы – мы сила, ж*дам – могила» – с такой установкой начал субботнее утро Андрей Рачок, экс-кандидат в президенты Украины. Повод подходящий: евреи как раз отмечали Хануку. В качестве «поздравления» политик, кандидат в президенты Украины, ветеран АТО решил перевернуть ханукию (ритуальный светильник, стоявший на одной из киевских улиц), заснял это на видео и выложил в Facebook.

    «Полиция жестко и мгновенно отреагировала... на какие-либо проявления нарушений равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений или по другим признакам», – оперативно похвастался глава киевской полиции Андрей Крищенко. В тот же день Рачку предъявили обвинение. И отпустили домой. Возможно, и к лучшему, иначе бы у этой истории не случилось весьма знакового продолжения. 

    14 декабря к Рачку пришли сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) – зачитать документ о подозрении в совершении преступления. Но не учли, с кем имеют дело. Экс-кандидат заявил, что они «служат ж*дам», а затем вытолкал их из квартиры. Наконец, уже после всего этого на вандализм очередного борца с евреями отозвалось посольство США на Украине, осудившее нападение.

    Однако ответ на вопрос, что же будет с вандалом и антисемитом дальше, далеко не однозначен. И даже красноречивое покашливание американского посольства не обязательно поможет. 

    Награды ищут героев

    По удивительному совпадению в минувшую субботу на Украине произошло еще одно примечательное событие. Президент страны Владимир Зеленский наградил орденом «За мужество» военнослужащего Национальной гвардии Виталия Маркова (в украинской транскрипции – Маркива).

    Этот «герой» нам уже известен: в июне 2017 года Марков был арестован в Италии по обвинению в убийстве итальянского журналиста Андреа Рокелли в Донбассе (по приказу Маркова минометная батарея открыла огонь по местности, на которой находились журналисты Андреа Рокелли и Андрей Миронов, оба погибли). Летом прошлого года итальянский суд приговорил Маркова к 24 годам тюрьмы.

    Однако затем, после апелляции и явного вмешательства украинских властей (достаточно сказать, что забирать Маркова ездил лично глава МВД Украины, куратор Нацгвардии и серый кардинал украинской политики Арсен Аваков), приговор был пересмотрен и, по сути, отменен. Следившие за процессом журналисты отмечали, что защита Маркова не привела новых аргументов во время апелляции. А значит, отмена приговора явно имеет политические причины.

    Ну, отпустили и отпустили. Савченко в свое время тоже отпустили. Но Зеленский зачем-то сел в ту же лужу, что и Порошенко: Савченко дали «Героя Украины», Маркову – орден «За мужество». Хотя Марков, уже находясь в заключении, фактически признал свою вину в разговоре с украинским консулом, объяснив свои действия так: «Человек приходит в саванну, и гид говорит ему: не ходи туда, там лев, который может тебя съесть. Человек сам решает, идти ему туда или нет. Если же он все-таки решает идти и лев его съедает, кто после этого потащит льва в суд?»

    Угрозы как политическая программа

    Снова-таки на днях, 11 декабря, стало известно о том, что на довыборы в Верховную раду от партии Порошенко «Европейская солидарность» пойдет активистка Маруся Зверобой. Барышня и впрямь хоть куда: «Разница между тобой [это она к Зеленскому обращалась год назад – прим. ВЗГЛЯД] и Порошенко основная в том, что Порошенко кто-то желал, чтобы его в тюрьму посадили, а тебе желают, чтоб ты, с*ка, сдох, и просто обсуждают, каким образом. Или тебя повесить, или пристрелить, или пусть граната взорвется... Тебя кто-нибудь подорвет, я тебе обещаю. Тебя надо мочить, с*ка, в сортире», – писала она в Facebook, пожелав также Зеленскому «у***вать в Израиль». 

    С такой политической программой ее шансы победить на довыборах в Ивано-Франковской области достаточно высоки. А значит, и уголовное расследование, которое очень вяло тянется в отношении активистки вот уже больше года, заглохнет. Мандат депутата не орден и не звание Героя, но тоже своего рода общественное признание. 

    Ордена нацистам, медали погромщикам

    Примеры можно множить. Вот Зеленский награждает орденом украинского футболиста Романа Зозулю.

    В футбол Роман играет хорошо, но хорошо он и зигует. Настолько хорошо, что награждал Зозулю еще Порошенко – чтобы поднять ему настроение от бойкота, устроенного Зозуле фанатами «Альбасете», «Бетис» и «Райо Вальекано».

    Два последних клуба попросту разорвали контракты с футболистом из-за его неонацистских взглядов. И будь он испанским, а не украинским футболистом, его карьера уже давно завершилась бы.

    Не говоря уж о том, что президенты не стояли бы в очереди, чтобы повесить на него очередную медальку. «Впервые в Испании остановили игру, чтобы сказать правду. Зозуля, ты – нацист» – какой политик рискнет даже подойти к человеку, о котором говорят и пишут такое? Только украинский.

    Или вот не награждение, но публичный призыв наградить. Во время последних выборов на Украине «активисты» партии «Нацкорпус» (в любой другой стране – погромщики, но это Украина) напали на автобус, в котором ехали агитаторы партии ОПЗЖ. Автобус разгромлен, агитаторы избиты ногами и битами. «...я надеюсь, что Служба безопасности Украины, которая должна этим заниматься, Генеральная прокуратура будут иметь в этом плане волю, совесть и характер и наградят этих парней медалями за борьбу с сепаратизмом», – прокомментировал ситуацию глава партии «Нацкорпус» Андрей Билецкий.

    И вот на фоне этого – новый «герой». Вандал, погромщик, об эсбэушников чуть ли не ноги вытирает. С антисемитизмом перебарщивает чуток, а в остальном мало чем отличается в ряду прочих.

    Так почему же Савченко – звезду Героя, Маркову – орден, Зверобой – депутатство, а этому – ничего? Надо бы Зеленскому и борца с ханукиями чем-то наградить.


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